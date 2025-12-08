ENGLISH VERSION IS HERE

Egy Izraelből – a Pfizer egykori „világlaboratóriumából” – származó, október 15-én a Gavin Publishers felületén megjelent új tanulmány nem kevesebbet állít, mint hogy a technológia alapígéretei hamisak voltak. A Bar-Ilan Egyetem, a Technion és a Hillel Yaffe Kórház vezető kutatói által jegyzett publikáció (Detection of Pfizer-BioNTech Messenger RNA COVID-19 Vaccine in Human Blood, Placenta and Semen) megkérdőjelezhetetlen molekuláris bizonyítékokat tett le az asztalra.

Az eredmények alapján ki kell mondanunk a szomorú igazságot: az mRNS-alapú vakcinázás jelenlegi formája farmakológiai és biztonsági zsákutcának bizonyulhat. A tragédia az, hogy ebbe a zsákutcába milliárdnyi embert tereltek be, mielőtt feltérképezték volna a terepet.

Kik kongatják a vészharangot? – Nem „konteósok”, hanem a rendszer emberei

Mielőtt az adatok sokkoló részleteibe mennénk, tisztáznunk kell a forrás hitelességét. Ezt a tanulmányt nem “oltásellenes aktivisták” írták egy pincében. A szerzők Izrael legnevesebb intézményeinek megbecsült kutatói:

Milana Frenkel-Morgenstern (PhD) A Reichman Egyetem Dina Recanati Orvosi Karán működő Scojen Szintetikus Biológiai Intézet genomikai és bioinformatikai laborjának vezető kutatója (PI). Nemzetközileg jegyzett szakember több mint száz publikációval a genomika, bioinformatika és liquid biopsy területén.



Gideon Baum A Bar-Ilan Egyetem Azrieli Orvosi Karának kutatója, aki a molekuláris diagnosztikai és analitikai módszerekben (különösen cfDNS/cfRNA vizsgálatokban) rendelkezik szakmai háttérrel.

Dr. Rinat Gabbay-Benziv Szülész-nőgyógyász és perinatológus a Hillel Yaffe Orvosi Centrumban, valamint a Technion – Israel Institute of Technology orvosi karának oktatója. Különösen releváns, hogy társszerzője volt annak a Journal of Clinical Investigation-ben megjelent 2021-es tanulmánynak, amely a BNT162b2 mRNS-vakcina terhesség alatti alkalmazását és az ellenanyagok hatékony placentáris átjutását támogatta.

Az, hogy ugyanaz a szakmai kör, amely korábban a terhesség alatti oltások biztonságosságát alátámasztó adatok közzétételében is részt vett, most olyan eredményeket publikál, amelyek érdemben megkérdőjelezik az mRNS-platform kulcsbiztonsági feltételezéseit, önmagában azt jelzi: a friss molekuláris bizonyítékok súlya olyan mértékű, hogy már a mainstream akadémiai térben sem negligálható.

A “biztonságos és hatékony” narratíva molekuláris összeomlása

A technológia elfogadtatása három pilléren nyugodott. Azt állították:

Az mRNS gyorsan lebomlik (időbeli korlát). Az anyag az injekció helyén marad (térbeli korlát). A hatás csak a beoltott egyént érinti (személyes korlát).

Az izraeli kutatócsoport a legérzékenyebb (Nested PCR) technológiával mutatta ki, hogy mindhárom pillér összeomlott.

1. Az időbeli kontroll elvesztése: Fél évig tartó expozíció

A gyógyszerészet egyik alapszabálya, hogy tudnunk kell, meddig van jelen a hatóanyag a szervezetben. A hivatalos verzió “napokról” szólt. Ezzel szemben a valóság az, hogy a technológia felett elveszítettük a kontrollt. A szervezetbe juttatott genetikai kód hónapokon át “túlél”, potenciálisan folyamatos fehérjegyártásra kényszerítve a sejteket, ami krónikus gyulladáshoz vezethet.

2. A térbeli kontroll elvesztése: Nincsenek határok

A “karon marad” elmélet végleg megdőlt. A tanulmány kimutatta, hogy a lipid-nanorészecskékbe csomagolt mRNS akadálytalanul áramlik szét a test legvédettebb zugaiba is – a placentába és a herékbe. Ha egy vakcina eljut a szaporítószervekbe, az nem mellékhatás, hanem tervezési hiba, amely generációk termékenységét fenyegetheti.

3. A személyes határok megszűnése: Veszélyben az oltatlanok is?

A tanulmány legmegrázóbb, “fekete hattyú” eseménye az oltatlan kontrollcsoportban történt. Bár a kutatók a mechanizmust nem vizsgálták, az eredmények erősen felvetik a “shedding” (környezeti átadás) lehetőségét.

Ez az a pont, ahol az mRNS-technológia végleg zsákutcába futhat. Ha beigazolódik, hogy a hatóanyag testnedvek (nyál, sperma, izzadság) útján kontrollálatlanul terjed a populációban, sértve azok testi integritását is, akik elutasították azt, akkor az etikailag és járványügyileg is fenntarthatatlanná válik.

A molekuláris bizonyítékok feketén-fehéren:

A vizsgálat számokban

A tudományban a vélemények ütközhetnek, de az adatok makacs dolgok. Íme a “fekete doboz” tartalma, számszerűsítve:

Vér: A lebomlás elmaradása

A kutatók időbeli bontásban vizsgálták a vakcina mRNS-ének jelenlétét a vérben:

0–100 nap között: A minták 88%-a pozitív volt.

100–200 nap között: A minták 60%-a pozitív maradt.

200 napon túl: Még 6-7 hónappal az oltás után is a vizsgált személyek 50%-a hordozta a vérkeringésében a vakcina genetikai kódját.

Placenta (Méhlepény): A gát teljes áttörése

A vizsgálatban részt vevő terhes nőknél:

Korreláció: 100% .

Mind a 13 esetben, ahol az anya vérében kimutatták az mRNS-t, ott a placenta szövetében is jelen volt. Ahol az anya fertőzött (a vakcina anyagával), ott a magzatvédő burok is az.

Sperma: Hosszú távú szennyezettség

A férfi minták elemzése bizonyította, hogy a here nem védett zóna:

A spermiumokban nemcsak napokkal, hanem 168 nappal (5,5 hónappal) az utolsó oltás után is pozitív volt a teszt.

Mivel a spermiumképződés ciklusa kb. 74 nap, ez azt jelenti, hogy a spermiumok több generációja fejlődött ki toxikus mRNS-környezetben.

Oltatlan kontrollcsoport: A “Shedding” esetleges bizonyítéka

A legmegdöbbentőbb adat a “tiszta” csoportból származik:

Minta: 6 olyan nő, akik soha nem kaptak COVID-oltást.

Eredmény: 3 fő (50%) pozitív volt a Pfizer-vakcina specifikus mRNS-ére.

Kettőjüknél nemcsak a vérben, hanem a placentában is ott volt az idegen genetikai anyag.

De miért nem lapozhatunk már végre? – A csendes biológiai utóhatás és a készülő nagy gyógyszeripari trükk

Sokan felteszik a kérdést: „Öt év telt el. A járvány lecsengett, a korlátozások megszűntek. Miért pörgünk még mindig ezen a témán? Miért nem lépünk tovább?”

A válasz két, húsbavágóan fontos okból áll. Az egyik a testünkben zajló biológiai valóság, a másik pedig a fejünk felett zajló stratégiai játszma.

1. A biológiai valóság: A kísérletnek nincs vége, csak a fázisa változott

Bár a híradókban már nem szerepel a COVID, a biológiai következmények a mai napig az életünk részei. Az mRNS-technológia nem egy fejfájáscsillapító, ami hat óra alatt kiürül. Ez egy genetikai alapú beavatkozás.

Ahogy ez az izraeli tanulmány is bizonyította, az anyag hónapokig perzisztál, és a szervezet legkülönbözőbb pontjain (szív, erek, petefészek) készteti a sejteket idegen fehérje termelésére.

Ez a folyamatos, “háttérben futó” programozás krónikus autoimmun folyamatokat és immunszupressziót (az immunrendszer gyengülését) indukálhat. A hirtelen megjelenő turbó-rákok, a fiatalok érthetetlen szívproblémái vagy az elhúzódó, visszatérő betegségek nem a véletlen művei, hanem ennek a hosszan tartó biológiai stressznek a lehetséges következményei.

Ezért nem “lapozhatunk”: mert az egészségügyi katasztrófa hullámai még csak most érnek partot.

2. A stratégiai veszély: A „Trójai Faló” csere

A másik ok, amiért most kell a leghangosabban beszélnünk, az a jövőnk védelme.

Látnunk kell, mi zajlik a globális porondon. Amerikából indulva repedezni kezdett a hagyományos gyermekkori oltások köré épített bevehetetlennek hitt várrendszer. A bizalomvesztés miatt egyre többen kérdőjelezik meg a régi technológiák (élővírusos, adjuvánsos oltások) biztonságosságát is.

A gyógyszeripari lobbi ezt pontosan láthatja, és készülhet a menekülőútra. A terv ördögien egyszerű lehet:

Azt mondhatják majd: „Rendben, igazatok van, a régi oltások elavultak és problémásak voltak. De itt van nektek a Nobel-díjas, tiszta, modern mRNS-technológia!”

A cél az, hogy a teljes gyermekkori oltási palettát lecseréljék erre az új platformra.

De éppen ez az izraeli kutatás is bizonyítja, hogy ez csöbörből vödörbe, sőt, vödörből a szakadékba vezetne.

Pontosan tudható, hogy a hagyományos oltásoknak is voltak mellékhatásai, az mRNS-technológia – a kontrollálatlan biodisztribúcióval, a sejtmagba való beavatkozás kockázatával és a reprodukciós szervek bizonyított károsításával – azonban még sokkal súlyosabb és kiszámíthatatlanabb és nagyobb arányú veszélyt jelenthetne.

Ezért kell most, idő előtt bemutatni, hogy ez a technológia alapjaiban hibás. Ha most nem bizonyítjuk be, hogy az mRNS egy biológiai zsákutca, akkor holnap erre fogják cserélni a kanyaró, a mumpsz vagy a többi gyerekkori oltásokat is – és akkor már nem lesz visszaút. Szóval nem a múlton rágódunk, hanem a gyermekeink jövőjét védjük egy hamis “csodafegyverrel” szemben.

Egy költői kérdés a tudomány elefántcsonttornyához

Végezetül ott lóg a levegőben egy halk, de annál súlyosabb kérdés.

Hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen horderejű felfedezés – amelyet Izrael legnevesebb egyetemeinek professzorai jegyeznek – nem a The Lancet vagy a Nature címlapján robbant, hanem egy kisebb fajsúlyú kiadó (Gavin Publishers) hasábjain kellett napvilágot látnia?

Vajon a tanulmány módszertanával volt baj? Aligha, hiszen a szerzők a szakma krémjéhez tartoznak.

Vagy talán arról van szó, hogy a „tudomány templomaiban” ma már nem az számít, mi az igazság, hanem az, hogy kinek fáj az igazság? Amikor egy eredmény alapjaiban rengeti meg a világ legnagyobb bevételét termelő termékének biztonságosságát, hirtelen bezárulnak a „neves” folyóiratok kapui. Szomorú korlelet, hogy 2025-ben az igazság a hátsó ajtón kénytelen besurranni.

Konklúzió: A tragikus tévút

Ez az izraeli tanulmány egy sírkőfelirat az mRNS-platform “biztonságos” minősítése felett. Bebizonyosodott, hogy a lipid-nanorészecskékbe csomagolt mRNS:

1. Nem bomlik le időben.

2. Nem marad helyben.

3. Nem marad a beoltott személyen belül.

Ha egy technológia minden farmakokinetikai biztonsági gátat áttör, az nem “innováció”, hanem veszélyes biológiai szerencsejáték.

A legszomorúbb ebben a történetben nem a tudományos kudarc ténye – a tudományban vannak tévutak. A tragédia az, hogy ezen a tévúton nem laboratóriumi körülmények között, hanem milliárdnyi ember bevonásával indultak el, kényszerrel és hamis biztonságérzettel övezve.

Az izraeli adatok szerint most, 2025 végén, az emberiség jelentős része – oltottak és immár oltatlanok is – egy olyan genetikai anyaggal a testében élhet, aminek soha nem lett volna szabad kikerülnie a kontrollált keretek közül.

A zsákutca végére értünk. Most már csak az a kérdés, van e esélye a visszafordulásnak.

UTÓIRAT: A „404-es hiba”, avagy technikai malőr vagy a cenzúra gépezete?

Frissítés – 2025. december 8.

Cikkünk írásakor a tanulmány még szabadon elérhető volt, ám jelen sorok publikálásakor a Gavin Publishers oldalán a hivatkozott linken már csak egy üzenet fogadja a látogatót:

Bár technikai hibák bármikor előfordulhatnak az interneten, az időzítés – tekintve a téma fajsúlyát és globális jelentőségét – mindenképpen kérdéseket vet fel. Gondoljunk bele: mi indokolhatná, hogy egy olyan tanulmány, amelyet Izrael elismert szakemberei (mint Milana Frenkel-Morgenstern vagy Dr. Rinat Gabbay-Benziv) jegyeznek, hirtelen elérhetetlenné váljon?

Ha egy tanulmányban szakmai hiba van, a tudományos protokoll a „Retraction” (hivatalos visszavonás), ahol a szöveg fent marad, csupán rákerül a „Visszavonva” jelzés, indoklással. A „404-es hiba” ezzel szemben a digitális térben sokszor a nyom nélküli eltüntetés eszköze lehet.

Ez a hirtelen – remélhetőleg csak átmeneti – elérhetetlenség paradox módon csak növeli az érdeklődést az anyag iránt. A tudományban a jelentéktelen tévedéseket korrigálják, a kellemetlen igazságok sorsa azonban gyakran bizonytalanabb.

Az internet azonban nem felejt. Mivel a tanulmányt már archiválták, a tények nem tűnhetnek el nyomtalanul – bármi is legyen az oldal leállásának oka.

A teljes tanulmányt PDF formátumban mellékeltük a cikkhez, illetve az alábbi archivált linken bárki számára ellenőrizhető és elolvasható:

A TANULMÁNY ARCHIVÁLT VÁLTOZATA (Web Archive)

Detection Of Pfizer Biontech Messenger Rna Covid 19 Vaccine In Human Blood Placenta And Semen 475KB ∙ PDF file Download Download

Eredeti forrás: Detection of Pfizer-BioNTech Messenger RNA COVID-19 Vaccine in Human Blood, Placenta and Semen, Gavin Publishers, 2025.