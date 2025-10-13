Az elhallgatott igazság nyomában – A film, amit a hatalom sosem akart, hogy elkészüljön

ENGLISH VERSION IS HERE!

Del Bigtree oknyomozó újságíró és filmkészítő új dokumentumfilmje:

An Inconvenient Study

(Egy kényelmetlen tanulmány)

nem pusztán kérdéseket vet fel – lerántja a leplet a modern orvoslás egyik legnagyobb önellentmondásáról.

Miért lett egy teljes generáció beteg, miközben soha nem volt még ennyi oltás, gyógyszer és egészségügyi beavatkozás?

És vajon miért hallgat mindenki?

A film egy elhallgatott tudományos vizsgálat történetét tárja fel, amely brutális őszinteséggel mutatja meg: az oltott és az oltatlan gyermekek egészsége között mély, statisztikailag is szignifikáns különbségek vannak – csakhogy ez az igazság túl kényelmetlen lett volna ahhoz, hogy napvilágra kerüljön.

Gyermekegészségügyi válság – a számok vádolnak

Bigtree filmje azzal a kijózanító ténnyel indul, hogy az amerikai gyerekek fele ma már krónikus betegségben szenved.

Asztma, allergiák, ADHD, autoimmun kórképek és autizmus — mindennapossá váltak, miközben a tudomány még mindig azt ismételgeti, hogy „nem tudjuk, miért”.

Pedig a genetika lassú. A környezetünk, az étrendünk, és a gyerekeink immunrendszere viszont drasztikusan megváltozott az elmúlt harminc évben — pont abban az időszakban, amikor a kötelező oltások száma megsokszorozódott.

A tudomány Szent Grálja, amit senki nem mer megérinteni

A film középpontjában az oltott–oltatlan összehasonlító vizsgálat áll – a tudomány szent grálja, amelyet a hatóságok és gyógyszercégek évtizedek óta kerülnek, az „etikai aggályokra” hivatkozva.

Csakhogy – teszi fel a film a kérdést – mi az etikusabb?

Megvonni egy gyermek védelmét egy vakcinától, vagy soha nem vizsgálni meg, hogy az valóban biztonságos-e?

Ha a biztonságosságot soha nem mérték össze egy valódi placebóval, akkor az egész biztonsági narratíva csupán hitrendszer, nem tudomány.

Egy totális oltáshívő orvos, aki az ellenkezőjét akarta bizonyítani

A történet kulcsfigurája Dr. Marcus Zervos, a Henry Ford Health System elismert fertőzéskutatója, aki egész életében a védőoltások megrögzött híve volt.

Amikor beleegyezett, hogy elvégezze az oltott és oltatlan gyermekek egészségét összehasonlító vizsgálatot, meg akarta cáfolni az “oltásellenes” állításokat – és egyszer s mindenkorra lezárni a vitát.

Csakhogy a valóság mást mutatott.

A tanulmány, amely több mint 18 000 gyermek adatait vizsgálta, elképesztő különbségeket talált:

2,5-szer több krónikus betegség az oltottaknál

4,3-szor több asztma

6-szor több autoimmun betegség

5,5-ször több idegrendszeri rendellenesség

és az oltatlan csoportban nulla eset ADHD, diabétesz, viselkedési zavar vagy tanulási nehézség terén.

A tudományos eredmények annyira egyértelműek voltak, hogy Zervos maga is megdöbbent. De nem a szakmai lelkiismeret győzött – hanem a félelem.

A félelem kultúrája és a tudomány elárulása

Rejtett kamerás felvételek tanúsága szerint Dr. Zervos végül nem merte publikálni a tanulmányt, mert tudta: a karrierje azonnal véget érne.

A Henry Ford intézet később „adatproblémákra” hivatkozva próbálta elhallgatni a botrányt, de a film világosan bemutatja, hogy valójában a rendszer saját igazságától fél.

Mert ha ez a tanulmány napvilágra kerülne, az alapjaiban rengetné meg a vakcinák köré épített dogmát – és vele együtt a milliárdos iparágat, amely a félelemre és a megfelelésre épít.

Egy vörös zászló, amit senki nem akar látni

Bigtree világosan fogalmaz: ez a tanulmány nem végső bizonyíték, hanem egy óriási piros zászló.

Egy jelzés, amit a tudományos közösségnek komolyan kellene vennie — ha még maradt benne bátorság.

És ez a jelzés összhangban van más független kutatásokkal, köztük Dr. Peter Aaby afrikai DTP-vizsgálataival, amelyek szintén súlyos nem-specifikus mellékhatásokat mutattak ki.

A szabad választás joga – az egyetlen tisztességes út

A film végső üzenete kristálytiszta:

Amíg nincs átlátható, független kutatás , addig senkinek nincs erkölcsi joga kényszeríteni az oltásra.

A tudomány nem parancs, hanem párbeszéd.

A valódi biztonság nem hatósági pecsétekből, hanem nyílt adatokból és szabad döntésekből születik.

Minden szülőnek, minden embernek joga van ismerni a kockázatokat és maga dönteni.

Mert a szabadság nem veszélyes.

Az elhallgatás az.

Az alábbi termékek vásárlásával támogathatod a munkám, ha így teszel, azt előre is köszönöm!

BEMER:

A BEMER terápia előnye, hogy javítja a mikrokeringést, vagyis azt a folyamatot, amely oxigént, tápanyagokat és immunsejteket juttat a szövetekhez, miközben segít eltávolítani az anyagcsere melléktermékeit. A legkisebb erekben fokozott vérkeringés révén támogatja a sejtek regenerációját, gyorsabb felépülést és általános vitalitást biztosít. Különösen hasznos lehet azok számára, akik gyenge vérkeringéssel, fáradtsággal vagy lassú sebgyógyulással küzdenek. A BEMER egy szabadalmaztatott elektromágneses jelet használ, amely természetes élettani folyamatokat serkent anélkül, hogy invazív beavatkozásra vagy mellékhatásokra lenne szükség. Tudományos kutatások igazolják az oxigénellátás javulását, az energiaszint növekedését és az általános közérzet pozitív változását.



BEMER VÁSÁRLÁSI LINK

B-EPIC:

Egészséggel kapcsolatos innovatív termékek.

Személyes kedvencem a Regener8, amely kurkumint tartalmaz.

B-EPIC VÁSÁRLÁSI LINK



ZINZINO:

Természetes, polifenolokban gazdag étrend-kiegészítő termékcsalád, amely kiegyensúlyozott omega-zsírsav-tartalommal támogatja a szervezet egészségét.

ZINZINO VÁRÁSLÁSI LINK



NEUMI:

Forradalmi, nanotechnológiás glutationpótlás – egyedülálló megoldás a világon.

NEUMI VÁSÁRLÁSI LINK

KANNAWAY: