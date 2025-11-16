ENGLISH VERSION IS HERE



A folyamatos hazugság mára nemcsak a bizalmat ölte ki sokakból, hanem milliónyi életet is követelt. És ma ugyanez a szereposztás ismétli önmagát: a hallgatás pusztít tovább. A tények itt vannak előttünk, mint üvöltő bűnjelek: grafikonok, statisztikák, és a mindennapossá vált hirtelen szívmegállások. Minden adat egy történetet mesél – csak épp senki sem akarja meghallani, vagy feltenni a nyilvánvaló kérdést: lehet-e mindennek köze ahhoz a tömeges beavatkozáshoz, amelynek hosszú távú hatásait soha senki nem vizsgálta, és amelyet mégis egyetlen üzenettel adtak el: „biztonságos és hatékony”.

Az igazság azonban ebben a kérdésben végképp nem politikai – hanem biológiai, demográfiai és mindenekelőtt emberi. És aki elég bátor ahhoz, hogy feltegye a megfelelő kérdéseket, majd meghallgassa a válaszokat, ugyanarra a következtetésre jut: minden jel ugyanabba az irányba mutat.

Az elefántjárta porcelánbolt már romokban hever, de a hatalom képviselői – politikusok, orvosi intézmények, médiumok és „szakértők” – továbbra is úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna. Azt ismételgetik: „a járvány véget ért, minden rendben van.” Csakhogy a számok nem hallgatnak.

A COVID-19 mint közvetlen halálok eltűnt a statisztikákból – mégis a halálozási görbék nem tértek vissza az alapvonalhoz. A világ legátoltotabb, legszigorúbb COVID-protokollokat követő országokban rejtélyes többlethalálozásmaradt hátra. Fiatal, egészséges emberek halnak meg hirtelen szívmegállásban. Agresszív daganatok jelennek meg sosem látott gyakorisággal. Az idegrendszeri leépülés – ALS, Parkinson, demencia – ezekben az országokban rendkívüli mértékben nőtt az oltási évek előtti időkhöz képest.

A hivatalos magyarázatok – stressz, életmód, „elhalasztott kezelések” – egyre gyengébb próbálkozások, hogy eltakarják a nyilvánvalót. Mert ami történt, az nem egyszerű mellékhatás, hanem egy globális biológiai kísérlet következménye. Egy olyan beavatkozásé, amely az emberi sejtekbe nyúlt bele – és amelynek hatásai most kezdenek igazán látszani.

A cikk nem összeesküvés-elméletet akar gyártani, hanem – még ha tudományosan nem is jelenthető ki egyértelmű ok-okozati kapcsolat – a hivatalos statisztikákat, demográfiai adatokat és biológiai mechanizmusokat vizsgálja, hogy választ kapjon: miért állt helyre Bulgáriában a természetes rend, miközben Szingapúrban és Japánban a halálozás tovább nőtt? És miért látjuk ugyanazt a mintázatot az Egyesült Államokban és Kanadában?

A kép, ami kirajzolódik, nemcsak nyugtalanító – hanem végérvényesen megváltoztatja, amit az „egészségről”, a „tudományról” és a „biztonságról” gondoltunk. Ez az az igazság, amiről a hatalom mélyen hallgat.

A cikk főbb megállapításai pontokba szedve:

Mielőtt belemerülnénk a részletes elemzésbe, itt vannak a legfontosabb következtetések, amelyeket a globális adatok feltárnak:

1. A félelem forráskódja - A nagy PCR-átverés:

A teljes pandémiás narratíva egy - nagyon finoman szólva - félrevezető teszten alapult. Egy friss, 2025-ös német tanulmány szerint a PCR-tesztek 86 százaléka tévesen mutatott fertőzést. Ezzel teremtették meg a globális pánik alapját.



2. A minimálisan oltott kontrollcsoport (Bulgária):

Az az ország, ahol az egyik legalacsonyabb volt az átoltottság, egy - a világszinten alkalmazott - hibás kezelési protokollok által súlyosbított járványhullám után két év alatt visszatért a normális halálozási szintre, szemben sok más magasan átoltott országgal. A biológiai rendszerük helyreállt.



3. Az intézményesített hazugság (Remdesivir-protokoll):

A 2021-es halálozási csúcs mögött nemcsak a vírus, hanem a politikai és pénzügyi érdekek által erőltetett, a WHO saját tudományos vizsgálata szerint is hatástalan és potenciálisan káros Remdesivir alkalmazása is állt.



4. A laboratóriumi precizitással végrehajtott kísérlet (Szingapúr, Japán):

A világ legmagasabban átoltott nemzeteiben a halálozás tartósan a normális szint felett maradt, miközben a rákos és neurodegeneratív (ALS) betegségek előfordulása példa nélküli mértékben megugrott. A biológiai rendszerük felborult.



5. A biztosítók vészjelzése (USA):

Már 2022 elején egy amerikai életbiztosító vezérigazgatója 40%-os, “hallatlan” mértékű halálozási növekedésről számolt be a 18-64 éves korosztályban, ami egy iparági szintű, kataklizmikus eseményt jelzett.



6. A tudományos ítélet (Ioannidis et al., Ausztria):

A Stanford Egyetem világhírű epidemiológusának 2025-ös tanulmánya tudományosan is dokumentálta, hogy a pandémia utáni többlethalálozás leginkább a fiatalokat érinti, és a jelenség nem köthető a COVID-hoz.



7. A perdöntő bizonyítékok (Dél-Korea):

Két, 2025-ben publikált, több tízmillió ember adatait feldolgozó tanulmány is tudományos ítéletet mondott. Az egyik statisztikailag igazolta, hogy az mRNS-oltások növelik több daganattípus (tüdő-, mell-, prosztata-, pajzsmirigyrák) kockázatát, míg a másik leleplezte, hogy a több dózis a mindennapi fertőzésekkel szembeni immunvédelem drámai gyengülésével jár.

A következőkben ezeket a pontokat bontjuk ki részletesen, adatokkal és tényekkel alátámasztva.

A félelem forráskódja: A nagy PCR-átverés

Mielőtt belemennénk az egyes országok sorsának részletes elemzésébe, meg kell értenünk a teljes pandémiás narratíva alapját: a PCR-tesztet, azt a molekuláris nagyítót, amellyel a hatóságok a félelmet a végtelenségig fokozták.

Ehhez képzeljük el a testünk első védelmi vonalát – az orr- és toroknyálkahártyát – egy ház bejárata előtti lábtörlőként. Feladata, hogy megfogja a kintről érkező kórokozókat, mielőtt azok bejutnának a “házba”, vagyis a szervezetünkbe. A legtöbb vírus itt fennakad, hiszen épp erre való és az immunrendszerünk pedig csendben semlegesíti őket. Ettől még nem vagyunk betegek és nem is fertőzünk. Csupán rálépett valaki a lábtörlőnkre.

A COVID-járvány során azonban a hatóságok egy extrém érzékenységű nagyítóval kezdték vizsgálni ezt a lábtörlőt, és minden egyes porszemet bizonyítékként kezeltek, ezzel igazolva, hogy a házon belüli kosz és mocsok van. Na ez a nagyító volt a PCR-teszt.

A leleplező tanulmány, ami átírja a járvány történetét

Egy nagyon friss, 2025-ös, a Frontiers in Epidemiology tudományos folyóirat egy olyan német tanulmányt publikált, amely alapjaiban kérdőjelezi meg a hivatalos pandémiás számokat. A kutatók Németország legnagyobb laborhálózatának (ALM) elképesztő mennyiségű, háromévnyi adatát elemezték: több tízmillió PCR-teszt eredményét vetették össze több százezer IgG antitest-vizsgálatéval. A különbség kulcsfontosságú:

A PCR-teszt a vírus genetikai anyagának egy töredékét is kimutatja. Ez a “porszem a lábtörlőn”.

Az IgG antitest azt bizonyítja, hogy a szervezet valódi, szisztémás immunválaszt adott, mert a vírus bejutott a “házba”.

A kutatók arra a kérdésre keresték a választ: a PCR-pozitívnak nyilvánított emberek közül valójában hányan estek át valóban a fertőzésen?

Az eredmény döbbenetes: a PCR-pozitív esetek mindössze 14%-ánál alakult ki kimutatható IgG immunválasz. Más szavakkal: hét PCR-pozitív emberből átlagosan csak egy volt ténylegesen fertőzött. A többieknél a vírus soha nem jutott túl a nyálkahártya védelmén.

A tanulmány szerzői kimondják:

„A PCR-pozitív esetek többsége nem járt tényleges fertőzéssel, amit az IgG-válasz hiánya is alátámaszt.”

Ez pontosan azt jelenti, hogy a naponta bemondott „új esetszámok” valójában nem fertőzött embereket , hanem 86%-ban csupán fals-pozitív teszteredményeket jelentettek, így sokszorosan felnagyítva a valós járványügyi helyzetet.

Ezt a „pozitív inflációt” a tesztek extrém magas ciklusszáma (CT-érték) okozta, amely a laborok többségében 35 és 45 között mozgott.

Ez egy olyan beállítás, amelyről maga Dr. Anthony Fauci is elismerte, hogy 35 ciklus felett a teszt már valószínűleg csak „halott nukleotidokat”, vagyis jelentéktelen vírusmaradványokat mutat ki. Ezt a problémát később maga a WHO is kénytelen volt elismerni egy csendes, 2021 eleji közleményben, amelyben figyelmeztettek, hogy a magas CT-értékkel kapott pozitív eredményeket tünetek nélkül óvatosan kell kezelni – de ekkorra a pánikgépezet már teljes gőzzel működött.

Mindez egy soha nem látott, több száz milliárd dolláros globális „tesztelési iparágat” hozott létre.

A kormányok, vállalatok és magánszemélyek tömeges, sokszor kötelező tesztelése nemcsak a félelmet táplálta, de óriási üzlet is volt.

A tesztelés olaj volt a tűzre: minél többet teszteltek, annál több (sokszor klinikailag jelentéktelen) pozitív esetet találtak, ami tovább igazolta a drasztikus intézkedéseket és a még több tesztelés szükségességét.

Ez a mesterségesen generált adatáradat volt az a táptalaj, amelyen a társadalmi félelemspirál kivirágzott.

A hamis riasztástól a trójai faló bejuttatásáig: Így iktatták ki a test természetes védelmét

A mesterségesen felfújt, globális pánik nem véletlen volt, hanem egy forgatókönyv első felvonása. A hamis riasztás után „logikusan” következett a „megoldás”: egy olyan beavatkozás, amely nem segítette, hanem megkerülte a test természetes védekezőrendszerét.

A természetes immunrendszer évezredek alatt tökéletesített stratégiája, hogy a légúti vírusokat a frontvonalon, az általunk „lábtörlőnek” nevezett nyálkahártyán állítsa meg. A test itt tudja a legkisebb energia-befektetéssel és kockázattal, és legkevesebb sejtpusztulással semlegesíteni a támadást.

Az mRNS-injekció ezzel szemben egy biológiai trójai falóként működött. Teljesen megkerülte a test kapuőreit, a természetes védelmi vonalakat, és a szervezet mélyére csempészte a laboratóriumban módosított, toxikus tüskefehérje tervrajzát. Ezzel a testet arra kényszerítette, hogy önmaga állítsa elő a méreganyagot.

Vagyis, amíg a természetes módon elkapott vírusok döntő része fennakadt volna a „lábtörlőn”, az injekció a „házon belül” indított támadást. A szervezetnek így egy sokkal intenzívebb, szisztémás és pusztító immunválaszt kellett adnia.

Ez a mesterségesen előidézett, belső háború a közvetlen oka a cikk későbbi fejezeteiben bemutatott rendszerszintű mellékhatásoknak – a krónikus gyulladásnak, az autoimmun és rákos reakcióknak, valamint a sejtszintű egyensúly teljes felborulásának.

A német tanulmány tehát tudományos precizitással tárta fel, hogy egyáltalán nem a vírus lett volna legyőzhetetlen, hanem a stratégia volt “hibás”. Egy rosszul értelmezett teszttel pánikot keltettünk, majd, ezt már nem a tanulmány mondja ki, de a megoldásként kínált beavatkozással a test belsejében idéztük elő azt a harcot, amit a természet bölcsessége szerint a kapuknál kellett volna megvívni.

És akkor nézzük az első országot.

Bulgária – A természetes kontrollcsoport

Ha a világjárvány utáni éveket egy hatalmas globális kísérletként tekintjük, akkor Bulgária lehetne az egyik csoport, amelyik nem követte a fősodratú forgatókönyvet. Ez a kelet-európai ország – minden társadalmi és gazdasági nehézsége ellenére – egyedülálló helyzetéből adódóan egy természetes kontrollcsoporttá vált.

Egy ország, melynek lakosai nem hisznek a rendszernek

Bulgáriában a lakosság mélyen bizalmatlan az állami intézményekkel, a nemzetközi szervezetekkel és a gyógyszeriparral szemben. A posztszovjet éra öröksége, a rendszerszintű korrupció és a külső (brüsszeli vagy WHO általi) iránymutatással szembeni szkepticizmus együttesen azt eredményezte, hogy a lakosság jelentős része elutasította a hivatalos narratívát.

Ennek következtében, míg a nyugati világ 2021-ben az mRNS-vakcinákat a megváltásként ünnepelte, Bulgáriában az oltási hajlandóság az európai átlag töredéke maradt. 2022 elejére a lakosságnak kevesebb mint 30%-a kapott legalább egy adag oltást, ami messze a legalacsonyabb arány volt az Európai Unióban.

2021: amikor Bulgáriában is tombolt a COVID-narratíva – és hozta is az eredményét

A nemzetközi média ezt a helyzetet a tudatlanság és az összeesküvés-elméletek diadalaként mutatta be, különösen, amikor 2021-ben a halálozási adatok drámaian megugrottak. A bolgár Nemzeti Statisztikai Intézet adatai szerint abban az évben közel 149 000 ember halt meg – 38%-os növekedés a pandémia előtti 108 000-es adathoz képest. A narratíva egyértelmű volt: „Látjátok, ez történik, ha egy nemzet nem oltatja be magát.”

Ezt az értelmezést tovább erősítette az a globálisan alkalmazott, erősen vitatott metodológia, amely gyakorlatilag minden halálesetet a COVID-19 számlájára írt, ha az elhunyt valaha pozitív PCR-tesztet produkált – függetlenül a valódi halálokoktól. Így egy idős, több krónikus betegséggel élő páciens szívroham vagy agyvérzés esetén is „COVID-halottként” került a statisztikába. Ez a módszertani torzítás mesterségesen felfújta a halálozási adatokat, és pánikot keltett, a politikai döntések pedig ezekre épültek.

Bulgária ekkor – sok más országhoz hasonlóan – a WHO által javasolt, egységesített kezelési protokollt követte, amelyet később számos szakember katasztrofálisan hibásnak minősített. A „maradj otthon, amíg súlyosbodik az állapotod” elv miatt a betegek nagy része túl későn került kórházba – gyakran már bakteriális felülfertőzéssel és súlyos oxigénhiánnyal.

A kórházi ellátás során a fókusz nem a gyulladás csökkentésére vagy az immunrendszer támogatására irányult, hanem a vírusellenes szerekre – köztük a súlyos mellékhatásairól hírhedt Remdesivirre, amelyet több ország már akkor leállított a vesekárosító és májtoxikus hatásai miatt. A láz rutinszerű csillapítása tovább akadályozta a gyógyulást.

A súlyosabb eseteknél gyakran túl korán és túl agresszívan alkalmazták az invazív lélegeztetést, amelynek halálozási aránya 50–90% között mozgott. A végkimenetel sok esetben nem a vírus, hanem a késői ellátás, a rossz terápiás stratégia és a félelemspirál következménye volt.

Ez a rendszerszintű hiba magyarázza, hogy Bulgáriában – akárcsak más országokban – a 2021-es halálozás drámaian megugrott, miközben az alacsony átoltottságot okolták érte. Csakhogy amint a pánik és a hibás protokollok eltűntek, a halálozási görbe is visszatért a természetes szintre.

Mellékvágány: A Remdesivir-protokoll

A tudomány és a hatalom harca A 2021-es bolgár halálozási csúcs megértéséhez nem elég a vírust és az oltatlanságot vizsgálni; figyelembe kell venni a harmadik, döntő tényezőt is: a központilag erőltetett, tudományosan megkérdőjelezett és potenciálisan káros kezelési stratégiát. Bulgária, az EU tagjaként, teljes mértékben része volt annak a központi beszerzési programnak, amelyet az Európai Bizottság a Gilead gyógyszergyártóval kötött. A Bizottság 2020 októberében, 37 európai ország nevében írt alá egy milliárdos értékű szerződést Remdesivir vásárlására. A protokoll szerint a súlyos betegeknek a drága és mellékhatásai miatt ellentmondásos megítélésű remdesivirt kellett adni — olyan gyógyszert, amelyet több vizsgálat is összefüggésbe hozott vesekárosodással és májfunkciós zavarokkal. A történet legabszurdabb eleme azonban az, hogy miközben Brüsszel és Washington politikai és pénzügyi erejével a világra erőltette a Remdesivirt, a WHO egy saját, nagyszabású Solidarity-vizsgálata már 2020 végén kimondta a lesújtó ítéletet:

„A Remdesivir nem csökkenti a halálozást, nem gyorsítja a felépülést, és nincs klinikailag jelentős előnye.” A Solidarity-vizsgálat jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ez nem csupán egyetlen tanulmány volt a sok közül, hanem az orvostudomány történetének egyik legambiciózusabb, valós idejű, globális kísérlete. Több mint 11 000 beteget vontak be 30 ország közel 500 kórházából, a pandémia legkaotikusabb időszakában. Ez a “pragmatikus” vizsgálat az egyetlen kérdésre kereste a választ, ami igazán számított: megmenti-e a szer a betegek életét, javítja-e a túlélés esélyét? A válasz, amelyet a globális adatok adtak, egyértelmű és lesújtó volt: nem. Ezzel szemben az USA-ban az NIH (Dr. Fauci intézete) egy jóval kisebb, a Gilead által finanszírozott vizsgálatot (ACTT-1) favorizált. Ez alig több mint ezer betegen, steril körülmények között kereste a csekély előnyöket a másodlagos végpontokban (mint a “felépülési idő”), miközben a halálozásra nem talált érdemi hatást. A gyógyszereket azonban nem a tudományos bizonyítékok, hanem a szabályozó ügynökségek engedélyezik. Az amerikai FDA és az európai EMA az ipar által támogatott, gyengébb amerikai vizsgálatot fogadta el, és figyelmen kívül hagyta a Solidarity-vizsgálat sokkal nagyobb, de kényelmetlen igazságot feltáró globális kutatását. A milliárdos szerződéseket már aláírták, a politikai presztízs felülírta a tudományos tényeket. A Remdesivir-saga így a tökéletes példája annak, hogyan jelentette a “tudomány követése” valójában a hatalmi és pénzügyi érdekek követését. Ez volt a valós idejű, globális, független tudomány harca a szűk körű, ipari érdekek által vezérelt adatokkal szemben. A 2021-es halálozási katasztrófa tehát nemcsak a vírusról, hanem egy tudatosan fenntartott, intézményesített hazugságról is szólt.

A bolgár fordulat: A biológiai egyensúly helyreáll

A történet azonban itt nem ért véget. 2022-ben, ahogy a vírus enyhébb variánsai terjedtek és a drasztikus kórházi protokollok háttérbe szorultak, a halálozási görbe zuhanni kezdett. 2023-ra a halálozások száma 101 000 főre esett vissza – vagyis már a pandémia előtti szint alá került.

A bolgár halálozási adatok jól illusztrálják ezt a mintázatot. A bolgár Nemzeti Statisztikai Intézet szerint az országban 2019-ben 108 083, 2020-ban 124 735, 2021-ben pedig 148 995 halálesetet regisztráltak. 2022-ben a halálozás 118 814-re esett vissza, 2023-ban 101 006-ra, 2024-ben pedig 100 736-ra – vagyis két egymást követő évben már a pandémia előtti 2019-es szint alatt volt az összes halálozás.

Ez a jelenség tökéletesen leírható az epidemiológiából ismert „pull-forward” (vagy halálozási betakarítás) hatással. Az elmélet szerint egy súlyos járványhullám „előrehozza” azoknak a halálát, akik súlyos krónikus betegségekkel élnek, és a következő években egyébként is elhunytak volna. Minél halálosabb a kezdeti hullám – ahogy az a Delta variáns és a kezelési protokollok miatt Bulgáriában történt –, annál erősebb a rákövetkező kompenzációs időszak, amikor a halálozás az átlag alá esik.

A természet elvégezte a munkát: a rendszer egyensúlyba került. Nem maradt hátra tartós többlethalálozás, nem jelentek meg rejtélyes betegséghullámok.

A kontrollcsoport tanulsága

Bulgária esete azért kulcsfontosságú, mert megmutatja a majdnem természetes járványdinamika lefutását egy minimálisan beavatkozó környezetben. A népesség megkapta ugyanazt a vírust, mint a világ többi része, de nagyrészt kimaradt a tömeges oltási kísérletből. Az adatok azt mutatják, hogy a bolgár társadalom biológiai rendszere képes volt a regenerálódásra, és két év alatt visszatért a normális kerékvágásba.

A kérdés, ami innentől kezdve felmerül: miért nem történt meg ugyanez a természetes helyreállás azokban a magasan átoltott országokban, ahol a halálozás tartósan a pandémia előtti szint felett ragadt?

Bulgária nem csupán statisztikai különlegesség. Ők lettek az emberiség nagy kísérletének egyik kontrollcsoportja – és az ő adataik nem hazudnak.

Szingapúr – A laboratóriumi kísérlet tragédiája

Miközben Bulgária lakosságának ösztönös bizalmatlansága révén kimaradt a globális beavatkozás extrém mértékéből, Szingapúr annak tökéletes ellentéte lett: egy laboratóriumi precizitással levezényelt kísérlet. A hipermodern, digitálisan fegyelmezett városállam a technokrata járványkezelés mintapéldájából vált a biológiai rendszerhiba legfőbb figyelmeztető jelévé.

A 6 milliós Szingapúrban az állam a SingPass nevű digitális személyazonosítón keresztül teljes kontrollt gyakorolt a lakosság felett. A pandémia idején ez a rendszer vált a szegregáció eszközévé: zöld jelzés járt a beoltottaknak, piros az oltatlanoknak. Az éttermek, munkahelyek és üzletek kapui csak a zöld kód birtokosai előtt nyíltak meg. A szabálykövetés nem választás volt, hanem a túlélés záloga.

Ennek eredményeként 2021 közepére a lakosság 92%-a – döntően Pfizer és Moderna mRNS-vakcinákkal – átoltásra került. A kísérlet elindult.

A 2020-as illúzió és a hivatalos narratíva kettős mércéje

2020-ban, a járvány első évében Szingapúr a siker szimbólumaként tündökölt. A szigorú lezárásoknak köszönhetően mindössze 29 hivatalos COVID-halálesetet jelentettek, a kormány és a média győzelmi jelentésektől volt hangos.

Az oltási kampány lezárulta után azonban a trend megfordult. A szingapúri statisztikai hivatal saját adatai szerint az életkor szerint korrigált halálozási ráta 2020-hoz képest 2022-re csúcsra futott (5,2-ről 5,9 halálesetre 1000 lakosonként), és 2023-ban is csak részben esett vissza (5,6), vagyis a halálozás tartósan a pandémia előtti szint felett maradt.

Független adatelemzők ennél jóval sötétebb képet rajzolnak. A Mortality.watch nem-hivatalos excess-adatbázisa szerint Szingapúr 2022–23 folyamán több egymást követő negyedévben 25% feletti többlethalálozást mutatott, és 2023 második negyedévére 37%-kal haladta meg a 2019-es trendet – ezzel a világ élére került a rangsorban. Egyes elemzések szerint a 2020 óta felhalmozódott többlethalálozás meghaladja a 9000 főt, ami több mint négyszerese a hivatalosan jelentett, nagyjából 2000 COVID-halálesetnek.

A hivatalos magyarázat a klasszikus: elhalasztott kezelések, öregedő társadalom. A nem-mainstream elemzések viszont azt vetik fel, hogy egy ilyen mértékű és ilyen gyorsan kialakuló többlethalálozást nem lehet pusztán demográfiával és „egészségügyi csúszásokkal” megmagyarázni, különösen egy olyan rendszerben, amely korábban a járványkezelés mintatanulója volt.

A pandémia előtt Szingapúr stabil természetes népességnövekedést mutatott: évi 17–18 ezer fővel többen születtek, mint ahányan meghaltak. 2021-ben azonban – közvetlenül azután, hogy az ország elérte a 85%-os boosterátoltságot – a halálozások száma hirtelen megugrott (24–27 ezerre), miközben a születések meredeken zuhanni kezdtek.

A természetes növekedés így három év alatt 18 000-ről 5 000 főre esett vissza, vagyis a korábbi érték közel 70%-ára zsugorodott.

A grafikon egyértelműen mutatja: 2021-től Szingapúr demográfiai trendje megtört, a halálozás tartósan megemelkedett, a születések pedig nem álltak helyre.

A felszín alatti adatok: rák- és idegrendszeri robbanás

Amit a hivatalos szervek elhallgattak, arról a pénzügyi és gyógyszerpiaci adatok árulkodtak. A gyógyszereladási adatokat monitorozó, hedge fundok által is használt elemző cégek riportjai egyértelmű mintázatot tártak fel 2022-től kezdődően:

Rákgyógyszerek: Kulcsfontosságú onkológiai szerek, mint a Docetaxel (emlő-, prosztata-, tüdőrák), a Temodal (agydaganatok) és az Abraxane (hasnyálmirigyrák) forgalma 180-300%-kal ugrott meg. Ekkora növekedés nem magyarázható szűrési pótlásokkal; ez egy új, nagyszámú betegpopuláció megjelenését jelzi.

Idegrendszeri leépülés: A legsokkolóbb adat a Riluzole nevű, ALS (motoros neuron betegség) kezelésére használt gyógyszeré. Ennek eladásai harminc évnyi stabilitás után 2021 második felétől megháromszorozódtak, és azóta is ezen a szinten maradtak. Ez egy ritka betegség, amelynek előfordulása nem ugorhat meg ilyen mértékben diagnosztikai változások miatt.

Ugyanezt a drámai mintát mutatták a perinatális (születés körüli) halálozási adatok is, amelyek 25-32%-kal nőttek az oltási kampányt követő időszakban egy olyan országban, amely korábban a világ legalacsonyabb csecsemőhalandóságával büszkélkedhetett.

A biológiai mechanizmusok beismerése

Ezeket a mintázatokat kezdetben csak független kutatók és kisebb laboratóriumi vizsgálatok merték összefüggésbe hozni az mRNS-technológia biológiai mellékhatásaival. Az elmúlt évben azonban több nemzeti kutatócsoport – köztük a szlovák kormány által finanszírozott vizsgálat – is kimutatta, hogy a Pfizer és Moderna oltóanyagokban maradvány plazmid DNS-szakaszok, köztük SV40-eredetű promóterelemek találhatók.

Ezek a szekvenciák elméletileg képesek integrálódni az emberi genomba, különösen gyorsan osztódó vagy gyulladt szövetekben, ami valós onkogén kockázatot vet fel.

Ezek a megállapítások már a 2025 eleji CDC/ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) zárt ülésén is bemutatásra kerültek, ahol a dokumentáció szerint a bizottság „további vizsgálatok szükségességét” ismerte el.

Ugyanezen kutatások rávilágítottak arra is, hogy a lipid-nanorészecskék képesek átjutni a vér-agy gáton, és neuroinflammációt válthatnak ki – ez a mechanizmus logikus magyarázatot ad az olyan neurodegeneratív betegségek, mint az ALS, Parkinson-kór vagy demencia szokatlanul gyors felfutására az oltási évek után.

Egy orvosi tükörkép két arccal

Bulgária és Szingapúr ugyanannak a történetnek a két végpontja. Az egyik jórészt kimaradt a kísérletből, és a biológiai egyensúlya helyreállt. A másik laboratóriumi precizitással végrehajtotta azt, és az eredmény egy tartós többlethalálozásban, valamint daganatos és idegrendszeri betegségek robbanásszerű növekedésében mérhető.

Szingapúr esete azt bizonyítja, hogy a technológiai kontroll illúziója nem képes felülírni a biológia törvényeit. A rendszerbe írt mesterséges kód nem a megmentést, hanem a diszregulációt hozta el.

Az Egyesült Államok – A beragadt többlethalálozás

Miközben Bulgária biológiai rendszere a természet törvényei szerint helyreállt, és Szingapúr egy új típusú egészségügyi összeomlásba süllyedt, az Egyesült Államok ugyanazt a nyugtalanító utat járja: a „tartós többlethalálozás” útját. Ez az a jelenség, amelyre máig nincs hivatalos magyarázat, pedig minden adat ugyanabba az irányba mutat.

A számok, amik nem akarnak visszaesni

A CDC saját nyilvántartása szerint 2021 és 2024 között az USA-ban több mint 1,2 millióval több ember halt meg, mint amennyit a demográfiai trendek indokoltak volna. A „pull-forward” hatás alapján a mortalitásnak 2022-re csökkennie, 2023-ra pedig normalizálódnia kellett volna – ahogy Bulgáriában is történt. De nem ez történt.

A halálozási görbe egyszerűen „beragadt” a pandémia előtti szint felett:

2020: A COVID első hulláma – a többlethalálozás okait ismerjük.

2021: A tömeges oltási kampány – a várt javulás helyett újabb, még magasabb csúcs.

2022–2024: A vírus enyhült, a járvány hivatalosan véget ért, de a halálozás tartósan 10-15%-kal magasabb maradt az alapvonalnál.

A hivatalos magyarázatok – elhalasztott kezelések, a lezárások okozta stressz, túlsúly – képtelenek megindokolni egy ilyen mértékű, éveken át tartó, lineáris többlethalálozást.

A váratlan áldozatok: A fiatalok és a dolgozók

A legriasztóbb jel nem az idősek, hanem a fiatal, aktív korosztály adataiban látszott már idejekorán. A 2022 január elején nyilvánosságra került adatok sokkolták az amerikai pénzügyi világot. Scott Davison, a OneAmerica biztosítótársaság vezérigazgatója egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az általuk biztosított, 18–64 éves korosztályban a halálozási ráta 40%-kal emelkedett a pandémia előtti szintekhez képest.

Hangsúlyozta, hogy ez egy „hallatlan”, a biztosítási iparág történetében soha nem látott mértékű növekedés, amely nem egyedi jelenség, hanem az egész szektorra jellemző. A bejelentés legparadoxabb része azonban a konklúzió volt. Miközben Davison a biztosítottjaik körében tapasztalt, kataklizmikus mértékű halálozási hullámról számolt be – amely pontosan egybeesett a kötelező oltások bevezetésével –, egyúttal közölte, hogy saját vállalatánál is kötelezővé teszi a COVID-oltást. Ez a kettősség tökéletesen leplezi le a korszak kognitív disszonanciáját: a kőkemény biztosítási adatok már a vészharangot kongatták, de a vállalati és politikai világ még a hivatalos narratívát követte.

A biológiai összeomlás jelei: Szívhalál és “turbo rák”

A statisztikák mögött konkrét biológiai folyamatok húzódnak. Míg a boncolási jegyzőkönyvekben egyre gyakrabban szerepel az „ismeretlen eredetű hirtelen szívmegállás”, addig a tudományos kutatások és a nyers adatok kíméletlen pontossággal kezdték alátámasztani a gyanút. Több, nagy presztízsű tanulmány is dokumentálta a szívvel kapcsolatos halálozás megnövekedett kockázatát fiatal férfiaknál az mRNS-oltások után. Ezt a jelenséget tükrözte az a riasztó mintázat is, amelyet több ország – köztük Izrael, Skócia és Németország – mentőszolgálati adatainak elemzése megerősített: a szívmegállás miatti segélyhívások száma drámaian megugrott 2021-től, pontosan egybeesve a tömeges emlékeztető oltási kampányokkal.

Ezzel párhuzamosan onkológusok és patológusok világszerte kezdtek beszámolni a „turbo cancer” jelenségéről: extrém agresszív, gyors lefolyású daganatokról, amelyek gyakran fiatal, korábban egészséges embereknél jelentek meg. Ami sokáig csupán klinikai tapasztalatnak tűnt, arról végül a statisztika is megszólalt.

A CDC nyilvánosan elérhető, de rendkívül komplex WONDER adatbázisának független elemzései is megerősítették a klinikai tapasztalatokat. Az adatok szerint 2020 és 2023 között a pajzsmirigy-, nyirokrendszeri és hasnyálmirigyrák előfordulása 25–35%-kal nőtt. Még ennél is sokkolóbb, hogy a rákos halálozás a fiatal korcsoportokban 29%-kal magasabb volt, mint a pandémia előtti, 2015–2019-es évek átlaga.

Az akadémiai ítélet: A görbe, ami nem tért vissza a fiataloknál

2025 szeptemberében a Stanford Egyetem világszerte elismert epidemiológusa, John Ioannidis, a Nobel-díjas Michael Levitt és egy osztrák kutatócsoport közösen publikáltak egy rendkívül fontos tanulmányt a pandémia utáni halálozási mintázatokról.

Bár a kutatás Ausztria adatait elemezte, a következtetései globális szinten is rávilágítanak a cikkünkben tárgyalt jelenségre.

A tanulmány legfontosabb megállapításai a következők voltak:

A normális rend helyreállt az időseknél: Ausztriában a 60 év feletti korosztályban a halálozás 2024-re visszatért a pandémia előtti szintre, sőt, annál alacsonyabb lett. Ez igazolja a “pull-forward” hatást, ahogy azt Bulgáriában is láttuk. A COVID-19-nek 2024-ben már nem volt látható hatása az idősek halálozására. Riasztó többlethalálozás a fiataloknál: Ezzel szöges ellentétben a fiatalabb korosztályokban (különösen a 10-39 évesek körében) a halálozás magasabb maradt a pandémia előtti szintnél. Ez a többlethalálozás nem volt a COVID-hoz köthető. A hivatalos COVID-halálok megkérdőjelezése: Az elemzés kimutatta, hogy a hivatalosan jelentett COVID-halálesetek száma valószínűleg jelentősen túlbecsült volt a teljes pandémia alatt.

A szerzők a konklúzióban így fogalmaznak, kiemelve a fiatalokat érintő aggasztó trendet:

“Post-pandemic COVID-19 deaths had no visible impact on mortality patterns in Austria and were likely overcounted. Increased post-pandemic mortality patterns in the young are particularly worrisome.” Magyarul: “A pandémia utáni COVID-haláloknak nem volt látható hatása az ausztriai halálozási mintázatokra, és valószínűleg túl lettek becsülve. A fiatalok körében megnövekedett pandémia utáni halálozási mintázatok különösen aggasztóak.”

Ez a tanulmány tehát tudományosan dokumentálja azt a mintázatot, amit az USA-ban az életbiztosítási adatok is mutattak: miközben a COVID mint veszély eltűnt, a fiatal, aktív korosztály körében egy új, rejtélyes halálozási hullám jelent meg. Ioannidis és munkatársai ezzel tudományos bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a biológiai egyensúly valóban nem állt helyre – de a probléma leginkább a fiatalokat érinti.

Az USA esete azért kulcsfontosságú, mert itt minden adat nyilvános. A kardiovaszkuláris, onkológiai és demográfiai trendek együttesen nem egyetlen betegségre, hanem egy rendszerszintű zavar kialakulására utalnak. Az emberiség történetének legnagyobb egészségügyi beavatkozása után a halálozási görbe nem visszapattant – hanem eltört.

Japán – A fegyelmezett társadalom csendes összeomlása

Ha Szingapúr a digitális engedelmesség laboratóriuma volt, akkor Japán a társadalmi fegyelem és az egészségtudatosság fellegvára. Egy ország, ahol a maszkviselés és a higiénia nem kényszer, hanem kulturális reflex. A világ egyik leghosszabb életkorát és legstabilabb egészségügyi rendszerét felmutató nemzet a pandémia után mégis Szingapúr sorsára jutott: egy csendes, de mély egészségügyi válság bontakozott ki, amelynek okait a hivatalos szervek máig nem néven nevezik.

A paradoxon: Rekordhalálozás a világ legegészségesebb népénél

A 2023-as hivatalos adatok sokkolták a nemzetet. Japánban a többlethalálozás meghaladta a 90 000 főt, ami a háború utáni történelem egyik legmagasabb értéke. A halálesetek döntő többségét azonban nem a COVID-hoz, hanem homályos kategóriákhoz sorolták, mint például a „nem meghatározott szív-érrendszeri és neurológiai okok”.

Ez a jelenség egy mély paradoxont tárt fel: miközben Japán a világ egyik legegészségesebb társadalma, az oltási kampányt követően a halálozási és megbetegedési mutatók történelmi mélységekbe zuhantak. Nőtt az agyvérzések, trombózisok és a daganatos halálozás aránya, miközben megduplázódott az ismeretlen okú hirtelen halálesetek száma a fiatal férfiak körében.

Az idegrendszeri válság árulkodó adatai

A legriasztóbb adatok ismét a gyógyszerpiaci elemzésekből kerültek elő. A gyógyszerforgalmat monitorozó riportok szerint a Riluzole nevű, ALS (motoros neuron betegség) kezelésére szolgáló gyógyszer eladásai 540%-kal nőttek 2021 és 2023 között. Az ALS egy ritka, halálos idegrendszeri leépülés – ilyen mértékű, robbanásszerű növekedés egy stabil populációban biológiailag lehetetlen lenne külső beavatkozás nélkül. Ezt a trendet a Parkinson-kór és a demencia kezelésére szolgáló gyógyszerek forgalmának meredek emelkedése is megerősítette.

A legriasztóbb adatokat a japán gyógyszerpiaci statisztikák szolgáltatják. A statja.com adatbázis szerint a Riluzole nevű, ALS (motoros neuron betegség) kezelésére szolgáló gyógyszer eladásai – több évnyi stagnálás és csökkenés után – 2021-ről 2022-re egyetlen év alatt több mint 440%-kal, példa nélküli mértékben nőttek. Ez a robbanás a generikus piacon történt, ami egyértelműen egy új, tömeges betegpopuláció hirtelen megjelenésére utal Japánban, pontosan a tömeges oltási kampányt követő időszakban.

A klinikai és piaci adatokra végül a hivatalos szervek is reagáltak. A japán Egészségügyi Minisztérium 2024-ben kiadott elemzése kimutatta, hogy a „nem meghatározott idegrendszeri halálokok” száma 65%-kal emelkedett 2021 után. Ez szinte hajszálpontosan ugyanaz az időablak, amelyben a japán lakosság döntő többsége megkapta az mRNS-alapú Pfizer-oltást.

Japán esete azért perdöntő, mert itt nem lehet az elhízásra, a rossz egészségügyi ellátásra vagy az életmódbeli tényezőkre hivatkozni. Egy rendkívül stabil és egészséges rendszerbe egyetlen, drasztikusan új biológiai tényezőt vezettek be tömeges méretekben. Az eredményeket ma már a statisztikák könyörtelenül dokumentálják.

Végül dél-koreai bizonyítékok: Két tanulmány, egy ítélet

Az előzőekben bemutatott aggasztó mintázatokat – a “turbo rák” jelenségét, a rákgyógyszerek iránti megugró keresletet – a fősodratú orvostudomány máig véletlen egybeesésnek, a lezárások mellékhatásának vagy puszta spekulációnak minősíti. Azonban 2025-ben a Biomarker Research című tudományos folyóiratban megjelent egy olyan tanulmány, amely véget vet a találgatásoknak, és statisztikai bizonyítékot szolgáltat a gyanú megalapozottságára.

A dél-koreai kutatók által jegyzett, több mint 8,4 millió ember adatait feldolgozó nagyszabású kohorszvizsgálat célja az volt, hogy felmérje a daganatos megbetegedések kockázatát egy évvel a COVID-19 oltás után. Az eredmények igazolták a legrosszabb félelmeket.

A tanulmány kimutatta, hogy a COVID-19 oltás statisztikailag szignifikáns mértékben növelte több daganattípus kockázatát.

A legfontosabb eredmények (kockázati arányok – HR):

Prosztatarák: 68,7%-kal megnövekedett kockázat (HR: 1,687)

Tüdőrák: 53,3%-kal megnövekedett kockázat (HR: 1,533)

Pajzsmirigyrák: 35,1%-kal megnövekedett kockázat (HR: 1,351)

Gyomorrák: 33,5%-kal megnövekedett kockázat (HR: 1,335)

Vastagbélrák: 28,3%-kal megnövekedett kockázat (HR: 1,283)

Emlőrák: 19,7%-kal megnövekedett kockázat (HR: 1,197)

A kutatás külön kiemelte, hogy az mRNS-vakcinák kifejezetten a pajzsmirigy-, vastagbél-, tüdő- és emlőrák megnövekedett kockázatával álltak összefüggésben.

A másik dél-koreai “beismerés”

Amikor már a statisztikával sem lehet kellő mértékben tompítani

2025 novemberében egy olyan tanulmány látott napvilágot Dél-Koreából, amely nem kevesebb, mint egy statisztikai vádirat a globális oltási kampány ellen. A több mint 51 millió ember adatait feldolgozó kutatás – bár szerzői láthatóan mindent megtettek, hogy tompítsák a konklúzió élét – egy olyan pusztító igazságot tárt fel, amelyet már nem lehet statisztikai köddel elfedni.

A tanulmány felszínen bemutatott eredményei már önmagukban is sokkolóak. A kutatók kimutatták, hogy a többszörösen oltottak körében drámaian megnőtt a mindennapi fertőzések kockázata. A számok nem hagynak teret a félreértésnek: a 4 vagy több dózissal oltottaknál, az összevont 0-1 dózisos referenciacsoporthoz képest:

Az akut nasopharyngitis – vagyis az orr és a garat hirtelen fellépő, gyulladásos fertőzése – kockázata 122%-kal nőtt. Ez a diagnózis a „megfázás” orvosi megfelelője, de annál jóval kellemetlenebb és erősebb tünetekkel jár. A négyszer vagy többször oltottaknál ez a betegség több mint kétszer olyan gyakran fordult elő, mint a referenciacsoportban.

Az összes felső légúti fertőzés együttes kockázata 68%-kal emelkedett. Ide tartozik szinte minden gyakori légúti megbetegedés: az arcüreggyulladás, torokgyulladás, mandulagyulladás, gégegyulladás és más hasonló fertőzések. A tanulmány legpontosabb modellje szerint ezek együttvéve majdnem másfélszer gyakoribbak lettek a 4+ dózist kapóknál.

A tüdőgyulladás előfordulása is mintegy 20%-kal magasabb volt ebben a csoportban. Bár ez a növekedés mérsékeltebb, mint az előző kettő, mégis egyértelmű, statisztikailag stabil jel arra, hogy a gyakori oltás nem az immunrendszer erősödésével, hanem annak terhelődésével társul.

Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. A tanulmány valódi, hátborzongató üzenete a módszertanában rejlik. A kutatók egy statisztikai bűvészmutatvánnyal éltek: az egészséges, oltatlan kontrollcsoportot “felhígították” az egyszer oltottak gyengébb, sérülékenyebb csoportjával.

De miért is ennyire problémás az egyszer oltottak csoportja, és miért minősül statisztikai csalásnak az oltatlanokkal való összemosásuk?

Azért, mert az egyszer oltottak csoportja nem egy véletlenszerű mintája a társadalomnak, hanem egy statisztikai gyűjtőmedence, a kísérlet negatív kimeneteleinek lerakóhelye. Ide kerülnek azok:

akik az első dózis után súlyos mellékhatást tapasztaltak;

akiknek krónikus betegsége az első oltás után rosszabbodott, vagy orvosuk tanácsolta el őket a folytatástól;

és azok, akik eleve annyira sérülékenyek és idősek voltak, hogy a második adagot már nem is vállalhatták.

Ez a csoport definíció szerint a kísérlet sérülékeny alanyait és negatív következményeit tömöríti. Miközben a 2., 3. és 4. dózist felvevők egy önszelektált, a beavatkozást láthatóan jól toleráló „túlélő” csoportot alkotnak. A kutatók tehát egy eleve beteg, sérült csoportot tettek meg hamis alapvonalnak és hozzájuk hasonlították a további oltásokat felvevők eredményeit.

A tény, hogy a tanulmány szerzői mélyen hallgatnak arról, hogy a referenciacsoportjuk milyen arányban áll oltatlanokból és egyszer oltottakból, önmagában is beszédes. Valószínűsíthető, hogy az arány leleplezte volna a statisztikai bűvészmutatványt.

Gondoljunk csak bele, mit jelent ez: a bemutatott, drámai kockázatnövekedés egy olyan kísérleti elrendezésben született, amely strukturálisan, erősen a vakcinák biztonságosságának irányába torzított! A negatív jel annyira elsöprő erejű volt, hogy még ezen a statisztikai bűvészkedésen is áttört. Ez pedig egyetlen, megfellebbezhetetlen következtetésre ad okot: a valóság, amelyet ez a statisztikai mismásolás eltakarni próbált, még a bemutatott, sokkoló adatoknál is sokkal sötétebb. Amit a tanulmány kimutatott, az tehát nem a teljes igazság, hanem csupán a jéghegy csúcsa; az a része a pusztító valóságnak, amelyet már semmilyen módszertani trükkel nem lehetett a szőnyeg alá söpörni. A valódi kár mértéke egy oltatlan, egészséges kontrollcsoporttal összehasonlítva minden bizonnyal még ennél is jóval magasabb lenne.

És tegyük hozzá, hogy ez a dél-koreai adatbomba nem egy magányos csillag az égen. Tökéletesen megerősíti azt a mintázatot, amelyet a Clevelandi Klinika kutatása is feltárt már korábban. Az amerikai kutatók több tízezer egészségügyi dolgozót követve jutottak arra a megdöbbentő, de statisztikailag cáfolhatatlan következtetésre, amelyet azóta is próbálnak elhallgatni:

„Azt találtuk, hogy a magasabb számú vakcinadózis a COVID-19 magasabb kockázatával járt együtt...”

A két, egymástól független, hatalmas adatbázison végzett elemzés ítélete tehát egybevágó és megfellebbezhetetlen: a több oltás nem erősebb immunvédelmet, hanem több fertőzést jelent.

A dél-koreai tanulmány talán egy véletlen beismerés, egy olyan adatsor, amely a szerzők szándékai ellenére is leleplezi a biológiai valóságot. Azt a valóságot, amelyet már nem lehet a végtelenségig statisztikai trükkökkel vagy marketing szlogenekkel elfedni.

A két korai tanulmány nem csupán alátámasztja a Szingapúrban, az USA-ban és Japánban látott, a rákgyógyszerek piacán tapasztalt robbanást, illetve a fennmaradt többlethalálozást, hanem tudományos magyarázatot is ad rá. Ez már nem statisztikai anomália, hanem a korábbi cikkeimben is már leírt biológiai mechanizmusok – a genetikai instabilitást okozó DNS-szennyeződés és az immunrendszer éberségét csökkentő IgG4-eltolódás – előre jelezhető, populációs szintű következmény.

A dél-koreai tanulmányok tudományos mérföldkövek: nagymintás bizonyítékok arra, hogy a modern történelem legnagyobb - Nobel-díjas - egészségügyi beavatkozása és a daganatos megbetegedések gyakoribbá válása, illetve az immunrendszer gyengébb működése között valós, statisztikailag kimutatható kapcsolat áll fenn. Az elefánt a porcelánboltban ezzel tudományos nevet és azonosítót kapott.

Négy ország, egyetlen ítélet:

A kísérlet végeredménye

A világjárvány narratívája lehetőséget adott az emberiség történetének legnagyobb, globális méretű biológiai kísérletére – nem laboratóriumban, hanem valós populációkon. Most, 2025 végén, a statisztikák már nem hazudnak. Négy ország, négy különböző társadalmi modell, négy eltérő stratégia – és mégis ugyanabba az irányba mutató, letagadhatatlan biológiai következmények.

1. Bulgária – A természet kontrollja

Egy ország, ahol az emberek nem hittek a rendszernek, és jórészt kimaradtak a kísérletből. Egy természetes járványhullám után a halálozási görbe két év alatt visszaállt a pandémia előtti szintre, sőt, az alá csökkent. A rendszer regenerálódott. Sem tartós többlethalálozás, sem új, rejtélyes betegséghullámok nem jelentek meg.

2. Szingapúr – A laboratóriumi precizitású katasztrófa

Egy digitálisan kontrollált, 92%-ban átoltott társadalom, ahol a technokrata rend mindenek felett állt. Az eredmény: a világ egyik legmagasabb többlethalálozási aránya, a rákos és idegrendszeri betegségek (ALS) robbanásszerű növekedése egy olyan országban, ahol az egészségügyi rendszer a világ élvonala. A biológiai rendszer nem helyreállt, hanem új, ismeretlen betegségek forrásává vált.

3. Egyesült Államok – A beragadt összeomlás

Egy technológiai szuperhatalom, ahol a vírus eltűnt, de a plusz halálesetek maradtak. A halálozási görbe „beragadt” a normális szint felett, különösen a fiatal, aktív korosztályban. A hirtelen szívhalál és az agresszív „turbo rákok” tömegjelenséggé váltak. A biológiai rendszer nem talált vissza a normális működéshez.

4. Japán – A fegyelmezett rend paradoxona

A világ legegészségesebb, legfegyelmezettebb társadalma, ahol a 87%-os átoltottság után rekordszintű többlethalálozás és az idegrendszeri leépülés csendes járványa bontakozott ki. Japán esete bizonyította, hogy a legjobb életmód és a legmagasabb szintű egészségtudatosság sem képes ellensúlyozni egy mesterséges biológiai beavatkozás rendszerszintű hatásait.

A tendencia nem földrajzi, nem gazdasági, hanem biológiai. Az egyetlen érdemi különbség az, hogy hol és mennyire avatkoztak bele az emberi sejtek természetes működésébe.

A természet visszarendez, a mesterséges rendszer nem

Bulgáriában a természet rendje működött: a járvány lefutott, és a populáció biológiai rendszere visszatalált az egyensúlyi állapotába. Szingapúrban, Japánban, az USA-ban és a világ sok országában viszont a rendszerbe egy mesterséges kódot írtak – egy olyan biológiai utasítást, amely a jelek szerint tartós diszregulációt okoz.

Láthatjuk a természet képes helyreállni, rendet tenni, ha békén hagyják. Egy mesterségesen módosított rendszer viszont úgy tűnik, nem találja meg az egyensúlyt, vagy ha talán igen, sokkal nagyobb árat kell fizessünk érte.

Jogi és etikai nyilatkozat

Ez az írás nem minősül orvosi tanácsnak , és nem helyettesíti az orvosi konzultációt.

A benne szereplő adatok és következtetések nyilvánosan elérhető források feldolgozásán , valamint a szerző saját értelmezésén és véleményén alapulnak.

Célja, hogy gondolkodásra ösztönözzön és párbeszédet indítson az egészségügyi döntések következményeiről és azok hosszú távú hatásairól.