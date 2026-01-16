ENGLISH VERSION IS HERE

Az elmúlt hetekben nem véletlenül volt csend az oldalamon. Sokan és köztük én is érezzük úgy mostanában, hogy miközben sorra kerülnek napvilágra a válaszok és a magyarázatok, a dolgok a felszínen mégis ugyanabban a mederben folynak tovább, mintha mi sem történt volna.

Ennek a kognitív disszonanciának a “zaja” vált számomra annyira fülsüketítővé,

hogy szükségem volt egy kis szünetre.

Nap mint nap ömlenek ránk a mainstream média „magyarázatai”. Biztosan ti is látjátok a szalagcímeket, amelyekben a „szakértők” elmagyarázzák, miért természetes, hogy egészséges emberek esnek össze a sportpályákon, vagy miért kapnak szívrohamot a fiatalok is egyre többen. A bűnösök listája napról napra bővül: a klímaváltozás, a hideg idő, a meleg idő, a túl sok kertészkedés, a hirtelen felkelés az ágyból, vagy éppen a túl heves érzelmek. Mindent veszélyesnek nyilvánítanak, mindenben megtalálják az okot – egyetlen dolgot kivéve. A szobában lévő elefántot, amiről nemcsak beszélni tilos, de kérdezni is, vagy csak utalni rá.

És miközben a hivatalos kommunikációban „minden rendben van”, és a „hirtelen halál” új normálitássá válik, a valóság a felszín alatt utat tör magának. Nem a híradókban, hanem ott, ahol az emberek nem hazudnak: a google keresőben…

Nézzétek meg, mi történik a Google Trends adataival.

Aki nem ismerné: a Google Trends a világ legnagyobb keresési adatbázisa, amely feketén-fehéren megmutatja, hogy az emberek valójában mire keresnek rá a privát eszközeiken. Ez a statisztika nem hazudik és nem kozmetikáz: a társadalom szűretlen, kollektív tüneteit tárja elénk – azt, ami milliókat aggaszt a négy fal között, függetlenül attól, mit mond a híradó.

Fontos technikai részlet: a grafikonokon látható 0-100-as skála nem darabszámot jelöl! A 100-as érték az érdeklődés történelmi csúcspontját mutatja, míg a 0 azt jelenti, hogy az adott időszakban a csúcshoz képest elenyésző volt az aktivitás. A görbék tehát nem 100 embert, hanem a probléma iránti érdeklődés robbanásszerű, arányaiban mérhető növekedését ábrázolják

High Troponin Meaning (Magas troponin)

A szívizom segélykiáltása. A troponin egy olyan fehérje, amely kizárólag akkor kerül a vérbe, ha a szívizomsejtek elhalnak. A grafikon drámai emelkedése 2021-től kezdődően nem csupán “szívproblémákat” jelez, hanem azt, hogy tömegek szívizma szenvedett visszafordíthatatlan károsodást. A görbe 2024-es csúcsa bizonyítja: a folyamat nem állt meg, a szívizomgyulladás és a károsodás krónikussá vált a társadalomban.

High Lactate Meaning (Magas laktát)

Fulladás sejtszinten. A magas laktátszint nem csak a sportolók “izomláza”. Nyugalmi állapotban ez a szöveti oxigénhiány (hipoxia) jele. Ha a hajszálereket mikroalvadékok zárják el (lásd: Microclots), a sejtek nem kapnak oxigént, és kénytelenek vészüzemmódra kapcsolni. Ez a grafikon magyarázza a “Long COVID” és az oltáskárosultak körében tapasztalható bénító, ólmos fáradtságot: a testük szó szerint fulladozik, miközben ők levegőt vesznek.

Low Platelets Meaning (Alacsony vérlemezkeszám)

Hová tűnnek a vérlemezkék? Az alacsony trombocitaszám leggyakrabban akkor fordul elő, ha a szervezet “elhasználja” őket valahol. Ez a grafikon a csendes véralvadási zavarok bizonyítéka: a testben zajló számtalan mikroszkopikus véralvadási folyamat (mikro-rögösödés) felemészti a vérlemezkéket, ami vérzékenységhez és paradox módon trombózisveszélyhez vezet.

MPV High Meaning (Magas átlagos vérlemezke-térfogat)

A véralvadási rendszer pánikban. Az MPV (Mean Platelet Volume) emelkedése azt mutatja, hogy a csontvelő kétségbeesetten próbál új vérlemezkéket termelni, mert a régiek elfogytak (lásd a fenti grafikont). A nagyobb, “fiatal” vérlemezkék azonban agresszívebbek és hajlamosabbak a rögösödésre. Ez a trend a lakosság körében fokozódó, strukturális trombózishajlamot jelez.

Positive ANA Meaning (Pozitív Antinukleáris Antitest)

Polgárháború a szervezeten belül. Az ANA szint emelkedése az autoimmunitás klasszikus jele: az immunrendszer nem ismeri fel a saját sejtjeit, és ellenségként támad rájuk. A grafikon meredek íve arra utal, hogy a beavatkozások következtében milliók immunrendszere “programozódott át” hibásan, ami krónikus gyulladást, fáradtságot és autoimmun kórképek robbanásszerű terjedését okozza.

Szóval ha félretesszük a propagandát, és megnézzük, mire keres rá a nyugati világ lakossága kétségbeesésében az éjszaka közepén, ez a horrorisztikus mintázat rajzolódik ki.

Ezek a grafikonok nem hazudnak. Azt mutatják, hogy milliók kapnak kézhez olyan laborleleteket, amelyeket nem értenek, és amelyekre az orvosaik széttárják a kezüket: „Ez biztos csak a stressz.” De az emberek érzik, hogy baj van. A saját bőrükön tapasztalják azt, amit a hivatalos statisztikák elrejtenek.

Látni ezt a szakadékot a valóság és a hivatalos narratíva között...

nos, ez az, ami igazán felemészti és kimeríti az embert.

Így amikor megláttam ezt az alábbi videót, rájöttem: ennél tökéletesebben semmi sem írja le az elmúlt évek küzdelmét. Valahol így érzem magam, és talán sokunk, aki tényekkel, adatokkal, racionalitással próbál harcolni a globális agymosás cunamija ellen.

Hiszen az elmúlt időszakban rengeteg energiát fektettem abba, hogy minél közérthetőbben, de mellette kellő szakmai alapossággal mutassam be a legfájóbb témákat. Írtam a gyermekkori oltási naptár elhallgatott kockázatairól, a COVID-időszak mRNS-technológiájának biológiai csapdáiról és a háttérben húzódó gigantikus ipari érdekekről, vagy olyan szerekről, amik milliók életét menthette volna meg, vagy tehette volna jobbá az állapotát.

Csak az elmúlt időszak néhány anyaga:

De lényeg nem az én munkám, hanem, hogy nálam sokkal nagyobb tudású szakemberek, orvosok és kutatók bizonyították be újra és újra, feketén-fehéren az igazságot.

És mi történt?

Az eső esik tovább, a víz ömlik be a nyitott kapun, a tömeg pedig sodródik az árral.

Mi pedig ott állunk a vödrünkkel, és lapátolunk. Ilyenkor az ember néha leteszi a lapátot, és felteszi a kérdést: van ennek értelme?

Lehet, úgy tűnik, hogy az emberiség nagy része nem képes, vagy egyáltalán nem akarná felismerni az igazságot például a komplex, sokszereplős, dollármilliárdos érdekekkel átszőtt vakcinák kérdésében. Túl nagy a zaj, túl nagy a pénz, túl mély a tudományos indoktrináció.

Ezért most visszalépek az alapokhoz. A legprimitívebb, legegyszerűbb szintre.

Nem a géntechnológiáról, nem a virológiáról fogok írni, hanem egy darab textilről. A maszkról.

Mert ha ezt a „nyomorult” eszközt – amelyről minden józan paraszti ésszel és alapvető fizikai ismerettel rendelkező ember láthatná, hogy nem működik úgy, ahogy azt állítják – a társadalom nem képes tudományos alapon félredobni... ha ebben az elemi, fizikai kérdésben a dogma győz a valóság felett, akkor hogyan várhatnánk változást a sokkal nagyobb pénzügyi érdekeket sértő kérdésekben?

A maszk lehet tehát a lakmuszpapír. Ha itt elbukunk, mindenen elbukunk. De ha itt képesek vagyunk meglátni, vagy megláttatni a valóságot, talán van remény a többire is.

Tehát felveszem újra a lapátot – csak most egy kisebb tócsával kezdem.

A védőpajzs illúziója: Amikor a tudomány ismét dogmává merevedik

A modern orvoslás egyik legnagyobb paradoxona nem az, amit nem tudunk, hanem az, amit tudni vélünk, de tévedünk, sőt még ennél is rosszabb, mikor tudunk már valamit, de inkább figyelmen kívül hagyjuk, hogy ne kelljen bevallani, hogy részesei voltunk a butaság terjesztésének. A maszkok története nem csupán orvostörténeti kuriózum, hanem egy precíz társadalmi látlelet: megmutatja, hogyan képes a rituálé felülírni a bizonyítékokat, és hogyan válik a hamis biztonságérzet a valós védelem ellenségévé.

Ha belépünk egy műtőbe – akár fizikailag, akár egy tévésorozat képkockáin keresztül –, a látvány ikonikus: steril fények, halk pittyegés és az elmaradhatatlan maszkok az orvosok arcán. Ez a kép a modern medicina “szentsége”. Azt üzeni: itt a tudomány uralkodik, itt nincs helye a véletlennek, minden a fertőzés elleni harcot szolgálja.

De mi van akkor, ha ez a kép csak színház? Mi van, ha a maszk a műtőben nem a beteget védi a fertőzéstől, mint inkább az orvost és az intézményt a felelősségre vonástól? És ami a legfontosabb: mit árul el ez rólunk, a társadalomról, amely vakon bízik a “tudományosnak látszó” megoldásokban?

A nulladik feltételezés

Logikusnak tűnik: az emberi száj baktériumokat tartalmaz, a műtéti sebnek sterilnek kell lennie, tehát tegyünk akadályt a kettő közé. Ez a mechanikus gondolkodás. A biológiai valóság azonban ritkán ilyen lineáris.

Ahhoz, hogy megértsük a dogmák természetét, meg kell vizsgálnunk a kimenet-alapú bizonyítékokat. Nem azt, hogy mit gondolunk a maszk működéséről, hanem azt, hogy a statisztikák mit mutatnak a használatáról.

Amit a vizsgálatok valójában találtak

A 20. század második felében, amikor a bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM) kezdett teret hódítani, természetesen voltak kutatók, akik feltették az eretnek kérdést:

Tényleg kevesebb a fertőzés, ha maszkot hordunk?

Az eredmények sokkolóak voltak – és sajnos ma is azok, hiszen változás nem történt. A cikk végén, jóval több vizsgálatot is olvashatunk még, itt csak néhány:

A Tunevall-vizsgálat (1991): Dr. T.G. Tunevall, egy svéd sebész, radikális kísérletet végzett. Egy 115 hetes időszak alatt 3088 műtétet végeztek el. A sebészeket véletlenszerűen osztották be: vagy viseltek maszkot, vagy nem. Az eredmény: A maszkot viselő csoportnál a fertőzési arány 4,7% volt. A maszk nélküli csoportnál? 3,5%. Bár a különbség statisztikailag nem volt szignifikáns, a tendencia egyértelműen nem a maszk javára dőlt el. Az Orr-megfigyelés (1981): Dr. Orr már korábban arra a következtetésre jutott, hogy a maszk viselése nemhogy nem csökkenti, de bizonyos esetekben növelheti a fertőzések számát. A magyarázata mechanikai volt: a maszk viselése közbeni apró igazítások, a maszk dörzsölődése az archoz, valamint a kényszerített légáramlás fokozhatja a bőrflóra (baktériumokkal teli hámsejtek) szóródását. A Cochrane-analízis ítélete (2016): A Cochrane Library, az orvostudományi bizonyítékok “legfelsőbb bírósága”, áttekintette az összes fellelhető releváns kutatást. A konklúziójuk kijózanító: “Nem találtunk statisztikailag szignifikáns különbséget a fertőzési arányokban a maszkolt és a maszk nélküli csoportok között.” Majd a frissített Cochrane Review (Jefferson et al., 2023)

A „Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses” című 2023-as átfogó tanulmány nem csupán egy a sok közül. A Cochrane-tanulmányok az orvostudomány „arany standardját” képviselik: a lehető legmagasabb minőségű kutatásokat gyűjtik össze és összegzik szigorú protokoll szerint, kizárva a gyenge lábakon álló vagy torzított vizsgálatokat. Teljesen hatástalan a maszk a COVID és az influenza terjedése ellen? (Igen, az) Az elemzés eredménye befogadhatatlan volt a fősodor számára: a kutatók szerint nincs magas minőségű bizonyíték arra, hogy BÁRMILYEN MASZK csökkentené a légúti vírusok közösségi terjedését. Orvosi maszkok: A kutatók 12 nagyszabású kutatást vontak be az analízisbe. A konklúzió: a közösségben történő maszkviselés valószínűleg alig vagy egyáltalán nem változtat (makes little or no difference) az influenzaszerű és COVID–19-szerű megbetegedések kimenetelén a maszkviselés hiányához képest.

N95/FFP2 maszkok: A szakértők megvizsgálták a „biztonságosabbnak” hitt N95/P2-es maszkok hatásosságát is az orvosi maszkokéhoz képest. Az eredmény kijózanító: a laboratóriumilag igazolt influenza és COVID–19 esetében valószínűleg nincs különbség az orvosi maszkok és az N95/P2-es maszkok védőhatása között a közösségi használatban. A kutatók egy másik, rendkívül fontos – és a cikkünk szempontjából releváns – megállapítást is tettek: a maszkviselés káros hatásait a vizsgált tanulmányokban ritkán jelentették, vagy a jelentések rossz minőségűek voltak. A tudomány tehát nemcsak a hatékonyságot nem igazolta, de a kockázatokat sem mérte fel megfelelően.

Ha ez egy gyógyszer lenne - és természetesen nem lenne tudvalevő, hogy a hatóságok bizonyos érdekeket szolgálnának ki -, akkor sosem engedélyeznék, hiszen: nincs bizonyított előnye, de van potenciális káros hatása.

Tegyük akkor láthatóvá a láthatatlant

Gyakran mondják, hogy „hiszem, ha látom”. A vírusok és baktériumok mikroszkopikus világa azonban láthatatlan az emberi szem számára, és éppen ez a láthatatlanság ad teret a mítoszoknak és a hamis biztonságérzetnek. De mi történik, ha a ki és belélegzett levegőt láthatóvá tesszük?

Az alábbi videókban egyszerű, de nagyon szemléletes fizikai demonstrációkat láthatunk. Elektromos cigaretta segítségével láthatjuk a légzést maszkokon keresztül: a sűrű, fehér pára aeroszol-részecskéi fizikailag hasonlóan viselkednek, mint a kilélegzett, potenciálisan fertőző lehelet.

A felvételek nem laboratóriumi elméletek, hanem ez a nyers valóság.

Amit látni fogunk, az sokkolóan egyszerű cáfolata a „maszk mint védőfal” elméletnek. Legyen szó bármely maszkról, a videók kristálytisztán megmutatják: a levegő – és vele együtt a részecskék – utat törnek maguknak.

A fizika törvényei nem függeszthetők fel rendeletekkel. Ha a maszk anyaga valóban megfogna mindent, a viselője másodperceken belül megfulladna. Mivel azonban levegőt kell kapnunk, a kilélegzett „felhő” akadálytalanul áramlik át a szövet pórusain, vagy tör ki kontrollálatlanul az orrnyeregnél és az oldalsó réseken.

Ez a demonstráció rámutat a zárt terek (irodák, boltok, liftek) legnagyobb hazugságára: egy zárt szobában a levegőbe kerülő kórokozók mennyisége pontosan ugyanannyi maszkban, mint maszk nélkül.

A maszk legfeljebb az áramlás irányát változtatja meg, de a kibocsátott „terhelést” nem csökkenti. A füst nem hazudik – és ahogy a videókon látjuk, a védelem illúziója pillanatok alatt eloszlik a gomolygó párában.

Nézzük tovább, hogy ráadásul hogyan lehet ez a “védelem” még káros is?

Ha a maszk nem működik úgy, mint egy fizikai fal, akkor hogyan működik? Itt lép be a képbe az aeroszol-fizika és a mikrobiológia, amit a dogma gyakran figyelmen kívül hagy.

A “Venturi-hatás” a gyakorlatban: A maszk nem zár hermetikusan. Amikor a viselője kilélegzik, a levegő nem tűnik el, hanem felgyorsulva távozik oldalt és felfelé – gyakran a szemöldök irányába, onnan pedig a műtéti területre hullhatnak a leváló hámsejtek. Ez az áramlás-eltérítés paradox módon célzottabb szennyezést okozhat, mint a lassú, akadálytalan kilégzés.

A Petri-csésze effektus: A maszk alatt meleg, párás mikroklíma alakul ki. Ez ideális inkubátor a baktériumok számára. Hosszú műtétek alatt a maszk átnedvesedik, és a szűrőből egy “kapilláris híddá” válik, amelyen a mikroorganizmusok könnyedén átközlekednek.

A pszichológiai csapda: A biztonság színháza

Miért ragaszkodunk hozzá mégis körömszakadtáig? A válasz nem a virológiában, hanem a pszichológiában keresendő.

Ez a kockázatkompenzáció (vagy Peltzman-hatás). Ha az ember úgy érzi, védve van, kockázatosabban viselkedik. A maszk egy pszichológiai “páncél”. A sebész, aki maszkot visel, tudat alatt bátrabban beszél a seb felett, kevésbé figyel a távolságtartásra, mert “meg van oldva”.

A valóságban a műtéti fertőzések döntő többsége nem a levegőből (leheletből), hanem a kontaktusból (kéz, eszköz, bőr) származik. A maszk azonban eltereli a figyelmet ezekről a kritikus pontokról.

Társadalmi diagnózis: Miért félünk a tényektől?

A sebészeti maszkok esete tökéletes modellje a mai társadalmi működésünknek. Egy olyan beavatkozást látunk, amely:

Intuitívan helyesnek tűnik (”jobb félni, mint megijedni”).

Látványos (azonnal megkülönbözteti a “felelős” viselkedést a “felelőtlentől”).

Tudományosan nem igazolható a várt hatékonysága.

Mégis, ha valaki megpróbálja elhagyni, azt nem innovátornak, hanem eretneknek bélyegzik. Miért?

Mert a maszk (ebben a kontextusban) átlépett a funkcionális eszköz kategóriájából a liturgikus tárgy kategóriájába. Az orvoslásban és a társadalomirányításban is létezik az “intézményi önvédelem”. Egy kórházigazgató számára a maszk nem a beteg védelmét szolgálja, hanem a peres eljárások elkerülését.

“Mi mindent megtettünk, követtük a protokollt” – mondják, még akkor is, ha a protokoll elavult, vagy akár káros. Mennyi minden másra is igaz ez sajnos a felülről jövő, protokollok vezérelte egyre betegebb világunkban.

Ez a jelenség rámutat arra a veszélyes tendenciára, hogy hajlamosak vagyunk olyan beavatkozásokat elfogadni, amelyek gyógyítónak álcázzák magukat, de valójában csak a kontroll illúzióját adják. Legyen szó népegészségügyi intézkedésekről, gazdasági megszorításokról vagy oktatási reformokról: gyakran elfelejtjük megmérni a kimenetet, mert a szándék (”a segíteni akarunk”) elvakít minket az eredménnyel (”nem segítettünk, sőt ártottunkkal”) szemben.

A protokoll torzszülöttje: Amikor a higiénia baktériumtenyészetté válik

Ha a műtői maszkhasználat hatékonysága vitatható, akkor a lakossági kényszerítésé egyenesen az orvosi ésszerűség megcsúfolása volt. A sebészetben ugyanis létezik egy vasszigorú szabály, amit a társadalmi kísérlet során “elfelejtettek” kommunikálni: a sterilitás és az időkorlát.

Egy sebész a maszkot egyszer veszi fel. Ha a műtét elhúzódik, a maszkot cserélni kell, amint átnedvesedik (kb. 2 óra). A használat végén pedig azonnal veszélyes hulladékként a megsemmisítőbe kerül.

Ezzel szemben mi történt a társadalomban?

A lakosságot arra kényszerítették, hogy egy egyszer használatos eszközt - minden tudományos igazolás nélkül - használjon. A zsebben gyűrt, autó visszapillantójára akasztott, asztalra ledobott maszk pedig a mikrobiológus rémálma.

A “zseb-inkubátor”: A használt maszkban a kilégzett párából, nyálból és a környezeti porból egy tökéletes táptalaj képződik. A testhőmérséklethez közeli zsebben tárolva ez a szövet baktérium- és gombatenyészetté válik. Amikor ezt a szennyezett anyagot az ember újra az arca elé veszi, és mélyet lélegzik, nem friss levegőt szív, hanem koncentrált kórokozókat juttat közvetlenül a tüdejébe. Ez a gyakorlat nem a járványt fékezte, hanem a bakteriális tüdőgyulladások és felső légúti felülfertőzések kockázatát növelte drasztikusan.

A valóság a mikroszkóp alatt: Amikor a maszk visszatámad

Sokan felteszik a kérdést: “Mi baj lehet abból, ha hordom? Legfeljebb nem használ.” A következő demonstráció azonban megmutatja, hogy a válasz ennél sokkal riasztóbb. A “nem használ” és a “aktívan árt” között óriási a különbség.

Egy egyszerű házi kísérletben – amelyet egy mikrobiológiai laboratóriumban elemeztek ki – megnézték, mi tenyészik ki a különböző állapotú maszkokból, ha táptalajra (véragarra) helyezik őket.

A videóban látható esetek nem extrém kivételek, hanem a mindennapjaink tükörképei: a táska mélyén lapuló “tartalék”, a kórusban átizzadt textil, és a sokak által gyakorolt “takarékos” megoldás, a hetekig hordott eldobható maszk.

Az eredmények önmagukért beszélnek. Ami a Petri-csészében “kivirágzik” – a Staphylococcustól a Streptococcuson át a gombákig –, az pontosan az a koktél, amit a maszk viselője minden egyes lélegzetvétellel újra és újra visszainhalál a tüdejébe. Külön figyelmet érdemel a videó végén látható “5-ös számú minta” (a 3 hetes maszk): ez már nem védőeszköz, hanem egy komplett biológiai veszélyforrás.

Íme a bizonyíték arra, hogy a “zseb-inkubátor” nem csak elmélet:

A maszk mint pszichológiai fegyver

Van azonban a maszknak egy, a biológiai szennyezésnél is alattomosabb funkciója, amelyről a tudomány fősodra mélyen hallgat: a pszichológiai kondicionálás és az immunszuppresszió kapcsolata.

A maszkviselés kötelezővé tétele nem pusztán egészségügyi intézkedés volt, hanem egy vizuális állandósítása a vészhelyzetnek.

A maszk egy arcra rögzített óriásplakát, amely minden pillanatban azt üvölti: “Veszélyben vagy! Beteg vagy! A másik ember fenyegetés!”

Ez a folyamatosan fenntartott rettegés (fear-mongering) nem ártalmatlan kellemetlenség, hanem biológiai támadás a szervezet ellen:

Krónikus stresszválasz: A folyamatos félelemérzet és a “betegségtudat” (hogy bárki, bármikor fertőző lehet) megemeli a kortizolszintet.

Immunszuppresszió: A tartósan magas kortizol bizonyítottan gátolja az immunrendszer működését, csökkenti a limfociták számát.

A félelem önbeteljesítő jóslata: A pszichoneuroimmunológia régóta ismeri a tényt: aki retteg a betegségtől, az fogékonyabbá válik rá.

Azzal, hogy a társadalmat maszk mögé kényszerítették, egy tömegpszichózist generáltak. Az arc eltakarása dehumanizál, elvágja a szociális kapcsolódás lehetőségét (ami az immunrendszer egyik legfőbb támogatója), és az egyént egy izolált, szorongó állapotba taszítja. Ez a beavatkozás különösen azokra volt végzetes hatással, akik eleve tartottak a vírusoktól: náluk a maszk nem védelmet adott, hanem állandósította a pánikot, ezzel biológiailag védtelenebbé téve őket a valódi fertőzésekkel szemben.

Az elhallgatott megoldás:

Az orrlégzés és a belső kémiai pajzs

Miközben a híradók és a plakátok azt sulykolták, hogy egy darab textil az egyetlen, ami megvédhet minket, a valódi “szuperfegyverről” mélyen hallgattak. Ez a fegyver nem a gyógyszertárak polcain található, hanem az arcunk közepén: az orrunk.

Az orvostudomány egyik nagy mulasztása volt - a sok közül -, hogy a járvány alatt nem az orrlégzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Sőt, a maszkviselés kényszere éppen ezzel ellentétes hatást ért el. A maszk ugyanis légzési ellenállást képez (nehezebb levegőt venni), ami miatt az emberek önkéntelenül is szájlégzésre váltanak, hogy több oxigénhez jussanak.

Ezzel pedig kikapcsolják a szervezet első számú, beépített vírusvédelmi rendszerét.

A Nitrogén-monoxid (NO): A természet fertőtlenítőszere

Miért baj, ha a szájon át vesszük a levegőt? Mert a száj csak egy “cső”, ami a hideg, száraz, szűretlen levegőt (és a benne lévő kórokozókat) közvetlenül a tüdőbe vezeti. Ezzel szemben az orr egy komplex szűrő- és gázkeverő rendszer.

1998-ban három tudós (Furchgott, Ignarro és Murad) orvosi Nobel-díjat kapott a nitrogén-monoxid (NO) élettani hatásainak felfedezéséért. Kiderült, hogy az orrmelléküregeinkben folyamatosan termelődik ez a gáz, amely belégzéskor elkeveredik a levegővel.

A nitrogén-monoxidnak két kritikus hatása van:

Értágító hatás: Javítja a tüdő vérkeringését, így az orron át beszívott levegőből 10-20%-kal több oxigén hasznosul, mint a szájlégzésnél. Brutális antimikrobiális hatás: A NO egy erős oxidálószer. A vírusok – amelyek egyszerű fehérjeburokkal rendelkező genetikai kódok – rendkívül érzékenyek az oxidatív stresszre.

A tudomány itt is egyértelmű:

Vizsgálatok igazolták (például a 2005-ös SARS-vírus kapcsán is), hogy a nitrogén-monoxid gátolja a vírusok szaporodását és közvetlenül károsítja őket. A vírusok sokkal sérülékenyebbek ezzel az oxidatív hatással szemben, mint a baktériumok (amelyeknek van saját anyagcseréjük és ellenállóbb sejtfaluk), de a magas koncentrációjú NO a baktériumokat is képes semlegesíteni.

A maszk paradoxona

Amikor egy ember maszkot vesz fel, és a megnövekedett ellenállás miatt kinyitja a száját, a következő történik:

Kikerüli a szűrőt: A levegő nem halad át az orr csillószőrein és nyálkahártyáján.

Kikerüli a fertőtlenítést: A levegő nem dúsul fel a vírusölő nitrogén-monoxiddal.

Közvetlen út a tüdőbe: A kórokozók akadálytalanul jutnak le az alsó légutakba.

Tehát a “védőeszköz” viselése paradox módon éppen azt a mechanizmust (az orrlégzést) gátolja, amely a legbiztosabb védelmet nyújtaná a légúti vírusok ellen.

Ha a cél valóban a népegészségügy lett volna, a bevásárlóközpontokban nem maszkviselésre, hanem csukott szájra és tudatos orrlégzésrekellett volna felszólítani az embereket. Ez az egyetlen változtatás, amely ingyen van, nincs mellékhatása, és bizonyítottan csökkenti a fertőzések súlyosságát.

Gyakorlati tanács: a „mormogás” mint belső turbófeltöltő

Kevesen tudják, hogy ennek a természetes védelemnek a hatékonysága egy egyszerű, tudományosan igazolt módszerrel megsokszorozható.

A halk, zárt szájjal végzett zümmögés vagy „mormogás” (kilégzéskor egy hosszan kitartott „mmm” hang) finom rezgést kelt az orrmelléküregekben. Ez a fizikai oszcilláció “kiszellőzteti” a sinusokat, és nagyságrendekkel megnöveli a nitrogén-monoxid felszabadulását. A Karolinska Intézet mérései szerint zümmögés közben az orrban mérhető NO-koncentráció akár 15-szörösére is emelkedhet a csendes orrlégzéshez képest. https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.200202-138BC

Ez az apró, tudatos gyakorlat (napi néhány perc séta vagy pihenés közben):

brutálisan fokozza a szervezet saját „belső fertőtlenítő” gázának termelését,

javítja a tüdő oxigénellátását,

és mindezt mellékhatások, eszközök és külső kényszer nélkül teszi.

A természet lekoppintása: A külső oxidatív pajzs és a cenzúrázott magyar felfedezés

Van egy döbbenetes összefüggés, amit kevesen vesznek észre. Az imént láttuk, hogy a szervezetünk saját, belső védvonala (a nitrogén-monoxid) egy oxidatív gáz, ami kémiai reakcióval semmisíti meg a betolakodókat.

Felmerül a kérdés: ha a természet ezt a mechanizmust választotta a leghatékonyabb védelemnek, tudunk-e mi is alkalmazni valami hasonlót kívülről, rásegítve a test munkájára?

A válasz: igen. Létezik egy másik gáz, amely hatásmechanizmusában kísértetiesen hasonlít a nitrogén-monoxidra. Ez a Klór-dioxid (ClO2).

Mivel évek óta foglalkozom ezzel a területtel, és igen jól ismerem a hatásmechanizmusát, 2020-ban, a COVID őrület elején, még oltások előtt, úgy éreztem, kötelességem megosztani a tudást. Nem “internetbölcsességet”, hanem a Budapesti Műszaki Egyetem és a Semmelweis Egyetem professzorainak (Dr. Noszticzius Zoltán és munkatársaik) közös, angol nyelven is publikált tanulmányát.

Az eredmény? A “Nagy Testvér” azonnal lecsapott.

Azonnali tiltást kaptam a Facebookon.

Az algoritmusok és a “tényellenőrök” veszélyesnek ítélték azt a magyar kutatást, ami életek ezreit menthette volna meg – miközben a tudománytalan maszkviselést kötelezővé tették.

Miért féltek ettől az információtól?

Mert a klór-dioxid (vizes oldat formájában) egy rendkívül “intelligens”, szelektív oxidálószer. Sokan – tévesen vagy szándékos csúsztatásból – összekeverik a hipóval (nátrium-hipoklorit). Ez óriási tévedés.

A hipó roncsol, mérgező klórszármazékokat hagy maga után, és nem válogat: öli a kórokozót és az emberi sejtet is.

A klór-dioxid azonban – akárcsak a szervezetünk nitrogén-monoxidja – méretszelektív.

A “kémiai olló”, ami elvágja a vírust

A magyar kutatók rámutattak a lényegre: a vírusok felszínén lévő “tüskék” (amikkel a sejtjeinkhez kapcsolódnak) tele vannak bizonyos aminosavakkal (cisztein, tirozin, triptofán), amelyek rendkívül érzékenyek az oxidációra.

Amikor gargalizálunk vagy orrspray-t használunk, a klór-dioxid a másodperc törtrésze alatt oxidálja ezeket az aminosavakat. Gyakorlatilag “leégeti” a vírus kulcsát. Ha nincs kulcs, a vírus nem tud bejutni a sejtbe, tehát nem tud szaporodni.

És ami a legfontosabb: mivel mi, emberek, soksejtű óriások vagyunk a vírusokhoz képest, és a sejtjeinket erős antioxidáns védelem veszi körül, ez az oxidatív hatás ránk nézve ártalmatlan. A szervezetünk “felismeri” ezt a mechanizmust, hiszen – ahogy láttuk – ő maga is ezt használja az orrmelléküregekben.

A kihagyott ziccer

A képlet végtelenül egyszerű lett volna:

Belső védelem: Orrlégzés és “mormogás” (Nitrogén-monoxid termelés). Külső rásegítés: Rendszeres gargalizálás és orrspray (Klór-dioxid).

Ezzel a két, oxidáción alapuló módszerrel drasztikusan csökkenthető lett volna a garatban és az orrban lévő vírusterhelés, megakadályozva, hogy a kórokozó tömegesen jusson le a tüdőbe.

Helyette kaptunk egy koszos textildarabot, és cenzúrát… ezt hívták a tudomány követésének.

Klór-dioxid témában IDE kattintva tájékozódhatunk még bőséggel.

Nem kerülhetjük meg a nyilvánvaló következtetést. Miért kellett minden alternatívát tűzzel-vassal irtani? A válasz a jogi szabályozásban rejlik. Minden arról szólt, hogy mindenáron bevezessék a megfelelő hosszú távú vizsgálatokkal nem rendelkező, kísérleti, géntechnológiás mRNS-oltásokat. Ezek a készítmények azonban kizárólag a „Sürgősségi Felhasználási Engedély” (EUA) kiskapuján keresztül léphettek piacra. Ennek az engedélynek azonban van egy vasszigorú feltétele: csak akkor adható ki, ha nincs a betegségnek más, elérhető és hatékony kezelési módja. Ebben a megvilágításban a cenzúra hirtelen értelmet nyer. Ha a hatóságok elismerték volna, hogy a klór-dioxid (CDS), az Ivermectin vagy más olcsó, hatékony szerek működnek, az mRNS-vakcinák jogi alapja – és a velük járó dollármilliárdos üzlet – azonnal kártyavárként omlott volna össze. Így estek ezek a megoldások – és velük együtt valószínűleg emberéletek ezrei – a “vakcina-agenda” áldozatául.

Vissza a józan észhez

A sebészeti maszkok története, a tudományos adatok ignorálása, a félelemkeltés immunszuppresszív hatása és az alapvető élettan (orrlégzés) elhallgatása egy irányba mutat.

A rendszer, amely az egészségünkért felelne, szokás szerint a hamis protokollok útvesztőjébe irányította a társadalmat, és a valódi gyógyítás és prevenció helyett a betegséghez vezető intézkedéseket választotta.

A tanulság keserű, de felszabadító: az egészségünk kulcsa nem a külső kényszerítő eszközökben van, hanem a saját testünk működésének megértésében és támogatásában.

Ideje levenni a maszkot – átvitt és valós értelemben is –, becsukni a szánkat, és venni egy mély levegőt az orrunkon keresztül. Mert a tiszta levegő és a tiszta gondolkodás a legjobb immunerősítő.

Záró gondolat

A tudománynak nem dogmák gyűjteményének kellene lennie, hanem egy módszertannak, amely lehetővé teszi a tévedéseink felismerését és korrigálását. Amikor egy eszközről évtizedek óta adatok bizonyítják, hogy nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, de mi mégis ragaszkodunk hozzá, akkor kiléptünk a tudomány területéről, és beléptünk a hit és dogmák világába.

Ha egy ennyire egyszerű, primitív eszköz – mint a maszk – dogmáját sem vagyunk képesek elengedni akkor sem, amikor évtizedek óta rendelkezésre állnak a cáfoló adatok, akkor milyen esélye van annak, hogy a jóval összetettebb, nagyobb súlyú egészségügyi dogmákat valaha is őszintén felülvizsgáljuk?

Van-e reális esély arra, hogy egyszer valóban az egészség legyen az elsődleges szempont, és ne a gyógyszeripari vagy egyéb ipari érdekek által formált protokollok, szabályrendszerek és „érinthetetlen igazságok”?

Be kell látnunk, hogy a modern “egészségügy” sok esetben már nem a gyógyulásról, hanem a mögötte álló rendszer fenntartásáról szól.

Egy dolog azonban biztos: az egyéni felelősség alól senki nem bújhat ki. Amikor kritikátlanul elfogadunk, vagy fenntartunk olyan látszatintézkedéseket, amelyekről már tudható, hogy nem az egészségünket szolgálják, akkor – tudatosan vagy tudattalanul – mi magunk is részt veszünk a hamis biztonság színjátékában.

A tudományos bizonyítékok feketelistája

Amit a szakirodalom valójában mond a maszkok hatékonyságáról

Gyakori érv, hogy a maszkviselés hatékonysága “tudományos konszenzus”. Az alábbi lista – amely lektorált orvosi szaklapokban megjelent tanulmányokat tartalmaz – bizonyítja, hogy a konszenzus éppen az ellenkezőjét mutatja. Ha a maszkok a steril műtőben sem képesek megállítani a baktériumokat (amelyek mérete nagyságrendekkel nagyobb a vírusokénál), a vírusvédelemre vonatkozó elvárásaink csupán vágyálmok.

A maszk cáfolata: Bakteriális és sebfertőzési vizsgálatok

Ezek a tanulmányok bizonyítják, hogy a maszkviselés a műtőkben nem csökkentette, sőt esetenként növelte a fertőzések számát.

1. Orr, N.W. (1981): Kevesebb maszk, kevesebb fertőzés

Dr. Orr sebészcsapata 6 hónapig nem viselt maszkot. Az eredmény megdöbbentő volt: a sebfertőzések aránya jelentősen csökkent a maszkviselési időszakhoz képest.

Konklúzió: „A maszk viselése olyan standard eljárás, amelyet el lehetne hagyni.”

Forrás: Annals of the Royal College of Surgeons of England (Link)

2. Tunevall, T.G. (1991): A nagy svéd kísérlet

Egy általános sebészeti csapat 3088 műtétet végzett el két év alatt. A maszkot viselőknél a fertőzési arány 4,7% volt, míg a maszk nélküli csoportnál csak 3,5%.

Forrás: World Journal of Surgery (Link)

3. Cochrane Review (2016): A legmagasabb szintű bizonyíték

A Vincent és Edwards által jegyzett, majd 2016-ban frissített átfogó elemzés konklúziója: „Egyik vizsgálatban sem találtak statisztikailag szignifikáns különbséget a fertőzések arányában a maszkos és a maszk nélküli csoportok között.”

Forrás: Cochrane Database of Systematic Reviews (Link)

4. A Karolinska Intézet döntése (2010)

A Nobel-díjakat is odaítélő intézet aneszteziológusai megszüntették a kötelező maszkviselést. Dr. Eva Sellden indoklása: „Nincs bizonyíték, amely ezt a gyakorlatot alátámasztaná.”

Forrás: Anesthesiology (Link)

5. Webster és mtsai. (2010): Szülészet és nőgyógyászat

827 betegen végzett vizsgálat során a maszkos csoportnál 11,5% volt a fertőzés, a maszk nélkülieknél 9,0%.

Forrás: ANZ Journal of Surgery (Link)

További releváns vizsgálatok:

Ritter et al. (1975): A maszk nem csökkentette a műtőtermi szennyezettséget. ( Link )

Ha’eri & Wiley (1980): Mikrogömbös kísérlettel igazolták, hogy a maszkból származó részecskék minden esetben bejutottak a sebbe. ( Link )

Laslett & Sabin (1989): Szívkatéterezésnél a maszk elhagyása nem okozott fertőzést. ( Link )

Skinner & Sutton (2001): A bizonyítékok a maszkhasználat megszüntetése mellett szólnak. ( Link )

Lahme et al. (2001): A maszkok nélkülözhetők a regionális érzéstelenítésnél. ( Link )

Carøe (2014): 6006 betegen végzett áttekintés: nem találtak különbséget. ( Link )

Salassa & Swiontkowski (2014): Nincs bizonyíték arra, hogy a maszkok csökkentenék a fertőzést. ( Link )

Da Zhou et al. (2015): Hiányzik a bizonyíték, hogy a maszk védené a beteget vagy a sebészt. (Link)

A Vírus-realitás: Légúti vírusok és COVID-19 vizsgálatok

Ha a fenti vizsgálatok a baktériumokról szóltak, mit mond a tudomány kifejezetten a vírusokról és a pandémiáról? A válasz ugyanaz.

1. A DANMASK-19 Vizsgálat (Bundgaard et al., 2020)

Ez volt a világ első nagy, randomizált kontrollált vizsgálata (RCT) kifejezetten a COVID-19 közösségi terjedése és a maszkviselés kapcsolatáról. Több mint 6000 résztvevővel Dániában végezték.

Eredmény: A maszkot viselő csoport és a kontrollcsoport között nem volt statisztikailag szignifikáns különbség a SARS-CoV-2 fertőződés arányában. A maszk nem nyújtott mérhető védelmet a viselőjének.

Forrás: Annals of Internal Medicine (Link)

2. A frissített Cochrane Review (Jefferson et al., 2023)

Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses.

Az orvostudomány „arany standardjának” számító átfogó elemzés. A konklúzió szerint a közösségi maszkviselés (legyen szó orvosi vagy N95-ös típusról) valószínűleg alig vagy egyáltalán nem csökkenti a légúti vírusok (influenza, COVID-19) terjedését a maszkviselés hiányához képest.

Forrás: Cochrane Library (Link)

További felhasznált szakirodalom és hivatkozások:

Tunevall T.G. (1991). Postoperative wound infections and surgical face masks: A controlled study. World Journal of Surgery.

A vizsgálat kimutatta, hogy a maszkok elhagyása nem növelte a fertőzések számát.

Link a tanulmány absztraktjához (PubMed) Orr N.W. (1981). Is a mask necessary in the operating theatre? Annals of the Royal College of Surgeons of England.

Korai tanulmány, amely felvetette, hogy a maszkok növelhetik a bakteriális kontaminációt a műtéti területen.

Link a teljes szöveghez (PMC) Vincent, M., Edwards, P. (2016). Disposable surgical face masks for preventing surgical wound infection in clean surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews.

Átfogó metaanalízis, amely nem talált szignifikáns bizonyítékot a maszkok védőhatására tiszta műtétek esetén.

Link a Cochrane összefoglalóhoz A Nobel-díj a NO felfedezéséért (1998):

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1998.

Link a hivatalos Nobel-díj oldalra A NO vírusölő hatása (SARS-CoV tanulmány):

Åkerström, S., et al. (2005). Nitric Oxide Inhibits the Replication Cycle of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Journal of Virology.

Ez a tanulmány konkrétan kimutatta, hogy a NO gátolja a koronavírus replikációját.

Link a tanulmányhoz (PubMed) Lundberg, J.O.N. (2008). Nitric oxide and the paranasal sinuses. The Anatomical Record.

Részletes leírás arról, hogyan termelődik a NO az orrmelléküregekben és hogyan sterilizálja a belélegzett levegőt.

Link a tanulmányhoz Weitzberg, E., Lundberg, J.O.N. (2002). Humming Greatly Increases Nasal Nitric Oxide. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Link

