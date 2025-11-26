ENGLISH VERSION IS HERE!



A tudomány egyik alapvetése az önkorrekció és a replikáció. Ha egy kísérlet aggasztó eredményt hoz, a kutatók kötelessége egy nagyobb, alaposabb vizsgálattal ellenőrizni, hogy valódi jelről vagy téves riasztásról van-e szó.

De mi történik akkor, ha a „mindent eldöntő” második vizsgálat már nem is arra a kérdésre ad választ, amit az első vetett fel?

Cikkünkben a vakcinabiztonsági kutatások kulisszái mögé nézünk, és a hírhedt rézuszmajom-kísérleteken keresztül mutatjuk be a kellemetlen eredmények elsimításának jól bejáratott forgatókönyvét.

A történet 2010-ben indul. Ekkor jelent meg az Acta Neurobiologiae Experimentalis szaklapban egy tanulmány, amelyet Laura Hewitson és munkatársai jegyeztek. A cél az volt, hogy főemlősökön modellezzék az 1990-es évek amerikai gyermekkori oltási programját, és megvizsgálják: van-e kimutatható hatása az idegrendszer fejlődésére.

Ez a tanulmány egy olyan vészcsengőt szólaltatott meg, amelynek hangja azóta is visszhangzik – még ha a hivatalos álláspont szerint ez „téves riasztás” is volt. De mit találtak pontosan?

A VÉSZJELZÉS

Mit találtak valójában 2010-ben?

A kísérletben csecsemő rézuszmajom hímeket vizsgáltak. A „kezelt” csoport megkapta a teljes oltási sort, az állatok gyorsabb fejlődéséhez igazított időzítéssel, de tartalmilag megfeleltetve az amerikai gyerekeknek 1994–1999 között felajánlott ütemezésnek (amely tartalmazta a tiomerzált és az MMR-t is).

Influence Of Pediatric Vaccines On Amygdala Growth 867KB ∙ PDF file Download Download

A kutatás igazi különlegessége a vizsgálati módszerekben rejlett. A majmokat nem boncolták fel azonnal, hanem élőben, fejlődés közben figyelték az agyukat MRI-vel (struktúra) és PET-tel (funkció), egy speciális opioid-ligand jelölőanyaggal. Az időzítés kulcsfontosságú volt: a mérések 4 és 6 hónapos korban történtek, éppen akkor, amikor az oltási program a legintenzívebb volt, és az agyfejlődés a legdinamikusabb.

1. A félreértett „amygdala-növekedés”

Az amygdala az agy érzelmi központja. A fejlődő agy egyik alapfolyamata az úgynevezett „pruning” (metszés): a felesleges sejtek és kapcsolatok lebomlanak, hogy a hálózat hatékonyabb legyen.

Kontroll (nem oltott) csoport: 4 és 6 hónapos kor között az amygdala térfogata csökkent, ami az egészséges érés jele.

Oltott csoport: Náluk ez a folyamat elmaradt. Az amygdala nem követte a természetes érési görbét, térfogata nem csökkent, hanem enyhén nőtt. Nem egyszerű „bedagadásról” volt szó, hanem arról, hogy az érési finomhangolás akadt el.

2. A legfontosabb lelet: az opioid receptorok zavara

A tanulmány legerősebb része a PET-vizsgálat volt ([11C]diprenorfinnal), amely az agyi opioid receptorok kötőképességét mérte.

Kontroll állatoknál: az életkor előrehaladtával a receptorok kötőképessége szignifikánsan csökkent – ez a normál érés része.

Oltott állatoknál: ez a csökkenés elmaradt. A kötőképesség mintha „befagyott” volna egy korábbi fejlődési szinten.

Vagyis nemcsak az anatómia, hanem a jelátvitel finomhangolása is sérült.

3. A korai figyelmeztetés: késve fejlődő reflexek

Bár a képalkotás vitte el a szalagcímeket, a kutatók már a klinikai megfigyelések során is egy szabad szemmel is látható eltérést rögzítettek. A 2010-es főemlős-kísérleti program egyik párhuzamos tanulmánya – ugyanabban a majomkohorszban – kimutatta, hogy a beoltott újszülötteknél szignifikánsan késve alakultak ki az alapvető túlélési reflexek (szopóreflex, keresőreflex, fogóreflex).

Ez volt az első, kézzelfogható jel már az élet első heteiben, hogy az idegrendszer érése nincs összhangban a természetes ütemmel. A reflexkésések nemcsak önmagukban aggasztóak: tökéletesen egybeestek azokkal a mélyebb szintű, később PET- és MRI-vizsgálatokkal igazolt eltérésekkel, amelyek a neurofejlődés funkcionális kisiklását jelezték.

A NAGY CSERE

Hogyan lett a replikációból szemfényvesztés?

A szakma válaszlépése 2015-ben érkezett meg: a Gadad et al. által jegyzett tanulmány a PNAS-ban. A fő üzenet az volt: „Tiomerzál-tartalmú oltások nem okoznak autizmus-szerű viselkedést vagy neuropatológiát.”

Elvileg a cél, papíron a replikáció (megismétlés) kellett volna legyen több állattal, de a kutatási protokollt alapjaiban változtatták meg.

Gadad Et Al 2015 Administration Of Thimerosal Containing Vaccines To Infant Rhesus Macaques Does Not Result In Autism 1.06MB ∙ PDF file Download Download

De hová tűnt a PET?

A 2010-es tanulmány „füstölgő puskacsöve” a PET-lelet volt: az opioid rendszer élő, működés közbeni zavara. A logikus lépés az lett volna, hogy ezt megerősítik. A 2015-ös tanulmányból azonban ez a vizsgálat teljesen hiányzik. Az eredeti, legkényesebb kérdés lekerült a napirendről.

Funkció helyett struktúra

Mit tettek helyette? A vizsgálat a sztereológiára (sejtszámolás) és neuropatológiára váltott. Boncolás után megmérték a sejtek számát és méretét. Ez „gold standard” módszer – ha az a kérdés, hogy elhaltak-e a sejtek. Csakhogy a 2010-es eredmény nem sejtpusztulásról, hanem működési zavarról szólt.

Autós hasonlattal élve: 2010 (PET/MRI): Rákötöd a diagnosztikai gépet a járó motorra, és látod, hogy rángat, az üzemanyag-befecskendezés (opioid rendszer) nem követi a gázadást.

2015 (Sejtszámolás): Szétszereled a motort, megszámolod a dugattyúkat, és kijelented: „Minden alkatrész megvan, tehát a motor jó.”

AZ IDŐZÍTÉS MŰVÉSZETE

A kritikus ablak elvétése

A legnagyobb trükk azonban nem a műszer cseréje, hanem az időzítés megváltoztatása volt.

Dinamikus folyamat vs. utólagos pillanatkép

A Hewitson-vizsgálat (2010) 4 és 6 hónapos korban, az oltások beadása közben és közvetlenül utána mérte az agyat. Ekkor zajlanak a legintenzívebb változások.

Ezzel szemben a Gadad-vizsgálat (2015) során a majmokat csak 18 hónapos korban (kb. 1,5 évesen) altatták el és vizsgálták meg az agyukat.

Bár a 18 hónapos majom még nem felnőtt (emberi léptékkel kb. 4-6 éves gyereknek felel meg), neurobiológiai szempontból ez egy örökkévalóság a csecsemőkorhoz képest. Az agy rendkívül plasztikus. Ha 4-6 hónapos korban (a vakcináció csúcsán) fellépett egy átmeneti gyulladás vagy receptor-működési zavar, az 18 hónapos korra kompenzálódhatott, vagy strukturálisan „kisimulhatott”. A 2015-ös vizsgálat azt bizonyítja, hogy másfél éves korra nincs maradandó sejtpusztulás. De azt nem cáfolja, hogy csecsemőkorban kisiklott a fejlődés menete.

A kihagyott startvonal – Az újszülött reflexek rejtélye

A 2010-es vizsgálatok egyik legriasztóbb lelete az volt, hogy a beoltott újszülött majmoknál késve jelentek meg az alapvető túlélési reflexek (szopó-, kereső-, fogóreflex). Ezek nem „apró eltérések”, hanem az idegrendszeri érés elmaradásának jelei.

És mit tett a 2015-ös „tisztázó” vizsgálat? Nem vitatta ezeket az eredményeket – egyszerűen kikerülte őket. A Gadad-tanulmány a viselkedésvizsgálatot csak 12 hónapos korban kezdte el, vagyis jóval azután, hogy az újszülöttkori reflexek által jelzett kritikus érési ablak bezárult volna.

Ez olyan, mintha egy földrengés okozta repedést a ház falain úgy próbálnánk cáfolni, hogy csak egy évvel később vizsgáljuk meg az immár kifestett és újravakolt épületet. Attól, hogy a repedéseket elfedte a vakolat – ahogyan az agy is kompenzál a fejlődés során –, a szerkezeti hiba még ott maradhat a mélyben. Csak a késői, felszínes vizsgálat számára vált láthatatlanná.

A kritikus időablakot, ahol a probléma eredetileg megmutatkozott, a 2015-ös tanulmány kihagyta az elemzésből.

Statisztikai hígítás

A 2015-ös tanulmányban a 79 majmot nem egyszerűen „oltott” és „nem oltott” csoportokra osztották, hanem hat különböző alcsoportra tördeltek szét (különböző oltási protokollok szerint). A csoportonkénti alacsony elemszám (n=12-16) miatt a statisztikai erő csökken, így sokkal nehezebb szignifikáns különbséget kimutatni, mint két nagy csoport összehasonlításakor.

A LÁTHATATLAN BETEGSÉG

Autizmust mérni majomban?

A 2015-ös cikk konklúziója diadalmasan hirdeti: „A beoltott majmok nem mutattak autizmus-szerű viselkedést.” Ez megnyugtatóan hangzik a laikus olvasónak, de ha etológiai szemmel nézzük, a módszertan ezer sebből vérzik.

A diagnózis fele hiányzik: A némaság akadálya

Az autizmus diagnosztikájának egyik tartóoszlopa a kommunikációs zavar – a nyelvhasználat késése, a pragmatikus kommunikáció finom sérülései. Csakhogy a rézuszmajmok nem beszélnek. Egy olyan fajon próbáltak összetett kommunikációs eltérést mérni, amelynek eleve korlátozott a vokális repertoárja.

Így a „magasan funkcionáló” eltérések – ahol a szociális finomhangolás sérül, nem az alapvető túlélőkészség – egy ilyen állatmodellben gyakorlatilag láthatatlanok.

A szemkontaktus paradoxona

Az emberi diagnosztikában a szemkontaktus kerülése az autizmus egyik klasszikus jele. Csakhogy ez a jel a majommodellben értelmezhetetlen.

A rhesus makákóknál a közvetlen, hosszan fenntartott szemkontaktus nem a szociális érdeklődést, hanem a fenyegetést és az agressziót jelzi. Egy szociálisan kompetens vagy éppen szorongó majom ilyenkor elkapja a tekintetét, hogy elkerülje a konfliktust.

Vagyis ami embernél tünet, az majomnál a teljesen normális viselkedés része. A két faj „viselkedési szótára” egyszerűen nem egyezik, így az emberi autizmus egyik alapvető jele ebben a modellben nem mérhető, és könnyen félreértelmezhető lenne.

A statisztikai érzéketlenség és a „Ketrec-hatás”

A legkomolyabb probléma azonban statisztikai jellegű. A tanulmány maga is elismeri, hogy a vizsgált negatív viselkedésformák (mint a sztereotip dülöngélés vagy az önbántalmazás) előfordulása minden csoportban – a kontrollban is – a nulla közelében mozgott.

Ez a mérési skála csődje. Ha a kontrollcsoportban sem látunk szinte semmilyen viselkedést, amihez hasonlíthatnánk, akkor lehetetlen kimutatni az eltérést, hacsak az nem katasztrofális mértékű. A laboratóriumi környezet (ingerszegény ketrec) önmagában is elnyomhatja a természetes szociális interakciókat, vagy éppen olyan unaloműző pótcselekvéseket (zoochosis) válthat ki, amelyek elfedik a valódi neurológiai tüneteket.

A használt teszt nem volt elég érzékeny ahhoz, hogy a finom eltéréseket észlelje – így a „negatív eredmény” itt nem az egészség bizonyítéka, hanem a mérőeszköz alkalmatlanságáé.

ÖSSZEGZÉS

A tudományos alibi anatómiája

A két tanulmány története iskolapéldája annak, hogyan lehet egy tudományos eredményt úgy „megcáfolni”, hogy valójában nem válaszoljuk meg a felvetett kérdést.

A 2015-ös tanulmány sikeresen bizonyította, hogy az oltások nem okoznak masszív sejtpusztulást, és az állatok másfél éves korukra anatómiailag épek. De ez sosem volt kérdés.

A 2015-ös tanulmány (Gadad et al.) cinizmusa ott éri el a csúcspontját, amikor a hivatkozások között elrejti a korábbi eredményeket. A szerzők között ott találjuk ugyanazt a Laura Hewitsont, aki a 2010-es riasztó eredményeket publikálta.

A tanulmány hivatkozik is a 2010-es kísérletre, de miről hallgatnak mélyen? ARRÓL, hogy az a vizsgálat:

késve fejlődő újszülött reflexeket,

az amygdala érési zavarát (térfogatnövekedést),

és a PET/MRI felvételeken az agyi opioid rendszer „riasztó” funkcionális hibáit mutatta ki.

A 2015-ös szöveg ezeket az eredményeket teljesen elhallgatja. A korábbi cikkre kizárólag technikai hivatkozásként („innen vettük az oltási naptárat”) utalnak, mintha a biológiai vészjelzések meg sem történtek volna.

Az eredeti, 2010-es kérdés az volt: „Okoz-e az intenzív oltási program csecsemőkorban mérhető funkcionális zavart az agy érési folyamataiban, az opioid rendszerben – és megjelennek-e ennek korai, viselkedéses jelei, például az újszülöttkori reflexek késése?” Ezt a kérdést a 2015-ös tanulmány megkerülte. Nem használtak PET-et, nem vizsgálták a csecsemőkori időszakot, és nem mérték újra azokat a korai túlélési reflexeket (szopó-, kereső-, fogóreflex), amelyek 2010-ben a legkorábbi figyelmeztető jelként jelentek meg. A 2015-ös vizsgálat csak a folyamat végét nézte meg, más életkorban és más eszközökkel – amikor a fejlődési zavarok egy része már természetes kompenzációval eltűnhetett a felszínen. Így a tudomány „tisztára mosta” a vakcinákat, de a valódi válasz azóta is hiányzik: miért látták 2010-ben azt a bizonyos jelet a csecsemő majmok agyában és reflexeiben, és mi történne, ha ma valaki pontosan ugyanazzal a módszerrel ismételné meg a vizsgálatot?

