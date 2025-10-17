Mi lett volna, ha a világ hallgat Bolíviára? Ha a klór-dioxid protokollt követik, ma egy szebb világban élhetnénk.

ENGLISH VERSION IS HERE!

2020 nyarán, a COVID-pánik tetőfokán, Bolívia a szakadék szélén táncolt. A kórházak megteltek, az emberek haldokoltak, hisz követték, ahogy minden más ország is a WHO által diktált nincs gyógymód, maradj otthon “protokollt”. A helyzetet drámaian súlyosbította, hogy Bolívia a világ egyik legszegényebb országa, így az egészségügyi ellátásra is töredéknyi forrás jutott a fejlett nyugati országokhoz képest, arról nem beszélve, hogy egyben a világ egyik legmagasabban fekvő országa is, ahol a levegő oxigéntartalma eleve alacsonyabb. Itt egy tüdőt roncsoló vírus, vagy egy hibás protokoll, ami tüdőgyulladáshoz vezet nem egyszerűen veszélyes volt – hanem egyenesen halálos ítélet…

… És a hivatalos protokollok - ahogy világszinten - itt is csődöt mondtak.

Ekkor néhány orvos – köztük Dr. Patricia Callisperis – olyat tett, ami a globális egészségügyi dogmák szerint megbocsáthatatlan bűn: gondolkodni mertek.

Meg kell említenem, hogy mindebben óriási szerepe volt Dr. Andreas Kalckernek, aki az elmúlt tizenhét évetlényegében annak szentelte, hogy kutassa és megismertesse a világgal a CDS (klór-dioxid oldat) működését és gyógyászati lehetőségeit.

Éppen a járvány kitörése előtt tartott számos előadást dél-amerikai orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak, amelyek során sokak szemét felnyitotta a molekula valódi potenciáljára. Éppen a járvány kitörése előtti időszakban számos dél-amerikai orvosnak és egészségügyi dolgozónak tartott előadásokat a CDS terápiás lehetőségeiről, és sokak szemét felnyitotta, mire képes valójában ez az anyag, ha helyesen alkalmazzák.

Így amikor minden más eszköz csődöt mondott, ők ehhez a filléres, évtizedek óta ismert fertőtlenítőszerhez, a klór-dioxid (ClO₂) oldatához nyúltak – mert már ismerték, értették és tapasztalatból is tudták, mire képes.

Az eredmények nem is voltak meglepőek számukra. Másoknak azonban, jó értelembe véve sokkolóak voltak. A betegek oxigénszintje javulni kezdett, a gyulladás visszahúzódott, és ami a legfontosabb: a betegek életben maradtak.

A nép felkelése az igazságért

A hír futótűzként terjedt. Az emberek, akiket a hivatalos narratíva magukra hagyott, a megoldást követelték. Sorok kígyóztak a gyógyszertárak előtt. Egyetemek, katonai laboratóriumok, helyi önkormányzatok kezdték el gyártani és ingyen osztani a klór-dioxidot. Ez nem csupán egy terápiás kísérlet volt, hanem egy forradalom: a józan ész forradalma a tehetetlenség és a megszokott emberi élet elé helyezett profitéhség ellen.

A nép nyomására – és néhány bátor orvos ügyes közreműködése révén – a politika is meghajolt. 2020 októberében a bolíviai parlament törvényt fogadott el, amely engedélyezte a klór-dioxid gyógyászati célú használatát. Történelmet írtak.

A globális gépezet ellentámadása

A világ felhördült. A WHO, a nemzetközi média és a gyógyszerlobbi által pénzelt szakértők kórusa azonnal rázendített. A lejárató kampány anatómiája tökéletesen látszott:

A “Fehérítőszer” címke: Szándékosan mosták össze a klór-dioxidot a háztartási hipóval, holott kémiailag teljesen más vegyületről van szó. Ez olyan aljas csúsztatás, mintha az alkoholt (etanolt) kizárólag ipari oldószernek neveznénk, elhallgatva, hogy megfelelő dózisban a bor és a sör hatóanyaga. A tudomány elterelése: Ahelyett, hogy a tudományos tényekkel vitatkoztak volna, a jelenség társadalmi kontextusát támadták, kuruzslásról és sarlatánságról kiabálva. Ezzel kényelmesen elkerülték, hogy szembe kelljen nézniük a több évtizedes, lektorált tudományos irodalommal. Szalmabáb érvelés: A legszélsőségesebb, “mindent is gyógyító csodaszer” állításokat támadták, hogy nevetségessé tegyék a témát anélkül, hogy egyetlen szót ejtettek volna a molekuláris szinten igazolt, specifikus hatásokról. Pedig a tudomány már akkor is egyértelmű volt. A klór-dioxid nem egy durva, válogatás nélküli méreg, hanem egy rendkívül kifinomult, szelektív oxidálószer. Kettős mechanizmusa lenyűgöző: a méret-szelektivitás elve alapján a mikron méretű kórokozókat ezredmásodpercek alatt elpusztítja, miközben az emberi szövetekbe a reakció sebessége miatt csupán 0,1 mm mélyen hatol be, természetes “védőpajzsot” képezve. Emellett egy beépített kémiai ön-limitálómechanizmussal is rendelkezik: amint reakcióba lép, azonnal egy nagyságrendekkel gyengébb, “szelídebb” vegyületté (klorittá) alakul, megakadályozva a további károsodást. A vírusok ellen precíziós fegyverként működik: az influenza vírus sejtbejutásáért felelős hemagglutinin fehérje egyetlen, stratégiai fontosságú aminosavát (triptofán-153) oxidálja, lehetetlenné téve a kapcsolódást. Pl. a poliovírusnak pedig nem a külső burkát, hanem egyenesen a genetikai anyagát, az RNS-t teszi működésképtelenné egy olyan koncentrációban, amely a gazdasejtre ártalmatlan.

A klór-dioxid tudományos hátteréről részletesebben ezt a cikket elolvasva tájékozódhatunk:

A bizonyíték, amit a világ nem akart látni, pontosabban nem hagyták láttatni

Az eredmények önmagukért beszéltek. 2020 szeptemberében, a törvény hatálybalépése előtt, a napi halálozás egymillió főre vetítve 133 volt. Hat héttel később, a klór-dioxid széleskörű használatával ez a szám 2-re zuhant.

A WHO később kénytelen volt elismerni, hogy Bolívia érte el a legalacsonyabb halálozási mutatót a térségben – de a klór-dioxid szót gyáván elhallgatták a jelentésükből.

Az eltitkolt lehetőség: Mit veszített a világ?

Ha a világ akkor Bolíviára figyel, és nem a profitra, ma nem beszélnénk a történelem egyik legsötétebb és legköltségesebb és legpusztítóbb korszakáról.

Nem lettek volna lezárások, amelyek porig rombolták a világgazdaságot. Emberek életének munkája, vállalkozások milliói mentek tönkre egy olyan intézkedés miatt, ami a “maradj otthon” jelszóval a szabadságot vette el, de a vírust nem állította meg. A bolíviai modell nem igényelt gazdasági öngyilkosságot, mert a gyógymód, nem pedig a bezártság volt a fókuszban.

Nem lett volna a félelem és a maszkok terrorja, ami milliók mentális egészségét nyomorította meg. Az embereket megfosztották a mosolytól, az érintést veszélyforrásnak bélyegezték, a bizalmatlanságot és a távolságtartást tették társadalmi normává. A pszichológiai hadviselés tönkretette a közösségeket, miközben Bolíviában az emberek nem a gyógyszeripar kiszolgálóitól, hanem a egyetlen apró és bárki számára elérhető, apró molekulától kapták meg a segítséget.

Nem haltak volna meg idős emberek tömegesen, magányosan, szeretteiktől elzárva. A protokoll nevében megtagadták tőlük az utolsó kézfogást, az utolsó ölelést. Ez nem tudomány volt, hanem intézményesített kegyetlenség. Míg a világ a humánumot áldozta fel a bürokrácia oltárán, Bolíviában az emberek lényegében egymást gyógyították.

És a legfontosabb! Nem kényszerítettek volna emberek milliárdjait kísérleti génalapú injekciókra, amelyekről kiderült, hogy sem a fertőzést, sem a vírus továbbadását nem akadályozzák meg. Ahelyett, hogy egy biztonságos, évtizedek óta ismert molekulát vizsgáltak volna – amelynek humán biztonságosságát még az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) által finanszírozott, gyógyszervizsgálati szigorúságú kutatás is igazolta –, inkább egy teljesen új, kísérleti technológiát kényszerítettek az emberiségre. Az eredmény: szívizomgyulladások, autoimmun betegségek, turbó rákok és hirtelen halálesetek ezrei, amelyeket mára megpróbálnak a normalitás részévé tenni.

De a “világ” nem figyelt, nem hallott, vagyis nem azt, amit kellett volna. A félelem, a kapzsiság és a tudományos dogmatizmus győzött.

A bolíviai orvosok – köztük Dr. Patricia Callisperis – szerették volna hivatalosan is dokumentálni a klór-dioxid program eredményeit, és tudományos formában bemutatni a sikerüket. Ehhez engedélyt kértek egy prospektív, kettős vak klinikai vizsgálat elindítására. A kísérlethez még egy ízre azonos, de hatóanyag nélküli placebo-oldatot is előállítottak, hogy a vizsgálat megfeleljen minden tudományos követelménynek.

A Bolíviai Gyógyszerhatóság (AGEMED) azonban – minden szakmai logika ellenére – megtagadta az engedélyt. Dr. Callisperis elmondása szerint a hatóság gyógyszerészeti osztálya először jóváhagyta a tanulmányt, de később a „felsőbb szintekről” jött egy döntés, amely visszavonta az engedélyt.

Ezzel nem érték be. Az AGEMED ezután még a retrospektív (utólagos megfigyelésen alapuló) tanulmányhoz szükséges adatokhoz való hozzáférést is megtagadta az orvosoktól.

Magyarán: nemcsak a kísérletet nem engedték elvégezni, hanem még az addig összegyűlt betegadatokat sem vizsgálhatták meg tudományosan.

Ennek eredményeként a bolíviai klór-dioxid program hivatalos tudományos dokumentációja soha nem készülhetett el – ami minden jel szerint nem véletlen, hanem szándékos döntés volt.

Mindez azonban nem tudta eltüntetni a valóságot: a járványgörbe összeomlott, több városban teljesen eltűnt a COVID, és a lakossági tapasztalatok, valamint az epidemiológiai adatok minden hivatalos tiltás ellenére magukért beszéltek.

Érdekesség, hogy a bolíviai El País televízió – az ország egyik legnagyobb médiája – meglepő módon tényleg bemutatta a vita mindkét oldalát: megszólalt egy klinikai kutató, aki a klór-dioxid biztonságosságát és hatékonyságát hangsúlyozta, majd egy gyógyszerhatósági képviselő, aki szerint „nincs elég bizonyíték” és „veszélyes lehet”.

Ez szöges ellentétben állt azzal, ahogyan például az amerikai média kezelte az ivermektin vagy a klór-dioxid témáját – ott ugyanis a „mérgező hipó” vagy “lóféreghajtó” címkét ismételgették újra és újra, anélkül, hogy valaha is bemutatták volna a másik oldalt.

Bolívia sikere, pontosabban annak vegzálásának példája máig kísért. Megmutatta, hogy lett volna bizony másik út. Egy olcsó, hatékony és mindenki számára elérhető út. De az igazságot el kellett fojtani, mert a klór-dioxid nem szabadalmaztatható. Nem hoz profitot. Csak egyszerűen gyógyít.

A történelem – költői - kérdése már nem az, hogy mi és miért történt. Hogy miért nem engedték, hogy a gyógyulás mindenkié legyen, és miért kellett millióknak meghalniuk, miközben a megoldás végig ott volt és azóta is ott van a szemünk előtt.

Az alábbi termékek vásárlásával támogathatod a munkám, ha így teszel, azt előre is köszönöm!

BEMER:

A BEMER terápia előnye, hogy javítja a mikrokeringést, vagyis azt a folyamatot, amely oxigént, tápanyagokat és immunsejteket juttat a szövetekhez, miközben segít eltávolítani az anyagcsere melléktermékeit. A legkisebb erekben fokozott vérkeringés révén támogatja a sejtek regenerációját, gyorsabb felépülést és általános vitalitást biztosít. Különösen hasznos lehet azok számára, akik gyenge vérkeringéssel, fáradtsággal vagy lassú sebgyógyulással küzdenek. A BEMER egy szabadalmaztatott elektromágneses jelet használ, amely természetes élettani folyamatokat serkent anélkül, hogy invazív beavatkozásra vagy mellékhatásokra lenne szükség. Tudományos kutatások igazolják az oxigénellátás javulását, az energiaszint növekedését és az általános közérzet pozitív változását.



BEMER VÁSÁRLÁSI LINK

B-EPIC:

Egészséggel kapcsolatos innovatív termékek.

Személyes kedvencem a Regener8, amely kurkumint tartalmaz.

B-EPIC VÁSÁRLÁSI LINK



ZINZINO:

Természetes, polifenolokban gazdag étrend-kiegészítő termékcsalád, amely kiegyensúlyozott omega-zsírsav-tartalommal támogatja a szervezet egészségét.

ZINZINO VÁRÁSLÁSI LINK



NEUMI:

Forradalmi, nanotechnológiás glutationpótlás – egyedülálló megoldás a világon.

NEUMI VÁSÁRLÁSI LINK

KANNAWAY: