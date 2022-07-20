Miért működhetett volna a klór-dioxid a Covid-19 kezeléseként? – Andreas Ludwig Kalcker elhallgatott összefoglalója 2020-ból

Egy biofizikus magyarázata a “szisztémás hipoxiáról” és a megoldásról, amit a pánik és az “oltási őrület” kedvéért félretoltak.

A videó egy igazi időkapszula: 2020. áprilisában készült.

Akkor, amikor a világot éppen csak bezárták, amikor az oltások még sehol nem voltak, és amikor a hivatalos narratíva még csak tapogatózott a Sars-Cov-2 természetét illetően. Ma már, a hátrahagyott évek tapasztalatával a hátunk mögött, egészen más megvilágításba kerülnek Andreas Ludwig Kalcker szavai.

A biológiai fegyver és a “véletlenek”

Már akkor sejtettük, ma már tudjuk: a vírus körül túl sok a kérdőjel. Érdemes megállni egy pillanatra: a Moderna már 2016-ban – három évvel a COVID felbukkanása előtt – szabadalmaztatta azt a tüskefehérje-szekvenciát, amely a vírus hatékony fertőzőképességéért felelős. Véletlen? Vagy egy előre megtervezett biológiai fegyver darabkája?

Mit mondott a biofizikus?

Kalcker videójában rávilágít arra, hogy a COVID-19 nem egy klasszikus tüdőgyulladás, hanem egy szisztémás hipoxia. A vírus nem magát a tüdőt támadja elsősorban, hanem a vért: roncsolja a hemoglobin szerkezetét, így a vér képtelenné válik az oxigén szállítására. Ez magyarázza a betegeknél látott “tejüvegszerű” homályosodást a CT-felvételeken és a hirtelen szervi leállásokat.

Itt jön a képbe a klór-dioxid (ClO2). Kalcker szerint ez az anyag:

Szelektíven oxidálja a vírus burkát, destabilizálva azt. Másodlagos oxigénszállítóként működik: apró molekulaként (67 g/mol) eljut a sejtekig ott is, ahol a roncsolt hemoglobin már kudarcot vall, és közvetlenül oxigenizálja a szöveteket.

Miért nem hallhattunk erről?

Elgondolkodtató: ha a hivatalos gépezet – amelyet a gyógyszeripari lobbi és a globalista elit mozgat – nem utasítja el élből a klór-dioxidot, a hidroxiklorokint vagy az ivermectint, vajon hány életet menthettünk volna meg?

Mennyivel kevesebb korlátozás lett volna? Mennyi traumától kíméltük volna meg a gyermekeinket és a világgazdaságot? Ha lettek volna olcsó és elérhető megoldások, nem alakul ki a pánik. Ha nincs pánik, az operatív törzsek nem “szappanopera-sztárként” riogattak volna minket naponta a #mindmeghalunk szlogennel.

A pánik mint eszköz

A cél azonban pont a félelem fenntartása volt. Pánik nélkül ugyanis nem lehetett volna vészhelyzeti engedéllyel egy teljesen kipróbálatlan, kísérleti géntechnológiát (az mRNS-”oltásokat”) rákényszeríteni az emberiségre.

Emlékezzünk vissza a 2019. október 29-i washingtoni csúcstalálkozóra, ahol Anthony Fauci és társai pontosan erről beszéltek:

“Nem húzhatjuk ki a dugót egyszerűen és állhatunk elő azzal, hogy mindenki vegyen fel egy új oltást, amit még nem próbáltunk ki senkin... de felmerülhet az igény egy olyan társadalmi izgalmi állapot létrehozására, amivel fel lehet rúgni minden szabályt! Ami felment minden bürokratikus és eljárási szabály alól.”

Ez az “izgalmi állapot” lett a COVID. Bevezettek egy technológiát, ami korábban minden teszten elbukott. Ma pedig már ott tartunk, hogy az FDA szerint vizsgálatok sem kellenek a jövőbeni módosított mRNS-oltásokhoz. Csak “durr a karba”, és kész.

A valóság, ami nem fért bele a hírekbe

Miközben nálunk a cenzúra tombolt, másutt zajlottak az események. Ide csatolom érdekességként az Ecuadori Integratív Orvosszakértők Egyesülete (AEMEMI) 2020. májusi dokumentációját: egy kísérleti kutatást, amely bizonyította, hogy a klór-dioxid hatékony terápiás eszköz a SARS-CoV-2 ellen.

A tapasztalatuk rövid és tömör volt: Valahogy mindenki meggyógyult…

A tanulmány címe: “Klór-dioxid: Egy hatékony terápia a SARS-CoV-2 (COVID-19) kezelésére”.

Ensayo Clínico Mayo 2020 2 27MB ∙ PDF file Download Download

A dokumentumban található kísérleti kutatás összefoglalója:

1. A kutatás háttere és célja

A kutatást Guayaquil városában (Ecuador legfertőzöttebb területén) végezték 2020. március 26. és április 10. között, reagálva a hagyományos egészségügyi rendszer túlterheltségére.

A vizsgálat fő célja a klór-dioxid (CDS) hatékonyságának és toxicitásának (mérgező hatásának) értékelése volt COVID-19 pozitív, illetve légúti tüneteket mutató betegeknél.

2. Résztvevők és módszertan

A kutatás egy kvázi-kísérleti, megfigyeléses tanulmány volt, amelyben összesen 104 beteg vett részt önkéntes alapon.

A mintába beletartoztak a COVID-19 pozitív betegek, a gyanús tüneteket mutatók, valamint azok is, akik igazolt fertőzöttekkel érintkeztek.

A leginkább érintett korosztály a 30 és 50 év közöttiek voltak a résztvevők körében. A páciensek leggyakoribb kezdeti tünetei a száraz köhögés, hátfájás, szaglásvesztés, izomfájdalom, torokfájás és láz voltak.

3. A kezelési protokoll A betegek a tájékoztatást követően kétféle klór-dioxid (CDS) protokollt alkalmaztak a súlyosságtól függően:

“F” Protokoll (Intenzív/Támadó dózis): 20 ml CDS 500 ml vízben feloldva, amelyből negyedóránként kellett 65 ml-t inni 2 órán keresztül.

“C” Protokoll (Fenntartó dózis): 10 ml CDS 500 ml vízben feloldva, amelyből óránként kellett inni egy-egy adagot (összesen 8 alkalommal a nap során).

A súlyos esetek az “F” protokollal kezdtek 2-3 napig, majd a javulás után áttértek a “C” protokollra további 7 napig.

4. Eredmények és megállapítások A dokumentum a következő eredményekről számol be:

Tünetek gyors csökkenése: A betegek 82,2%-ánál a tünetek általános és egyértelmű csökkenése volt megfigyelhető már a kezelés 4. napjára.

Enyhe maradványtünetek: A fennmaradó 18,8% csupán enyhe utótüneteket (pl. száraz köhögés, hátfájás) tapasztalt.

Zéró mortalitás és toxicitás: A vizsgált 104 fős csoportban nem regisztráltak halálesetet, és semmilyen káros mellékhatást (toxicitást) nem tapasztaltak a klór-dioxid használata során.

5. A szerzők konklúziója

A dokumentum szerzői megállapítják, hogy a CDS nemcsak szelektíven pusztítja el a kórokozókat (vírusokat, baktériumokat) , hanem extra oxigént is juttat a szervezetbe, javítva a véroxigénszintet.

Az AEMEMI orvosai az eredmények alapján javasolták a protokoll bevezetését az egészségügyi hatóságoknak, mivel a CDS egy rendkívül olcsó, bárki számára elérhető és a tapasztalataik alapján rendkívül hatékony alternatívát jelenthet a világjárvány megfékezésében. Egyúttal szorgalmazták további, szélesebb körű és kiterjedt laboratóriumi vizsgálatokkal is alátámasztott kutatások elvégzését a témában.

A témában korábbi tartalmak:

