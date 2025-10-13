Az elhallgatott igazság nyomában – A film, amit a hatalom sosem akart, hogy elkészüljön

Del Bigtree oknyomozó újságíró és filmkészítő új dokumentumfilmje:
An Inconvenient Study
(Egy kényelmetlen tanulmány)
nem pusztán kérdéseket vet fel – lerántja a leplet a modern orvoslás egyik legnagyobb önellentmondásáról.
Miért lett egy teljes generáció beteg, miközben soha nem volt még ennyi oltás, gyógyszer és egészségügyi beavatkozás?
És vajon miért hallgat mindenki?
A film egy elhallgatott tudományos vizsgálat történetét tárja fel, amely brutális őszinteséggel mutatja meg: az oltott és az oltatlan gyermekek egészsége között mély, statisztikailag is szignifikáns különbségek vannak – csakhogy ez az igazság túl kényelmetlen lett volna ahhoz, hogy napvilágra kerüljön.
Gyermekegészségügyi válság – a számok vádolnak
Bigtree filmje azzal a kijózanító ténnyel indul, hogy az amerikai gyerekek fele ma már krónikus betegségben szenved.
Asztma, allergiák, ADHD, autoimmun kórképek és autizmus — mindennapossá váltak, miközben a tudomány még mindig azt ismételgeti, hogy „nem tudjuk, miért”.
Pedig a genetika lassú. A környezetünk, az étrendünk, és a gyerekeink immunrendszere viszont drasztikusan megváltozott az elmúlt harminc évben — pont abban az időszakban, amikor a kötelező oltások száma megsokszorozódott.
A tudomány Szent Grálja, amit senki nem mer megérinteni
A film középpontjában az oltott–oltatlan összehasonlító vizsgálat áll – a tudomány szent grálja, amelyet a hatóságok és gyógyszercégek évtizedek óta kerülnek, az „etikai aggályokra” hivatkozva.
Csakhogy – teszi fel a film a kérdést – mi az etikusabb?
Megvonni egy gyermek védelmét egy vakcinától, vagy soha nem vizsgálni meg, hogy az valóban biztonságos-e?
Ha a biztonságosságot soha nem mérték össze egy valódi placebóval, akkor az egész biztonsági narratíva csupán hitrendszer, nem tudomány.
Egy totális oltáshívő orvos, aki az ellenkezőjét akarta bizonyítani
A történet kulcsfigurája Dr. Marcus Zervos, a Henry Ford Health System elismert fertőzéskutatója, aki egész életében a védőoltások megrögzött híve volt.
Amikor beleegyezett, hogy elvégezze az oltott és oltatlan gyermekek egészségét összehasonlító vizsgálatot, meg akarta cáfolni az “oltásellenes” állításokat – és egyszer s mindenkorra lezárni a vitát.
Csakhogy a valóság mást mutatott.
A tanulmány, amely több mint 18 000 gyermek adatait vizsgálta, elképesztő különbségeket talált:
2,5-szer több krónikus betegség az oltottaknál
4,3-szor több asztma
6-szor több autoimmun betegség
5,5-ször több idegrendszeri rendellenesség
és az oltatlan csoportban nulla eset ADHD, diabétesz, viselkedési zavar vagy tanulási nehézség terén.
A tudományos eredmények annyira egyértelműek voltak, hogy Zervos maga is megdöbbent. De nem a szakmai lelkiismeret győzött – hanem a félelem.
A félelem kultúrája és a tudomány elárulása
Rejtett kamerás felvételek tanúsága szerint Dr. Zervos végül nem merte publikálni a tanulmányt, mert tudta: a karrierje azonnal véget érne.
A Henry Ford intézet később „adatproblémákra” hivatkozva próbálta elhallgatni a botrányt, de a film világosan bemutatja, hogy valójában a rendszer saját igazságától fél.
Mert ha ez a tanulmány napvilágra kerülne, az alapjaiban rengetné meg a vakcinák köré épített dogmát – és vele együtt a milliárdos iparágat, amely a félelemre és a megfelelésre épít.
Egy vörös zászló, amit senki nem akar látni
Bigtree világosan fogalmaz: ez a tanulmány nem végső bizonyíték, hanem egy óriási piros zászló.
Egy jelzés, amit a tudományos közösségnek komolyan kellene vennie — ha még maradt benne bátorság.
És ez a jelzés összhangban van más független kutatásokkal, köztük Dr. Peter Aaby afrikai DTP-vizsgálataival, amelyek szintén súlyos nem-specifikus mellékhatásokat mutattak ki.
A szabad választás joga – az egyetlen tisztességes út
A film végső üzenete kristálytiszta:
Amíg nincs átlátható, független kutatás, addig senkinek nincs erkölcsi joga kényszeríteni az oltásra.
A tudomány nem parancs, hanem párbeszéd.
A valódi biztonság nem hatósági pecsétekből, hanem nyílt adatokból és szabad döntésekből születik.
Minden szülőnek, minden embernek joga van ismerni a kockázatokat és maga dönteni.
Mert a szabadság nem veszélyes.
Az elhallgatás az.
KariKór - Exposing Nobel Disease, Revealing Hidden Therapies is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.