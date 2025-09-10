Az elhallgatott tanulmány: Aaron Siri nyilvánosságra hozta a gyerekkori oltások valós biztonsági mérlegét. Az eredmények döbbenetesek.

ENGLISH VERSION IS HERE!



2025. szeptember 9-én, kedden délután a washingtoni Capitol Hillen került sor a Szenátus Állandó Vizsgálóbizottságának albizottsági meghallgatására, amelynek címe:

„Hogyan rombolta a tudományt a korrupció – hatása a közvéleményre és oltáspolitikára” .

A meghallgatás célja az volt, hogy bemutassa, miként torzul a tudományos kutatás és publikációs folyamat, amikor politikai és gazdasági érdekek felülírják a valós eredményeket – különösen az oltások biztonságosságával kapcsolatban.

Nem független ettől az a tény sem, hogy az elmúlt években tömegesen beadott mRNS oltások brutális mellékhatás-profiljának „köszönhetően” totálisan megrendült a bizalom az oltások biztonságosságában. A VAERS jelentések százezrei és családok millióinak tapasztalatai olyan mellékhatásokra mutattak rá rövid időn belül, amelyek példátlanok a vakcinák történetében, ilyen gyorsasággal. Ennek hatására sok ember szeme felnyílt, és egyre többen kezdték megkérdőjelezni a vakon, vallásként követett oltási dogmákat.

Éppen ezért juthattunk el most odáig, hogy Amerikában végre teret kap a valós tudomány – a kényelmetlen, de valós eredmények bemutatása –, szemben az évtizedek óta uralkodó, kritika nélküli vakcina-hitvallással.

A meghallgatáson Aaron Siri ügyvéd tanúként ismertette álláspontját, és olyan adatokat hozott nyilvánosságra, amelyek gyökeresen megváltoztathatják a gyerekkori oltások biztonságosságáról eddig kialakított képet.

Az Orvostudományi Intézet (IOM) beismerése

Siri emlékeztetett arra, hogy 2013-ban az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériuma megbízta az Orvostudományi Intézetet (Institute of Medicine), hogy vizsgálja át a teljes tudományos irodalmat a CDC gyermekkori oltási ütemtervének biztonságosságáról.

Az eredmény megdöbbentő volt: ilyen kutatások egyszerűen nem léteztek . Nem készült hosszú távú összehasonlító vizsgálat az oltott és az oltatlan gyerekek egészségi állapotáról.

Az IOM tehát csak annyit tudott kijelenteni: „Nincs bizonyíték arra, hogy az ütemterv nem biztonságos.” Ez azonban nem ugyanaz, mintha bizonyíték lenne arra, hogy biztonságos!

A Henry Ford Medical Center vizsgálata

2017-ben az Informed Consent Action Network (ICAN) elérte, hogy a Henry Ford Medical Centerben dr. Marcus Zervos vezetésével elinduljon egy nagyszabású összehasonlító kutatás. Ez az intézmény évtizedek óta gyűjtött egészségügyi adatokat több tízezer gyermekről, így ideális alapot biztosított a vizsgálathoz.

Fontos hangsúlyozni: a kutatók teljesen mainstream tudósok voltak, akik elkötelezetten vakcina-pártiak (provaxerek) .

A vizsgálatot eredetileg épp azért indították el, hogy végleg bebizonyítsák: az „oltásellenes” állítás, miszerint az oltatlan gyerekek egészségesebbek, nem igaz.

2020-ban elkészült az elemzés:

mintegy 16.000 oltott gyereket hasonlítottak össze 2.000 oltatlan gyerekkel.

Az eredmények azonban teljesen az ellenkezőjét mutatták annak, amire számítottak:

Az oltott gyerekeknél 4,09-szeres volt az asztma előfordulása . 6,16-szoros volt az autoimmun betegségek kockázata . 6,15-szoros volt a neurodevelopmentális zavarok aránya , ezen belül a fejlődési késés 3,74-szeres, a beszédzavar 4,02-szeres volt. Az oltottaknál 262 ADHD esetet találtak, az oltatlanoknál egyet sem . Ugyanez a helyzet a tanulási zavarok, értelmi fogyatékosság és tikek esetében: nulla az oltatlan gyermeknél, de több tucat az oltott gyermeknél .

Összességében 10 év után az oltatlan gyerekek 17%-ának, míg az oltottak 57%-ának volt legalább egy krónikus egészségügyi problémája.

Impact Of Childhood Vaccination On Short And Long Term Chronic Health Outcomes In Children A Birth Cohort Study

De miért nem jelent meg a tanulmány?

A kutatást elvégző orvosok elismerték, hogy a vizsgálat jól megtervezett és pontos volt, mégsem küldték be publikálásra. Az ok egyszerű: az eredmények nem illeszkedtek a hivatalos narratívába. Dr. Zervos attól tartott, hogy elveszíti állását, dr. LaMuretto pedig úgy vélte, a publikáció „kényelmetlen helyzetbe hozná az orvosokat”. Így a tanulmány a fiókban maradt – egészen mostanáig.

Ez a vizsgálat az első nagyszabású, hitelesített adatokon alapuló összehasonlítás az oltott és oltatlan gyermekek egészségügyi állapota között.

És az eredményei éppen az ellenkezőjét mutatják annak, amit eddig állítottak: az oltások nemhogy nem csökkentették a krónikus betegségek kockázatát, hanem sokszorosára növelték azt .

Ez valóban „game changer”: felülír mindent, amit eddig a gyerekkori oltások biztonságosságáról mondtak. Ha a tudomány tisztán működne, ez a tanulmány azonnal központi vitatémává vált volna. Ehelyett elhallgatták – de most, hogy napvilágra került, nem lehet többé figyelmen kívül hagyni.

A jövő útja egyetlen lehet: szabad választás

Paradox módon talán éppen az mRNS-oltások által elindított, katasztrofális és tagadhatatlan mellékhatás-cunaminak lehet “köszönetet” mondanunk. Ez a példátlan mértékű, családok millióit közvetlenül érintő tapasztalat volt az a brutális erő, amely végleg áttörte a vakcinákba vetett vakhit évtizedes gátját.

Olyan mértékű és személyes tapasztalaton alapuló bizalmi válságot okozott a hatóságokkal és a gyógyszeriparral szemben, amely megteremtette a társadalmi és politikai akaratot, hogy végre feltegyük azokat a kérdéseket is, amelyek eddig szentnek és sérthetetlennek számítottak – így juthattunk el a gyermekkori oltási rend valódi felülvizsgálatáig.

Az mRNS-kísérlet volt az a kegyetlen reflektorfény, amely nem csupán önnön veszélyességét mutatta meg, hanem rávilágított a teljes vakcinabiznisz évtizedes, profitorientált működésének mélyen rejtett mechanizmusaira is: az adatok elhallgatására, a kényelmetlen eredmények fiókba süllyesztésére és a kritikus hangok elnémítására.

A rendszer elvesztette legfontosabb fegyverét: a megkérdőjelezhetetlenség látszatát. A most nyilvánosságra került tanulmány eredményei nem csupán egy adathalmaz, hanem ennek az elvesztett hitelességnek a legfőbb bizonyítéka, amely egy új, a kritikus gondolkodás és az egyéni felelősségvállalás által fémjelzett korszak kapuját nyitja meg.

Ha ezek után van egyetlen legális és elfogadható lehetőség, az csakis a szabad választás lehetősége lehet. Mindenkinek joga van eldönteni, hogy vállalja-e saját felelősségére az oltások beadását. Semmiféle kényszerítés, zsarolás, korlátozás vagy kirekesztés nem fogadható el a továbbiakban – semmilyen indokkal. Ez a tanulmány és annak nyilvánosságra hozatala nemcsak tudományos mérföldkő, hanem erkölcsi fordulópont is: ha a gyermekeink egészségéről van szó, az igazságot többé nem lehet elhallgatni, elrejteni vagy eltemetni – és nem lehet az életükkel, egészségükkel tovább hazardírozni.

