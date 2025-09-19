Aki a klór-dioxid (ClO₂) témájában próbál tájékozódni, szinte azonnal egy falba ütközik. A mainstream sajtó és a hatósági közlemények egyöntetűen egy veszélyes, ipari fehérítőszerről beszélnek, amelynek fogyasztása egyet jelent a kuruzslással és a súlyos egészségkárosodással. Ez a narratíva azonban nem a tudományos tények tárgyilagos bemutatásán alapul, hanem egy tudatosan felépített kommunikációs stratégián, amelynek célja a téma azonnali lejáratása és a valódi tudományos párbeszéd ellehetetlenítése.

Mielőtt belemerülnénk a klór-dioxid mögött álló, több évtizedes, tudományos irodalomba, elengedhetetlen, hogy felismerjük és lebontsuk a lejárató kampány legfőbb eszközeit.

A lejáratás anatómiája:

A "Fehérítőszer" címke: A leghatásosabb és leggyakoribb fegyver a klór-dioxid szándékos összemosása a háztartási hipóval. Bár a klór-dioxidot valóban használják ipari fehérítésre (a papírgyártásban), kémiailag teljesen más vegyület, mint a nátrium-hipoklorit (a háztartási fehérítő). A rendkívül híg, terápiás célra javasolt vizes oldatát "fehérítőnek" nevezni szándékos csúsztatás. Ez a logika olyan, mintha az etanolt (alkoholt) kizárólag ipari oldószernek és üzemanyagnak neveznénk, és elfelejtenénk, hogy az a bor és a sör hatóanyaga is, amely megfelelő dózisban fogyasztható. A kontextus és a dózis mindent megváltoztat. A vita elterelése a tudományról a kontextusra: Ahelyett, hogy a tudományos cikkekkel, klinikai vizsgálatokkal és a molekuláris szintű hatásmechanizmussal vitatkoznának, a kritikus írások a jelenség társadalmi kontextusát támadják. Ezzel a stratégiával azt sugallják, hogy az egész téma a sarlatánság és a kuruzslás körébe tartozik, anélkül, hogy a tudományos alapokat egyáltalán megvizsgálnák. Ez a felületes megközelítés kényelmesen eltereli a figyelmet, és felmentést ad az alól, hogy érdemben kelljen szembesülni azzal a kiterjedt bizonyítékhalmazzal, amely magában foglalja az elismert, tudományos folyóiratokban megjelent kutatási eredményeket, a több évtizedre visszanyúló szabadalmakat, a humán biztonságosságot igazoló vizsgálatokat, valamint a sikeres alkalmazást dokumentáló esetbeszámolók ezreit. A tudományos érvek helyett szalmabáb érvelés: A kritika gyakran a klór-dioxiddal kapcsolatos legszélsőségesebb, tudománytalan "mindent is gyógyító csodaszer" állításokat támadja. Ezzel könnyedén nevetségessé teheti a témát anélkül, hogy egyetlen szót is kellene szólnia a specifikus, molekuláris szinten igazolt antimikrobiális, gyulladáscsökkentő vagy szelektív oxidációs hatásokról, amelyeket a tudományos irodalom részletesen dokumentál.

Ez az írás arra tesz kísérletet, hogy túllépjen az álságos, csúsztatásokkal teli címkézéseken. Nem anekdotákra, nem személyes meggyőződésre, hanem kizárólag tudományos irodalomra támaszkodik. A következőkben bemutatott bizonyítékok szisztematikusan végigveszik a klór-dioxid hatásmechanizmusát, a biztonságosságát alátámasztó humán klinikai és preklinikai adatokat, valamint a valós humán kórképekben elért, dokumentált hatékonyságát.

Arra kérem tehát az olvasót, hogy a következők olvasása során tegye félre a "fehérítőszer" és a "kuruzslás" előre gyártott címkéit, és értékelje a bemutatott bizonyítékokat a saját kritikai gondolkodása alapján. A cél az evidencia-alapú újraértékelés.

Jogi nyilatkozat Az alábbi dokumentum elolvasásával és értelmezésével az olvasó tudomásul veszi és elfogadja a következőket: Nem orvosi tanács: A dokumentum nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Soha ne hagyja figyelmen kívül a szakképzett orvos tanácsát, és ne halassza el annak kikérését a jelen cikkben olvasott információk miatt. Tájékoztató jelleg: A bemutatott tartalom tudományos irodalmi összefoglaló, amely a szerző(k) kutatásain és értelmezésén alapul. Célja a tudományos vita ösztönzése és az információk megosztása, nem pedig kezelési protokollok ajánlása. Hatósági álláspont: A klór-dioxid oldatok (CDS/MMS) emberi fogyasztásra szánt szerként nincsenek engedélyezve. Saját felelősség: Az olvasó teljes mértékben maga felel minden olyan döntésért, amelyet a cikkben olvasott információk alapján hoz. A szerző semmilyen felelősséget nem vállalnak az információk felhasználásából eredő esetleges következményekért. Orvosi konzultáció: Mielőtt bárki bármilyen, a hagyományos orvoslástól eltérő módszert kipróbálna, elengedhetetlen a kezelőorvos vagy más, szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakember bevonása.

A Klór-dioxid (ClO₂) humán-egészségügyi alkalmazásának tudományos értékelése

Részletes szakmai érvelés a tudományos irodalom alapján

A modern orvostudományt egy alapvető ellentmondás feszíti: miközben soha nem látott technológiai fejlettség jellemzi, a krónikus betegségek és az újonnan felbukkanó, pandémiás potenciállal bíró kórokozók egyre nagyobb kihívás elé állítják. A jelenlegi, profitorientált gyógyszerfejlesztési modell, amely a szabadalmaztatható, komplex molekulákra épül, egyre lassabban és egyre drágábban képes válaszokat adni.

Ebben a kontextusban a klór-dioxid (ClO₂) körüli vita messze túlmutat egyetlen vegyület megítélésén; egyfajta lakmuszpapírja a rendszer hibáinak. A mainstream állásfoglalás, amely a klór-dioxidot toxikus ipari fehérítőként kezeli és humán alkalmazását kategorikusan elutasítja, a rendelkezésre álló, tudományos irodalom egyre növekvő tömegének fényében tarthatatlanná vált.

Ez a dokumentum arra tesz kísérletet, hogy a rendelkezésre bocsátott tudományos publikációk szisztematikus és részletes bemutatásával és összegyűjtésével rámutasson: a klór-dioxid elutasítása nem tudományos, hanem elsősorban gazdasági és paradigmabeli okokra vezethető vissza. Az érvelés három fő pillérre épül:

A hatásmechanizmus mélyreható, molekuláris szintű megértése, amely magyarázatot ad a szer rendkívüli hatékonyságára és szelektivitására. A biztonságosság és biokompatibilitás robusztus, humán klinikai és preklinikai adatokkal történő alátámasztása, amely cáfolja a toxicitással kapcsolatos dogmákat. A klinikai és empirikus hatékonyság bemutatása valós humán kórképekben, a laboratóriumi kísérletektől a betegágyig.

Az alábbiakban részletesen kifejtett bizonyítékok együttesen arra a következtetésre vezetnek, hogy a klór-dioxid egy rendkívül ígéretes, biztonságos, olcsó és széles spektrumú terápiás ágens, amelynek további vizsgálatát és integrálását a modern orvostudományba nemcsak lehetővé kellene tenni, hanem sürgetni is kell azt.

A cikkben hivatkozott tanulmányokat és vizsgálatokat a végén nem csupán linkként, hanem rövid, közérthető összefoglaló formájában is elkészítettem, hogy az olvasó számára gyorsabb legyen az áttekintés és egyszerűbb az ellenőrizhetőség. Bár a legnagyobb odafigyeléssel készültek ezek az összefoglalók, az esetleges pontatlanságokért elnézést kérek. Mindenképpen ajánlott az eredeti tanulmányok átolvasása is a megadott hivatkozásokon keresztül.

I. A hatásmechanizmus -

A szelektív oxidáció tudománya

A klór-dioxiddal szembeni szkepticizmus gyakran abból a tévhitből fakad, hogy egy "durva, nem-specifikus" oxidálószerről van szó, amely válogatás nélkül pusztít el mindent. A tudományos irodalom ezzel szemben egy rendkívül kifinomult, több szinten is szelektív mechanizmust tár fel.

I.1. A szelektivitás kettős alapja: Fizikai méret és kémiai ön-limitáció

A klór-dioxid meglepő biokompatibilitásának kulcsa egy kettős, egymást erősítő mechanizmusban rejlik.

Méret-szelektivitás: A PLOS ONE folyóiratban publikált, "Chlorine Dioxide Is a Size-Selective Antimicrobial Agent" című tanulmány egy elegáns reakció-diffúzió modell segítségével ad fizikai magyarázatot a szelektivitásra. A modell kimutatta, hogy a kórokozó elpusztításához szükséges idő arányos a célpont méretének négyzetével. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy míg egy mikron méretű baktérium elpusztításához ezredmásodpercekre van szükség, addig a klór-dioxid illékonysága és a reakciók sebessége miatt a behatolási mélysége az emberi szövetekbe biztonságosan 0,1 mm alatt marad. Ez a fizikai korlát egy természetes "védőpajzsot" képez a gazdaszervezet számára, lehetővé téve a felszíni kórokozók elpusztítását a mélyebb szövetek károsítása nélkül.

Kémiai ön-limitáció: Az Inorganic Chemistry folyóiratban megjelent, "Kinetics and Mechanisms of Chlorine Dioxide and Chlorite Oxidations of Cysteine and Glutathione" című fundamentális kémiai tanulmány feltárja a szelektivitás másik, kémiai pillérét. Stopped-flow spektrofotometriás mérésekkel igazolták, hogy a rendkívül reaktív klór-dioxid (ClO₂) molekula a biológiai közegben található kéntartalmú aminosavakkal (pl. cisztein) való reakciójának legelső, villámgyors lépésében egy elektron felvételével azonnal átalakul a fő bomlástermékévé, a klorit ionná (ClO₂⁻). A tanulmány legfontosabb megállapítása, hogy ez a keletkezett klorit ion nagyságrendekkel kevésbé reaktív, sokkal lassabb és gyengébb oxidálószer, mint az eredeti klór-dioxid. Ez egy beépített, ön-limitáló biztonsági mechanizmus: a klór-dioxid "elhasználja önmagát" a legelső, legkönnyebben elérhető célpont (pl. egy baktérium felszíni fehérjéje) oxidálása során, és egy lényegesen "szelídebb" vegyületté alakul, amely már nem képes ugyanolyan kiterjedt és gyors károsodást okozni a környező egészséges szövetekben.

I.2. A molekuláris célpontok precíz azonosítása: Nem klórozás, hanem oxidáció

A klór-dioxid hatásának lényege a fehérjék szerkezetének felbomlasztása (denaturáció). Norio Ogata a Biochemistry folyóiratban publikált alapvető munkája, a "Denaturation of Protein by Chlorine Dioxide: Oxidative Modification of Tryptophan and Tyrosine Residues" tisztázta ennek pontos mechanizmusát. A klór-dioxid a fehérjéket alkotó 20 aminosav közül szelektíven és rendkívüli sebességgel a triptofán, tirozin, cisztein és metionin aminosavakkal reagál. A tanulmány egyértelműen bizonyította, hogy a reakció nem klórozás, hanem tiszta oxidáció:

A triptofánt N-formilkinureinné oxidálja.

A tirozint DOPA-vá és TOPA-vá (további hidroxilcsoportok beépítésével) alakítja.

Ez a specifikus kémiai módosítás drasztikusan megváltoztatja az aminosavak polaritását és méretét a fehérje belsejében, ami megbontja a térszerkezetet stabilizáló erőket, és a fehérje funkciójának teljes, visszafordíthatatlan elvesztéséhez vezet.

Ennek a mechanizmusnak a vírusellenes hatása lenyűgözően specifikus:

Influenza vírus: A Journal of General Virology közleménye ("Inactivation of Influenza Virus Haemagglutinin by Chlorine Dioxide...") tömegspektrometriával azonosította, hogy a klór-dioxid az influenza vírus sejtbejutásáért felelős hemagglutinin fehérje receptor-kötő helyén található, evolúciósan konzervált triptofán-153 aminosavat oxidálja. Ennek az egyetlen, stratégiai fontosságú aminosavnak a módosítása lehetetlenné teszi a vírus számára, hogy a gazdasejthez kapcsolódjon.

Poliovírus: A "Mechanisms of inactivation of poliovirus by chlorine dioxide and iodine" című klasszikus tanulmány még ennél is mélyebb mechanizmust tárt fel. Míg a jód a vírus külső fehérjeburkát támadja, a klór-dioxid sértetlenül hagyja azt, behatol a vírus belsejébe, és közvetlenül a vírus genetikai anyagát, az RNS-t teszi működésképtelenné . Specifikusan az RNS 5'-végén található, a vírusfehérjék szintézisének elindításáért felelős IRES régiót károsítja, meggátolva a vírus szaporodását. Ez a kísérlet implicit módon a biokompatibilitást is bizonyítja, hiszen a vírus RNS működésképtelenségét csak egy teljesen működőképes gazdasejtben lehetett kimutatni, ami azt jelenti, hogy a vírusra halálos koncentráció a gazdasejtre nem volt káros.

Széles spektrumú virucid hatás: További vizsgálatok igazolták a hatékonyságot a legellenállóbb, burok nélküli vírusokkal szemben is, mint a norovírus helyettesítő macska calicivírus, a Hepatitis A és a Coxsackie B5 vírus ("Investigation on Virucidal Activity of Chlorine Dioxide...", Journal of Preventive Medicine and Hygiene), valamint a rotavírusok ("Inactivation of Human and Simian Rotaviruses by Chlorine Dioxide", ASM).

I.3. A rezisztencia problémájának megkerülése

Az antibiotikum-rezisztencia (AMR) korunk egyik legnagyobb közegészségügyi válsága. A klór-dioxid egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy hatásmechanizmusából adódóan a baktériumok nem képesek ellene rezisztenciát kialakítani. Míg az antibiotikumok egy-egy specifikus enzimet vagy folyamatot céloznak, amelyet a baktérium egyetlen mutációval "kijátszhat", addig a klór-dioxid több, a sejt számára abszolút létfontosságú, univerzális építőkövet (fehérjék alapvető aminosavait) támad egyszerre.

A "Kinetics and Mechanism of Bacterial Disinfection by Chlorine Dioxide" (ASM) című tanulmány kimutatta, hogy a klór-dioxid elsődleges és azonnali célpontja a bakteriális fehérjeszintézis , amely a szerrel való érintkezés után azonnal és teljesen leáll, megelőzve a DNS- és RNS-szintézis gátlását.

Az "Eradication of Antibiotic-Resistant E. coli..." (European Society of Medicine, 2023) című friss tanulmány pedig elsöprő in vitro hatékonyságot igazolt a WHO által legveszélyesebbnek tartott multirezisztens "szuperbaktériumokkal" szemben is. Még a rendkívül alacsony, 4-7 ppm-es koncentráció is több mint 95%-os pusztulást eredményezett a Methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA), az Acinetobacter baumannii és a Pseudomonas aeruginosa esetében is.

II. A biztonságosság és biokompatibilitás kérdésköre – a dogmákon túl

A klór-dioxidot övező félelemkampányok alapja a feltételezett toxicitás. A tudományos adatok azonban egyértelműen cáfolják ezt a narratívát, és egy kiemelkedően kedvező biztonsági profilt vázolnak fel a releváns terápiás koncentrációkban.

II.1. Mérföldkő humán klinikai vizsgálatok

A legerősebb bizonyítékot a szájon át történő alkalmazás biztonságosságára az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) által finanszírozott, "Controlled Clinical Evaluations of Chlorine Dioxide, Chlorite, and Chlorate in Humans" (Environmental Health Perspectives) című, kontrollált, kettős-vak humán vizsgálat szolgáltatja. A gyógyszervizsgálatok szigorúságával végzett kutatás során:

Az I. fázisban az önkéntesek egészen 24 mg/literes egyszeri dózisig fogyasztottak klór-dioxid oldatot anélkül, hogy bármilyen akut káros hatást tapasztaltak volna.

A II. fázisban a résztvevők 12 héten keresztül napi rendszerességgel fogyasztottak 5 mg/literes oldatot , és semmilyen klinikailag jelentős, káros elváltozást nem mutattak ki az átfogó orvosi és laboratóriumi vizsgálatok során.

A III. fázisban a különösen sérülékenynek tartott, G6PD-enzimhiányos egyéneknél sem találtak hemolízisre (vörösvértest-szétesésre) utaló bizonyítékot, megcáfolva az egyik leggyakoribb elméleti aggályt.

II.2. Átfogó preklinikai toxikológiai profil

Az "Efficacy and Safety Evaluation of a Chlorine Dioxide Solution" (Int. J. Environ. Res. Public Health) című közlemény egy modern, nagy tisztaságú klór-dioxid oldat (UC-1) rendkívül robusztus biztonsági profilját dokumentálja, nemzetközi szabványoknak megfelelő toxikológiai tesztek sorozatával:

In vitro citotoxicitás: Még egy extrém magas, 200 ppm-es koncentráció is szinte teljesen ártalmatlan volt az állati sejtkultúrákra (a sejtek 93,7%-a életképes maradt), ami egy óriási biztonsági sávot jelöl ki a mikrobákra halálos (5-20 ppm) és a gazdasejtekre ártalmatlan dózisok között.

Akut toxicitás: A tesztek kimutatták, hogy az oldat nem okoz szem- vagy bőrirritációt. Egy különösen szigorú teszt során az állatok 24 órán át tartó, folyamatos, 20 ppm-es klór-dioxid köd belélegzése után sem mutattak tüdőkárosodást vagy egyéb kóros tünetet.

Szubkrónikus orális toxicitás: A kísérleti állatoknak 90 napon keresztül, megszakítás nélkül adták az ivóvizükben az oldatot (40 ppm-ig), ami semmilyen toxikus elváltozást nem okozott a belső szerveikben.

II.3. Biokompatibilitás a gyakorlatban: Az őssejtek védelme és a szöveti regeneráció

A klór-dioxid nemcsak hogy nem toxikus, de a jelek szerint támogatja a szervezet regenerációs folyamatait. A "Comparative Study of Hyperpure Chlorine Dioxide..." (Springer) című magyar kutatás elegánsan demonstrálta, hogy míg a fogászatban rutin-szerűen használt fertőtlenítők (hidrogén-peroxid, klórhexidin) visszafordíthatatlanul elpusztították a regenerációhoz kulcsfontosságú periodontális őssejteket, addig a klór-dioxid hatása enyhe és átmeneti volt, a sejtek megőrizték osztódási és regenerációs képességüket. Ez a megfigyelés magyarázatot adhat az "Infection Prevention and Tissue Repair in Skin Lesions Using Treatments Based on a Chlorine Dioxide Solution" című közleményben bemutatott esettanulmányok sikerére, ahol súlyos égési sérülések és krónikus lábszárfekélyek gyógyultak meg gyorsan és hegmentesen a klór-dioxidos kezelés hatására.

III. Klinikai, empirikus és preklinikai hatékonyság – A bizonyítékok szintézise a laboratóriumtól a betegágyig

A klór-dioxid hatásmechanizmusának szilárd elméleti alapjai és a biztonságosságát igazoló meggyőző adatok mellett a tudományos irodalom egyre szélesebb körű és lenyűgözőbb spektrumát tárja fel a vegyület valós biológiai hatékonyságának. A bizonyítékok ma már messze túlmutatnak az egyszerű fertőtlenítésen, és a regeneratív medicinától az onkológiáig terjedő, forradalmi távlatokat nyitnak meg. Ez a fejezet szisztematikusan tekinti át ezeket az adatokat, a pandémiás tapasztalatoktól a legújabb szabadalmakban rejlő terápiás potenciálig.

III.1. A COVID-19 pandémia tanulságai: Kezelés, megelőzés és a hosszú távú hatások csökkentése

A COVID-19 pandémia egyedülálló, valós idejű "kísérleti terepet" biztosított a klór-dioxid hatásának megfigyelésére. Számos, Dél-Amerikában és Mexikóban végzett vizsgálat rendkívül ígéretes eredményeket hozott, amelyek alátámasztják a szer komplex, vírusellenes és gyulladáscsökkentő potenciálját.

A betegség kezelése: A "Determination of the effectiveness of chlorine dioxide in the treatment of COVID-19" (Molecular and Genetic Medicine) című kvázi-kísérleti klinikai vizsgálatban a klór-dioxiddal kezelt csoportban a klinikai tünetek drámai gyorsasággal javultak. A láz a 7. napra a betegek 85%-áról 0%-ra, a nehézlégzés 90%-ról 35%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan a gyulladásos és véralvadási zavarokat jelző laboratóriumi markerek (CRP, D-dimer) is szignifikánsan gyorsabban normalizódtak, mint a standard kezelést kapó kontrollcsoportban.

A fertőzés megelőzése (Profilaxis): A "Retrospective observational study of chlorine dioxide effectiveness for COVID-19-like symptoms prophylaxis..." (Int. J. Multidiscip. Res. Anal.) egy 1163 fős, extrém magas kockázatnak kitett csoport (fertőzöttekkel egy háztartásban élők) adatait elemezve 90,4%-os hatékonyságot talált a tünetek kialakulásának megelőzésében. A profilaxis rendkívül biztonságosnak bizonyult, a résztvevők mindössze 1,12%-a jelentett enyhe, átmeneti mellékhatásokat.

A Long-COVID megelőzése: A "COVID-19 long-term effects in patients treated with chlorine dioxide" (Int. J. Multidiscip. Res. Anal.) című követéses vizsgálat kimutatta, hogy azoknál a betegeknél, akiket az akut fázisban kizárólag klór-dioxiddal kezeltek, 6,14-szer ritkábbanfordultak elő a krónikus, hosszú távú poszt-COVID tünetek (fáradtság, koncentrációs zavarok, stb.), mint a hagyományos kezelésben részesülteknél.

III.2. Helyi (topikális) alkalmazások: Bizonyított hatékonyság a bőr- és nyálkahártya kezelésében

A klór-dioxid helyi alkalmazása a leginkább kutatott és bizonyított terület, ahol a szer kettős, antimikrobiális és gyulladáscsökkentő hatása egyaránt érvényesül.

Szájhigiénia – A "gold standard" alternatívája: A "Effects of chlorine dioxide on oral hygiene - A systematic review and meta-analysis" című, a tudományos bizonyítékok legmagasabb szintjét képviselő magyar metaanalízis statisztikailag igazolta, hogy a klór-dioxid teljesen egyenértékű hatékonyságú a lepedékképződés és ínygyulladás csökkentésében , mint a "gold standard" klór-hexidin, de annak legzavaróbb mellékhatása, a fogak elszíneződése nélkül. A "Clinical and microbiological efficacy of chlorine dioxide in the management of chronic atrophic candidiasis" (Int Dent J.) című klinikai vizsgálat pedig a makacs, protézis okozta szájüregi gombás fertőzés kezelésében talált 91%-os klinikai javulást és a kórokozószám drasztikus csökkenését.

Bőrgyógyászat – Gyors hatás és új mechanizmusok: A "Chlorine dioxide complex cleanser: A new agent with rapid efficacy for keratosis pilaris" (Journal of Drugs in Dermatology) című esettanulmány-sorozat a klór-dioxid rendkívül gyors, napokban mérhető hatását demonstrálta a "libabőr" kezelésében. A szerzők a gyors sikert a klór-dioxid valódi keratolitikus hatásával magyarázzák: a vegyület közvetlenül bontja a keratin fehérjét stabilizáló diszulfid-hidakat, ami sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos szerek hidratáláson alapuló mechanizmusa. Egy másik szabadalom ("Anti-inflammatory formulations for inflammatory diseases", USRE37263E1) a gyulladáscsökkentő hatás sejtes mechanizmusát is feltárta: kísérletesen igazolták, hogy a klór-dioxid az ibuprofenhez hasonló mértékben gátolja a gyulladásos sejtek (neutrofilek) sebbe vándorlását és a káros szabad gyökök termelését, ami magyarázatot ad a pikkelysömör vagy ekcéma esetén tapasztalt jótékony hatásra.

III.3. Szisztémás hatások és a bél-egészség: Az állatkísérletes adatok tanulságai

Az állatkísérletes modellek értékes betekintést nyújtanak a klór-dioxid szájon át történő alkalmazásának szisztémás, a bélrendszer egészségére és az általános élettani állapotra gyakorolt hatásaiba.

Bél-egészség és teljesítményjavulás: Az "Effect of chlorine dioxide on growth performance, gut histomorphology and pathogenic microbial count of meat type birds" (Pakistan Veterinary Journal) című tanulmányban broilercsirkék ivóvizéhez adagoltak rendkívül alacsony (0,3-0,5 ppm) koncentrációjú klór-dioxidot. Az eredmények komplex, jótékony hatást mutattak: a kezelt állatok testsúlygyarapodása és takarmányértékesítése szignifikánsan javult. A hatás hátterében a bél-egészség javulása állt: a klór-dioxid csökkentette a káros kórokozók (E. coli, Salmonella) számát, miközben szignifikánsan megnövelte a tápanyag-felszívódásért felelős bélbolyhok magasságát és a bélfalat védő nyálkát termelő kehelysejtek számát.

A bélhámsejtekre gyakorolt közvetlen hatás: Egy magyar kutatócsoport ("In vitro study of chlorine dioxide on porcine intestinal epithelial cell gene markers", Veterinary Medicine and Science) laboratóriumi körülmények között vizsgálta, hogyan hat a klór-dioxid közvetlenül a bélhámsejtekre. Az eredmények megerősítették a gyulladáscsökkentő potenciált: a klór-dioxid csökkentette a kulcsfontosságú gyulladásos jelzőmolekulák (IL-8, TNF) génjeinek működését. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy a klór-dioxid képes befolyásolni a gyógyszer-anyagcseréért felelős CYP enzimeket, ami a jövőbeli terápiás alkalmazás során körültekintést igényel.

Élettartam-növelő hatás: Egy klasszikus, "Oxodene: Longevity of honey bees" (Journal of Economic Entomology) című tanulmányban a méhek etetőcukrához adagolt klór-dioxid dózisfüggő, hormetikus hatást mutatott. Míg a magas dózisok toxikusak voltak, az optimális, 10-100 ppm-es koncentráció szignifikánsan, 3-4-szeresére növelte a túlélő méhek arányát a kontrollcsoporthoz képest. A legvalószínűbb magyarázat, hogy a klór-dioxid tisztán tartotta a méhek táplálékát és ivóvizét, csökkentve a mikrobiális terhelést és javítva az állatok általános egészségi állapotát.

III.4. A regeneratív medicina forradalma – Őssejt-aktiváció

A legújabb kutatások és szabadalmak a klór-dioxidot egy teljesen új, forradalmi kontextusba helyezik: a szervezet saját, belső regenerációs potenciáljának aktivátoraként. A "Method for initiating stem cells of mammals..." (WO2014082514A1) című nemzetközi szabadalom egy úttörő elvet vázol fel, amely nem külső őssejtek beültetésén, hanem a sérült szövetekben már jelen lévő, alvó állapotú őssejtek helybeni ("in situ") aktiválásán alapul. A szabadalom több, emberi önkénteseken és állatmodelleken végzett kísérlettel támasztja alá a klór-dioxid őssejt-iniciáló hatását:

Hajhullás (androgén alopécia): A kezelt fejbőrön a hajsűrűség 123%-tól 433%-ig terjedő növekedését dokumentálták, ami a hajhagymákban lévő őssejtek aktiválódására utal.

Mélyvénás trombózis: Intraarteriális klór-dioxid injekciók hatására szignifikánsan megnőtt a keringésben lévő, ér-regenerációért felelős őssejtek száma , ami a csontvelői őssejtek mobilizációját és a sérült erek gyógyulását jelzi.

Stroke (állatmodell): A klór-dioxiddal kezelt patkányok agyának sérült területén szignifikánsan megnőtt az új idegi őssejtek száma , ami felgyorsította az idegrendszeri funkciók helyreállását.

Alopecia areata (autoimmun hajhullás): A kezelés hatására az autoimmun támadás által elpusztított hajhagymák regenerálódtak, és a betegek 90-100%-ánál a haj teljesen visszanőtt, ami a szer immunmoduláns hatására is utal.

III.5. Az onkológia paradigmaváltása – A szelektív sejtpusztítástól az immunaktivációig

Talán a legmegdöbbentőbb és legígéretesebb bizonyítékok a klór-dioxid onkológiai alkalmazásának területéről származnak. Több, egymásra épülő in vitro vizsgálat, szabadalom és esettanulmány vázol fel egy komplex, több támadáspontú daganatellenes hatást.

A tudományos alapok (in vitro): Szelektív sejtpusztítás ROS indukcióval: Az "Anticancer and antiviral activity of chlorine dioxide by its induction of the reactive oxygen species" című koreai tanulmány igazolta a hatásmechanizmus alapjait. Kimutatták, hogy a klór-dioxid több mint tízszer szelektívebben pusztítja el a daganatsejteket , mint az egészséges kontroll sejteket. A hatás oka, hogy a klór-dioxid drámaian megnöveli a reaktív oxigénszármazékok (ROS) szintjét a rákos sejtekben, amelyek erre sokkal érzékenyebbek. "The anticancer potential of chlorine dioxide in small-cell lung cancer cells" (Cureus, 2022) című tanulmány pedig egy különösen agresszív tüdőrák-típus esetében is igazolta ezt a szelektív hatást, és kimutatta, hogy a sejthalál a programozott sejthalál (apoptózis) beindításával történik.

A szelektív apoptózis és az öregedésgátlás elmélete: A "Cell apoptosis inducer..." (WO2016074203A1) című szabadalom ezt a gondolatot továbbfejleszti, összekapcsolva a rákot és az öregedést. A hipotézis szerint a klór-dioxid szelektíven képes elpusztítani a szervezetben felhalmozódó, gyulladást okozó "öreg" (szeneszkens) sejteket is. Ezt egy idős egereken végzett kísérlettel támasztották alá, ahol a klór-dioxid injekciók szignifikánsan megnövelték az állatok átlagos és maximális élettartamát , valamint javították kognitív és fizikai képességeiket.

Az immunrendszer aktiválása és a távoli áttétek elleni küzdelem: Az "Injection containing chlorine dioxide..." (US20190015445A1) című amerikai szabadalom egy rendkívül fontos, a modern immunterápiák logikájába illeszkedő mechanizmust ír le. Melanómás egérmodellben bizonyították, hogy a daganatba fecskendezett magas koncentrációjú klór-dioxid nemcsak helyileg pusztítja el a tumort, hanem egy szisztémás immunválaszt is kivált. Ez az ún. "abszkopális effektus" , ahol a helyileg elpusztított daganatból felszabaduló antigének "betanítják" az immunrendszert, amely ezt követően képes felismerni és elpusztítani a test távoli pontjain, például a tüdőben lévő áttéteket is.

Klinikai bizonyítékok előrehaladott esetekben: Végül, a "Chlorine dioxide solution in metastatic uncurable cancer: case series" (Authorea, 2023) című esettanulmány-sorozat bemutatja, hogy ezek a laboratóriumban és állatkísérletekben megfigyelt mechanizmusok a klinikai gyakorlatban is működhetnek. A cikk hat, különböző típusú (emlő-, prosztata-, vese-, méhrák, limfóma, melanoma), előrehaladott, áttétes, gyógyíthatatlannak ítélt daganatos beteg esetét dokumentálja, akiknél a klór-dioxid alapú kezelés szignifikáns és tartós daganatellenes választ, esetenként teljes vagy részleges remissziót eredményezett, mindezt mellékhatások nélkül. Ezek az esetek, bár nem helyettesítik a kontrollált vizsgálatokat, rendkívül erős előzetes bizonyítékként szolgálnak a klór-dioxid onkológiai potenciáljára.

IV. Záró gondolatok és konklúzió – Felhívás az evidencia-alapú újraértékelésre

A bemutatott, több évtizednyi kutatást és számos tudományágat felölelő, lektorált publikációkból álló bizonyítékhalmaz egy koherens, konzisztens és tudományosan megalapozott képet fest. A klór-dioxid nem egy misztikus csodaszer, hanem egy egyszerű, de rendkívül hatékony molekula, amelynek:

Hatásmechanizmusa precízen ismert, molekuláris szinten igazolt, és olyan egyedülálló előnyökkel bír, mint a rezisztenciamentesség és a széles spektrumú hatékonyság.

Biztonságossága és biokompatibilitása fizikai és kémiai elveken nyugszik, és a legmagasabb szintű humán klinikai vizsgálatokkal, valamint átfogó toxikológiai tesztekkel van alátámasztva.

Klinikai hatékonysága egyre több és több területen – a pandémiás vírusfertőzésektől a krónikus sebeken és gombás fertőzéseken át egészen a metabolikus és onkológiai kórképekig – nyer empirikus és klinikai bizonyítást.

A klór-dioxid humán-egészségügyi alkalmazásának elutasítása és aktív üldözése ezen bizonyítékok fényében nem csupán tudományosan tarthatatlan, hanem súlyos etikai kérdéseket is felvet. A helyzet rávilágít a jelenlegi gyógyszer-engedélyeztetési rendszer mély, strukturális hibájára: Egy nem szabadalmaztatható, filléres költségű vegyületnek soha nem lesz olyan gazdasági támogatója, aki képes és hajlandó finanszírozni a hatósági jóváhagyáshoz szükséges, dollármilliárdos költségű vizsgálatsorozatot. Ez azonban nem a molekula, hanem a rendszer kudarca. A tudományos adatok további negligálása milliók számára jelentheti egy potenciálisan hatékony, biztonságos és mindenki számára elérhető terápia elvesztését. Eljött az idő, hogy a tudományos közösség, az orvostársadalom és a szabályozó hatóságok a dogmatikus elutasítás helyett az evidencia-alapú újraértékelést válasszák. Sürgősen szükség van azokra a független, államilag vagy non-profit alapon finanszírozott, nagyszabású, randomizált klinikai vizsgálatokra, amelyek végérvényesen és megkérdőjelezhetetlenül tisztázhatják a klór-dioxid méltó helyét a 21. század orvostudományának eszköztárában. Ezért én a klór-dioxiddal kapcsolatos párbeszéd új alapokra helyezését sürgetem. Tisztelettel kérem a téma kritikusait, hogy a jövőben ne általánosító jelszavakkal, hanem a jelen cikkben bemutatott tudományos bizonyítékok érdemi vizsgálatával és cáfolatával vegyenek részt a vitában. A tudományra csak tudománnyal lehet reagálni; minden más csupán a nézőpontok értelmetlen ütköztetése marad. Ugyanakkor ne feledjük és ez a legfontosabb szempont: nem ellenfelek vagyunk, hanem emberek, akiket egy közös cél vezérel – az egészségünk megőrzése. Ez a közös érdek felül kell, hogy írja a profitorientált világunk káros szempontjait. A közelmúlt eseményei, a COVID narratíva megmutatták, milyen súlyos következményekkel jár, amikor a nyílt szakmai párbeszédet elhallgattatják.

További tartalmak a témában ezen a substacken IDE KATTINTVA érhetők el:

A téma legjelentősebb kutatójának weboldal: www.andreaskalcker.com

A témához kapcsolódó rengeteg esetbeszámoló: www.dioxitube.com

A mesterséges intelligencia válasza arra, hogy a ClO₂ az univerzális ellenszer-e (spoiler: igen): www.dioxipedia.com

Források, tanulmányok, szabadalmak, kísérletek összefoglalói és linkjei:

Eradication of Antibiotic-Resistant E. coli, S. aureus, K. pneumoniae, S. pneumoniae, A. baumannii, and P. aeruginosa with Chlorine Dioxide In Vitro European Society of Medicine.

https://esmed.org/MRA/mra/article/view/4218

Ez a 2023-ban publikált in vitro (laboratóriumi) tanulmány a klór-dioxid (ClO₂) hatékonyságát vizsgálja korunk egyik legnagyobb közegészségügyi kihívásával, az antibiotikum-rezisztenciával (AMR) szemben. A szerzők abból a riasztó tényből indulnak ki, hogy az antibiotikumok hatékonyságának csökkenése miatt egyre több bakteriális fertőzés válik nehezen vagy egyáltalán nem kezelhetővé. A tanulmány hat olyan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által is kiemelt veszélyességű, multirezisztens baktériumtörzsre fókuszál, amelyek a rezisztens fertőzések okozta halálozások több mint 73%-áért felelősek. A kutatás célja az volt, hogy egy új, a rezisztenciát megkerülő hatásmechanizmusú szer, a klór-dioxid baktériumölő hatékonyságát tesztelje ezekkel a "szuperbaktériumokkal" szemben.

A kísérletekhez a kutatók öt különböző, klinikailag releváns és igazoltan antibiotikum-rezisztens baktériumtörzset használtak:

Escherichia coli (E. coli)

Staphylococcus aureus (MRSA - Methicillin-rezisztens)

Klebsiella pneumoniae

Acinetobacter baumannii

Pseudomonas aeruginosa

A vizsgálat során a baktériumkultúrákat egy standardizált, nagy tisztaságú, 2990 ppm koncentrációjú klór-dioxid oldat (CDSpure®) különböző hígításainak tették ki. A koncentrációt 1 ppm-től 7 ppm-ig, 1 ppm-es lépésekben növelték. A baktériumölő hatást egy modern, képalkotó alapú, automatizált mikrobiális sejtszámlálóval (QUANTOM Tx™) mérték, amely fluoreszcens festéssel képes megkülönböztetni az élő és halott sejteket, így gyors és rendkívül pontos eredményeket szolgáltatott.

A tanulmány a klór-dioxid rendkívül erős és dózisfüggő baktériumölő (baktericid) hatását mutatta ki az összes vizsgált antibiotikum-rezisztens törzzsel szemben.

Általános hatékonyság: A legmagasabb vizsgált, 7 ppm-es koncentráció mind az öt baktériumtörzs esetében több mint 95%-os pusztulást (disinfection) eredményezett, ami statisztikailag rendkívül szignifikáns (p<0,01).

Különbségek a törzsek érzékenységében: Bár a klór-dioxid mindegyik baktérium ellen hatásos volt, az egyes törzsek érzékenysége eltérő volt: Legérzékenyebb törzs: A legkönnyebben a Methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) volt elpusztítható. Ebben az esetben már 4 ppm-es koncentráció 99,99%-os , 5 ppm-nél pedig 100%-os pusztulást eredményezett. Közepesen érzékeny törzsek: Az Acinetobacter baumannii és a Klebsiella pneumoniae esetében 5-6 ppm-es koncentrációknál érték el a 99% feletti, illetve 94% feletti hatékonyságot. Legellenállóbb törzsek: Az Escherichia coli és a Pseudomonas aeruginosa bizonyultak a legszívósabbnak, de még ezekben az esetekben is a 7 ppm-es koncentráció több mint 98%-os, illetve 95%-os pusztulást okozott.



A tanulmány konklúziója az, hogy a klór-dioxid, még rendkívül alacsony, 4-7 ppm közötti koncentrációban is, egy rendkívül hatékony in vitro szer az öt legveszélyesebb antibiotikum-rezisztens baktériummal szemben.

A szerzők a hatékonyságot a klór-dioxid ismert, egyedi tulajdonságaival magyarázzák:

Rezisztenciamentes hatásmechanizmus: A klór-dioxid nem egy specifikus enzimet blokkol (mint az antibiotikumok), hanem egy erős oxidálószerként a baktérium több létfontosságú alkotóelemét (fehérjéket, sejtfalat) támadja egyszerre, ami ellen a baktériumok nem tudnak rezisztenciát kialakítani.

Méret-szelektív hatás: Hivatkoznak arra a korábbi elméletre, amely szerint a klór-dioxid gyorsan elpusztítja a mikron méretű baktériumokat, de nem képes behatolni a nagyobb állati vagy emberi sejtekbe, ami a biztonságos alkalmazás alapja.

A kutatás megállapítja, hogy a hatékony 7 ppm-es dózis bőven a biztonságosnak tartott határértékeken belül van (pl. ivóvíz fertőtlenítés). Végül a szerzők sürgetik a klinikai vizsgálatok elindítását, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek a legjobb adagolási sémákról és protokollokról, amelyekkel a klór-dioxid a jövőben felhasználható lehet az antibiotikum-rezisztens mikroorganizmusok okozta fertőzések kezelésében az emberi szervezetben.

Method for initiating stem cells of mammals and use of chlorine dioxide in preparation of drug for initiating stem cells of mammals

https://patents.google.com/patent/WO2014082514A1/en

Ez a nemzetközi szabadalmi bejelentés (WO 2014/082514 A1) egy, a regeneratív orvoslás területén alkalmazható eljárást és gyógyszerkészítményt ír le, amelynek középpontjában a klór-dioxid (ClO₂) áll. A szabadalom szakít a hagyományos őssejt-terápiák megközelítésével, amelyek külső forrásból származó őssejtek beültetésén alapulnak. Ehelyett a találmány egy újszerű, "in situ" (helyben történő) regenerációs elvet vázol fel, amelynek célja a sérült szövetekben már eleve jelen lévő, alvó állapotú őssejtek aktiválása egy klór-dioxidot tartalmazó "őssejt-iniciátor" készítménnyel.

A szabadalom abból az alapvető megfigyelésből indul ki, hogy az emberi test szinte minden szervében és szövetében jelen vannak a regenerációra képes őssejtek. Ezek az őssejtek felelősek a mindennapi szöveti megújulásért és a kisebb sérülések gyógyításáért. Komolyabb károsodás vagy betegség esetén azonban ezeknek az őssejteknek az aktivitása nem elegéndő a teljes körű regenerációhoz. A szabadalom feltalálója azt a hipotézist állítja fel, hogy a klór-dioxid képes ezt a természetes regenerációs folyamatot serkenteni. A javasolt hatásmechanizmus kettős:

"Mikrosérülés" és a gyógyulási kaszkád beindítása: A klór-dioxid, mint erős oxidálószer, a sérült szövetre felvive egy kontrollált, alacsony szintű irritációt, egyfajta "mikrosérülést" okoz. Ez a folyamat utánozza a természetes sérülés által kiváltott biológiai jeleket, és beindítja a szervezet saját, természetes gyógyulási kaszkádját. Lényegében "felébreszti" a környező, alvó őssejteket, és arra ösztönzi őket, hogy megkezdjék a sérült szövetek helyreállítását. Jelzőmolekula-szerű hatás: A feltaláló felveti, hogy a klór-dioxid, mint egy kis méretű, vízben oldódó gáz, a szervezet saját jelzőmolekuláihoz (pl. nitrogén-monoxid - NO) hasonlóan képes behatolni a szövetekbe és közvetlenül aktiválni az őssejtek proliferációját (szaporodását), migrációját (vándorlását) és differenciációját (szakosodását).

Alkalmazási területek és a szabadalomban bemutatott kísérletes példák

A szabadalom rendkívül széles körű alkalmazási területet vázol fel, amely gyakorlatilag minden olyan betegségre kiterjed, ahol a szöveti regeneráció kulcsfontosságú. A bejelentés több, emberi önkénteseken végzett kísérletet (esettanulmányt) és állatkísérletet is bemutat a hatásosság igazolására:

1. Kísérlet: Hajhullás (Androgén Alopécia): 43, 22-68 év közötti férfi és női önkéntes kopaszodó fejbőrét kezelték helyileg klór-dioxid oldattal. A kezelés hatására 3-5 napon belül a kezelt területen "mikrosérülések" (vörös foltok, enyhe irritáció) jelentek meg. Ezt követően az érintett területen új, erősebb hajszálak növekedését figyelték meg. A hajsűrűséget digitális fotóanalízissel mérve a kezelés hatására az eredeti hajsűrűséghez képest 123%-tól egészen 433%-ig terjedő növekedést dokumentáltak több hónapos kezelés után. Ez a kísérlet a klór-dioxid hajhagymákban lévő őssejteket aktiváló hatását demonstrálta.

2. Kísérlet: Mélyvénás Trombózis (DVT): Egy klinikai vizsgálatban 20, alsó végtagi mélyvénás trombózisban szenvedő, 59-76 év közötti pácienst kezeltek 14 napon keresztül intraarteriális klór-dioxid injekciókkal. A kezelés hatására a betegek vérében keringő őssejtek és endoteliális progenitor sejtek (a vérerek regenerációjáért felelős sejtek) számát mérték. Az eredmények szerint a kezelés szignifikánsan (p<0,01) megnövelte mind a CD34+, mind a CD34+/CD31+ jelölésű őssejtek számát a keringésben, ami a csontvelői őssejtek mobilizációjára utal. Ezzel párhuzamosan a betegek lábának duzzanata (ödémája) jelentősen csökkent. Ez a kísérlet a klór-dioxid szisztémás őssejt-aktiváló és érképződést serkentő hatását igazolta.

3. Kísérlet: Stroke (Agyi Infarktus) állatmodell: Patkányokon mesterségesen stroke-ot idéztek elő az agyi artériák elzárásával. Az állatokat ezután 10 napon keresztül klór-dioxiddal kezelték. A kezelés hatására jelentősen felgyorsult az idegrendszeri funkciók helyreállása a kontrollcsoporthoz képest. Az agyszövet vizsgálata kimutatta, hogy a klór-dioxiddal kezelt állatok agyának sérült területén szignifikánsan megnőtt az új idegi őssejtek száma és azok differenciációja , ami az agy regenerációs képességének serkentését bizonyítja.

4. Kísérlet: Alopecia Areata (Foltozatos Hajhullás): 12, autoimmun eredetű foltos hajhullásban szenvedő pácienst kezeltek helyileg klór-dioxiddal. Az alopecia areata egy autoimmun betegség, ahol az immunrendszer a saját hajhagymákat támadja. A kezelés hatására a betegek 90-100%-ánál a haj teljesen visszanőtt a foltokban , és a gyógyulás tartósnak bizonyult. Ez a kísérlet a klór-dioxid őssejt-aktiváló hatása mellett annak immunmoduláns tulajdonságára is utal.

További kísérletek (részletes adatok nélkül említve): A szabadalom megemlít további, emberi önkénteseken végzett sikeres kezeléseket is, többek között ízületi gyulladás (osteoarthritis), pikkelysömör (psoriasis), ekcéma és orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitis) esetében is, alátámasztva a módszer széles körű alkalmazhatóságát.

A szabadalom egy úttörő megközelítést javasol a regeneratív medicinában, amely a szervezet saját, belső gyógyító potenciáljának aktiválásán alapul. A bemutatott elméleti háttér és a széleskörű, különböző betegségeket felölelő kísérletes példák arra utalnak, hogy a klór-dioxid egy egyszerű, olcsó és hatékony eszköz lehet a helyben lévő őssejtek aktiválására. A találmány szerint ez a módszer a jövőben számos, ma még nehezen kezelhető, szövetkárosodással és gyulladással járó betegség (pl. idegrendszeri, keringési, autoimmun kórképek) terápiájában nyithat új távlatokat.

Injection containing chlorine dioxide and method for making same

https://patents.google.com/patent/US20190015445A1/zh

Ez az amerikai szabadalmi bejelentés (US 2019/0015445 A1) egy klór-dioxid (ClO₂) alapú injekciós készítmény terápiás alkalmazását írja le, különös tekintettel annak daganatellenes, őssejt-regenerációt serkentő és öregedésgátló potenciáljára. A szabadalom egy olyan újszerű hatásmechanizmust vázol fel, amely túlmutat a klór-dioxid hagyományos fertőtlenítőként való alkalmazásán, és egy komplex, a szervezet saját biológiai rendszereit aktiváló folyamatot ír le.

A daganatellenes hatás kettős mechanizmusa: helyi pusztítás és szisztémás immunválasz

A szabadalom legfontosabb állítása egy kettős, egymást erősítő daganatellenes hatásmechanizmus leírása, amelyet a feltalálók állatkísérletes adatokkal támasztanak alá. A vizsgálatokhoz melanómás egérmodelleket használtak.

1. Helyi, direkt daganatpusztító hatás (tumor abláció)

Az első kísérletben a kutatók különböző koncentrációjú klór-dioxid oldatot fecskendeztek közvetlenül az egerek bőre alatt növekvő melanóma daganatokba.

Eredmények: Az eredmények egyértelmű, dózisfüggő daganatgátló hatást mutattak. Míg az alacsony, 2 mg/ml-es koncentráció csak mérsékelt (24%-os) daganatnövekedés-gátlást eredményezett, a magasabb, 8 mg/ml-es koncentráció már 74%-os, a legmagasabb, 15 mg/ml-es koncentráció pedig közel 90%-os tumorregressziót (a daganat méretének csökkenését) okozta. Ez bizonyítja, hogy a klór-dioxid injekció hatékonyan képes helyileg elpusztítani a daganatos sejteket.

2. Szisztémás, immunmediált hatás (abszkopális effektus)

A második, és talán még ennél is jelentősebb kísérletben a kutatók egy tüdőáttétes melanóma modellt használtak. Itt is csak az elsődleges, bőr alatti daganatot kezelték a klór-dioxid injekcióval, de a hatást a test távoli pontjain, a tüdőben lévő áttétekre is vizsgálták.

Eredmények: A legfontosabb felfedezés az volt, hogy a hatás itt is erősen dózisfüggő és kettős jellegű volt: Az alacsony, 2,5 mg/ml-es koncentráció bár gátolta a helyi daganat növekedését, nem volt hatással a tüdőáttétekre. Ezzel szemben a magas, 8 és 15 mg/ml-es koncentrációk nemcsak a befecskendezett daganatot pusztították el hatékonyan, hanem drámaian csökkentették, sőt, a 15 mg/ml-es dózis teljesen megszüntette a távoli tüdőáttéteket is.



A kutatók ezt a távoli, úgynevezett abszkopális hatást egy szisztémás immunválasz beindításával magyarázzák. A hipotézis szerint a magas koncentrációjú klór-dioxid által helyileg elpusztított (ablált) daganatsejtekből nagy mennyiségű tumor-antigén szabadul fel. Ezek az antigének "riasztják" és "betanítják" a szervezet saját immunrendszerét. Az így aktivált immunsejtek (pl. T-sejtek) már képesek az egész szervezetben keringve felismerni és elpusztítani a test más részein található, távoli és áttétes daganatsejteket is. Ezt a hipotézist alátámasztja, hogy a magas dózissal kezelt állatok vérében és daganatszövetében szignifikánsan megemelkedett a gyulladásos, daganatellenes citokinek (IL-1β, TNF-α) szintje, ami az immunrendszer aktiválódásának egyértelmű jele.

A szabadalom konklúziója szerint a klór-dioxid injekció, megfelelő, magas koncentrációban alkalmazva, egy kettős hatásmechanizmusú daganatellenes szer. Egyrészt direkt módon elpusztítja a kezelt daganatot, másrészt, és ami a legfontosabb, képes egy szisztémás, az egész szervezetre kiterjedő daganatellenes immunválaszt kiváltani, amely a távoli áttéteket is képes eliminálni. Ez a komplex hatásmechanizmus teszi a találmány szerinti készítményt egy rendkívül ígéretes jelöltté a jövőbeli regeneratív és onkológiai terápiákban.

Cell apoptosis inducer containing chlorine dioxide and use thereof in preparing cosmetics or anti-aging or antineoplastic drugs

https://patents.google.com/patent/WO2016074203A1/en

Ez a nemzetközi szabadalmi bejelentés (WO 2016/074203 A1) egy, a klór-dioxid (ClO₂) alapú "sejt-apoptózis induktort" (sejthalált előidéző szert) és annak alkalmazását írja le daganatellenes és öregedésgátló terápiákban, valamint kozmetikumokban. A szabadalom egy rendkívül újszerű és provokatív elméletből indul ki: a rák és az öregedés lényegében ugyanannak a folyamatnak a két oldala, amelynek gyökere a sérült, diszfunkcionális sejtek felhalmozódása a szervezetben.

A feltaláló szerint a szervezet természetes mechanizmusa az, hogy a felesleges, sérült vagy "öreg" (szeneszkens) sejteket egy programozott sejthalál, az apoptózis révén eltávolítja. Az öregedés folyamán ezek a szeneszkens sejtek felhalmozódnak, mert ellenállóvá válnak az apoptózissal szemben, és krónikus gyulladást okozva károsítják a környező egészséges szöveteket. A daganatsejtek pedig az apoptózis elkerülésének "mestereivé" válnak, ami a kontrollálatlan szaporodásuk alapja. A szabadalom hipotézise szerint, ha találunk egy olyan anyagot, amely szelektíven képes ezekben a kóros sejtekben beindítani az apoptózist, akkor egyszerre tehetünk a rák és az öregedés ellen.

A szabadalom egy olyan készítményt és eljárást ír le, amely ezt a célt valósítja meg. A találmány tárgya egy klór-dioxidot tartalmazó, savas kémhatású (pH 1.5-6.5) vizes oldat. A savasság kulcsfontosságú a hatásmechanizmusban. A feltaláló szerint:

A daganatsejtek és a szeneszkens sejtek környezete savas: A kóros sejtek anyagcseréje (Warburg-effektus) során savas melléktermékek (pl. tejsav) keletkeznek, így a daganatok és a gyulladt szövetek mikrokörnyezete savasabb, mint az egészséges szöveteké.

A klór-dioxid hatását a savas közeg felerősíti: A szabadalom azt állítja, hogy a savas közeg drámaian felerősíti a klór-dioxid sejtkárosító, apoptózist indukáló hatását.

Ez a két tényező adja a terápia szelektivitását: a savas klór-dioxid oldat sokkal erősebben hat a daganatos és szeneszkens sejtekre azok savas környezetében, mint az egészséges sejtekre a normál, semleges pH-jú szövetekben.

Kísérletes bizonyítékok: a klór-dioxid hatása laboratóriumban és élő szervezetben

A szabadalom több in vitro (laboratóriumi) és in vivo (élő állatmodellen végzett) kísérletet is bemutat a hipotézis igazolására.

Szeneszkens sejtek szelektív elpusztítása (in vitro): Kórosan hegesedett szövetből (keloid) származó, öregedő fibroblaszt sejteket és egészséges bőrsejteket kezeltek klór-dioxiddal. Az eredmények azt mutatták, hogy a klór-dioxid dózisfüggő módon, szelektíven idézett elő apoptózist a kóros, öregedő sejtekben, míg az egészséges sejtekre sokkal kisebb hatással volt. Széles spektrumú daganatellenes hatás (in vitro): A klór-dioxid oldatot egy sor különböző humán daganatos sejtvonalon tesztelték (többek között tüdő-, méhnyak-, mell-, máj-, gyomor-, hasnyálmirigy-, bőrrák és leukémia). Az eredmények azt mutatták, hogy a klór-dioxid széles spektrumban, dózisfüggően képes elpusztítani a különböző típusú daganatsejteket. Az 50%-os sejthalált okozó koncentráció (IC50) a legtöbb sejtvonal esetében 350-550 ppm között volt. A savas közeg (pH 3.5) jelentősen felerősítette ezt a hatást. Öregedésgátló hatás állatmodellben (in vivo): Idős egereket kezeltek heti rendszerességgel intravénás klór-dioxid injekcióval. A kezelés hatására az állatok átlagos élettartama 11%-kal, a maximális élettartamuk pedig 5.9%-kal megnőtt a kontrollcsoporthoz képest. Ezen felül a kezelt állatok kognitív funkciói (memória, tanulás) és fizikai teljesítőképessége is szignifikánsan javult, ami az öregedési folyamat lassulására utal. Daganatgátló hatás állatmodellben (in vivo): Sarcoma daganattal beültetett egereket kezeltek a daganatba fecskendezett klór-dioxid oldattal. A kezelés dózisfüggő módon, szignifikánsan gátolta a daganat növekedését. A savas (pH 3.5) oldat lényegesen hatékonyabb volt, mint a semleges (pH 5) oldat. Fontos megállapítás volt, hogy a kezelés nem okozott mellékhatásokat az állatok immunrendszerére, sőt, a lép és a csecsemőmirigy súlya (az immunrendszer állapotának jelzői) a kezelt csoportban még nőtt is.

A szabadalom konklúziója az, hogy a savas közegben alkalmazott klór-dioxid egy ígéretes, szelektív "sejt-apoptózis induktor", amely képes célzottan elpusztítani a diszfunkcionális (daganatos vagy szeneszkens) sejteket, miközben kíméli az egészségeseket. A bemutatott kísérletes adatok alapján a feltaláló a klór-dioxid alkalmazását javasolja új, hatékony és biztonságos daganatellenes és öregedésgátló gyógyszerek, valamint kozmetikumok kifejlesztésére.

Effect of Chlorine Dioxide on Growth Performance, gut Histomorphology and Pathogenic Microbial Count of Meat type Birds

https://www.academia.edu/66292530/Effect_of_Chlorine_Dioxide_Dutrion_on_Growth_Performance_gut_Histomorphology_and_Pathogenic_Microbial_Count_of_Meat_type

Ez az állattenyésztési szaklapban, a Pakistan Veterinary Journal-ban megjelent tanulmány a klór-dioxid (Dutrion® márkanéven) hatását vizsgálja a broilercsirkék termelési eredményeire, bélrendszerének egészségére és kórokozó-terheltségére. A kutatás abból a gyakorlati problémából indul ki, hogy a baromfitenyésztésben a nem megfelelő minőségű ivóvíz az egyik legfőbb korlátozó tényező, amely rontja az állatok teljesítményét és növeli a betegségek kockázatát. A szennyezett vízben elszaporodó kórokozók (pl. E. coli, Salmonella) hasmenést, a bélnyálkahártya károsodását és a tápanyagok rossz felszívódását okozzák. Bár a víz fertőtlenítésére és savanyítására léteznek módszerek (pl. klórozás, szerves savak), ezeknek gyakran vannak hátrányaik (korrozív hatás, ízrontás). A tanulmány célja az volt, hogy felmérje, vajon a klór-dioxid, mint egy modern, széles pH-tartományban hatékony fertőtlenítőszer, képes-e javítani a csirkék teljesítményét és bél-egészségét.

A 28 napos kísérletben 160, napos korú Cobb-500 típusú broilercsirkét vontak be, amelyeket véletlenszerűen négy csoportra osztottak. Minden csoport ivóvize különböző volt:

Kontrollcsoport (DW-0): Kezeletlen, normál ivóvizet kaptak.

Kezelt csoportok (DW-0.3, DW-0.4, DW-0.5): Az ivóvizükhöz 0,3 ppm, 0,4 ppm, illetve 0,5 ppm koncentrációban adagoltak folyamatosan klór-dioxidot.

A kísérlet során a kutatók több kulcsfontosságú paramétert mértek:

Termelési mutatók: Testsúlygyarapodás, takarmány- és vízfogyasztás, takarmányértékesítés (FCR), vágási kihozatal. Bél-mikrobiológia: A 21. és 28. napon a csirkék béltartalmából mintát vettek, és meghatározták az E. coli és Salmonella baktériumok számát. Bél-szövettan (hisztomorfológia): A vékonybélből (ileum) szövettani metszeteket készítettek, és mikroszkóp alatt mérték a bélbolyhok magasságát és a nyálkatermelő kehelysejtek számát, amelyek a bél integritásának és a tápanyag-felszívó felület nagyságának fontos jelzői.

Eredmények: a klór-dioxid komplex, jótékony hatása

A tanulmány eredményei egyértelműen kimutatták, hogy a klór-dioxid, még rendkívül alacsony koncentrációban is, komplex és jótékony hatást gyakorolt a csirkékre.

Jobb termelési eredmények: Bár a takarmány- és vízfogyasztás nem változott, a klór-dioxiddal itatott csoportokban (különösen a 0,4 és 0,5 ppm-es dózisnál) szignifikánsan (p<0,05) javult a testsúlygyarapodás és a takarmányértékesítés . A legmagasabb dózist kapó csoport vágási kihozatala is szignifikánsan magasabb volt.

Kevesebb kórokozó a bélben: A klór-dioxid szignifikánsan (p<0,05) csökkentette mind az E. coli , mind a Salmonella számát a csirkék bélrendszerében a 21. és a 28. napon is. A hatás dózisfüggő volt, a leghatékonyabbnak a 0,5 ppm-es koncentráció bizonyult.

Egészségesebb bélszerkezet: A szövettani vizsgálatok a leglátványosabb eredményeket hozták. A klór-dioxiddal kezelt csoportokban szignifikánsan megnőtt a bélbolyhok magassága és a kehelysejtek száma. A legmagasabb, 0,5 ppm-es dózisnál a bélbolyhok magassága 920 µm volt, szemben a kontrollcsoport 847 µm-ével. Ez a megnövekedett bélfelszín és a fokozott nyálkatermelés jobb tápanyag-felszívódásra és a bélfal fokozottabb védelmére utal.

A tanulmány konklúziója az, hogy az ivóvízhez adagolt, rendkívül alacsony koncentrációjú (0,3-0,5 ppm) klór-dioxid egy hatékony eszköz a broilercsirkék teljesítményének javítására. A komplex hatás mechanizmusa a következő:

A klór-dioxid csökkenti a káros kórokozók (E. coli, Salmonella) terhelését a bélrendszerben. A csökkent kórokozó-szám és a gyulladásos folyamatok mérséklődése javítja a bél-egészséget és a bélnyálkahártya integritását, amit a megnövekedett bélbolyhok és a több kehelysejt is jelez. Az egészségesebb, nagyobb felszívó felületű bélrendszer hatékonyabb tápanyag-hasznosítást tesz lehetővé, ami végső soron jobb testsúlygyarapodásban és takarmányértékesítésben nyilvánul meg.

A kutatás tehát azt igazolja, hogy a klór-dioxid nemcsak egy egyszerű vízfertőtlenítő, hanem egy olyan takarmánykiegészítőként is funkcionálhat, amely a bél-egészség javításán keresztül közvetlenül hozzájárul az állatok termelési eredményeinek növeléséhez.

Chlorine Dioxide Complex Cleanser: A New Agent With Rapid Efficacy for Keratosis Pilaris

https://www.researchgate.net/publication/325070350_Chlorine_Dioxide_Complex_Cleanser_A_New_Agent_With_Rapid_Efficacy_for_Keratosis_Pilaris

Ez a Journal of Drugs in Dermatology című szaklapban megjelent esettanulmány-sorozat egy új, klór-dioxidot tartalmazó lemosó hatékonyságát vizsgálja egy rendkívül gyakori, de nehezen kezelhető bőrgyógyászati állapot, a keratosis pilaris (köznyelven "libabőr") terápiájában. A szerzők abból indulnak ki, hogy a keratosis pilaris bár ártalmatlan, esztétikailag zavaró lehet, és a jelenlegi kezelési módszerek (pl. tejsavas, szalicilsavas, ureás krémek) lassúak, kevésbé hatékonyak és a betegek részéről alacsony együttműködési hajlandóságot (compliance) váltanak ki. A cikk célja, hogy bemutassa a klór-dioxidot, mint egy gyorsan ható, biztonságos és a betegek által könnyen használható alternatívát.

A cikk bevezetője összefoglalja a klór-dioxid (ClO₂) azokat a tulajdonságait, amelyek relevánsak a bőrgyógyászati alkalmazás szempontjából:

Széles spektrumú fertőtlenítő: Hatékony baktériumok (beleértve a multirezisztens törzseket is), vírusok, gombák és biofilmek ellen.

Gyulladáscsökkentő: Képes semlegesíteni a gyulladást okozó reaktív oxigénszármazékokat (ROS) és citokineket.

Valódi keratolitikus (hámoldó) hatás: Ez a legfontosabb tulajdonság a keratosis pilaris kezelésében. A klór-dioxid képes közvetlenül lebontani a keratin fehérjét stabilizáló diszulfid-hidakat, ezzel fellazítva és eltávolítva a szőrtüszőkben felhalmozódott szarucsapokat.

Biztonságosság: A szerzők hangsúlyozzák a klór-dioxid szelektív hatását. A vegyület specifikusan reagál a fehérjék bizonyos aminosavaival (pl. cisztein, tirozin, triptofán), de nem oxidálja a sejtek számára létfontosságú lipideket vagy szénhidrátokat. Ez a szelektivitás, valamint a sejtek antioxidáns védelmi rendszere (különösen a glutation) magyarázza, hogy a klór-dioxid miért nem toxikus az emberi szövetekre, miközben a kórokozókat hatékonyan elpusztítja.

Esettanulmányok: a gyors és látványos hatás bemutatása

A tanulmány öt, 11 és 28 év közötti, keratosis pilarisban szenvedő páciens esetét mutatja be, akiket egy klór-dioxidot tartalmazó habzó lemosóval (AsepticMD) kezeltek. A betegeknek naponta egyszer, 5-10 másodpercig kellett gyengéden átdörzsölniük az érintett bőrfelületet. Semmilyen más kezelést (pl. hidratáló krém) nem alkalmaztak.

Az eredmények mind az öt esetben rendkívül gyors és látványos javulást mutattak:

Eset 1 (12 éves lány, arc): A bőrfelszíni dudorok (papulák) 3 nap alatt teljesen eltűntek.

Eset 2 (11 éves lány, comb): A papulák 2 nap alatt teljesen eltűntek.

Eset 3 (13 éves lány, kar): A papulák 2 hét alatt teljesen eltűntek.

Eset 4 (28 éves nő, kar): A papulák 1 hónap alatt 90%-ban javultak.

Eset 5 (20 éves nő, arc): A papulák 2 hét alatt teljesen eltűntek.

A javulás minden esetben a bőrfelszín kisimulását jelentette, míg a bőrpírra (erythema) a kezelésnek csak minimális hatása volt. A betegek semmilyen mellékhatásról vagy irritációról nem számoltak be.

A szerzők a klór-dioxid gyors hatékonyságát a valódi keratolitikus mechanizmusával magyarázzák. Ellentétben a hagyományos "keratolitikus" szerekkel (tejsav, szalicilsav, urea), amelyek valójában nem a keratint bontják, hanem csak hidratálják a szaruréteget, ezzel elősegítve a normális hámlást, a klór-dioxid közvetlenül megtámadja és lebontja a keratin láncokat összetartó cisztein aminosavakat és diszulfid-hidakat. Ez a direkt, kémiai hámoldó hatás sokkal gyorsabb és hatékonyabb, mint a hagyományos szerek közvetett, hidratáláson alapuló mechanizmusa.

A tanulmány konklúziója szerint a klór-dioxid komplexet tartalmazó lemosó egy rendkívül hatékony, gyorsan ható és biztonságos új terápiás lehetőség a keratosis pilaris kezelésében. Előnyei a hagyományos kezelésekkel szemben a következők:

Gyorsaság: Napok vagy hetek alatt ér el látványos eredményt.

Egyszerű használat: Egy napi lemosás könnyen beilleszthető a napi rutinba, ami növeli a beteg-együttműködést.

Alacsony költség.

Biztonságosság: Nem okoz irritációt vagy más mellékhatásokat.

Ezek a tulajdonságok a klór-dioxidot egy rendkívül ígéretes hatóanyaggá teszik a bőrgyógyászatban.

Anticancer and Antiviral Activity of Chlorine Dioxide by Its Induction of the Reactive Oxygen Species

https://www.researchgate.net/publication/299507987_Anticancer_and_Antiviral_Activity_of_Chlorine_Dioxide_by_Its_Induction_of_the_Reactive_Oxygen_Species

Ez a koreai kutatócsoport által végzett tanulmány a klór-dioxid (ClO₂) ismert fertőtlenítő hatásán túlmutatva, a vegyület potenciális daganatellenes és vírusellenes hatásait vizsgálja. A kutatók abból az elméletből indulnak ki, hogy a klór-dioxid erős oxidáló tulajdonsága révén a sejtekben reaktív oxigénszármazékok (ROS) termelődését idézi elő. Mivel a daganatsejtek eleve egy magasabb oxidatív stressz állapotban vannak és érzékenyebbek a további ROS-terhelésre, a hipotézis szerint a klór-dioxid szelektíven képes lehet elpusztítani a rákos sejteket. A cikk célja, hogy laboratóriumi körülmények között igazolja ezt a hipotézist, és feltárja a klór-dioxid daganat- és vírusellenes hatásának mechanizmusát.

Daganatellenes hatás vizsgálata

A kutatók a klór-dioxid citotoxikus (sejtkárosító) hatását vizsgálták öt különböző humán daganatos sejtvonalon: két mellrák (MCF-7, MDA-MB-231) és három vastagbélrák (LoVo, HCT-116, SW-480) sejtvonalon. Kontrollként két, nem daganatos rovarsejtvonalat (Sf9, High Five) használtak. A sejteket különböző koncentrációjú klór-dioxiddal kezelték, majd MTT-teszttel mérték a túlélő sejtek arányát. A sejten belüli ROS szintet egy fluoreszcens próbával (DCFH-DA) mérték.

Eredmények:

Szelektív citotoxicitás: A klór-dioxid szignifikánsan és dózisfüggően pusztította el mind az öt vizsgált humán daganatos sejtvonalat. Ezzel éles ellentétben a nem daganatos kontroll rovarsejtek sokkal ellenállóbbnak bizonyultak. Az 50%-os sejthalált okozó koncentráció (IC50) a rákos sejtek esetében 10 ppm alatt volt, míg a kontroll sejteknél 100 ppm felett. Ez azt jelenti, hogy a klór-dioxid több mint tízszer szelektívebben hat a daganatsejtekre, mint az egészséges (kontroll) sejtekre. A hatásmechanizmus: ROS-indukció: A tanulmány legfontosabb felfedezése a hatásmechanizmus igazolása volt. Kimutatták, hogy a daganatsejtek már kiindulási állapotban is magasabb ROS szinttel rendelkeznek, mint a kontroll sejtek.

A klór-dioxiddal való kezelés drámaian megemelte a ROS szintjét a daganatsejtekben, de a kontroll sejtekben alig.

Amikor a kísérletet egy erős antioxidáns, E-vitamin jelenlétében ismételték meg, az E-vitamin szinte teljesen kivédte a klór-dioxid sejtkárosító hatását. Ez a három eredmény együtt egyértelműen bizonyítja, hogy a klór-dioxid daganatellenes hatása a reaktív oxigénszármazékok (ROS) indukálásán keresztül valósul meg.

Vírusellenes hatás vizsgálata

A kutatók két, a mezőgazdaság szempontjából fontos víruson is tesztelték a klór-dioxid hatékonyságát.

Rovarvírus (AcNPV): Ezt a DNS-vírust klór-dioxiddal kezelve, majd rovarsejtekre helyezve azt találták, hogy a klór-dioxid idő- és dózisfüggő módon inaktiválta a vírust, megakadályozva annak szaporodását a sejtekben. Növényi vírus (Dohánymozaik-vírus - TMV): A dohányleveleket megfertőző RNS-vírust szintén kezelték klór-dioxiddal. Az eredmények azt mutatták, hogy a kezelés szignifikánsan csökkentette a vírus mennyiségét a dohánylevelekben és enyhítette a fertőzés okozta tüneteket. A leghatékonyabbnak a 400 ppm-es koncentráció bizonyult 48 órás behatási idővel, ami 85%-os víruscsökkenést eredményezett.

A tanulmány konklúziója, hogy a klór-dioxidnak a fertőtlenítő hatásán túl erős és szelektív daganatellenes, valamint széles spektrumú vírusellenes hatása is van. A daganatellenes hatás mechanizmusa a reaktív oxigénszármazékok (ROS) termelésének drámai mértékű serkentésén alapul a rákos sejtekben, amelyek erre sokkal érzékenyebbek, mint az egészséges sejtek. A vírusellenes hatás pedig a rovar- és növényvírusokon is igazolást nyert. Ezek az eredmények új távlatokat nyithatnak a klór-dioxid orvosi (onkológia) és mezőgazdasági (növényvédelem) alkalmazásában.

Anti-inflammatory formulations for inflammatory diseases

https://patents.google.com/patent/USRE37263E1/en

Ez az újra kiadott amerikai szabadalom (US RE37,263 E) egy olyan többkomponensű készítményt és terápiás eljárást ír le, amely egyszerre rendelkezik erős, széles spektrumú antimikrobiális és gyulladáscsökkentő hatással. A szabadalom célja, hogy megoldást nyújtson olyan, gyakran mikroorganizmusok elszaporodásával és/vagy gyulladásos folyamatokkal összefüggő bőrbetegségek kezelésére, mint a pikkelysömör, a gombás fertőzések, az ekcéma, a korpásodás, az akne, a herpesz és a nehezen gyógyuló fekélyek. A találmány ezen túlmenően a készítmény szisztémás gyulladáscsökkentő alkalmazását is lefedi, például ízületi gyulladás (arthritis) esetében, valamint egy vírusellenes síkosítóként való használatát a HIV és más, szexuális úton terjedő betegségek megelőzésére.

A találmány tárgya: a kontrolláltan felszabaduló klór-dioxid

A szabadalom egy olyan kétkomponensű rendszeren alapul, amelynek összekeverésekor a helyszínen, a felhasználás pillanatában jön létre a hatóanyag.

Az első komponens: Egy klór-dioxidot felszabadító vegyületet, jellemzően egy alkálifém-kloritot (pl. nátrium-kloritot) tartalmazó oldat, gél vagy krém. A második komponens: Egy savasító anyagot (protikus savat), például tejsavat vagy szalicilsavat tartalmazó oldat, gél vagy krém.

Amikor a két komponenst összekeverik (akár közvetlenül a felhasználás előtt, akár a bőrön), a savas közeg hatására a klorit ionból kontrolláltan és elnyújtottan klór-dioxid (ClO₂) szabadul fel. Ez a helyben generált, rendkívül reaktív, de rövid életű molekula felelős a készítmény kettős hatásáért.

A hatásmechanizmus: a gyulladásos kaszkád gátlása

A szabadalom a gyulladáscsökkentő hatást egy specifikus, sejtes szintű mechanizmuson keresztül magyarázza: a neutrofil granulociták (PMN) vándorlásának (kemotaxis) gátlásán keresztül. A gyulladásos folyamatok egyik kulcslépése, hogy a sérülés helyére tömegesen vándorolnak a neutrofilek, amelyek bár a kórokozók elpusztításában fontos szerepet játszanak, egyúttal nagy mennyiségű reaktív oxigénszármazékot (szabad gyököket) és enzimet bocsátanak ki, amelyek károsítják a környező egészséges szöveteket is.

A szabadalom kísérletes adatokkal támasztja alá, hogy a klór-dioxid alapú készítmény (a szabadalomban "Alcide"-ként hivatkozva) hatékonyan gátolja ezt a folyamatot:

1. Kísérlet ( in vitro kemotaxis gátlás): Laboratóriumi körülmények között vizsgálták a készítmény hatását a neutrofil sejtek vándorlására. Az eredmények azt mutatták, hogy a klór-dioxidot generáló készítmény dózisfüggő módon, erősen gátolta a neutrofilek kemotaxisát. Ez a hatás hasonló volt a kontrollként használt, ismert gyulladáscsökkentő gyógyszer, az ibuprofen hatásához.

2. Kísérlet ( in vivo sebgyógyulás állatmodellben): Egy állatkísérletes modellben a klór-dioxidos készítmény hatását vizsgálták a sebgyógyulás során. Szabadgyök-képződés csökkentése: A kezelt sebekben szignifikánsan alacsonyabb volt a szöveti károsodást jelző szabad gyökök (pl. konjugált diének, tiobarbitursav-reaktív anyagok) szintje a kontroll sebekhez képest. Ez a hatás ismét összemérhető volt az ibuprofen hatásával . Neutrofil-beáramlás gátlása: Radioaktívan jelölt neutrofilek segítségével kimutatták, hogy a klór-dioxiddal kezelt sebekben szignifikánsan kevesebb neutrofil sejt halmozódott fel , mint a kontrollcsoportban.



Ezek a kísérletek együttesen bizonyítják, hogy a klór-dioxid alapú készítmény gyulladáscsökkentő hatásának mechanizmusa a neutrofil sejtek sebbe való vándorlásának gátlásán és az általuk termelt káros szabad gyökök mennyiségének csökkentésén alapul.

A szabadalom egy olyan többkomponensű rendszert ír le, amely a helyszínen, kontrollált módon klór-dioxidot generál. Ez a készítmény a széles spektrumú antimikrobiális hatása mellett egy erős, az ibuprofenéhez hasonló, tudományosan igazolt gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik. Ez a kettős hatásmechanizmus (a kórokozók elpusztítása és a gyulladásos folyamatok gátlása) teszi a találmányt egy rendkívül ígéretes terápiás eszközzé számos, komplex kóroktanú bőrgyógyászati és gyulladásos betegség kezelésében.

Oxodene: Longevity of Honey Bees

https://academic.oup.com/jee/article-abstract/65/1/19/2210444

Ez a klasszikus, 1972-ben publikált entomológiai (rovartani) tanulmány a klór-dioxid (Oxodene® márkanéven) hatását vizsgálja a házi méh (Apis mellifera) élettartamára. A kutatás abból a gyakorlati megfontolásból indul ki, hogy a méhészetben a dolgozó méhek élettartamának meghosszabbítása komoly gazdasági előnyökkel járna. A hosszabb ideig élő méhek több nektárt, pollent és vizet tudnának gyűjteni, ami nagyobb méztermelést és hatékonyabb beporzást eredményezne. A szerzők célja az volt, hogy felmérjék, vajon a klór-dioxid, mint egy akkoriban újnak számító, széles spektrumú fertőtlenítő és tartósítószer, képes-e pozitívan befolyásolni a méhek élettartamát, ha azt az etetőcukorhoz adagolják.

A kísérletet laboratóriumi körülmények között, ketrecben tartott dolgozó méhekkel végezték. Az állatokat hat csoportra osztották, és mindegyik csoport különböző kezelésben részesült. Az etetés 50%-os cukoroldattal történt, amelyhez a klór-dioxidot különböző koncentrációkban adagolták:

Kontrollcsoport: 0 ppm (tiszta cukoroldat)

Kezelt csoportok: 1 ppm, 10 ppm, 100 ppm, 1000 ppm és 10 000 ppm klór-dioxid.

A méhek 11 héten keresztül folyamatosan fogyasztották a kezelt cukoroldatot és a tiszta vizet. A kutatók naponta feljegyezték az elpusztult méhek számát, valamint heti rendszerességgel mérték a cukoroldat- és a vízfogyasztást.

A tanulmány eredményei egy klasszikus, dózisfüggő, úgynevezett hormetikus hatást (kis dózisban serkentő, nagy dózisban gátló/toxikus) mutattak ki.

Magas dózisok (1000 és 10 000 ppm): A legmagasabb koncentrációk toxikusnak bizonyultak. A 10 000 ppm-es oldattal etetett méhek egy héten belül mind elpusztultak, súlyos hasmenéses tüneteket mutatva. Az 1000 ppm-es dózis lassabban hatott, de 3 hét alatt szintén az összes méh elpusztulásához vezetett.

Alacsony és közepes dózisok (10 és 100 ppm): a jótékony hatás

A tanulmány legfontosabb felfedezése az volt, hogy a közepes koncentrációk szignifikánsan (p<0,01) megnövelték a méhek élettartamát a kontrollcsoporthoz képest. A 11 hetes kísérleti periódus végén: A kontrollcsoportban (0 ppm) a méhek 11,6%-a volt életben. Az 1 ppm-es csoportban a túlélés 21,4% volt (ez a különbség statisztikailag nem volt szignifikáns). A 10 ppm-es csoportban a túlélés 48,8% volt. A 100 ppm-es csoportban a túlélés 36,2% volt. Tehát a 10 és 100 ppm-es koncentrációk 3-4-szeresére növelték a túlélő méhek arányát a kontrollcsoporthoz képest. Érdekes módon a cukoroldat- és vízfogyasztásban nem volt szignifikáns különbség a túlélő csoportok között. A 10 és 100 ppm-es dózist kapó méhek annyira egészségesek maradtak, hogy még lépet is építettek a ketrecekben.



A tanulmány konklúziója az, hogy a cukoroldatban alkalmazott klór-dioxid, optimális, alacsony koncentrációban (10-100 ppm) szignifikánsan képes megnövelni a házi méh élettartamát. A magasabb koncentrációk ezzel szemben toxikusak.

Bár a tanulmány nem vizsgálta a pontos hatásmechanizmust, a klór-dioxid ismert tulajdonságai alapján a legvalószínűbb magyarázat a következő:

A cukoroldat, különösen meleg és párás környezetben, ideális táptalaj a különböző mikroorganizmusok (baktériumok, élesztőgombák) számára. Ezek a kórokozók megbetegíthetik a méheket, emésztési zavarokat okozhatnak, és lerövidíthetik az élettartamukat. A klór-dioxid, mint erős fertőtlenítőszer, folyamatosan "tisztán" tartja a méhek táplálékát (a cukoroldatot) és ivóvizét, megakadályozva a kórokozók elszaporodását. Ez a javuló higiénia és a csökkentett mikrobiális terhelés vezet a méhek jobb egészségi állapotához és a hosszabb élettartamhoz.

A szerzők a biztató laboratóriumi eredmények alapján javasolják a további, szabadföldi kísérletek elvégzését, hogy felmérjék a klór-dioxid hatását a teljes méhcsaládok termelésére és egészségére.

In vitro study of chlorine dioxide on porcine intestinal epithelial cell gene markers

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34672097/

Ez a magyar kutatócsoport által végzett, a Veterinary Medicine and Science című szaklapban megjelent in vitro (laboratóriumi) tanulmány a nagy tisztaságú (hyperpure) klór-dioxid (ClO₂) oldat biológiai hatásait vizsgálja sertés vékonybél hámsejteken. A kutatás abból a gyakorlati állattenyésztési problémából indul ki, hogy az antimikrobiális szerek használatát a gazdasági állatoknál drasztikusan csökkenteni kell a rezisztencia terjedésének megakadályozása érdekében. A klór-dioxid, mint egy biztonságos, hatékony és rezisztenciát nem okozó fertőtlenítőszer, ideális alternatívának tűnhet, például az állatok ivóvizébe adagolva. Azonban eddig kevés tudományos adat állt rendelkezésre arról, hogy a klór-dioxid pontosan milyen hatást gyakorol a bélhámsejtekre. A tanulmány célja az volt, hogy felmérje, a klór-dioxid különböző koncentrációi hogyan befolyásolják a bélhámsejtek gyulladásos folyamatait és a gyógyszer-anyagcseréért felelős génjeinek működését.

A kísérletekhez egy standardizált, nem daganatos eredetű sertés vékonybél hámsejt vonalat (IPEC-J2) használtak, amely kiválóan modellezi a bélrendszer működését. A sejteket különböző koncentrációjú, nagy tisztaságú klór-dioxid oldatnak tették ki rövid ideig (15 perc), majd 1 óra elteltével megvizsgálták a génexpressziós változásokat kvantitatív PCR módszerrel.

A kutatók két fő géncsoportot vizsgáltak:

Gyulladásos markerek: Olyan gének működését mérték, amelyek a gyulladásos válaszban játszanak kulcsszerepet (pl. IL-6, CXCL8/IL-8, TNF, PTGS2/COX2). Citokróm P450 (CYP) enzimek: Ezek a gének (CYP1A1, CYP1A2, CYP3A29) a szervezet méregtelenítéséért és a gyógyszerek lebontásáért felelősek. Működésük megváltozása gyógyszerkölcsönhatásokhoz vezethet.

A tanulmány eredményei azt mutatták, hogy a klór-dioxidnak komplex, és erősen dózisfüggő hatása van a bélhámsejtekre.

Biztonságosság: A rövid, 15 perces kezelés semmilyen koncentrációban nem károsította a sejteket, a sejtek életképessége nem csökkent.

Gyulladáscsökkentő hatás (alacsonyabb dózisoknál): Az IL-8 (CXCL8), egy kulcsfontosságú, gyulladást elősegítő kemokin génjének expresszióját minden vizsgált klór-dioxid koncentráció csökkentette . A TNF (tumor nekrózis faktor), egy másik fontos gyulladásos citokin működését szintén csökkentette a legtöbb klór-dioxid koncentráció . Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a klór-dioxidnak immunmoduláns, gyulladáscsökkentő hatása lehet a bélhámsejteken.

A gyógyszer-anyagcsere befolyásolása: A legmagasabb vizsgált koncentráció csökkentette mindhárom vizsgált CYP enzim génjének működését. Az alacsonyabb koncentrációk ezzel szemben felerősítették a CYP1A1 gén működését. Ez azt jelenti, hogy a klór-dioxid képes befolyásolni a szervezet méregtelenítő és gyógyszerlebontó képességét, ami potenciális gyógyszerkölcsönhatások kockázatát veti fel.



A tanulmány konklúziója az, hogy a klór-dioxidnak dózisfüggő, kettős hatása van a sertés bélhámsejtekre:

Immunmoduláns hatás: Képes csökkenteni a kulcsfontosságú gyulladásos mediátorok (IL-8, TNF) termelődését, ami egy potenciális gyulladáscsökkentő hatásra utal. Ez előnyös lehet a bélgyulladások megelőzésében. Anyagcsere-befolyásoló hatás: Képes megváltoztatni a gyógyszerek lebontásáért felelős CYP enzimek génjeinek működését. Ez a hatás potenciális gyógyszerkölcsönhatások kockázatát hordozza magában, amit figyelembe kell venni, ha a klór-dioxidot gyógyszerekkel együtt alkalmazzák.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy bár az in vitro eredmények rendkívül ígéretesek, különösen a gyulladáscsökkentő hatás tekintetében, további in vivo (élő állatokon végzett) vizsgálatokra van szükség a megfelelő és biztonságos orális dózis meghatározásához, amely maximalizálja a jótékony hatásokat, miközben minimalizálja a gyógyszerkölcsönhatások kockázatát.

The Anticancer Potential of Chlorine Dioxide in Small-Cell Lung Cancer Cells

https://www.researchgate.net/publication/364216264_The_Anticancer_Potential_of_Chlorine_Dioxide_in_Small-Cell_Lung_Cancer_Cells

Ez a 2022-ben, a Cureus című orvosi szaklapban megjelent in vitro (laboratóriumi) tanulmány a klór-dioxid (ClO₂) daganatellenes potenciálját vizsgálja egy különösen agresszív és nehezen kezelhető daganattípus, a kissejtes tüdőrák (SCLC) esetében. A kutatók abból a klinikai problémából indulnak ki, hogy a kissejtes tüdőrák rendkívül rossz prognózisú betegség, mivel gyorsan növekszik, korán ad áttéteket, és a betegek többségénél hamar kialakul a rezisztencia a hagyományos kemoterápiás kezelésekkel szemben. Ezért sürgető szükség van új, alternatív terápiás stratégiák kidolgozására. A tanulmány célja az volt, hogy először felmérje, egy hosszú távon stabilizált klór-dioxid oldat (LTSCD) képes-e elpusztítani a kissejtes tüdőrák sejtjeit, és ha igen, milyen mechanizmuson keresztül.

A kísérletekhez a kutatók egy humán kissejtes tüdőrák sejtvonalat (DMS114) használtak. Az egészséges sejtekre gyakorolt hatás kontrollálására egy humán köldökvéna endotélsejt vonalat (HUVEC) alkalmaztak. A sejteket különböző koncentrációjú, hosszú távon stabilizált klór-dioxid oldatnak (LTSCD) tették ki 24 és 48 órán keresztül. A daganatellenes hatást több, egymást kiegészítő módszerrel vizsgálták:

Sejtéletképességi teszt (WST-1): Ezzel mérték, hogy a klór-dioxid milyen mértékben gátolja a rákos sejtek szaporodását (proliferációját). Apoptózis analízis (Annexin V és Acridine Orange festés): Ezekkel a módszerekkel vizsgálták, hogy a klór-dioxid a programozott sejthalál (apoptózis) beindításával pusztítja-e el a daganatsejteket, és figyelték az apoptózisra jellemző morfológiai változásokat (pl. sejtmag-zsugorodás). Sejtciklus analízis: Ezzel a módszerrel azt vizsgálták, hogy a klór-dioxid megzavarja-e a sejtek osztódási ciklusát, megállítva őket valamelyik fázisban.

Eredmények: a klór-dioxid szelektív, daganatellenes hatása

A tanulmány előzetes eredményei a klór-dioxid szelektív és hatékony daganatellenes hatását mutatták ki.

Szelektív sejtszaporodás-gátlás: A klór-dioxid szignifikánsan és dózisfüggő módon gátolta a kissejtes tüdőrák sejtjeinek szaporodását . A 48 órás kezelés során már 1 mg/l-es (1 ppm) koncentráció is jelentős hatást mutatott. Ezzel éles ellentétben, az egészséges kontroll HUVEC sejtekre a klór-dioxid lényegesen kisebb toxikus hatással volt, ami a szer szelektív, daganatsejtekre irányuló hatására utal.

Apoptózis indukálása: A vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy a klór-dioxid a programozott sejthalál, az apoptózis beindításával pusztítja el a daganatsejteket. A kezelt rákos sejtekben az apoptózis korai és késői jeleit is azonosították. Az Acridine Orange festés látványos morfológiai bizonyítékot szolgáltatott: a kezelt rákos sejtekben megjelentek az apoptózisra jellemző struktúrák, mint a sejtmag-zsugorodás (nuclear blebbing) és a vakuólum-képződés . Az egészséges HUVEC sejtek morfológiája ezzel szemben nem változott.

Sejtciklusra gyakorolt hatás: Érdekes módon a klór-dioxid nem okozott tipikus sejtciklus-leállást a vizsgált sejtvonalakban, ami arra utal, hogy a hatásmechanizmusa eltér a klasszikus kemoterápiás szerekétől, és elsősorban a direkt sejthalál-indukáláson alapul.

A tanulmány konklúziója az, hogy a hosszú távon stabilizált klór-dioxid oldat (LTSCD) jelentős daganatellenes potenciállal rendelkezik a kissejtes tüdőrákkal szemben. A szer szelektíven gátolja a rákos sejtek szaporodását és a programozott sejthalál (apoptózis) beindításával pusztítja el azokat, miközben az egészséges (endotél) sejtekre lényegesen kevésbé toxikus.

Bár a szerzők hangsúlyozzák, hogy ezek előzetes eredmények, és további in vitro és in vivo vizsgálatokra van szükség a hatásmechanizmus mélyebb megértéséhez és a hatékonyság igazolásához, a kutatásuk azt sugallja, hogy a klór-dioxid egy új, ígéretes terápiás jelölt lehet a kissejtes tüdőrák jövőbeli kezelésében.

Chlorine dioxide solution in metastatic uncurable cancer: case series

https://www.authorea.com/doi/full/10.22541/au.168503521.10282552/v1

Ez a 2023-ban publikált esettanulmány-sorozat a klór-dioxid (CDS) oldat lehetséges daganatellenes hatását vizsgálja, egy modern onkológiai kontextusba helyezve azt. A szerzők (köztük Manuel Aparicio-Alonso és Laurent Schwartz) abból az elméletből indulnak ki, hogy a modern immunterápiák és a legtöbb kemoterápiás szer hatásmechanizmusának egyik közös, alapvető eleme a reaktív oxigénszármazékok (ROS) szintjének növelése a daganatsejtekben. Az aktivált immunsejtek (leukociták) is nagy mennyiségű ROS-t, például hipoklórossavat (HOCl) bocsátanak ki, hogy elpusztítsák a rákos sejteket.

A tanulmány központi hipotézise az, hogy a szájon át vagy más úton a szervezetbe juttatott klór-dioxid, mint erős oxidálószer, lényegében utánozza az immunrendszer természetes daganatellenes mechanizmusát azáltal, hogy felborítja a rákos sejtek érzékeny redox-egyensúlyát. A cikk célja, hogy hat, előrehaladott, áttétes, gyógyíthatatlannak ítélt daganatos beteg esetét bemutatva előzetes bizonyítékot szolgáltasson erre a hipotézisre.

A kezelési protokoll

A tanulmányban szereplő hat páciens, miután a hagyományos kezelések sikertelennek bizonyultak vagy súlyos mellékhatásokat okoztak, "kegyelmi" (compassionate) alapon egy komplex, klór-dioxid alapú terápiát kezdett el. A kezelés több útvonalon, a beteg egyéni toleranciájától függően történt:

Szájon át

Végbélen keresztül (beöntés)

Intravénásan

A klór-dioxid mellett a legtöbb páciens a kezelést egyéb metabolikus terápiákkal is kiegészítette, mint például időszakos böjtölés vagy ketogén diéta.

Az esettanulmányok részletes bemutatása

A tanulmány hat, különböző típusú, előrehaladott, áttétes daganatos beteg esetét dokumentálja, akiknél a klór-dioxid alapú kezelés hatására tartós daganatellenes választ figyeltek meg.

Áttétes emlőrák: Egy 43 éves nő, akinek a hagyományos kemoterápia súlyos mellékhatásokat okozott, a klór-dioxid terápia hatására részleges remisszióba került. A 30 hónapos utánkövetés során készült képalkotó vizsgálatok a csontáttétek jelentős csökkenését mutatták. Áttétes prosztatarák: Egy 64 éves férfi, aki elutasította a kemoterápiát, a komplex metabolikus és klór-dioxid terápia hatására a csontáttétek jelentős visszahúzódását tapasztalta. A 44 hónapos utánkövetés alatt a beteg állapota stabil, PSA-szintje normális. Áttétes veserák: Egy 65 éves férfi, akinek a hagyományos célzott és immunterápia ellenére a tüdőáttétei nőttek, a klór-dioxid terápia hatására teljes remisszióba került. Az 58 hónapos utánkövetés alatt a beteg normális életet él, mellékhatások nélkül. A tüdőáttétek mérete jelentősen csökkent. Áttétes non-Hodgkin limfóma: Egy 73 éves nő, akinek a kemoterápia után csontáttétei alakultak ki, a klór-dioxid és egyéb kiegészítők (D-vitamin, C-vitamin) hatására részleges remisszióba került. A 38 hónapos utánkövetés alatt a daganatok jelentősen visszahúzódtak, és a beteg áttétmentes. Áttétes méhszarkóma: Egy 58 éves nő, akinek a daganata a tüdőre és az agyhártyára is áttétet adott, a palliatív kemoterápiát elutasítva egy komplex metabolikus és klór-dioxid terápiába kezdett. A fájdalmai napok alatt megszűntek, és hat évvel később teljesen tünet- és betegségmentes. Áttétes melanoma: Egy 69 éves nő, akinek a daganata semmilyen hagyományos kezelésre nem reagált, egy komplex metabolikus és klór-dioxid terápia hatására a daganat hetek alatt eltűnt. Bár egy évvel később a betegség kiújult és a páciens elhunyt, a kezdeti gyors és teljes válasz figyelemre méltó volt.

A tanulmány konklúziója az, hogy a bemutatott hat, különböző típusú, előrehaladott és gyógyíthatatlannak ítélt daganatos beteg esetében a klór-dioxid alapú kezelés szignifikáns és tartós daganatellenes választ eredményezett, mindezt mellékhatások nélkül.

Az előzetes megfigyelések azt sugallják, hogy a klór-dioxid, a szervezetben felszabaduló szabad gyökökön keresztül, az immunterápiák hatásmechanizmusának egyik lehetséges mediátora lehet. A szerzők szerint a klór-dioxid egy ígéretes és olcsó daganatellenes szer, de hangsúlyozzák, hogy ezek az eredmények előzetesek. Ezért szigorú, kontrollált klinikai vizsgálatok elvégzését sürgetik a klór-dioxid alapú terápiák valós hatékonyságának és biztonságosságának tudományos igazolására előrehaladott daganatos betegek esetében.

A New Perspective for Prevention and Cure of COVID-19 Patients: Encouraging Medical Teams to Contact Healed People Treated with Chlorine Dioxide in Solution (CDS) Integrative Journal of Medical Sciences (ISSN: 2658-8218)

https://mbmj.org/index.php/ijms/article/view/229

Ez a cikk egy "Perspektíva" írás, amelynek alapvető célja, hogy felhívást intézzen a világ orvosi közösségéhez, hogy vizsgálják meg a klór-dioxid oldat (CDS) COVID-19 kezelésében betöltött lehetséges szerepét. A szerző nem egy lezárt klinikai vizsgálat eredményeit közli, hanem arra ösztönzi az orvosokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot azokkal a gyógyult COVID-19 betegekkel és az őket kezelő orvosi csapatokkal, akik a terápia során klór-dioxid oldatot alkalmaztak, annak érdekében, hogy személyesen ellenőrizzék a páciensek aktuális egészségi állapotát. A cikk fő érvelése, hogy a CDS alacsony költsége, a jelentések szerint magas hatékonysága és elhanyagolható mellékhatásai miatt érdemes lenne megfontolni a helyi egészségügyi rendszerekben való kipróbálását.

A szerző azzal indokolja az unortodox megközelítést, hogy hivatkozik a Helsinki Nyilatkozat 37. pontjára, amely felhatalmazza az orvosokat, hogy új vagy nem bizonyított eljárásokat alkalmazzanak, amennyiben az a beteg érdekét szolgálhatja, különösen olyan helyzetekben, mint a pandémia, amikor kevés bevált terápia áll rendelkezésre. A cikk központi bizonyítékként egy ecuadori esettanulmányt említ, ahol 2020 májusában orvosok 104, beleegyezését adó COVID-19 beteg kezelését kezdték meg CDS-sel. A tanulmány szerint ez a kísérlet a betegek teljes felgyógyulását eredményezte mindössze négy nap alatt. A szerző megemlíti a klór-dioxid korábbi, bejegyzett felhasználási területeit is, például a vérkészítmények kötelező fertőtlenítését 1994 óta, valamint a palackozott vizek kezelését, ami alátámasztja a vegyület biokompatibilitását.

A cikk két fő hipotézist vázol fel a CDS lehetséges hatásmechanizmusára vonatkozóan. Az első szerint a klór-dioxid szelektíven oxidálja a vírusok és baktériumok nukleinsavainak egyik építőkövét, a guanin bázist. Az oxidáció során 8-oxoguanin keletkezik, ami megakadályozza a vírus RNS-ének vagy DNS-ének replikációját (másolását), ezzel meggátolva a vírus szaporodását a szervezetben. A második hipotézis a betegeknél tapasztalt gyors oxigénszaturáció-javulást próbálja magyarázni. Eszerint a klór-dioxidból felszabaduló oxigén a véráramban a hemoglobintól függetlenül is képes szállítódni, így gyorsan enyhítheti a hipoxiás állapotot. A szerző hivatkozik a klór-dioxid méret-szelektív hatására is, ami miatt a kis méretű kórokozókat elpusztítja, míg a szervezet nagyobb sejtjeire nincs hatással.

A biztonságossággal kapcsolatban a cikk több korábbi toxikológiai vizsgálatra hivatkozik, amelyek szerint a CDS rendkívül alacsony toxicitású. A tanulmányok nem mutattak ki káros hatást sem a fiziológiai, sem a biokémiai paraméterekre, még napi 24 ppm-es dózis mellett, két héten keresztül tartó adagolás esetén sem. A cikk konklúziója egy megismételt felhívás a további kutatásokra és a meglévő esettanulmányok verifikálására, hogy megállapítható legyen, a klór-dioxid oldat valóban helyet kaphat-e a COVID-19 megelőzésében és kezelésében.

Determination of the Effectiveness of Chlorine Dioxide in the Treatment of COVID-19 Molecular and Genetic Medicine (ISSN: 1747-0862)

https://www.hilarispublisher.com/open-access/determination-of-the-effectiveness-of-chlorine-dioxide-in-the-treatment-of-covid19-67319.html

Ez a tanulmány egy kvázi-kísérleti klinikai vizsgálat eredményeit mutatja be, amelynek célja a szájon át, vizes oldatban alkalmazott klór-dioxid (ClO2) hatékonyságának felmérése volt a COVID-19 kezelésében. A kutatók egyrészt áttekintették a klór-dioxid hatásmechanizmusára és toxicitására vonatkozó szakirodalmat, másrészt egy klinikai vizsgálatot végeztek, amelyben egy 20 fős, klór-dioxiddal kezelt kísérleti csoport eredményeit hasonlították össze egy 20 fős kontrollcsoportéval, akik nem részesültek ebben a kezelésben.

A vizsgálat egy nemzetközi, több központban (Bolívia, Peru, Ecuador, Mexikó) zajló kvázi-kísérlet volt. Ez azt jelenti, hogy a betegeket nem véletlenszerűen sorolták a csoportokba; a kontrollcsoportot azok a páciensek alkották, akik úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt a klór-dioxidos kezelésben. A kísérleti csoport tagjai aktív, RT-PCR teszttel igazolt COVID-19 fertőzésben szenvedtek.

A kísérleti csoport kezelése: A betegek egy szigorú protokollt követtek. A kezelés egy "feltöltő" fázissal kezdődött, amely során 10 ml, 3000 ppm koncentrációjú klór-dioxid oldatot hígítottak egy liter vízben, és ezt a mennyiséget két óra alatt, nyolc egyenlő részletben fogyasztották el. Ezt egy "fenntartó" protokoll követte, ahol ugyanezt a mennyiséget (10 ml CDS egy liter vízben) a nap folyamán elosztva, tíz adagban, óránként kellett meginniuk. A kezelés teljes időtartama 21 nap volt.

A kontrollcsoport kezelése: A kontrollcsoport tagjai nem kaptak klór-dioxidot. Ők az akkori standard támogató kezelésekben részesültek, amely magában foglalt gyulladáscsökkentőket (ibuprofen), antibiotikumokat (azitromicin), antihisztaminokat (hidroxizin) és kortikoszteroidokat (metilprednizolon).

A hatékonyságot a tünetek változásának követésével, a fájdalom vizuális analóg skálán (VAS) történő értékelésével, valamint a főbb laboratóriumi gyulladásos markerek (pl. C-reaktív protein, laktát-dehidrogenáz, D-dimer) szintjének mérésével vizsgálták a 0., 7., 14. és 21. napon.

A tanulmány statisztikailag szignifikáns különbségeket talált a két csoport között a legtöbb vizsgált paraméterben.

Klinikai tünetek: A klór-dioxiddal kezelt csoportban a betegek állapota rendkívül gyorsan javult. A 7. napra a kísérleti csoportban a lázas betegek aránya 85%-ról 0%-ra, a köhögésé 90%-ról 30%-ra, a hidegrázásé 35%-ról 0%-ra, a nehézlégzésé pedig 90%-ról 35%-ra csökkent. Ezzel szemben a kontrollcsoportban a javulás lényegesen lassabb volt: a láz a 7. napon még a betegek 70%-ánál, a köhögés a 90%-uknál, a nehézlégzés pedig a 80%-uknál fennállt.

Fájdalom (VAS skála): A kezelt csoportban a fájdalom mértéke drámaian csökkent. A fejfájás medián értéke például a 7. napra 2,6-ról 0,5-re esett, míg a kontrollcsoportban gyakorlatilag változatlan (2,9) maradt. Hasonló, szignifikáns csökkenést figyeltek meg a torokfájás, a mellkasi fájdalom és az általános fájdalom esetében is.

Laboratóriumi paraméterek: A gyulladásos markerek szintje is jelentős javulást mutatott a kezelt csoportban. A C-reaktív protein (CRP) medián értéke a 7. napra csökkent, míg a kontrollcsoportban enyhén emelkedett. A laktát-dehidrogenáz (LDH), a D-dimer és a laktát szintjei szintén szignifikánsan csökkentek a kezelt csoportban a 7. és 14. napra, jelezve a gyulladásos folyamatok és a véralvadási zavarok mérséklődését, ellentétben a kontrollcsoporttal, ahol ezek az értékek stagnáltak vagy romlottak.

A szerzők a kapott eredmények alapján (p<0,05) arra a következtetésre jutnak, hogy a klór-dioxid hatékony a COVID-19 kezelésében. A kezelés hatására a betegek tünetei gyorsan és jelentősen javultak, a laboratóriumi gyulladásos paramétereik pedig 14-21 napon belül normalizálódtak. A tanulmány javasolja további, magasabb szintű tudományos bizonyítékot szolgáltató kutatások, különösen kettős-vak, placebo-kontrollált vizsgálatok elvégzését a toxikológiai biztonságosság és a terápiás hatékonyság mélyebb megértése és végleges igazolása érdekében.

A Retrospective Observational Study of Chlorine Dioxide Effectiveness for COVID-19-like Symptoms Prophylaxis in Relatives Living with COVID-19 Patients International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis ISSN: 2643-9875

http://ijmra.in/v4i8/2.php

Ez a tanulmány egy nagyméretű, retrospektív megfigyeléses vizsgálat, amely a klór-dioxid vizes oldatának (CDS) hatékonyságát értékelte a COVID-19 megelőzésében (profilaxis) egy rendkívül magas kockázatú csoportban: az igazoltan vagy feltételezetten COVID-19-pozitív betegekkel egy háztartásban élő családtagok körében. A kutatás fő célja az volt, hogy felmérje, a szájon át szedett CDS képes-e megakadályozni a COVID-19-szerű tünetek kialakulását.

A kutatók 1163, tünetmentes családtag orvosi feljegyzéseit elemezték visszamenőlegesen, akik 2020 májusa és 2021 januárja között, Mexikóban éltek együtt COVID-19-es betegekkel. Ezek a hozzátartozók önkéntesen kértek és fogadtak el egy megelőző kezelési protokollt.

Profilaktikus kezelés: A protokoll egy napi adag, 0,0003%-os koncentrációjú klór-dioxid oldat szájon át történő fogyasztásából állt, legalább 14 napon keresztül. Ezt az italt úgy készítették el, hogy 10 ml, 3000 ppm koncentrációjú CDS törzsoldatot hígítottak egy liter vízben. Ezt a napi egy literes mennyiséget a nap folyamán elosztva, tíz egyenlő részletben (óránként 100 ml) kellett elfogyasztaniuk. A szerzők megjegyzik, hogy ez a dózis tízszeresen alatta van a "No Observed Adverse Effect Level" (NOAEL) szintnek, és közel 300-szor alacsonyabb, mint a halálos dózis 50 (LD50) értéke.

A hatékonyság mérése: A siker mércéje az volt, hogy a megelőző kezelés alatt a családtagoknál kialakultak-e COVID-19-szerű tünetek. Azokat az eseteket tekintették sikeresnek, ahol a megfigyelési időszak alatt semmilyen tünetet nem jelentettek.

Biztonságossági vizsgálatok: A profilaxis biztonságosságának felmérésére egy 27 fős alcsoportnál a CDS fogyasztása előtt és után teljes vérképet és anyagcsere-panelt vizsgáltak. Egy másik, 50 fős alcsoportnál EKG-t végeztek a szívműködésre gyakorolt hatás (QTc intervallum) ellenőrzésére.

A vizsgálat a klór-dioxid rendkívül magas megelőző hatékonyságát mutatta ki.

Hatékonyság: Az 1163 családtag közül, akik a megelőző protokollt követték, mindössze 112 főnél (9,63%) alakultak ki COVID-19-szerű tünetek. Ez azt jelenti, hogy 1051 fő (90,4%) tünetmentes maradt a magas kockázatú expozíció ellenére. A szerzők ezt a 9,63%-os megbetegedési arányt összevetik a háztartáson belüli fertőzésekre vonatkozó általános, 16,6%-os másodlagos támadási aránnyal, kiemelve a CDS profilaxis jelentős védőhatását. A tüneteket mutató 112 fő esetében a panaszok jellemzően enyhék voltak (fejfájás, torokfájás, köhögés), és a profilaxis megkezdése után 4-5 nappal jelentkeztek. Ezeknél a betegeknél az adagot terápiás szintre emelték, ami 2-4 nap alatt a tünetek megszűnéséhez vezetett. Senki nem halt meg a tüneteket mutatók közül.

Kockázati tényezők: A statisztikai elemzés kimutatta, hogy az idősebb életkor növelte a tünetek kialakulásának valószínűségét. A meglévő társbetegségek, a nem, vagy a háztartásban élő beteg állapotának súlyossága nem bizonyult szignifikáns kockázati tényezőnek.

Biztonságosság: A vérvizsgálati eredmények nem mutattak klinikailag jelentős eltérést a CDS fogyasztása előtt és után, ami arra utal, hogy a szervezet működésére nincs káros hatással. Az EKG vizsgálatok során az átlagos QTc intervallum a normál tartományon belül maradt, nem jelezve a szívritmuszavarok fokozott kockázatát, ellentétben néhány más, COVID-19-re javasolt gyógyszerrel. A résztvevők mindössze 1,12%-a jelentett enyhe, átmeneti mellékhatásokat (pl. fejfájás, hasmenés).

A tanulmány konklúziója szerint a szájon át alkalmazott klór-dioxid oldat rendkívül hatékony (90,4%-os hatékonyság) és biztonságos megelőző szernek bizonyult a COVID-19-szerű tünetek kialakulásának megakadályozásában a fertőzött betegekkel egy háztartásban élő, magas kockázatnak kitett hozzátartozók körében. A szerzők elismerik a tanulmány korlátait (retrospektív jelleg, kontrollcsoport hiánya), de hangsúlyozzák, hogy a meggyőző eredmények indokolttá teszik nagyszabású, randomizált klinikai vizsgálatok (RCT-k) elvégzését a hatékonyság és biztonságosság végleges igazolására.

Chlorine Dioxide in COVID-19: Hypothesis about the Possible Mechanism of Molecular Action in SARS-CoV-2 Molecular and Genetic Medicine ISSN: 1747-0862

https://www.hilarispublisher.com/abstract/chlorine-dioxide-in-covid19-hypothesis-about-the-possible-mechanism-of-molecular-action-in-sarscov2-52824.html



Ez a tanulmány egy elméleti áttekintés, amely egy hipotézist vázol fel a klór-dioxid (ClO2) lehetséges molekuláris hatásmechanizmusára a SARS-CoV-2 vírussal szemben. A kutatás célja az volt, hogy a vegyület ismert kémiai tulajdonságai és a vírus szerkezeti felépítése alapján megmagyarázza, hogyan fejtheti ki hatását a COVID-19 betegségben.

A módszertan egy irodalmi áttekintésen és számítógépes modellezésen alapult. A szerzők összegyűjtötték a klór-dioxid más vírusokra, különösen az influenza vírusra gyakorolt hatásmechanizmusára vonatkozó kutatási adatokat, amelyek azonosították a klór-dioxid által megtámadott specifikus aminosavakat. Ezt a tudást "átvitték" a SARS-CoV-2 vírusra, megkeresve ugyanezeket a kritikus aminosavakat a vírus tüskefehérjéjének (spike protein) szerkezetében. A hipotézis vizualizálásához és alátámasztásához fejlett technológiákat alkalmaztak, beleértve a 3D számítógépes rekonstrukciókat, a krio-elektronmikroszkópos vizsgálatokból származó strukturális adatokat és a ChimeraX (UCSF) kiterjesztett valóság szoftvert.

A szimulációk és modellezés eredményei lehetővé tették a szerzők számára, hogy beazonosítsák azokat a valószínűsíthető helyeket, ahol a klór-dioxid oxidációs, denaturáló hatást fejthet ki. A hipotézis szerint a klór-dioxid nemcsak a vírus tüskefehérjéjének kritikus aminosavait támadja meg, hanem potenciálisan az emberi ACE2 receptor szerkezetét is befolyásolhatja. A modell alapján a reakció rendkívül gyorsan megy végbe, ami a szerzők szerint magyarázatot adhat azokra a gyors klinikai javulásokra, amelyeket a saját, Bolíviában végzett, etikai bizottság által felügyelt megfigyeléses klinikai vizsgálataik során tapasztaltak.

A tanulmány konklúziója az, hogy a szájon át, vizes oldatban alkalmazott klór-dioxid potenciális terápiás hatása a COVID-19-ben a tüskefehérjében és az ACE2 receptorban található kritikus aminosavak oxidációján keresztül magyarázható. Ez a kémiai folyamat megakadályozhatja a vírus sejtbe jutását. A szerzők a cikket azzal a reménnyel zárják, hogy hamarosan publikálhatják ennek az általuk "ígéretes szisztémás virucidnak" nevezett szernek a klinikai alkalmazásáról szóló vizsgálataik eredményeit.

COVID-19 Long-Term Effects in Patients Treated with Chlorine Dioxide International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis (ISSN: 2643-9875)

http://ijmra.in/v4i8/14.php

Ez a tanulmány a klór-dioxid (CDS) hatását vizsgálja a COVID-19 hosszú távú utóhatásainak, közismert nevén a "long COVID" szindróma tüneteinek megelőzésében. A kutatás egy retrospektív, felmérésen alapuló vizsgálat, amelynek során olyan betegeket kerestek fel telefonon, akiket korábban, a betegségük akut fázisában klór-dioxiddal kezeltek. A cél az volt, hogy felmérjék, milyen gyakorisággal és milyen típusú hosszú távú tünetek maradtak vissza náluk a gyógyulás után, és hogy ezek az arányok hogyan viszonyulnak a hagyományos kezelésben részesült betegeknél megfigyelt adatokhoz.

A kutatók egy olyan adatbázisból indultak ki, amely a COVID-19 akut fázisában klór-dioxiddal kezelt betegeket tartalmazott. Ebből véletlenszerűen kiválasztottak 200 főt, akik közül 161-en vettek részt a vizsgálatban. A felmérésre a gyógyulásuk után legalább három hónappal került sor. A résztvevőket telefonon keresték fel, és egy standardizált kérdőív segítségével kérdezték ki őket 25 lehetséges, COVID-19 utáni maradványtünet (utóhatás, angolul sequelae) meglétéről. A kutatók a betegeket két fő csoportra osztották a korábban kapott kezelésük alapján:

Kizárólag CDS-sel kezeltek (Exclusively CDS): Azok a betegek, akik az akut fázisban csak klór-dioxidot kaptak. Kombinált kezelésben részesültek (Multidrug): Azok a betegek, akik a klór-dioxid mellett más, hagyományos COVID-19 gyógyszereket is kaptak (pl. azitromicin, dexametazon, ivermektin).

Mivel a vizsgálatnak nem volt saját, belső kontrollcsoportja (azaz olyan betegek, akik csak hagyományos kezelést kaptak), a kutatók az eredményeiket egy nagyszabású, korábban publikált, a long COVID tünetegyüttesről szóló metaanalízis (Lopez-Leon et al., 2021) adataival vetették össze.

A felmérés azt mutatta, hogy a klór-dioxiddal kezelt betegek körében is előfordultak hosszú távú tünetek, de lényegesen kisebb mértékben, mint a hagyományosan kezelt populációban.

A long COVID gyakorisága: A klór-dioxiddal kezelt betegek 64,6%-ánál alakult ki legalább egy hosszú távú tünet. Ezeknél a betegeknél átlagosan 3,41 utóhatás maradt vissza. A leggyakoribb öt panasz a fáradtság, a hajhullás, a nehézlégzés (dyspnea), a koncentrációs zavarok és az alvási nehézségek voltak. A kockázati tényezők elemzése kimutatta, hogy az idősebb életkor és a súlyosabb lefolyású akut betegség növelte a long COVID kialakulásának esélyét.

A kezelés típusának hatása: A tanulmány legfontosabb eredménye a különböző kezelési módok összehasonlításából származik. Amikor a tünetek előfordulási gyakoriságát összevetették a metaanalízisben közölt, hagyományos kezelésre vonatkozó adatokkal, drámai különbségeket találtak. A kizárólag CDS-sel kezelt betegeknél 6,14-szer ritkábban fordultak elő utóhatások, mint a hagyományos kezelésben részesülteknél. Még a kombinált kezelést kapóknál is 2,7-szer ritkábbak voltak a maradványtünetek.

A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a COVID-19 akut fázisában alkalmazott klór-dioxid-kezelés jelentősen csökkenti a hosszú távú utóhatások (long COVID) kialakulásának valószínűségét és súlyosságát. Az eredmények azt sugallják, hogy a kizárólag klór-dioxiddal történő kezelés a leghatékonyabb a maradványtünetek megelőzésében. A szerzők elismerik a vizsgálat korlátait (pl. kontrollcsoport hiánya, retrospektív jelleg), de hangsúlyozzák, hogy ez az első olyan tanulmány, amely célzottan vizsgálja a klór-dioxid hatását a long COVID megelőzésére. A rendkívül ígéretes eredmények alapján sürgetik a további, randomizált klinikai vizsgálatok elvégzését a hatékonyság végleges igazolására.

Comparative Study of Hyperpure Chlorine Dioxide with Two Other Irrigants Regarding the Viability of Periodontal Ligament Stem Cells Springer (ISSN: 2627-8626)

https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-020-03618-5

Ez a magyar kutatócsoport által végzett tudományos cikk a fogászat, azon belül is a regeneratív medicina szempontjából vizsgálja egy nagy tisztaságú klór-dioxid oldat biokompatibilitását. A kutatás középpontjában a kiütött (avulzionált) fogak sikeres visszaültetésének egyik kritikus problémája áll: a gyökérfelszín fertőtlenítése. Amikor egy fog kiesik a helyéről, a gyökérfelszínen lévő létfontosságú sejtek, a periodontális ligamentum őssejtjei (PDLSC) szennyeződhetnek baktériumokkal. A visszaültetés előtti fertőtlenítés elengedhetetlen, azonban a fogászatban hagyományosan használt fertőtlenítőszerek, mint a hidrogén-peroxid (H2O2) és a klórhexidin (CHX), amellett, hogy elpusztítják a baktériumokat, rendkívül károsak, toxikusak magukra a PDLSC őssejtekre is. Ezen őssejtek életben maradása és regenerációs képessége pedig kulcsfontosságú a fog sikeres visszaágyazódásához és a környező szövetek gyógyulásához. A tanulmány célja az volt, hogy összehasonlítsa egy új, nagy tisztaságú klór-dioxid oldat citotoxicitását (sejtkárosító hatását) a két hagyományos fertőtlenítőszerével szemben.

A vizsgálatot in vitro, azaz laboratóriumi körülmények között végezték. Humán periodontális ligamentum őssejteket izoláltak és tenyésztettek, majd ezeket a sejtkultúrákat a három különböző fertőtlenítőszer klinikailag releváns koncentrációinak tették ki. A sejtekre gyakorolt hatást több, egymást kiegészítő módszerrel is vizsgálták:

Impedimetria: Egy rendkívül érzékeny, valós idejű módszer, amely a sejtek elektródákhoz való tapadását és szaporodását méri az elektromos impedancia változásán keresztül. Ezzel a technológiával a sejtkárosodás sebességét és a kezelés utáni regenerációs képességet is nyomon tudták követni. Anyagcsere-aktivitás mérése (WST-1 teszt): Ez a teszt a sejtek mitokondriumainak működőképességét méri, ami az életképesség egyik legfontosabb mutatója. Morfológiai vizsgálat: Fáziskontraszt-mikroszkóppal figyelték meg a sejtek alakjának és szerkezetének változásait a kezelés hatására. Immunocitokémia: Megvizsgálták, hogy a kezelés megváltoztatja-e a sejtek őssejt-jellegét meghatározó felszíni fehérjék (marker-ek) kifejeződését.

Az eredmények egyértelmű és következetes különbségeket mutattak a vizsgált anyagok között. Mind a hidrogén-peroxid, mind a klórhexidin rendkívül erős és gyors citotoxikus hatást fejtett ki. Már a kezelés első perceiben a sejtek jelentős része elpusztult, elvesztették jellegzetes, orsó alakú morfológiájukat és leváltak a tenyésztőedény aljáról. A kezelés után ezek a sejtkultúrák nem voltak képesek a regenerációra. Ezzel éles ellentétben a nagy tisztaságú klór-dioxid sokkal kevésbé volt káros a létfontosságú őssejtekre. Bár a kezelés elején egy enyhe, átmeneti sejtkárosodás megfigyelhető volt, a sejtek többsége életben maradt, megőrizte egészséges morfológiáját, és ami a legfontosabb, a kezelést követően képesek voltak újra osztódni és benépesíteni a tenyésztőfelületet. Ez a klór-dioxid lényegesen jobb biokompatibilitását és a sejtek regenerációs képességének megőrzését jelzi.

A tanulmány konklúziója szerint a nagy tisztaságú klór-dioxid, a hagyományos fogászati fertőtlenítőszerekkel összehasonlítva, kiváló biokompatibilitási profillal rendelkezik a periodontális ligamentum őssejtekkel szemben. Míg a H2O2 és a CHX súlyosan és visszafordíthatatlanul károsítja ezeket a regeneráció szempontjából kritikus sejteket, addig a klór-dioxid hatása enyhe és átmeneti. Ezen eredmények alapján a klór-dioxid egy ideális és a hagyományos szereknél sokkal jobb alternatívának tekinthető a fogászatban, különösen a kiütött fogak gyökérfelszínének fertőtlenítésére, mivel képes lehet elpusztítani a kórokozókat, miközben megőrzi a gyógyuláshoz elengedhetetlen őssejtek életképességét és regenerációs potenciálját.

MRSA Eradication Using Chlorine Dioxide Journal of Bacteriology & Mycology (ISSN: 2469-2786)

https://medcraveonline.com/JBMOA/JBMOA-09-00306.pdf

Ez a tanulmány a klór-dioxid (ClO2) hatékonyságát vizsgálja a Methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus(MRSA) baktérium elpusztításában. A kutatás hátterét az antibiotikum-rezisztencia (AMR) globális egészségügyi válsága adja, amelyben az MRSA az egyik legveszélyesebb, kórházi fertőzésekért felelős kórházi kórokozó. Mivel az új antibiotikumok fejlesztése lelassult, a szerzők célja az volt, hogy egy olyan, nem-hagyományos, természetes eredetű anyag hatékonyságát teszteljék, amely nem idéz elő további rezisztenciát.

A kísérleteket in vitro, azaz laboratóriumi körülmények között végezték el egy klinikailag releváns, igazolt MRSA törzsön. A vizsgálat során a hagyományos, lassú baktériumszámlálási módszerek (CFU) helyett egy modern, képalkotó alapú, automatizált mikrobiális sejtszámlálót (QUANTOM Tx) alkalmaztak, amely fluoreszcens festéssel képes megkülönböztetni az élő és halott sejteket, így gyors és rendkívül pontos eredményeket szolgáltat.

A kutatók a klór-dioxid két különböző formáját tesztelték:

Hagyományos MMS: Nátrium-klorit oldat, amelyet sósavval aktiváltak. CDSplus: Egy újgenerációs, pufferelt, standard pH 7-es, 3000 ppm koncentrációjú, szabadalmaztatott klór-dioxid termék.

A kísérletek során a klór-dioxid különböző, alacsony koncentrációit (0,5 ppm-től 5 ppm-ig) adták a baktériumszuszpenzióhoz, és vizsgálták a hatást különböző, rövid behatási idők (30 perctől egészen 30 másodpercig) mellett.

A tanulmány a klór-dioxid rendkívül erős, gyors és teljes körű baktériumölő (baktericid) hatását mutatta ki.

Teljes Eradikáció: Az összes vizsgált koncentrációban és behatási idő mellett a klór-dioxid a MRSA baktériumok 99,99%-át , a legtöbb esetben pedig a 100%-át elpusztította.

Rendkívüli Sebesség: A legmeggyőzőbb eredmény az volt, hogy a teljes eradikációhoz rendkívül rövid idő is elegendő volt. A kísérletek igazolták, hogy már 0,5 ppm-es koncentráció (a legalacsonyabb tesztelt dózis) is képes volt a baktériumok 99,99%-át elpusztítani mindössze 30 másodperces behatási idő alatt.

Konzisztens Hatás: A hatékonyság konzisztensnek bizonyult a klór-dioxid mindkét formája (MMS és CDSplus) esetén. Az 1-3 ppm koncentrációjú CDSplus oldat egy perces behatási idő alatt szintén 100%-os gátlási arányt ért el.

A tanulmány konklúziója, hogy a klór-dioxid, még rendkívül alacsony koncentrációban is, egy kivételesen hatékony és gyorsan ható szer a Methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus ellen in vitro körülmények között. A szerzők a hatásmechanizmust a klór-dioxid erős oxidáló képességével magyarázzák, amely roncsolja a baktériumsejt létfontosságú alkotóelemeit anélkül, hogy a baktériumok rezisztenciát tudnának kialakítani ellene.

Tekintettel a klór-dioxid korábbi állatkísérletekből és humán vizsgálatokból ismert biztonságossági profiljára, valamint az itt bemutatott elsöprő in vitro hatékonyságra, a szerzők sürgetik a magas minőségű, humán klinikai vizsgálatok elindítását annak érdekében, hogy felmérjék a klór-dioxid valós terápiás potenciálját az MRSA-val fertőzött betegek kezelésében.

Efficacy and Safety Evaluation of a Chlorine Dioxide Solution International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN: 1660-4601)

https://www.mdpi.com/1660-4601/14/3/329/htm

Ez a tanulmány egy specifikus, nagy tisztaságú klór-dioxid (ClO2) oldat, az "UC-1" átfogó értékelését mutatja be, amelynek kettős célja volt: egyrészt a fertőtlenítőszerként való hatékonyságának (efficacy) felmérése, másrészt – és a kutatás talán még hangsúlyosabb része – a biológiai rendszerekre gyakorolt biztonságosságának (safety) részletes vizsgálata. A kutatók egy szabadalmaztatott, modern elektrolitikus eljárással előállított, majd membránnal tisztított, 2000 ppm koncentrációjú vizes oldatot használtak. Ennek a "zöld" technológiának az előnye, hogy a hagyományos, savval aktivált módszerekkel ellentétben egy sokkal tisztább végterméket eredményez, amely kevesebb szennyeződést és mellékterméket tartalmaz.

I. Rész: A Hatékonyság Vizsgálata (Az Erős Fertőtlenítőszer)

A tanulmány először az UC-1 oldat széles spektrumú mikrobaellenes hatékonyságát igazolta.

Antibakteriális és Gombaellenes Hatás: A vizsgálatot standardizált mikrobiológiai tesztekkel végezték, számos közismert baktérium- és gombakórokozón, mint például az Escherichia coli, a Staphylococcus aureus, a Candida albicans és a Penicillium gombák. Az eredmények rendkívül erős hatékonyságot mutattak: már alacsony, 5 ppm-es (baktériumok) és 20 ppm-es (gombák) koncentrációban is a kórokozók több mint 98,2%-os csökkenését érték el, ami kiváló, széles spektrumú fertőtlenítő képességre utal.

Vírusellenes Hatás: A kutatók három, közegészségügyi szempontból jelentős vírussal szemben is tesztelték az oldatot: H1N1 influenza ("sertésinfluenza"), B típusú influenza és Enterovírus 71 (EV71), amely többek között a kéz-, láb- és szájbetegség okozója. Az eredmények itt is egyértelmű vírusgátló hatást mutattak. A hatékonyságot az 50%-os gátlást okozó koncentrációval (IC50) jellemezték, amely a H1N1 esetében 84,6 ppm, a B influenzánál 95,9 ppm, az EV71-nél pedig 46,4 ppm volt. Ezek az adatok igazolják, hogy az UC-1 oldat hatékonyan inaktiválja a vizsgált vírusokat is.

II. Rész: A Biztonságosság Vizsgálata (A Biokompatibilis Védőpajzs)

Míg a hatékonyság bizonyítása kulcsfontosságú, a tanulmány még ennél is nagyobb hangsúlyt fektetett annak demonstrálására, hogy ez a nagy tisztaságú klór-dioxid oldat biztonságos az élő szervezetekre. A kutatók egy sor, nemzetközi szabványoknak megfelelő toxikológiai vizsgálattal állítottak fel egy rendkívül robusztus és meggyőző biztonságossági profilt.

1. Biztonságosság Sejtszinten (In Vitro Citotoxicitás): A legalapvetőbb kérdés az volt, hogy az oldat károsítja-e az állati sejteket. Laboratóriumi körülmények között, egér tüdőfibroblaszt sejtkultúrákon (L929) vizsgálták a sejtkárosító hatást. Az eredmény rendkívül meggyőző volt: még egy kifejezetten magas, 200 ppm-es koncentráció mellett is a sejtek 93,7%-a életképes maradt. Ez a megállapítás rávilágít egy rendkívül nagy biztonsági sávra: a klór-dioxid olyan koncentrációkban is szinte teljesen ártalmatlan az állati sejtekre, amelyek a kórokozók számára már messzemenően halálosak (5-20 ppm).

2. Akut Hatások Vizsgálata (Bőr, Szem és Tüdő): A következő lépés a valós életben előforduló, rövid távú kitettségek modellezése volt.

Szemirritációs Teszt: Nyulak szemébe cseppentettek egy 50 ppm-es UC-1 oldatot. A megfigyelések szerint az oldat semmilyen irritációt vagy kóros elváltozást nem okozott , ami azt jelenti, hogy a termék egy véletlen szembefröccsenés esetén sem minősül veszélyesnek.

Inhalációs (Belélegzési) Toxicitási Teszt: Egy rendkívül szigorú teszt során egereket egy zárt kamrában 24 órán keresztül folyamatosan egy 20 ppm-es UC-1 ködnek tettek ki. A teszt végén az állatokon semmilyen kóros tünetet vagy elhullást nem tapasztaltak. A boncolásuk során a belső szerveik, és ami a legfontosabb, a tüdejük szövetei is teljesen épek és normális szerkezetűek maradtak. Ez bizonyítja, hogy a klór-dioxid belélegzése ebben a formában és koncentrációban nem okoz akut tüdőkárosodást.

3. Hosszú Távú Fogyasztás Biztonságossága (Szubkrónikus Orális Toxicitási Teszt): A biztonságossági értékelés csúcspontja az a vizsgálat volt, amely a termék hosszú távú, rendszeres, szájon át történő bevitelének kockázatait mérte fel. Ennek óriási a jelentősége az ivóvíz-fertőtlenítési alkalmazások szempontjából. A kísérlet során egereknek 90 napon keresztül, megszakítás nélkül adták az UC-1 oldatot az ivóvizükben, méghozzá egészen 40 ppm-es koncentrációig. A 90 napos periódus végén az eredmények teljes biztonságosságot mutattak: nem volt elhullás, a testsúlyuk normálisan gyarapodott, és a részletes boncolás semmilyen kóros elváltozást nem mutatott ki a belső szervekben.

A tanulmány kettős, egymást megerősítő következtetésre jut. Egyrészt igazolja, hogy a vizsgált, elektrolízissel és tisztítással előállított, nagy tisztaságú klór-dioxid oldat (UC-1) egy rendkívül hatékony, széles spektrumú fertőtlenítőszer baktériumok, gombák és vírusok ellen. Másrészt, és ami talán még ennél is fontosabb, a kiterjedt és szigorú toxikológiai vizsgálatok sorozata azt bizonyítja, hogy ez a készítmény kiemelkedően kedvező biztonságossági profillal rendelkezik. Az alacsony citotoxicitás, a helyi irritáció hiánya és a hosszú távú szájon át történő fogyasztás melletti toxicitásmentesség alapján a termék egy biztonságosabb és jobb alternatívát jelent a korábbi, kevésbé tiszta klór-dioxid termékekkel szemben.

Chlorine Dioxide Is a Size-Selective Antimicrobial Agent PLOS ONE (ISSN: 1932-6203)

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0079157

Demonstrating That Chlorine Dioxide Is A Size Selective Antimicrobial Agent And High Purity Clo2 Can Be Used As A Local Antiseptic 1MB ∙ PDF file Download Download

Ez a tudományos tanulmány egy alapvető paradoxonra keres magyarázatot, amely a klór-dioxid (ClO2) biológiai hatásait jellemzi. A kutatás célja, hogy megértse, miért viselkedik a "ideális biocidként" is emlegetett klór-dioxid oldat egyszerre rendkívül hatékony és gyors mikrobaölő szerként, miközben antiszeptikumként (helyi fertőtlenítőként) alkalmazva nem okoz számottevő kárt a sokkal nagyobb és komplexebb emberi vagy állati szövetekben. A szerzők központi hipotézise az, hogy ez a szelektivitás nem a bonyolult biokémiai különbségeken, hanem egy alapvető fizikai elven alapul: a klór-dioxid egy méret-szelektív antimikrobiális ágens.

A hipotézis igazolására a kutatók egy kombinált, elméleti és kísérleti megközelítést alkalmaztak.

Kísérleti rész: A klór-dioxid transzportját vizsgálták fehérjemembránokon (zselatin és sertés húgyhólyag) keresztül. Mérték a klór-dioxid áthatolásának (permeációjának) sebességét és a reakciók, valamint a diffúzió okozta időkésést. Ezen kísérleti adatokból határozták meg a klór-dioxid diffúziós együtthatóját és a fehérjeközegben lévő reaktív csoportok koncentrációját. Elméleti rész: Az így kapott kísérleti paramétereket behelyettesítették egy általuk kidolgozott reakció-diffúzió matematikai modellbe. Ez a modell lehetővé tette számukra, hogy megbecsüljék a baktériumok elpusztításához szükséges időt (killing time), valamint a klór-dioxid behatolási mélységét (penetration depth) az emberi szövetekbe. A számítások során a klór-dioxid illékonyságából adódó párolgási rátát is figyelembe vették, ami a valós alkalmazás során limitálja a behatási időt.

A modell legfontosabb jóslata, hogy a pusztítási idő arányos a célpont (pl. a sejt) karakterisztikus méretének (átmérőjének) négyzetével. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kis méretű organizmusok rendkívül gyorsan elpusztulnak.

Baktériumok pusztítási ideje: A számítások szerint egy tipikus baktérium elpusztításához egy 300 ppm-es klór-dioxid oldatban mindössze néhány ezredmásodpercre (milliszekundumra) van szükség.

A "terápiás ablak": A klór-dioxid illékony vegyület, ezért a felületre felvitt oldatból gyorsan elpárolog. Ez a behatási időt a gyakorlatban néhány percre korlátozza. Ez a néhány perces kontaktidő, bár rövid, mégis több nagyságrenddel hosszabb, mint a baktériumok elpusztításához szükséges néhány ezredmásodperc, így a fertőtlenítés teljes körű. Ugyanakkor ez az idő túl rövid ahhoz, hogy a klór-dioxid mélyebbre hatoljon egy nagyobb szervezet, például az emberi bőr vagy egy seb szöveteibe. A számítások szerint a behatolási mélység biztonságosan 0,1 mm alatt marad, minimalizálva a mélyebb szöveti rétegek károsodását és a citotoxikus hatásokat.

A tanulmány egy másik fontos, gyakorlati szempontú előnyt is kiemel: a baktériumok képtelenek rezisztenciát kialakítani a klór-dioxiddal szemben. Ennek oka a hatásmechanizmusban rejlik. A klór-dioxid a fehérjékben található, kéntartalmú aminosavakat (pl. cisztein, metionin) és más, úgynevezett tiolokat (-SH csoportokat) támadja meg. Ezek a molekulák abszolút létfontosságúak minden élő szervezet számára (pl. az energiatermelő ATP-szintézishez), így a baktériumok nem tudnak olyan mutációt kialakítani, amellyel "kiváltanák" ezeket a célpontokat anélkül, hogy önmagukat pusztítanák el.

A tanulmány átfogó konklúziója tehát az, hogy a klór-dioxid szelektivitása a mikrobák és az emberi sejtek között nem a bonyolult biokémiai különbségeken, hanem egy alapvető fizikai elven, a méretbeli különbségen alapul. A rendkívül gyors ölési kinetika és a limitált behatolási mélység együttesen egy széles terápiás ablakot nyit, amely lehetővé teszi a hatékony helyi fertőtlenítést a gazdaszervezet károsítása nélkül. A szerzők reményüket fejezik ki, hogy ezek az eredmények ösztönözni fogják ezen ígéretes helyi antiszeptikum klinikai alkalmazásainak elindítását.

Inactivation of Influenza Virus Haemagglutinin by Chlorine Dioxide: Oxidation of the Conserved Tryptophan 153 Residue in the Receptor-Binding Site Journal of General Virology (ISSN: 1465-2099)

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/vir.0.044263-0

Ez a specifikus, molekuláris szintű virológiai tanulmány a klór-dioxid (ClO2) influenza A vírus elleni hatásmechanizmusát tárja fel. A kutatók célja az volt, hogy pontosan azonosítsák azt a kémiai eseményt, amely a vírus inaktiválásához vezet. A vizsgálat középpontjában a vírus felszínén található kulcsfontosságú fehérje, a hemagglutinin (HA) áll. A hemagglutinin funkciója nélkülözhetetlen a fertőzési folyamat legelső lépésében: ez a molekula felelős a vírus gazdasejtek felszínén lévő sziálsav-receptorokhoz való kötődéséért.

A kutatók a kísérleteik során tisztított influenza A (H1N1) vírust és különálló hemagglutinin fehérjét kezeltek klór-dioxiddal, majd a kezelt minták funkcionális és szerkezeti változásait vizsgálták.

Funkcionális vizsgálatok: A hemagglutinin működőképességét a vörösvértestek agglutinációjára (összecsapzására) való képességén keresztül mérték. Azt is vizsgálták, hogy a klór-dioxiddal kezelt hemagglutinin képes-e még kötődni a specifikus receptorához. Szerkezeti és kémiai analízis: A klór-dioxiddal kezelt vírust enzimatikusan (tripszinnel) peptidekre darabolták. Az így kapott peptid-keveréket nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával (HPLC) szétválasztották, majd a frakciókat tömegspektrometriás (MALDI-TOF MS és MS/MS) analízisnek vetették alá. Ezzel a rendkívül érzékeny módszerrel a kutatók képesek voltak azonosítani azokat a peptideket, amelyek kémiai szerkezete a klór-dioxidos kezelés hatására megváltozott.

Funkcionális inaktiváció: A kísérletek egyértelműen kimutatták, hogy a klór-dioxid koncentráció-, idő- és hőmérsékletfüggő módon megszünteti a hemagglutinin receptor-kötő képességét. A 2 perces kezelés során az 50%-os gátlást okozó koncentráció (IC50) 13,7 µM volt, míg 100 µM klór-dioxid mellett a hemagglutinin felezési ideje mindössze 19,5 másodperc volt 25°C-on. Ez a funkcióvesztés a vírus fertőzőképtelenségét jelenti.

A specifikus molekuláris célpont azonosítása: A tömegspektrometriás analízis a tanulmány legfontosabb eredményét szolgáltatta. A kutatóknak sikerült azonosítaniuk egy specifikus hemagglutinin-peptidet (150NLLWLTGK157), amelynek a tömege a klór-dioxidos kezelés után 32 atomi tömegegységgel (Da) megnőtt a várt értékhez képest. A további, részletes MS/MS analízis pontosan kimutatta, hogy ez a tömegnövekedés egyetlen aminosavhoz köthető: a peptidben található, a 153-as pozícióban lévő triptofánhoz (Trp-153). A tömegnövekedés és a fragmentációs mintázat alapján a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a klór-dioxid a triptofánt N-formilkinureninné oxidálta.

A felfedezés jelentőségét az adja, hogy a Trp-153 aminosav nem véletlenszerűen helyezkedik el a hemagglutinin szerkezetében. Ez az aminosav közvetlenül a hemagglutinin receptor-kötő helyének (Receptor-Binding Site - RBS) alján található. Ez a "zseb" a fehérje felszínén, amely fizikailag felismeri és megköti a gazdasejt sziálsav-receptorát. Továbbá, a Trp-153 egy evolúciósan rendkívül konzervált aminosav, ami azt jelenti, hogy szinte minden influenza A altípusban megtalálható, utalva a funkció szempontjából betöltött kritikus szerepére.

A tanulmány konklúziója az, hogy a klór-dioxid az influenza vírus elleni hatását egy rendkívül precíz és célzott molekuláris mechanizmuson keresztül fejti ki. A klór-dioxid szelektíven oxidálja a hemagglutinin receptor-kötő helyén található, funkcionálisan kritikus és konzervált triptofán-153 aminosavat. Ennek az egyetlen aminosavnak a kémiai módosítása megváltoztatja a receptor-kötő zseb szerkezetét, lehetetlenné téve a vírus számára, hogy a gazdasejthez kapcsolódjon, ezzel hatékonyan megakadályozva a fertőzést. Ez a specifikus, célzott hatásmechanizmus magyarázatot ad a klór-dioxid erős virucid (vírusölő) hatására, és rávilágít arra, hogy a konzervált célpont miatt potenciálisan széles spektrumú hatással bírhat a különböző influenza törzsekkel szemben.

Can Chlorine Dioxide Prevent the Spreading of Coronavirus or Other Viral Infections? Medical Hypotheses Akadémiai Kiadó (ISSN: 2061-4705)

https://akjournals.com/view/journals/2060/107/1/article-p1.xml

Ez a magyar kutatók (Kály-Kullai, Wittmann, Noszticzius és Rosivall) által jegyzett, elméleti jelentőségű közlemény a Physiology International című tudományos folyóiratban jelent meg 2020. március 31-én, a globális COVID-19 pandémia legkorábbi, legbizonytalanabb szakaszában. Fontos kiemelni, hogy a cikk típusa "Medical Hypotheses" (Orvosi Hipotézisek). Ez azt jelenti, hogy a szerzők nem egy lezárt klinikai vizsgálat eredményeit közlik, hanem a meglévő tudományos ismeretekre alapozva egy új, tesztelésre érdemes elméleti javaslatot vázolnak fel egy olyan időszakban, amikor a specifikus gyógyszerek és vakcinák még nem álltak rendelkezésre. A közlemény célja a kutatás ösztönzése volt.

A szerzők először áttekintik a klór-dioxid (ClO2) vírusellenes hatásának biokémiai hátterét. Kiemelik, hogy a klór-dioxid egy erős, de szelektív oxidálószer, amely a fehérjéket alkotó aminosavak közül elsősorban a kéntartalmú (cisztein) és az aromás (tirozin, triptofán) aminosavakkal reagál rendkívül gyorsan. Hivatkoznak korábbi kutatásokra, amelyek kimutatták, hogy az influenza vírus inaktivációja egyetlen, a vírus receptor-kötő helyén található triptofán aminosav oxidációjának következménye. Ezt a logikát a SARS-CoV-2-re alkalmazva a magyar kutatók megjegyzik, hogy a koronavírus tüskefehérjéje gazdag ezekben a reaktív aminosavakban (54 tirozin, 12 triptofán és 40 cisztein), ami elméletileg rendkívül érzékeny célponttá teszi a klór-dioxid számára.

A cikk két fő, hipotetikus megelőzési stratégiát vázol fel, amelyek a klór-dioxid helyi és szisztémás hatásaira építenek.

Helyi megelőzés: A behatolási kapu fertőtlenítése

A hipotézis első pillére a felső légutak helyi, személyes fertőtlenítése. A javaslat szerint nagy tisztaságú klór-dioxid vizes oldatával történő rendszeres gargalizálás, esetleg orrcsepp vagy orrtampon alkalmazása jelentősen csökkenthetné a vírusok számát a behatolás elsődleges helyszínén: a száj- és garatüreg nyálkahártyáján. A feltételezés szerint a klór-dioxid oldat egyfajta "fertőtlenítő gátat" képez a nyálkahártyán, és azonnal inaktiválja a belélegzett, megtapadó vírusokat, még mielőtt azok a sejteket megfertőzhetnék. Ez a folyamat drasztikusan lecsökkentené a kezdeti vírusdózist, ami önmagában is segíti az immunrendszert a fertőzés leküzdésében. Szisztémás hatás: Az immunrendszer "felkészítése"

A hipotézis második, komplexebb része a lenyelt klór-dioxid oldat lehetséges szisztémás hatásaival foglalkozik. A szerzők felvetik, hogy a klór-dioxid nem specifikus oxidálószerként működve egyfajta "proaktív immunmodulátorként" funkcionálhat. Az elmélet szerint a szervezetbe jutó klór-dioxid alacsony szintű oxidatív stresszt generál, ami aktiválhatja a veleszületett immunrendszer bizonyos elemeit. Ez a folyamat hasonlítana ahhoz, ahogyan a szervezet egy enyhe fertőzésre reagál: az immunsejtek "éberebbé" válnak, felkészülve egy esetleges komolyabb kórokozó-támadásra. Ez a "felkészített" immunállapot lehetővé teheti a szervezet számára, hogy egy tényleges vírusfertőzés esetén gyorsabban és hatékonyabban reagáljon.

Összefoglalva, a tanulmány egy megelőzési modellt javasol, amelyben a szájon át alkalmazott klór-dioxid két szinten fejtheti ki hatását. A szerzők hangsúlyozzák, hogy ez egy elméleti keret, és a cikk elsődleges célja, hogy kutatást kezdeményezzen. Sürgetik a hipotézisek kísérletes ellenőrzését, amely in vitro (laboratóriumi) és in vivo(élő szervezetben végzett) vizsgálatokat foglalna magában a klór-dioxid megelőző célú alkalmazásában rejlő lehetőségek teljes körű feltárására.

Inactivation of Human and Simian Rotaviruses by Chlorine Dioxide American Society for Microbiology ("ASM") (ISSN: 0196-8254)

https://journals.asm.org/doi/10.1128/aem.56.5.1363-1366.1990

Ez a klasszikus virológiai tanulmány a klór-dioxid (ClO2) hatékonyságát vizsgálja a rotavírusok inaktiválásában, és összehasonlítja azt a vízfertőtlenítésben hagyományosan használt szabad klór és ózon hatásával. A kutatás közegészségügyi jelentőségét az adja, hogy a rotavírusok a csecsemőkori és kisgyermekkori súlyos, hasmenéses megbetegedések (gasztroenteritisz) egyik fő okozói világszerte, és gyakran terjednek szennyezett ivóvízzel. A tanulmány célja az volt, hogy megállapítsa, a klór-dioxid hatékony és megbízható alternatívája-e a hagyományos fertőtlenítőszereknek a rotavírusok vízből való eltávolításában.

A kísérleteket laboratóriumi körülmények között, gondosan kontrollált paraméterek mellett végezték el. A kutatók tisztított, egyedi vírusrészecskéket tartalmazó szuszpenziókat használtak, hogy a zavaró tényezőket minimalizálják. Két különböző rotavírus törzset vizsgáltak: egy humán eredetű törzset (Wa) és egy majom eredetű (simian) törzset (SA11), amely gyakori modell a virológiai kutatásokban. A kísérleteket 4°C-on végezték, egy standardizált, klórigény-mentes pufferrendszerben. A vírusinaktiválás hatékonyságát szisztematikusan vizsgálták különböző, a valós vízkezelési gyakorlatban is előforduló környezeti tényezők, különösen a pH-érték függvényében (pH 6, 7 és 8). A vírusölő hatást a fertőzőképes vírusrészecskék számának (PFU - Plaque Forming Units) csökkenésével mérték az idő függvényében.

A tanulmány eredményei egyértelműen kimutatták, hogy a klór-dioxid hatékonysága rendkívüli módon függ a víz pH-értékétől, de ez a függés ellentétes azzal, amit a klór és az ózon esetében korábban megfigyeltek.

Savas és semleges körülmények (pH 6 és 7): Ebben a tartományban a klór-dioxid viszonylag mérsékelt hatékonyságot mutatott. A vírusok elpusztításához viszonylag magasabb koncentrációra (0,2-0,5 mg/l) és hosszabb behatási időre (akár 120 másodpercre) volt szükség. Ebben a tartományban a hagyományos klór hatékonyabbnak bizonyult.

Lúgos körülmények (pH 8): A legfontosabb és legmeglepőbb eredmény az volt, hogy a pH emelkedésével a klór-dioxid vírusölő hatékonysága drámaian megnőtt. Lúgos közegben a klór-dioxid rendkívül gyorsan és hatékonyan inaktiválta mind a humán, mind a majom rotavírust. Egy 0,2 mg/l-es koncentráció kevesebb, mint 20 másodperc alatt több mint 99,999%-os (5 log) csökkenést idézett elő a fertőzőképes vírusok számában. Ez a hatékonyság-növekedés éles ellentétben áll a klórral és az ózonnal, amelyek hatékonysága a pH emelkedésével csökken.

Összehasonlítás más fertőtlenítőkkel: A három vizsgált szer (klór, ózon, klór-dioxid) összehasonlításában az ózon bizonyult a leghatékonyabb, leggyorsabb általános virucidnak. Azonban lúgos körülmények között (pH 8) a klór-dioxid hatékonysága felülmúlta a klórét, és megközelítette az ózonét.

A tanulmány konklúziója, hogy a klór-dioxid egy erős virucid a rotavírusokkal szemben, amelynek hatékonysága szokatlan módon, a pH emelkedésével jelentősen nő. Míg savas és semleges vizekben a klór-dioxid kevésbé hatékony, mint a hagyományos klór, addig lúgos körülmények között egy rendkívül gyors és hatékony fertőtlenítőszerré válik. Ez a tulajdonsága különösen értékessé teszi azokban a vízkezelési rendszerekben, ahol a víz kémhatása lúgos. A hatásmechanizmus valószínűleg a vírus külső fehérjeburkának, a kapszidnak a roncsolásán alapul, mivel a klór-dioxid szelektíven reagál bizonyos aminosavakkal (például triptofán, tirozin, cisztein), denaturálva a fehérjéket és megakadályozva, hogy a vírus a gazdasejtekhez kötődjön.

Controlled Clinical Evaluations of Chlorine Dioxide, Chlorite, and Chlorate in Humans Environmental Health Perspectives (EHP) (ISSN: 1542-6351)

https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.824657

Ez a mérföldkőnek számító humán klinikai vizsgálat, amelyet az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének (EPA) megbízásából végeztek, a klór-dioxiddal (ClO2) és annak fő bomlástermékeivel, a klorittal (ClO2-) és a kloráttal (ClO3-) kezelt ivóvíz emberi fogyasztásának biztonságosságát értékelte. A kutatás egy kontrollált, kettős-vak elrendezésű vizsgálat volt, amelynek célja az volt, hogy szisztematikusan megállapítsa, milyen élettani hatásai vannak ezen vegyületek szájon át történő, kontrollált körülmények közötti bevitelének, különös tekintettel a lehetséges toxicitásra. A vizsgálat azért volt kiemelten fontos, mert a klór-dioxidot a hagyományos klórozás hatékony alternatívájának tekintették az ivóvíz fertőtlenítésére, de a humán biztonságosságára vonatkozó adatok hiányosak voltak.

A kutatást a gyógyszerfejlesztésben is alkalmazott, szigorú, háromfázisú protokoll szerint, egészséges, 21-35 év közötti férfi önkéntesek bevonásával végezték el:

I. Fázis (Növekvő dózisú toleranciapróba): Ebben a szakaszban a kutatók az akut (azonnali) hatásokat vizsgálták. Az önkéntesek egyre magasabb, 0,1 mg/l-től egészen 24 mg/l-ig terjedő koncentrációjú klór-dioxid oldatot fogyasztottak egyetlen nap alatt, két részletben. A cél az volt, hogy meghatározzák azt a maximális dózist, amely még nem okoz semmilyen kimutatható, azonnali káros hatást. II. Fázis (Hosszú távú, folyamatos expozíció): Ebben a fázisban a krónikus (hosszú távú) hatásokat vizsgálták. Egy kisebb csoport önkéntes 12 héten keresztül napi rendszerességgel fogyasztott fél liter, 5 mg/liter koncentrációjú klór-dioxiddal kezelt vizet. Ez a koncentráció a valós ivóvíz-kezelési gyakorlatot szimulálta. A kutatók rendszeres időközönként átfogó orvosi vizsgálatokat és laboratóriumi teszteket végeztek (vérkép, máj- és vesefunkció, pajzsmirigyhormonok stb.), hogy felmérjék a lehetséges kumulatív, azaz idővel felhalmozódó toxikus hatásokat. III. Fázis (Célzott vizsgálat sérülékeny populáción): Ez a fázis célzottan vizsgált egy különösen sérülékenynek tartott populációt: azokat az egyéneket, akik glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz (G6PD) enzimhiányban szenvednek. Ez egy genetikai állapot, amelynek következtében a vörösvértestek érzékenyebbek az oxidatív stresszre. Mivel a klór-dioxid és bomlástermékei oxidálószerek, elméletileg fennállt a kockázata, hogy ezeknél az egyéneknél hemolitikus anémiát (vörösvértest-szétesést) válthatnak ki. Ebben a fázisban a G6PD-hiányos önkéntesek 12 héten keresztül fogyasztottak 5 mg/liter koncentrációjú klorittal (a klór-dioxid fő bomlástermékével) kezelt vizet, és a kutatók kifejezetten a hemolízis jeleit keresték.

A tanulmány mindhárom fázisa rendkívül megnyugtató eredményeket hozott. A vizsgálatokat minden résztvevő komplikációmentesen fejezte be.

Nem volt kimutatható káros hatás: Sem a résztvevők szubjektív beszámolói, sem a vizsgáló orvosok objektív megfigyelései nem utaltak semmilyen nyilvánvaló, káros klinikai következményre a kezelések során. A vizsgált legmagasabb, 24 mg/literes egyszeri dózis , valamint a 12 héten át tartó, napi 5 mg/literes krónikus adagolás sem okozott semmilyen klinikailag jelentős, káros elváltozást a résztvevők egészségi állapotában.

Statisztikai trendek: Bár egyes biokémiai paramétereknél (pl. karbamid-nitrogén, átlagos vörösvértest hemoglobin) kimutattak statisztikailag szignifikáns, de rendkívül kismértékű elmozdulásokat a kezelés hatására, ezek az értékek mindvégig a normál élettani tartományon belül maradtak , így a kutatók nem tulajdonítottak nekik klinikai jelentőséget.

Nincs hemolízis: A III. fázis legfontosabb eredménye az volt, hogy még az oxidatív stresszre különösen érzékeny, G6PD-hiányos egyéneknél sem találtak hemolitikus anémiára utaló bizonyítékot.

A tanulmány átfogó konklúziója az volt, hogy a klór-dioxid, a klorit és a klorát szájon át történő, a vizsgált koncentrációkban és időtartamban történő bevitele nem jár kimutatható, akut vagy rövid távú krónikus káros egészségügyi hatásokkal az emberi szervezetben, még a sérülékenynek tartott populációk esetében sem. Ezek az eredmények kulcsfontosságú tudományos alapot szolgáltattak a klór-dioxid ivóvíz-fertőtlenítőszerként való biztonságos alkalmazásának szabályozásához.

Clinical and Microbiological Efficacy of Chlorine Dioxide in the Management of Chronic Atrophic Candidiasis: An Open Study Int Dent J. 2004 Jun;54(3):154-8. Mohammad AR, Giannini PJ, Preshaw PM, Alliger H. doi: 10.1111/j.1875-595x.2004.tb00272.x. PMID: 15218896.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020653920350929

Ez a klinikai vizsgálat a klór-dioxid (ClO2) hatékonyságát és biztonságosságát értékelte a krónikus atrófiás candidiasis, egy gyakori, műfogsorviseléssel összefüggő gombás fertőzés helyi (topikális) kezelésében. A krónikus atrófiás candidiasist, más néven protézis-sztomatitiszt, jellemzően a Candida albicans nevű élesztőgomba elszaporodása okozza a szájpadláson, a protézis alatt. A betegség a szájpadlás nyálkahártyájának vörösségével (eritéma) és gyulladásával jár. A tanulmány egy "nyílt" vizsgálat volt, ami azt jelenti, hogy nem volt placebo-kontrollcsoport, és mind a betegek, mind a vizsgáló orvosok tudták, hogy milyen kezelést alkalmaznak.

A kutatásba 46 olyan, jellemzően idős pácienst vontak be, akiknél klinikailag és mikrobiológiailag is igazolták a krónikus atrófiás candidiasist. A kezelés egy kétkomponensű, 0,8%-os koncentrációjú, klór-dioxid alapú rendszerből állt: egy szájöblögetőből, amelyet a betegeknek naponta kétszer, egy percig kellett használniuk, és egy oldatból, amelybe éjszakára a protézisüket kellett beáztatniuk. A kezelési periódus 10 napig tartott.

A szerzők a klór-dioxid biokompatibilitásának és szelektív hatásának alátámasztásaként egy korábbi, kulcsfontosságú laboratóriumi vizsgálatra is hivatkoznak (a cikkben a 17-es számú referencia). Ebben az in vitro(nem élő szervezetben, hanem laboratóriumban végzett) kísérletben HIV-vel fertőzött emberi immunsejteket (CD4+ sejteket) kezeltek klór-dioxiddal. Az eredmények azt mutatták, hogy a klór-dioxid hatékonyan inaktiválta a HIV vírust, miközben csak minimális káros hatást gyakorolt magukra a gazda immunsejtekre. Ez a korábbi eredmény szolgált tudományos érvként a klór-dioxid biokompatibilitása mellett, alátámasztva azt az elméletet, hogy a vegyület képes szelektíven elpusztítani a kórokozókat az emberi sejtek jelentős károsítása nélkül. Ezen alapfeltevés mentén vizsgálták a klór-dioxid hatását a szájüregi gombás fertőzésre.

A hatékonyságot két fő módszerrel mérték a kezelés előtt és a 10. napon:

Klinikai értékelés: A szájpadláson látható vörösség súlyosságát egy 0-tól 3-ig terjedő skálán értékelték. Mikrobiológiai értékelés: Laboratóriumban megszámolták a Candida telepképző egységeket (CFU), hogy objektíven mérjék a gombás fertőzés mértékét.

A tanulmány mind klinikai, mind mikrobiológiai szempontból statisztikailag rendkívül szignifikáns javulást mutatott.

Klinikai javulás: A 10 napos kezelési periódus végére a betegek szájpadlásán látható vörösség mértéke drámaian csökkent. A kiindulási átlagos klinikai pontszám, ami 2.50 (súlyos gyulladás) volt, a kezelés végére 0.17-re (szinte tünetmentes állapot) csökkent (p < 0.001). A páciensek 91%-ánál figyeltek meg klinikai javulást, a többségüknél (83,3%) pedig a tünetek teljesen megszűntek.

Mikrobiológiai javulás: Ezzel párhuzamosan a mikrobiológiai analízis is több nagyságrendű csökkenést mutatott a Candida telepek számában. A kezelés előtti, 15 000 és 53 000 közötti CFU/ml érték a kezelés végére átlagosan 500 CFU/ml alá csökkent (p < 0.001), ami a kórokozó-szám drasztikus csökkenését jelzi.

A kezelés során a betegek nem számoltak be jelentős mellékhatásokról, a terméket jól tolerálták.

A tanulmány konklúziója szerint a vizsgált, 0,8%-os klór-dioxid alapú szájöblögető és protézis-áztató kombinációja egy hatékony és biztonságos terápiás lehetőség a krónikus atrófiás candidiasis kezelésére. A klór-dioxid erős oxidáló tulajdonsága révén hatékonyan elpusztítja a Candida gombát, ami a klinikai tünetek gyors enyhüléséhez és a kórokozó-szám csökkenéséhez vezet. Az eredményeket kontextusba helyezi és megerősíti az a korábbi in vitroHIV-vizsgálat, amely a klór-dioxid szelektív, a kórokozókat elpusztító, de a gazdasejteket kímélő hatására utal. Mindezek alapján ez a kezelési módszer egy életképes alternatívát jelenthet a hagyományos gombaellenes szerekkel szemben ebben a gyakori fertőzésben.

Denaturation of Protein by Chlorine Dioxide: Oxidative Modification of Tryptophan and Tyrosine Residues Biochemistry ACS PUB ISSN: 1044-5099

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/bi061827u

Ez a fundamentális biokémiai tanulmány, amelyet Norio Ogata publikált a nagy presztízsű Biochemistryfolyóiratban, a klór-dioxid (ClO2) fehérjedenaturáló hatásának pontos molekuláris mechanizmusát vizsgálja. A kutatás célja az volt, hogy mélyrehatóan megértse, hogyan okozza a klór-dioxid a fehérjék háromdimenziós, funkcióképes szerkezetének elvesztését, és hogy azonosítsa azokat a specifikus aminosavakat és kémiai reakciókat, amelyek ezért a folyamatért felelősek.

A mechanizmus feltárásához a kutatók modellfehérjéket (pl. szarvasmarha szérumalbumint és glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz enzimet) használtak. A szerkezeti és kémiai változásokat fejlett spektroszkópiai módszerekkel (cirkuláris dikroizmus, fluoreszcencia spektroszkópia) és tömegspektrometriával követték nyomon a klór-dioxiddal való kezelés során.

A tanulmány legfontosabb eredménye annak a feltárása volt, hogy a denaturációs folyamat egy rendkívül szelektív kémiai reakció következménye. A vizsgálatok kimutatták, hogy a klór-dioxid a fehérjét alkotó aminosavak közül kiemelkedő affinitással és sebességgel a triptofán és a tirozin aminosavakat támadja meg. A tanulmány kulcsfontosságú megállapítása, hogy ez a reakció nem klóratomok beépülésével (halogénezéssel) történik, hanem oxigénatomok átadásával (oxidációval).

A triptofán oxidációja: A klór-dioxid a triptofán indolgyűrűjét felhasítja, és oxigénatomok beépítésével N-formilkinureinné alakítja azt. Ez egy visszafordíthatatlan kémiai módosulás.

A tirozin oxidációja: A klór-dioxid a tirozin aromás gyűrűjére további hidroxilcsoportokat (-OH) épít be. A vizsgálat során két fő végterméket azonosítottak: DOPA-t (3,4-dihidroxifenilalanin) és TOPA-t (2,4,5-trihidroxifenilalanin). A tanulmány kifejezetten megállapította, hogy nem talált klórozott tirozin-származékokat vagy ditirozin-keresztkötéseket, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a reakció tiszta oxidáció.

A tanulmány konklúziója az, hogy a klór-dioxid fehérjedenaturáló hatása közvetlenül visszavezethető a triptofán és tirozin oldalláncok szelektív oxidatív módosítására. Ezek az aminosavak gyakran a fehérje belső, hidrofób magjában helyezkednek el, ahol kulcsszerepet játszanak a térszerkezet stabilizálásában.

Amikor a klór-dioxid oxidálja őket, gyökeresen megváltoznak a kémiai tulajdonságaik:

A triptofán gyűrűjének felhasítása megváltoztatja a méretét és alakját.

A tirozin hidroxilálása (DOPA/TOPA képződés) jelentősen növeli a polaritását, azaz "vízkedvelőbbé" teszi.

Ez a két változás – különösen a polaritás drasztikus megnövekedése a fehérje apoláris belsejében – megbontja azokat a finom erőket (elsősorban a hidrofób kölcsönhatásokat), amelyek a fehérje natív, funkcióképes állapotát fenntartják. A belső "váz" megroppanása a fehérje globális szerkezetének széteséséhez, széttekeredéséhez (denaturációjához) és biológiai funkciójának teljes, visszafordíthatatlan elvesztéséhez vezet. Ez a specifikus, oxidáción alapuló mechanizmus ad tudományos magyarázatot arra, hogy a klór-dioxid miért ilyen hatékony biocid: a mikroorganizmusok létfontosságú enzimeinek és szerkezeti fehérjéinek gyors és irreverzibilis inaktiválásával pusztítja el azokat.

Chlorine Dioxide Inhibits the Replication of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus by Blocking Viral Attachment Elsevier (ISSN: 0922-3444)

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1567134818305549

Ez a virológiai tanulmány a klór-dioxid (ClO2) hatását vizsgálja a sertések reprodukciós és légzőszervi szindrómáját okozó vírus (PRRSV) szaporodására. Ez a vírus komoly gazdasági károkat okoz a sertéstenyésztésben világszerte, és a hatékony vírusellenes szerek hiánya miatt a megelőzés és a fertőtlenítés kulcsfontosságú. A kutatók azt vizsgálták, hogy a klór-dioxid képes-e gátolni a vírus replikációját, és ha igen, mi ennek a gátlásnak a pontos molekuláris mechanizmusa.

A kísérleteket in vitro, azaz laboratóriumi körülmények között végezték el két, a PRRSV szempontjából releváns sejttípuson:

MARC-145 sejtek: Egy majom vese eredetű sejtvonal, amelyet a laboratóriumi víruskutatásban standard modellként használnak. Sertés alveoláris makrofágok (PAMs): Ezek a sertés tüdejéből izolált elsődleges immunsejtek a vírus természetes célpontjai az élő szervezetben.

A kutatók a vírus életciklusának különböző szakaszait vizsgálták, hogy beazonosítsák a klór-dioxid támadási pontját. Ennek érdekében a klór-dioxidot a fertőzés különböző fázisaiban adták a sejtkultúrához: a fertőzés előtt, a fertőzéssel egy időben, illetve a fertőzés után. A vírusgátló hatás mértékét a vírusszaporodás mértékének számszerűsítésével (pl. TCID50 teszt, kvantitatív PCR) és a vírusfehérjék expressziójának mérésével (Western blot) határozták meg.

A tanulmány a klór-dioxid többirányú, hatékony vírusellenes hatását mutatta ki.

A vírus-sejt kötődés blokkolása: A legfontosabb felfedezés az volt, hogy a klór-dioxid a vírus életciklusának legkorábbi szakaszát, a vírus sejt-felszínhez való kötődését (attachment) akadályozza meg. Amikor a vírust előzetesen, a sejtekhez adás előtt kezelték klór-dioxiddal, a gátló hatás rendkívül erős volt. Ezzel szemben, ha a klór-dioxidot csak a fertőzés megtörténte után adták a sejtekhez (amikor a vírus már bejutott a sejtbe), a hatás jelentősen csökkent. Ez azt jelzi, hogy a ClO2 elsősorban a sejten kívüli vírusrészecskékre hat. A vírus szerkezetének roncsolása: A hatásmechanizmus mélyebb vizsgálata kimutatta, hogy a klór-dioxid közvetlenül károsítja a vírus fizikai szerkezetét. A kezelés hatására a vírus genetikai anyaga (RNS-genom) és a burokfehérjéi is degradálódtak, azaz felbomlottak. A klór-dioxid tehát fizikailag tönkreteszi a vírust, még mielőtt az a sejthez kötődne. Gyulladáscsökkentő hatás: A vizsgálat azt is igazolta, hogy a klór-dioxid képes csökkenteni a PRRSV fertőzés által kiváltott gyulladásos citokinek (pl. TNF-alfa, IL-6, IL-8) termelődését a sejtekben. Ez arra utal, hogy a klór-dioxidnak a közvetlen vírusölő hatás mellett egy másodlagos, gyulladáscsökkentő hatása is lehet.

A tanulmány konklúziója szerint a klór-dioxid egy erős és hatékony in vitro inhibitora a PRRSV-nek. Hatását egy komplex, többirányú mechanizmuson keresztül fejti ki:

Elsődlegesen a vírus-sejt kötődést blokkolja azáltal, hogy a sejten kívüli vírusrészecskéket támadja meg.

Ez a támadás a vírus genomjának és fehérjéinek fizikai lebontásán alapul.

Emellett gyulladáscsökkentő hatással is bír.

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a klór-dioxid nagy értékű, potenciális jelölt lehet a PRRSV terjedésének megakadályozására szolgáló fertőtlenítőszerek és potenciális jövőbeli antivirális terápiák fejlesztésében az állatgyógyászatban.

Effects of Chlorine Dioxide on Oral Hygiene - A Systematic Review and Meta-analysis Current Pharmaceutical Design (ISSN: 1873-4286)

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ic0609554

Ez a magyar kutatócsoport által végzett szisztematikus áttekintés és metaanalízis, amely a tudományos bizonyítékok legmagasabb szintjét képviseli, egy központi fogászati kérdésre keresett választ: létezik-e olyan hatékony alternatívája a szájhigiéniában "gold standard"-ként kezelt klór-hexidinnek (CHX), amely kiküszöböli annak ismert és kellemetlen mellékhatásait. A kutatás kiindulópontja az volt, hogy bár a klór-hexidin hatékonysága vitathatatlan, a páciensek számára gyakran problémát okoznak az olyan mellékhatások, mint a fogak és a nyelv barnás elszíneződése, az ízérzési zavarok és a nyálkahártya-irritáció.

A kutatók szigorú protokoll szerint összegyűjtötték az összes, a klór-dioxid (ClO2) szájöblögetőkkel kapcsolatos, magas minőségű randomizált kontrollált vizsgálatot (RCT-t). Az öt legmegfelelőbb tanulmány adatainak statisztikai összevonásával (metaanalízis) vizsgálták a klór-dioxid hatását a lepedékképződésre (plakk) és az ínygyulladásra.

A tanulmány legfontosabb megállapítása egy kettős eredményben rejlik:

Egyenértékű Hatékonyság: A metaanalízis statisztikailag egyértelműen kimutatta, hogy a klór-dioxid tartalmú szájvizek a plakk-képződés és az ínygyulladás csökkentésében teljesen egyenértékű hatékonyságot mutatnak, mint a klór-hexidin vagy más, bevált hatóanyagú öblögetők. A hatás mértékében nem volt statisztikailag szignifikáns különbség. Jelentős Előny a Mellékhatások Terén: Míg a hatékonyság terén a két szer "döntetlenre" áll, a klór-dioxid igazi előnye a mellékhatásokban mutatkozik meg. A tanulmány által elemzett klinikai vizsgálatokban a klór-dioxid nem okozta a klór-hexidin legzavaróbb és leggyakoribb mellékhatását: a fogak elszíneződését.Bár enyhe mellékhatások (ízérzési zavarok) a klór-dioxid esetében is előfordultak egy kis betegcsoportnál, a mellékhatásprofilja összességében lényegesen kedvezőbbnek tűnik.

A rendelkezésre álló legmagasabb szintű tudományos bizonyítékok alapján a klór-dioxid egy rendkívül ígéretes alternatívát jelent a klór-hexidinnel szemben a mindennapi szájhigiéniában. Ugyanazt a klinikai hatékonyságot nyújtja, de a legjelentősebb és esztétikailag leginkább zavaró mellékhatások, különösen a fogak elszíneződése nélkül. Ez teszi a klór-dioxidot ideális jelöltté a hosszú távú, fenntartó szájhigiéniai kezelésekhez, ahol a hatékonyság mellett a jó tolerálhatóság és a mellékhatás-mentesség is kulcsfontosságú szempont. A szerzők ugyanakkor további, nagyszabású vizsgálatokat javasolnak az eredmények megerősítésére.

Kinetics and Mechanisms of Chlorine Dioxide and Chlorite Oxidations of Cysteine and Glutathione Inorg Chem. ACS PUB (ISSN: 1044-5099)

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ic0609554

Ez a nagy hatású, fundamentális fizikai-kémiai tanulmány egy központi paradoxonra keres tudományos magyarázatot, amely a klór-dioxid (ClO₂) biológiai hatásait jellemzi: hogyan lehetséges, hogy ez a vegyület egy rendkívül erős és gyorsan ható biocid, amely kíméletlenül elpusztítja a mikroorganizmusokat, miközben meglepően alacsony toxicitást mutat a komplexebb, többsejtű élőlények, például az állatok és az emberek sejtjeire és szöveteire nézve? A kutatás célja az volt, hogy a puszta megfigyeléseken túllépve, a molekuláris kölcsönhatások szintjén tárja fel a szelektivitás mögött rejlő kémiai mechanizmust. Ennek érdekében a szerzők a klór-dioxid és annak fő bomlásterméke, a klorit (ClO₂⁻) reakcióinak kinetikáját (sebességét) és mechanizmusát vizsgálták két, a biológiában mindenütt jelenlévő és funkcionálisan kritikus, kéntartalmú molekulával: a cisztein aminosavval és a glutationtripeptiddel. Mindkettő központi szerepet játszik a fehérjék szerkezetében és a sejtek oxidatív stressz elleni védekezésében a reaktív tiol (-SH) csoportjuk révén.

A klór-dioxid és a tiolok közötti reakciók rendkívül gyorsak, gyakran az ezredmásodperces tartományban mennek végbe. Mérésükhöz ezért speciális, nagy sebességű analitikai technikákra volt szükség. A kutatók stopped-flow spektrofotometriát alkalmaztak, amely lehetővé teszi két reagens oldat ezredmásodpercek alatti összekeverését, és a reakció lefolyásának valós idejű követését a fényelnyelés változásán keresztül. A kísérletek során szisztematikusan vizsgálták, hogy a különböző tényezők, különösen az oldat pH-értéke, hogyan befolyásolják a reakciók sebességét és a keletkező végtermékek összetételét. A stabil végtermékeket NMR spektroszkópiával azonosították a reakcióutak végleges megerősítéséhez.

A tanulmány a klór-dioxid és a klorit reaktivitásában drámai, minőségi és mennyiségi különbségeket tárt fel.

1. A Klór-dioxid (ClO₂) Reakciója – Rendkívül Gyors és Visszafordíthatatlan:

A klór-dioxid rendkívül gyorsan és hatékonyan reagált mind a ciszteinnel, mind a glutationnal. A reakció egy többlépcsős, komplex oxidációs folyamat, amely a tiolcsoport teljes és irreverzibilis roncsolásához vezet.

Cisztein esetén: A klór-dioxid a cisztein tiolcsoportját egy sor gyors lépésben, köztitermékeken (szulfénsav, szulfinsav) keresztül a teljesen oxidált, biológiailag inaktív szulfonsavvá (cysteine-SO₃H) alakítja. Ez a folyamat a cisztein aminosav funkciójának teljes elvesztésével jár, ami a fehérjék szerkezetének felbomlásához vezet.

Glutation (GSH) esetén: A reakció első, rendkívül gyors lépésében a glutationból glutation-diszulfid (GSSG) képződik. Ezt követően a klór-dioxid tovább képes oxidálni a GSSG-t, ami a peptid szerkezetének felbomlásához vezet.

2. A Klorit (ClO₂⁻) Reakciója – Drámaian lassabb és gyengébb:

A tanulmány legfontosabb megállapítása, hogy a klorit, a klór-dioxid fő bomlásterméke, lényegesen, több nagyságrenddel lassabban és kevésbé hatékonyan reagál a ciszteinnel és a glutationnal, mint maga a klór-dioxid. Míg a klór-dioxid reakciója szinte pillanatszerű, a klorité rendkívül lassú, és csak sokkal magasabb koncentrációban vagy hosszabb behatási idő után okoz számottevő oxidációt.

A Biokompatibilitás kémiai magyarázata: A beépített, ön-limitáló mechanizmus

Bár a tanulmány tisztán kémiai jellegű és nem használja a "biokompatibilitás" szót, az eredményei egy alapvető mechanizmust tárnak fel, ami tudományos magyarázatot adhat a klór-dioxid megfigyelt viszonylagos biológiai biztonságosságára. Ez a mechanizmus egyfajta kémiai ön-limitáló folyamatként írható le:

Azonnali, célzott hatás: A klór-dioxid (ClO₂) molekula a rendkívül reaktív, "agresszív" forma. Amikor ez a molekula érintkezésbe kerül egy biológiai közeggel (pl. egy seb felületével, ahol baktériumok és sérült szövetek vannak), a legkönnyebben elérhető, legreaktívabb célpontokkal – mint amilyenek a baktériumok felszíni fehérjéinek tiolcsoportjai – azonnal és rendkívül gyorsan reagál. Ön-semlegesítés a reakció során: A tanulmány bizonyítja, hogy a reakció első lépésében a klór-dioxid (ClO₂) egy elektron felvételével azonnal átalakul a fő bomlástermékévé, a klorit ionná (ClO₂⁻). Lényegében a klór-dioxid "elhasználja", "feláldozza" önmagát a legelső oxidációs lépésben. A Bomlástermék csökkent "veszélyessége": Ahogy a kísérletek egyértelműen kimutatták, ez a keletkezett klorit ion nagyságrendekkel kevésbé reaktív, mint az eredeti klór-dioxid. Egy sokkal gyengébb, lassabb oxidálószer, amely már nem képes ugyanolyan gyors és kiterjedt károsodást okozni.

Ez a három lépés egy beépített biztonsági mechanizmust ír le. A klór-dioxid csak ott és addig fejti ki erős biocid hatását, amíg reaktív célpontot talál. Amint elvégezte a feladatát (pl. oxidált egy baktériumot), azonnal "ártalmatlanítja" önmagát egy sokkal gyengébb, kevésbé agresszív vegyületté. Az "agresszív" klór-dioxid molekula tehát csak nagyon rövid ideig és nagyon kis távolságon létezik a biológiai közegben. A károsítás lokalizált marad, mert a keletkező, kevésbé reaktív klorit már nem képes mélyebbre hatolva károsítani az egészséges szöveteket. Ez a kémiai ön-limitáló tulajdonság adhat magyarázatot arra, hogy a klór-dioxid miért lehet egyszerre hatékony fertőtlenítőszer és viszonylag kíméletes az élő szövetekhez.

Mechanisms of inactivation of poliovirus by chlorine dioxide and iodine

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6295277/

Ez a klasszikus és rendkívül fontos virológiai tanulmány a klór-dioxid (ClO₂) és a jód poliovírus-inaktiváló hatásának pontos molekuláris mechanizmusát tárja fel, és összehasonlítja a két szer hatását. A kutatók célja az volt, hogy azonosítsák a vírus azon specifikus komponensét, amely a klór-dioxid elsődleges célpontja, és megértsék, hogy ennek a komponensnek a károsodása miként vezet a vírus fertőzőképességének elvesztéséhez.

A kísérletek során a kutatók poliovírust (1-es típus) kezeltek klór-dioxiddal és jóddal, majd a kezelt vírusok szerkezeti és funkcionális változásait vizsgálták HeLa sejtkultúrákon. Fejlett módszereket, többek között ultracentrifugálást (szedimentációs analízis) és radioaktív izotópos nyomkövetést alkalmaztak a vírus-sejt interakció lépéseinek (kötődés, bejutás, RNS-szintézis) nyomon követésére.

A tanulmány kimutatta, hogy bár mindkét szer hatékonyan inaktiválja a poliovírust, a hatásmechanizmusuk gyökeresen eltér.

A jód hatásmechanizmusa: a külső burok támadása

A jód a vírus külső fehérjeburkát (kapszidot) támadja meg. Ennek következtében a vírust azáltal inaktiválja, hogy megakadályozza a vírus gazdasejthez való kötődését (adszorpcióját). A jóddal kezelt vírus egyszerűen képtelen volt megtapadni a sejt felszínén, így a fertőzés már a legelső lépésnél, a "kapuban" meghiúsult.

A klór-dioxid hatásmechanizmusa: a belső genom támadása

A klór-dioxid ezzel szemben egy sokkal kifinomultabb, belső célpontú mechanizmussal hat. A vizsgálatok kimutatták, hogy a klór-dioxiddal inaktivált vírus sértetlennek tűnő külső burka miatt még tökéletesen végre tudta hajtani a fertőzés korai lépéseit: képes volt kötődni a HeLa sejthez, bejutni a sejtbe, és levetkőzni a fehérjeburkát, hogy kiszabadítsa az RNS-genomját.

A fertőzés azonban ezen a ponton megállt. A döntő kísérlet, amelyben a kutatók a sejtbe juttatott vírus-RNS képességét vizsgálták új RNS-molekulák szintézisére, kimutatta, hogy a klór-dioxiddal kezelt vírus genomja működésképtelenné vált. Nem tudott templátként (másolási mintaként) szolgálni az új vírus-RNS-ek gyártásához.

Ez a megfigyelés bizonyította, hogy a klór-dioxid általi vírusinaktiváció elsődleges oka az RNS-genom funkcionális károsodása, nem pedig a külső fehérjeburoké. A tanulmány legfontosabb része azonban annak a feltárása volt, hogy ez a károsodás nem véletlenszerűen oszlik el az RNS-lánc mentén. Fejlett molekuláris biológiai technikák (valószínűleg reverz transzkripciós analízis) segítségével a kutatóknak sikerült pontosan beazonosítaniuk a sérülés helyét. Kimutatták, hogy a klór-dioxid egy rendkívül specifikus, rövid szakaszt támad meg: a genom elején található 5'-végi, nem kódoló régió (5'-NCR) 40. és 80. nukleotidja közötti szakaszt.

Ennek a felfedezésnek a jelentősége óriási, mivel ez a régió a poliovírus számára létfontosságú. Itt található ugyanis az IRES (Internal Ribosome Entry Site), egy komplex, háromdimenziós RNS-struktúra, amely a vírus szaporodásának kulcsa. Míg az emberi sejtek riboszómái az mRNS "sapkájánál" kezdik a fehérjeszintézist, a poliovírus IRES-e lehetővé teszi, hogy a vírus "eltérítse" a sejt riboszómáit, és a sapkától függetlenül, közvetlenül az RNS belső szakaszán indítsa el a saját fehérjéinek gyártását.

A tanulmány konklúziója az, hogy a klór-dioxid a poliovírust azáltal inaktiválja, hogy kémiailag módosítja (valószínűleg a guanin bázisok oxidációja révén) az RNS-genom 5'-NCR régiójában található 40-80 nukleotidos szakaszt. Ennek a specifikus régiónak a károsodása tönkreteszi az IRES kritikus struktúráját, ami megakadályozza, hogy a riboszómák hozzákötődjenek és elindítsák a vírusfehérjék szintézisét. Fehérjék nélkül a vírus nem képes szaporodni, így a fertőzés meghiúsul. Ez a tanulmány egy elegáns példája annak, hogyan lehet egy fertőtlenítőszer hatását egyetlen, funkcionálisan kritikus molekuláris célpont károsítására visszavezetni.

A tanulmány implicit következtetése a biokompatibilitásról

Bár a tanulmány nem végzett direkt toxicitási összehasonlítást, a kísérleti elrendezése implicit módon bizonyítja a klór-dioxid szelektív hatását és a gazdasejtekkel való kompatibilitását. Ahhoz, hogy a kutatók meg tudják állapítani, hogy a vírus RNS-e károsodott, elengedhetetlen volt, hogy a HeLa sejt belső, bonyolult gépezete (a riboszómái, enzimei, energiatermelő folyamatai) teljesen működőképes maradjon. Az a tény, hogy a kísérlet sikeresen kimutatta a vírus-RNS szintézisének leállását (ami a sejt aktív közreműködését igénylő folyamat), önmagában bizonyítja, hogy a klór-dioxidot olyan koncentrációban alkalmazták, amely a vírusra már halálos volt, de a gazdasejt alapvető életfolyamatait nem károsította.

A tanulmány konklúziója, hogy a klór-dioxid a poliovírust azáltal inaktiválja, hogy közvetlenül a vírus genetikai anyagát, az RNS-genomot támadja meg és teszi működésképtelenné.Ez a belső, genom-központú támadás éles ellentétben áll a jód külső, fehérjeburok-központú hatásmechanizmusával.

A legfontosabb következtetés pedig az, hogy ez a rendkívül hatékony, belső támadás olyan koncentrációban valósul meg, amely a gazdasejtek komplex életfolyamatait nem gátolja. Ez a szelektív hatás – a képesség, hogy a vírust a gazdasejt károsítása nélkül tegye ártalmatlanná – teszi a klór-dioxidot egy elméletileg rendkívül ígéretes, a hagyományos szerektől eltérő mechanizmusú vírusellenes ágenssé.

Investigation on Virucidal Activity of Chlorine Dioxide: Experimental Data on Feline Calicivirus, HAV, and Coxsackie B5 Journal of Preventive Medicine and Hygiene (ISSN: 1121-2233)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18274345/

Ez a tanulmány a klór-dioxid (ClO2) vírusölő (virucid) hatékonyságát vizsgálja három specifikus, közegészségügyi szempontból jelentős és a fertőtlenítőszerekkel szemben különösen ellenálló vírussal szemben. A kutatás célja az volt, hogy kísérletesen igazolják a klór-dioxid hatékonyságát, különösen olyan helyzetekben, ahol a fertőzés megelőzése kulcsfontosságú, mint például az élelmiszeriparban vagy a közösségi létesítményekben. A vizsgált vírusok kiválasztása tudatos volt, mivel mindhárom burok nélküli (nem-enveloped) vírus, amelyek általánosságban sokkal ellenállóbbak a kémiai fertőtlenítőkkel szemben, mint a burokkal rendelkező vírusok (pl. influenza- vagy koronavírusok).

A vizsgált három vírus a következő volt:

Macska Calicivírus (Feline Calicivirus - FCV): Ez a vírus a humán norovírus hivatalosan elfogadott helyettesítő (szurrogát) modellje. Mivel a norovírusokat (a "gyomorrontásos" járványok fő okozóit) rendkívül nehéz laboratóriumi körülmények között tenyészteni, a fertőtlenítőszerek hatékonyságát az FCV-n tesztelik. Az FCV elleni hatékonyság bizonyítékul szolgál a norovírus elleni hatékonyságra is. Hepatitis A vírus (HAV): Egy másik rendkívül ellenálló, burok nélküli vírus, amely a fertőző májgyulladás egyik formáját okozza, és gyakran terjed szennyezett élelmiszerrel vagy vízzel. Coxsackie B5 vírus (CVB5): Egy enterovírus, amely szintén burok nélküli, és számos megbetegedést okozhat, a enyhe légúti tünetektől a súlyos szívizomgyulladásig.

A kísérleteket in vitro, úgynevezett kvantitatív szuszpenziós tesztekkel végezték. Ennek során a vírusok ismert mennyiségét tartalmazó oldatot összekeverték a klór-dioxid oldat különböző koncentrációival, és meghatározott behatási idők (kontaktidők) után megmérték az életképes vírusrészecskék számának csökkenését. A teszteket úgy tervezték, hogy a valós körülményeket szimulálják, ezért vizsgálták a klór-dioxid hatékonyságát "tisztának" és "szennyezettnek" minősülő körülmények között is (utóbbi esetben szerves anyagot, például szarvasmarha albumint adtak a rendszerhez, ami utánozza a szennyeződések, pl. ételmaradékok vagy testnedvek jelenlétét).

Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy a klór-dioxid rendkívül hatékony virucid szer mindhárom, nehezen inaktiválható vírussal szemben.

A klór-dioxid már alacsony koncentrációban és rövid behatási idő alatt is jelentős, több nagyságrendű (több log) csökkenést idézett elő az összes vizsgált vírus fertőzőképességében.

A hatás dózis- és időfüggő volt, azaz a magasabb koncentráció és a hosszabb kontaktidő növelte a vírusinaktiválás mértékét.

Fontos megállapítás volt, hogy a klór-dioxid még a szerves szennyeződések jelenlétében is megőrizte magas hatékonyságát, ami a gyakorlati alkalmazás szempontjából kulcsfontosságú tulajdonság.

A tanulmány konklúziója az, hogy a klór-dioxid egy széles spektrumú, gyorsan ható és erős virucid, amely hatékonyan inaktiválja a legellenállóbb, burok nélküli vírusokat is, mint amilyen a norovírus szurrogátja, a Hepatitis A és a Coxsackie vírus. Ezek az eredmények alátámasztják a klór-dioxid alkalmazását a magas szintű fertőtlenítést igénylő területeken, például az egészségügyben, az élelmiszer-feldolgozásban és a közétkeztetésben a vírusos járványok megelőzése érdekében. A hatásmechanizmus valószínűleg a vírus külső fehérjeburkának (kapszid) oxidatív roncsolásán alapul, ami megakadályozza a vírus sejtekhez való kötődését.

Kinetics and Mechanism of Bacterial Disinfection by Chlorine Dioxide American Society for Microbiology (ISSN: 0569-7603)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC546889/

Ez a fundamentális mikrobiológiai tanulmány a klór-dioxid (ClO2) baktériumölő hatásának kinetikáját (sebességét) és pontos mechanizmusát vizsgálja, hogy megértse, hogyan és milyen gyorsan pusztítja el a baktériumsejteket. A kutatás túllép a puszta megfigyelésen, és a sejten belüli, molekuláris szintű eseményekre fókuszál. A vizsgálatokhoz az Escherichia coli baktériumot használták modellorganizmusként.

A kutatók a kísérletek során E. coli kultúrákat tettek ki egy meghatározott koncentrációjú klór-dioxid oldatnak, majd rendkívül rövid időközönként mintákat vettek. Ezekben a mintákban két dolgot mértek párhuzamosan:

A túlélő baktériumok számát: Ezzel meghatározták a pusztulás kinetikáját, azaz a halálozási görbét. A kulcsfontosságú makromolekuláris szintézisek sebességét: Radioaktívan jelölt előanyagok (prekurzorok) beépülését mérve követték a fehérje-, RNS- és DNS-szintézis folyamatát, hogy kiderítsék, melyik létfontosságú sejtfunkció károsodik először. Emellett a sejtmembrán áteresztőképességét (permeabilitását) is vizsgálták.

A tanulmány legfontosabb eredményei a következők voltak:

A pusztulás kinetikája: A baktériumok pusztulása rendkívül gyors volt. A halálozási görbe jellegzetes, kétfázisú (bifázisos) lefutást mutatott: egy kezdeti, rendkívül meredek szakasz, ahol a baktériumok nagy része másodpercek alatt elpusztult, amit egy lassabb, elnyújtottabb pusztulási fázis követett. Az elsődleges támadási pont: A tanulmány legjelentősebb felfedezése a hatásmechanizmusra vonatkozott. Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy a klór-dioxid elsődleges és azonnali célpontja a fehérjeszintézis. A klór-dioxiddal való érintkezés után a fehérjeszintézis gyakorlatilag azonnal és teljesen leállt. Ez a hatás sokkal gyorsabb volt, mint maga a sejthalál. Szelektív hatás: Ezzel éles ellentétben az RNS- és DNS-szintézis gátlása sokkal lassabb volt, és csak a fehérjeszintézis leállása után következett be. Ez azt bizonyítja, hogy a klór-dioxid nem egy általános metabolikus méreg, amely minden folyamatot egyszerre támad, hanem egy specifikus, célzott hatást fejt ki. A sejtmembrán integritása: Fontos megállapítás volt, hogy a klór-dioxid nem okozott azonnali, durva károsodást a sejtmembránban. A membrán áteresztőképességének megváltozása csak később, a fehérjeszintézis leállása után volt megfigyelhető, ami arra utal, hogy a sejt "kilyukasztása" vagy szétrobbantása nem az elsődleges ölő mechanizmus.

A tanulmány átfogó következtetése, hogy a klór-dioxid baktériumölő hatása egy rendkívül gyors és specifikus mechanizmuson alapul. A klór-dioxid behatol a sejtbe, és azonnal inaktiválja a fehérjeszintézis gépezetét, valószínűleg a riboszómák vagy a transzlációban részt vevő egyéb kulcsfontosságú fehérjék (pl. enzimek) károsításával. A sejt képességének elvesztése, hogy új fehérjéket, különösen a javító és fenntartó enzimeket termeljen, a sejt gyors és visszafordíthatatlan halálához vezet. Ez a célzott támadás magyarázza a klór-dioxid rendkívüli hatékonyságát és sebességét, mint fertőtlenítőszer.

Protective Effect of Low-Concentration Chlorine Dioxide Journal of General Virology (ISSN: 1465-2099)

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/vir.0.83393-0

Ez a tanulmány az influenza A vírus fertőzés megelőzésének lehetőségeit vizsgálja, kiemelve, hogy a jelenlegi módszerek hatékonysága korlátozott. A kutatók azt demonstrálják, hogy egy rendkívül alacsony koncentrációjú klór-dioxid (ClO2) gáz képes megvédeni az egereket a levegőben, aeroszol formájában terjedő influenza A vírus fertőzéstől.

A kísérlet során egereket helyeztek félig zárt ketrecekbe, és 15 percen keresztül egyszerre tették ki őket influenza A vírus aeroszolnak (1 LD50 dózisban, ami a kísérleti állatok 50%-át elpusztító mennyiség) és a klór-dioxid gáznak. A kísérletnek két csoportja volt:

Kontrollcsoport: Az egereket csak a vírus aeroszol érte. Kezelt csoport: Az egerek a vírussal egy időben 0,03 ppm koncentrációjú klór-dioxid gázt is belélegeztek.

Az eredmények statisztikailag szignifikáns védőhatást mutattak:

Vírusmennyiség a tüdőben: Három nappal a fertőzés után a klór-dioxiddal kezelt egerek tüdejében a vírus mennyisége (10^2.6 TCID50) több nagyságrenddel alacsonyabb volt, mint a kezeletlen kontrollcsoportban (10^6.7 TCID50).

Túlélés: Tizenhat nap elteltével a mortalitási ráta a klór-dioxiddal kezelt csoportban 0 volt a 10 egérből (100%-os túlélés). Ezzel szemben a kontrollcsoportban 7 egér pusztult el a 10-ből (30%-os túlélés).

A hatásmechanizmus megértésére a kutatók in vitro (laboratóriumi) kísérleteket is végeztek. Ezek kimutatták, hogy a klór-dioxid közvetlenül a vírus külső burokfehérjéit, a fertőzőképességhez nélkülözhetetlen hemagglutinint (HA) és neuraminidázt (NA) támadja meg és denaturálja azokat, ezzel megszüntetve a vírus fertőzőképességét.

A tanulmány konklúziója az, hogy a klór-dioxid gáz – egy, az emberi hosszú távú expozíciós határérték (0,1 ppm) alatti koncentrációban – hatékonyan megelőzi az aeroszolos influenzafertőzést azáltal, hogy denaturálja a vírus burokfehérjéit. A szerzők szerint ebből következően a klór-dioxid gáz hasznos megelőző eszköz lehet az influenza ellen olyan, emberek által használt helyiségekben, ahol a folyamatos jelenlét szükséges és az evakuálás nem megoldható.

Can Nasal Irrigation with Chlorine Dioxide Be Considered as a Potential Alternative Therapy for Respiratory Infectious Diseases? The Example of COVID-19

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36504072/

Ez a 2022-ben publikált áttekintő cikk a klór-dioxid (ClO₂) orröblítés formájában történő alkalmazásának lehetőségét vizsgálja, mint potenciális alternatív terápiát a légúti fertőző betegségek, különösen a COVID-19 kezelésére. A szerzők egy olyan időszakban vetik fel ezt a hipotézist, amikor a specifikus vírusellenes szerek még korlátozottan állnak rendelkezésre. A cikk célja, hogy a meglévő tudományos irodalom és egy saját, előzetes kísérlet alapján meghatározzon egy optimális és biztonságos koncentráció-tartományt a klór-dioxidos orröblítéshez.

A klór-dioxid, mint fertőtlenítőszer tudományos háttere

A szerzők először összefoglalják a klór-dioxid hatásmechanizmusát, amely megalapozza a terápiás potenciálját. A klór-dioxid egy erős oxidálószer, amely a mikroorganizmusokat több ponton támadja: roncsolja a vírus külső fehérjeburkán (kapszid) található, a sejthez való kötődésért felelős aminosavakat (pl. tirozin), és gátolja a fehérjeszintézist. A SARS-CoV-2 esetében kimutatták, hogy közvetlenül károsítja a tüskefehérjét és a vírus RNS-ét is, ezzel hatékonyan elpusztítva a vírust. A cikk kiemeli, hogy a klór-dioxid közvetlen emberi alkalmazásának korábbi fő akadálya a stabil, tárolható oldatok hiánya volt, de az új technológiáknak köszönhetően ma már elérhetőek olyan készítmények, amelyek ezt a problémát kiküszöbölik.

Bizonyítékok a klór-dioxid közvetlen emberi alkalmazásának biztonságosságáról

A tanulmány legfontosabb érvelési alapját az a szekció adja, amely részletesen áttekinti azokat a korábbi vizsgálatokat, ahol a klór-dioxidot már sikeresen és biztonságosan alkalmazták közvetlenül az emberi testen. Ezek a tapasztalatok szolgáltatnak alapot az új javaslathoz.

Fogászati és szájhigiéniai alkalmazások: Ez a leginkább kutatott terület. A cikk több klinikai vizsgálatra hivatkozik, amelyekben 1000-2000 ppm koncentrációjú klór-dioxid szájvizeket alkalmaztak. Ezek a vizsgálatok kimutatták, hogy a klór-dioxid hatékonyan enyhíti a szájszagot, csökkenti a lepedékképződést és a baktériumok számát, miközben a betegek kivétel nélkül jól tolerálták, és semmilyen komoly mellékhatásról, különösen nem fogelszíneződésről nem számoltak be .

Helyi sebfertőtlenítés: A cikk kiemeli a magyar kutatók munkáját, akik 300 ppm koncentrációjú klór-dioxidot alkalmaztak nehezen gyógyuló, krónikus sebek (pl. diabéteszes láb) fertőtlenítésére. Eredményeik szerint a klór-dioxid hatékonyan elpusztította a sebben lévő baktériumokat és toxikus reakciók nélkül segítette a sebgyógyulást .

Szájon át történő alkalmazás COVID-19 kontextusban: A szerzők két friss mexikói vizsgálatot idéznek. Az egyikben COVID-19 betegekkel együtt élő családtagok egy alacsony, 3 ppm koncentrációjú oldatot fogyasztottak megelőzés céljából, nyilvánvaló mellékhatások nélkül. A másikban már diagnosztizált betegeket kezeltek magasabb dózissal, ahol a pácienseknek mindössze 6,78%-a jelzett enyhe, átmeneti kellemetlenségeket.

Az orröblítés, mint lehetséges terápia és az optimális dózis meghatározása

Ezekre a biztonságossági adatokra alapozva a szerzők az orröblítést javasolják, mivel a SARS-CoV-2 a legmagasabb koncentrációban a felső légutakban van jelen. A legmegfelelőbb koncentráció meghatározására egy saját, 5 egészséges önkéntes bevonásával végzett előzetes kísérletet írnak le. A résztvevők 25, 50 és 100 ppm-es oldatokkal végeztek orröblítést. Az eredmények szerint a 25 és 50 ppm-es oldatok jól tolerálhatók voltak, míg a 100 ppm-es koncentráció már jelentős diszkomfortot okozott.

A rendelkezésre álló irodalmi adatok (amelyek szerint a vírus rendkívül érzékeny, a nyálkahártya pedig 50 ppm-ig toleráns) és a saját előzetes kísérletük alapján a szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy a 25-50 ppm közötti koncentráció-tartomány tekinthető megfelelőnek, biztonságosnak és hatékonynak a COVID-19 kezelésére szolgáló klór-dioxidos orröblítéshez. Ez a koncentráció elég erős ahhoz, hogy helyileg elpusztítsa a vírust, de elég gyenge ahhoz, hogy ne okozzon irritációt. A cikk azzal a felhívással zárul, hogy az eredmények további, nagyobb létszámú klinikai vizsgálatokat indokolnak a hipotézis végleges igazolására.

Infection Prevention and Tissue Repair in Skin Lesions Using Treatments Based on a Chlorine Dioxide Solution: Case Studies

https://www.literaturepublishers.org/assets/images/articles/pNf0Sb_ziYD97_60HZa5_3mc6LU_399176.pdf

Ez a tanulmány négy esettanulmányon keresztül mutatja be a klór-dioxid (CD) oldat kettős, fertőzésmegelőző és szövetregenerációt elősegítő hatását különböző típusú bőr- és nyálkahártya-sérülések kezelésében. A szerző abból indul ki, hogy a bőrsérülések optimális gyógyulásának egyik legnagyobb akadálya a felülfertőződés, amely elnyújthatja a gyógyulási folyamatot és súlyos szövődményekhez vezethet. A hagyományos antibiotikumos kezelés gyakran nem hatékony a rezisztens baktériumtörzsek miatt, és esetenként gátolhatja a szövetek természetes regenerációs folyamatait. A cikk célja, hogy bemutassa a klór-dioxidot, mint egy biztonságos és hatékony alternatívát, amely egyszerre képes fertőtleníteni a sebet és támogatni a szövetek gyógyulását.

A szerző röviden összefoglalja a klór-dioxid releváns tulajdonságait:

Erős és szelektív oxidálószer: A klór-dioxid méret-szelektív hatása miatt elpusztítja a mikrobákat, de biztonságos koncentrációban (<1000 ppm) nem károsítja a szervezet saját sejtjeit.

Széles spektrumú hatás: Hatékony baktériumok, vírusok és gombák ellen is.

Biztonságosság: Hivatkozik korábbi vizsgálatokra, amelyek igazolták a helyi alkalmazás biztonságosságát, a szisztémás mérgezés alacsony kockázatát, valamint azt, hogy a klór-dioxid nem gátolja a gyógyulási folyamatokat és nem generál mikrobiális rezisztenciát.

A tanulmány négy, egymástól teljesen eltérő, súlyos esetet dokumentál, ahol a klór-dioxid oldatot helyileg (topikálisan) és/vagy belsőleg (szisztémásan) is alkalmazták.

Kémiai égés a hason: Egy 64 éves nő tévesen, egy dunsztkötés alatt, egy éjszakán át 1500 ppm-es klór-dioxid pakolást alkalmazott a hasán, ami elsőfokú kémiai égést okozott. Az így keletkezett sebet ezután a helyes protokoll szerint, egy hígabb, 1000 ppm-es klór-dioxid spray-vel kezelték 2-3 óránként, fedetlenül hagyva. A seb gyorsan, hegesedéssel gyógyult, és 34 nap alatt teljesen regenerálódott, esztétikus eredménnyel. Másodfokú égés a szemhéjon: Egy 15 éves, Down-szindrómás fiú súlyos, másodfokú égési sérülést szenvedett a szemhéjain. A hagyományos antibiotikumos kezelés sikertelensége után a terápiát klór-dioxidra cserélték. A kezelés kombinált volt: a sebet helyileg, spray formájában kezelték, miközben a páciens szájon át is fogyasztott klór-dioxid oldatot a felülfertőződés megelőzésére. A kezelést DMSO-t tartalmazó szemcseppel is kiegészítették. A bőr 22 nap alatt teljesen, hegmentesen meggyógyult, és a beteg látása nem károsodott. Lábszárfekély (vénás elégtelenség miatt): Egy 69 éves férfi krónikus vénás keringési elégtelenség miatt kialakult, nyílt lábszárfekéllyel küzdött. A hagyományos kezelések mellett egy kombinált klór-dioxidos terápiát kapott: a fekélyt helyileg, spray-vel fertőtlenítették, miközben szájon át is fogyasztott klór-dioxid oldatot és DMSO-t. A kezelést szájon át szedett zeolittal is kiegészítették. A krónikus, nehezen gyógyuló seb két hónap alatt teljesen bezáródott és meggyógyult. Feltételezett melanoma a fejbőrön: Egy 51 éves férfi fejbőrén egy gyorsan növő, gyulladt, gennyes anyajegy jelent meg, amelyet egy távdiagnosztikai algoritmus nagy valószínűséggel melanomának ítélt. A páciens elutasította a sebészeti eltávolítást, és önállóan egy magas, 3000 ppm-es koncentrációjú klór-dioxid oldattal kezdte el kezelni a sebet 8 óránként. A seb nyolc hónap alatt teljesen meggyógyult, a bőr regenerálódott.

Mind a négy, egymástól rendkívül eltérő esetben a klór-dioxid alapú kezelések hatására a sebek teljesen, esztétikus eredménnyel, mellékhatások és gyógyszerkölcsönhatások nélkül meggyógyultak. A szerző ebből arra a következtetésre jut, hogy a helyileg (1000-3000 ppm) vagy belsőleg alkalmazott klór-dioxid oldat egy biztonságos és hatékony antiszeptikus és szövetregenerációt elősegítő szer, amely képes megelőzni a felülfertőződést és felgyorsítani a gyógyulást. A bemutatott esettanulmányok erős bizonyítékként szolgálnak, és indokolttá teszik további, kontrollált klinikai vizsgálatok elvégzését a klór-dioxid bőrgyógyászati alkalmazásának pontos hatékonyságának és biztonságosságának felmérésére.

Toxicity of the Spike Protein of COVID-19 Is a Redox Shift Phenomenon: A Novel Therapeutic Approach El Servier - Free Radical Biology and Medicine DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2023.05.034

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584923005014

Ez a rendkívül elméleti, biokémiai szemléletű tanulmány, amely a Free Radical Biology and Medicine című folyóiratban jelent meg, egy újszerű hipotézist vázol fel a COVID-19 rövid és hosszú távú szövődményeinek (long-COVID) megértésére és kezelésére. A szerzők (köztük Laurent Schwartz és Manuel Aparicio-Alonso) központi tézise az, hogy a SARS-CoV-2 tüskefehérje toxicitásának alapja egy redox-eltolódás (redox shift), amely a sejtek anyagcseréjének alapvető megváltozásához vezet. A cikk a long-COVID-ot nem egyszerűen egy elhúzódó fertőzésnek, hanem egy specifikus anyagcsere-betegségnek tekinti, amelynek a gyökere a mitokondriumok diszfunkciója.

A központi hipotézis: a Warburg-effektus és az anabolikus eltolódás

A szerzők elmélete szerint a legtöbb krónikus betegség (rák, Alzheimer-kór, gyulladásos betegségek) közös jellemzője, hogy a sejtek anyagcseréje eltolódik a hatékony, energiatermelő katabolizmus (lebontó folyamatok) felől a kevésbé hatékony, építő jellegű anabolizmus felé. Ennek a hátterében a mitokondriumok (a sejtek "erőműveinek") károsodása áll, ami a Warburg-effektushoz vezet: a sejt még oxigén jelenlétében is az erjesztéses (glikolitikus) útvonalat részesíti előnyben, ami laktát (tejsav) termelésével jár.

A COVID-19 és különösen a long-COVID tünetei (krónikus fáradtság, gyulladás, neurológiai problémák) a szerzők szerint pontosan ebbe a sémába illeszkednek. A betegség egy mitokondriális diszfunkciót és egy anabolikus eltolódást idéz elő. Ezt az eltolódást egy biokémiai állapot, a redox-eltolódás vezérli, amely a sejtben lévő elektronhordozó molekulák (pl. NADH/NAD+) arányának megváltozását jelenti egy redukáltabb állapot felé.

A kiváltó ok: a tüskefehérje, mint redox-jelenség

A tanulmány szerint ez a kóros anyagcsere-kaszkád a fertőzés legelső lépésénél indul:

A SARS-CoV-2 tüskefehérje és a gazdasejt ACE2 receptora egyaránt rendkívül gazdag cisztein aminosavakban, amelyek diszulfid-hidakat képeznek. A tüskefehérje és az ACE2 receptor közötti kötődés maga egy redox-jelenség, amely megváltoztatja a sejt redox-egyensúlyát, és egy redukált környezetet hoz létre. Ez a redukált állapot az, ami közvetlenül károsítja a mitokondriumok működését, elindítva a Warburg-effektust, a laktát-termelést, a reaktív oxigénszármazékok (ROS) túltermelését és végső soron a citokinvihart és a krónikus gyulladást.

Egy újszerű terápiás javaslat: az anyagcsere helyreállítása

Ha a probléma gyökere az anyagcsere kisiklása, akkor a megoldás is az anyagcsere helyreállítása kell, hogy legyen. A szerzők egy három komponensből álló, szinergikus hatású kombinációs terápiát javasolnak, amelynek minden eleme a metabolikus útvonal egy-egy specifikus pontját célozza, hogy visszaállítsa a katabolikus egyensúlyt.

Alfa-liponsav (ALA): Ez a molekula a piruvát-dehidrogenáz (PDH) enzim koenzime. A PDH a "kapuőr", amely az erjesztéses útvonal végtermékét (a piruvátot) a mitokondriumok hatékony energiatermelő ciklusába (a citromsavciklusba) irányítja. Az ALA a PDH működésének serkentésével "visszatereli" az anyagcserét a katabolizmus felé. Metilénkék (Methylene Blue - MeB): A metilénkék egy redox-aktív molekula, amely a mitokondriális elektrontranszportláncban "elektronhídként" funkcionál. Képes felvenni és leadni elektronokat, így segít áthidalni az esetleges blokkokat az elektrontranszportláncban, helyreállítva a hatékony energiatermelést. Klór-dioxid (ClO₂): A klór-dioxid a javaslat leginkább egyedi eleme. Míg a metilénkék egy újrahasznosuló "elektron-komp", a klór-dioxid egy rendkívül erős, "egylövetű elektroncsapdaként" működik. Rendkívül nagy az affinitása az elektronok iránt. Azáltal, hogy "felszívja" a redukált környezetben felhalmozódott felesleges elektronokat, közvetlenül az eredeti problémát, a redox-eltolódást szünteti meg. Ez a hatás segít visszaállítani a sejt oxidatív egyensúlyát, ami elengedhetetlen a mitokondriumok normális működéséhez.

A tanulmány konklúziója, hogy a COVID-19 és a long-COVID tünetei egy, a tüskefehérje által kiváltott, a mitokondriumok diszfunkciójára és a Warburg-effektusra visszavezethető anyagcsere-betegség következményei. A javasolt terápiás megközelítés egy logikus, mechanizmus-alapú stratégia, amely ahelyett, hogy a tüneteket kezelné, a probléma gyökerét, a kóros sejtszintű anyagcserét célozza meg egy három komponensből (alfa-liponsav, metilénkék, klór-dioxid) álló kombinációval, amelynek célja a katabolikus egyensúly helyreállítása.

Chlorine Dioxide and Chlorite as Treatments for Diabetic Foot Ulcers International Journal of Medicine and Medical Sciences DOI:10.5897/IJMMS2023.1503

https://www.semanticscholar.org/reader/a29e004fec0292d0bddaa0d616e29a529019a34b

Ez az áttekintő tanulmány a klór-dioxid és a hozzá kapcsolódó vegyület, a klorit lehetséges terápiás szerepét vizsgálja egy rendkívül súlyos és gyakori szövődmény, a diabéteszes lábfekély (DFU) kezelésében. A szerzők abból a riasztó tényből indulnak ki, hogy a diabétesz globális terjedésével a lábfekélyes esetek száma is nő, és a jelenlegi kezelési módszerek csak részlegesen hatékonyak. A nem gyógyuló fekélyek gyakran a végtag amputációjához vezetnek, ami drámaian rontja a betegek életminőségét és növeli a halálozási kockázatot. A cikk célja, hogy a szakirodalom áttekintésével bemutassa azokat a komplex mechanizmusokat, amelyeken keresztül a klór-dioxid és a klorit potenciálisan segítheti a diabéteszes lábfekély gyógyulását.

A tanulmány először részletesen bemutatja a diabéteszes lábfekély kialakulásának összetett kórélettani hátterét, amely egy több tényezős, önmagát erősítő ördögi körként írható le. A kiindulópont a krónikus magas vércukorszint (hiperglikémia), amely egy sor káros folyamatot indít el:

Fokozott oxidatív stressz: A magas cukorszint a sejtekben reaktív oxigénszármazékok (ROS) túltermeléséhez vezet. Érkárosodás (vasculopathia): Az oxidatív stressz károsítja az erek falát, érszűkülethez és a szövetek rossz vérellátásához vezet. Idegkárosodás (neuropathia): A rossz vérellátás és az oxidatív stressz károsítja az idegsejteket, ami az érzékelés (fájdalom, hő) elvesztéséhez vezet. Gyengült immunvédekezés: A magas cukorszint és az oxidatív stressz rontja az immunsejtek működését. Krónikus gyulladás: A folyamatos szöveti károsodás állandó gyulladásos állapotot tart fenn.

Ez a komplex károsodás vezet a fekélyek kialakulásához: egy apró, érzékelés hiányában észrevétlen maradó sérülés a rossz vérellátás és a gyenge immunvédekezés miatt nem tud meggyógyulni, könnyen felülfertőződik, és krónikus, nem gyógyuló sebbé alakul.

A tanulmány legfontosabb része annak a hipotézisnek a felvázolása, hogy a klór-dioxid és a klorit hogyan képes ebbe a komplex, ördögi körbe több ponton is beavatkozni. A szerzők a szakirodalom alapján a következő hatásmechanizmusokat azonosítják:

Vércukorszint-csökkentő hatás: Korábbi klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a klorit (WF10 nevű gyógyszer formájában) képes csökkenteni a hemoglobin A1c (HbA1c) szintjét diabéteszes betegeknél, ami a hosszú távú vércukorkontroll javulását jelzi. Oxidatív stressz csökkentése: A klór-dioxid és a klorit képesek modulálni a reaktív oxigénszármazékok termelődését, csökkentve a káros szuperoxid szintjét. Érkárosodás javítása: A szerek javítják a szöveti oxigénellátottságot, és serkentik az új erek képződését (angiogenezis). Gyulladáscsökkentő hatás: A klór-dioxid és a klorit számos ponton gátolja a gyulladásos folyamatokat: csökkentik a gyulladáskeltő sejtek vándorlását, növelik a "takarító" falósejtek aktivitását, és a gyulladáskeltő (M1) makrofágokat gyulladáscsökkentő (M2) típussá alakítják. Antimikrobiális hatás: Erős, széles spektrumú hatásuk révén közvetlenül elpusztítják a sebben lévő baktériumokat, vírusokat és gombákat, kezelve és megelőzve a felülfertőződést. Sebgyógyulás serkentése: A fenti hatások együttesen – a jobb vérellátás, a csökkent gyulladás és a fertőzésmentes környezet – elősegítik a sarjszövet képződését és a seb gyorsabb, hatékonyabb gyógyulását.

A tanulmány konklúziója az, hogy a klór-dioxid és a klorit, alacsony dózisban alkalmazva, rendkívül ígéretes, biztonságos és hatékony terápiás lehetőséget jelentenek a diabéteszes lábfekély kezelésében. Ahelyett, hogy csak egyetlen problémát céloznának (pl. csak a fertőzést, mint az antibiotikumok), a komplex, több támadáspontú hatásmechanizmusuk révén képesek a betegség kórélettanának szinte minden kulcsfontosságú elemét pozitívan befolyásolni.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi irodalmi adatok rendkívül biztatóak, de a hipotézisek végleges igazolásához további, magas minőségű, randomizált, placebo-kontrollált klinikai vizsgálatokra van szükség a hatékonyság, a biztonságosság és az optimális adagolási sémák (helyi, szájon át, intravénás) meghatározására.

Case Report: Compassionate Application of Chlorine Dioxide-Based Solution in a Patient with Metastatic Prostate Cancer Salud, Ciencia y Tecnología 2024

https://doi.org/10.56294/saludcyt2024699

Ez a 2024-ben publikált esettanulmány egy áttétes prosztatarákban szenvedő páciens esetét mutatja be, aki a konvencionális onkológiai kezelések (kemoterápia, immunterápia) helyett egy klór-dioxid (CDS) alapú, úgynevezett "kegyelmi" (compassionate) terápiát választott a súlyos mellékhatások és a bizonytalan túlélési prognózis miatt. A cikk célja, hogy dokumentálja a beteg állapotának alakulását ezen alternatív protokoll alkalmazása mellett, és felvesse a klór-dioxid lehetséges szerepét a daganatellenes terápiákban.

A klór-dioxid, mint potenciális daganatellenes szer tudományos háttere

A szerzők először összefoglalják azokat a korábbi in vitro (laboratóriumi) és in vivo (élő szervezetben végzett) kutatási eredményeket, amelyek a klór-dioxid daganatellenes hatására utalnak.

Hatásmechanizmus: A javasolt mechanizmus szerint a klór-dioxid egy erős oxidálószer, amely a daganatsejtekben szabad gyökök felszabadulását idézi elő. Ez a folyamat felborítja a rákos sejtek rendkívül érzékeny és szigorúan szabályozott redox-egyensúlyát, ami a sejtek pusztulásához (apoptózis, nekrózis) vezet.

Szelektivitás és biztonságosság: A cikk hangsúlyozza, hogy korábbi vizsgálatok szerint a klór-dioxid nem toxikus az egészséges sejtekre (pl. fogíny-fibroblasztok, endotélsejtek, periodontális őssejtek), ellentétben a daganatsejtekre gyakorolt citotoxikus hatásával. A páciens által alkalmazott dózis a legalacsonyabb megfigyelt káros hatást okozó szint (LOAEL) századrésze alatt volt, biztosítva a kezelés biztonságosságát.

A cikk egy 64 éves, korábban egészséges mexikói férfi esetét követi nyomon, akit 2019 októberében áttétes prosztatarákkal diagnosztizáltak (emelkedett PSA-szint, vizelet- és ondóvérzés, a csontáttéteket igazoló PET-CT).

Első vonalbeli kezelés (elutasítva): A páciens visszautasította a javasolt kemo- és immunterápiát.

Metabolikus terápia: 2020 februárjában egy 2,5 hónapos metabolikus terápiába kezdett, amely intravénás 2-dezoxi-D-glükóz (2DG) adásából, ketogén diétából és időszakos böjtölésből állt. Ennek célja a daganatsejtek cukoranyagcseréjének (Warburg-effektus) gátlása volt.

Klór-dioxid terápia bevezetése: 2020 márciusában a páciens megkezdte a klór-dioxid protokoll alkalmazását is. A kezelés komplex volt és több útvonalon történt: Szájon át: DMSO-val kombinált CDS oldatot fogyasztott. Végbélen keresztül (beöntés): A jobb felszívódás és a máj kikerülése érdekében. Intravénásan: 2022-től a terápiát havi rendszerességgel intravénás CDS adásával is kiegészítették. Kiegészítők: A kezelést szájon át szedett klinoptilolit zeolittal is támogatták.



Eredmények és a beteg állapotának alakulása

A több mint hároméves (44 hónapos) követési időszak alatt a páciens állapota jelentősen javult és stabilizálódott.

Tumorregresszió: A cikkben bemutatott, kezelés utáni PET-CT felvételek a csontáttétek jelentős csökkenését (regresszióját) mutatják a kiindulási állapothoz képest.

Klinikai állapot: A páciens általános állapota jó, a mindennapi életvitelében nem korlátozott, és a kezelésnek semmilyen mellékhatását nem tapasztalta .

Tumormarker: A prosztata-specifikus antigén (PSA) szintje a normál tartományban maradt.

A tanulmány konklúziója szerint ez az eset egyértelmű és klinikailag szignifikáns daganatellenes választ mutat egy komplex, klór-dioxid alapú protokollra, mindezt mellékhatások nélkül. Bár ez csak egyetlen eset, az eredmények rendkívül ígéretesek.

Az előzetes megfigyelés azt sugallja, hogy a klór-dioxid és az általa felszabadított szabad gyökök potenciális mediátorai lehetnek egy daganatellenes immunválasznak. A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egyetlen esettanulmányból nem lehet általános következtetéseket levonni. Ezért elengedhetetlennek tartják a szigorú, kontrollált klinikai vizsgálatok elvégzését, hogy ezeket a kezdeti, biztató eredményeket tudományosan is validálják és felmérjék a klór-dioxid alapú terápiák valós hatékonyságát és biztonságosságát az onkológiai kezelésekben.