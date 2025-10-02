ENGLISH VERSION IS HERE!

A modern közegészségügy egyik leglátványosabb sikertörténete a vakcináké. A narratíva, amit mindannyian ismerünk, egyszerű és meggyőző: a tudomány heroikus fegyverei legyőzték a halálos kórokozókat, és milliók életét mentették meg. Mégis, egyre többen érzik, a túl szép, hogy igaz legyen megközelítést. Egyre több a kényelmetlen kérdés a krónikus betegségek járványszerű terjedéséről, a mellékhatásokról és a rendszer működéséről, amelyeket a hivatalos kommunikáció gyakran lesöpör az asztalról.

Miért érezzük azt, hogy a párbeszéd nem őszinte? Hogy a vita nem egyenlő felek között zajlik?

A válasz nem is a tényekben, hanem a játéktérben rejlik, ahol ezek a “tények” megszületnek. A tudomány és a közegészségügy világa ugyanis nem egy semleges laboratórium, hanem egy brutálisan lejtős pálya.

Gondoljunk bele:

Ki finanszírozza a kutatásokat? A gyógyszeripar dollármilliárdokat fektet a saját termékeinek hatékonyságát igazoló vizsgálatokba. Eközben a független, a rendszer alapjait megkérdőjelező kutatások (például a teljes oltási rend hosszú távú hatásairól) alig, de inkább nem is kapnak forrásokat. Ki dönti el, mi jelenhet meg? A nagy presztízsű tudományos folyóiratok szerkesztői a fennálló tudományos keretrendszeren belül gondolkodnak. Egy, a paradigmát megerősítő eredmény sokkal könnyebben jut át a szűrőn, mint egy azt megkérdőjelező, „felforgató” adat. Ki alakítja a közbeszédet? A közegészségügyi hatóságok, a gyógyszeripar marketinggépezete és a fősodratú média szinte kizárólag a hivatalos narratívát közvetítik, míg a kritikus hangokat gyakran tudománytalannak, sőt veszélyesnek bélyegzik.

Ez a helyzet egy látszólagos, sziklaszilárd konszenzust hoz létre. Hiszen ha a pálya az egyik csapatnak lejt, nem meglepő, hogy szinte mindig az nyer. A “bizonyítékok összessége” így nem a teljes valóságot tükrözi, hanem azt a valóságot, amelynek a rendszer megengedte, hogy láthatóvá és igazzá váljon.

És itt válik a kérdés személyessé és elkerülhetetlenné. Amikor a rendszer, amelynek a közérdeket kellene védenie, ennyire nyilvánvaló érdekellentétekkel küzd, a bizalom megrendül. A hivatalos álláspont kizárólagossága erkölcsileg is tarthatatlanná válik.

Ha a játéktér nem igazságos, és a “bizonyítékok” megszületését a hatalom és a pénz ennyire befolyásolja, akkor a felülről jövő, kötelező érvényű előírások rendszere elveszíti legitimitását. Az egyetlen erkölcsileg védhető út a modern orvoslás és a szabad társadalmak egyik legszentebb elvének helyreállítása: a valódi, informált beleegyezésen alapuló szabad választás lehetősége.

Az alábbi cikk éppen ezért íródott. Célja, hogy bemutassa azokat a repedéseket és ellentmondásokat a hivatalos narratívában, amelyek ezt a bizalmi válságot táplálják. Összefoglalja és kontextusba helyezi azokat az anomáliákat – a történelemtől az epidemiológiáig –, amelyeket a fősodratú diskurzus hajlamos elhallgatni vagy figyelmen kívül hagyni, hogy az olvasó teljesebb kép alapján alakíthassa ki saját álláspontját.

Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter a fenti videóban bemutatja azokat az adatokat, amelyek bizonyítják, hogy a fertőző betegségek visszaszorulását nem az oltások, hanem a közegészségügyi fejlődés – a tiszta víz és a jobb táplálkozás – okozta. A videó leleplezi, hogy a “vakcinák mentettek meg milliókat” narratíva egy, a gyógyszeripar által tudatosan terjesztett mítosz.

Az alapító mítosz és a vihar, ami most jött el

Minden nagy civilizációs projektnek van egy alapító mítosza. A modern, globális közegészségügy számára ez a mítosz a himlő kiirtásának heroikus, szinte bibliai méretű története. A narratívát mindannyian ismerjük: egy gyilkos kórság fejet hajtott a tudomány legfényesebb csillaga, a vakcina előtt. Ez a diadal lett a modern vakcinológia szent grálja, az az erkölcsi és tudományos alappillér, amelyre a teljes gyermekkori oltási rend, az adjuvánsok tömeges használata és a globális oltáspolitika intézményrendszere épült.

De mi történik, ha ez az alapító mítosz, ez a kikezdhetetlennek hitt sarokkő, közelebbről megvizsgálva repedéseket mutat? Mi van, ha a diadal nem egyetlen csodafegyvernek, hanem komplex, soktényezős folyamatoknak volt köszönhető? Ez az írás arra tesz kísérletet, hogy lebontsa ezt a mítoszt, és megmutassa, hogyan vezetett a múltban elhintett leegyszerűsítés a jelenben zajló, a teljes rendszert megrengető politikai földrengéshez. A történet, ami a himlővel kezdődött, lehet, hogy a napokban Donald Trump és Robert F. Kennedy Jr. színpadán érhet a végjátéka kezdetéhez?

A mítosz anatómiája – A szent grál repedései

Ahhoz, hogy megértsük a jelenkori politikai robbanást, először vissza kell utaznunk az időben, hogy darabjaira szedjük azt a mítoszt, amely az egész modern oltási paradigmát szentesítette.

A himlő legyőzésének újraértelmezése – A mítosz születése

A hivatalos történet szerint a himlő eltűnése a WHO 1960-as és 70-es évekbeli eradikációs kampányának közvetlen és szinte kizárólagos eredménye volt. Ez a narratíva egy egyszerű, tiszta képet fest: egy halálos ellenség, amelyet egyetlen, célzott fegyverrel, a vakcinával győztek le. A valóság azonban azt mutatja, hogy a himlő már jóval a globális beavatkozás előtt defenzívába szorult, és a győzelem egy sokkal komplexebb, a társadalmi fejlődésben gyökerező folyamat betetőzése volt.

A láthatatlan forradalom: a halálozási görbék árulkodó üzenete

A 19. század végétől a himlő, valamint szinte az összes többi rettegett fertőző betegség halálozási aránya a nyugati világban meredek, szinte megállíthatatlan zuhanásnak indult. Ez a trend évtizedekkel megelőzte a legtöbb vakcina és az antibiotikumok tömeges elterjedését. A kulcs nem az orvostudomány csodafegyvereiben, hanem a társadalmi fejlődés prózai, de annál hatásosabb vívmányaiban rejlett. Ezt a jelenséget leginkább Thomas McKeown brit orvostörténész munkássága tárta fel, aki kimutatta, hogy a 18. század óta bekövetkezett halálozási csökkenés oroszlánrészét nem az orvosi beavatkozások, hanem az életkörülmények javulása okozta.

A táplálkozás forradalma: A mezőgazdasági termelés fejlődése, a jobb logisztika és a változatosabb étrend drámaian megerősítette az emberek immunrendszerét. A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdagabb táplálkozás önmagában is hatékonyabbá tette a szervezetet a kórokozókkal szembeni küzdelemben. Egy jobban táplált gyermek sokkal nagyobb eséllyel élte túl a himlőt vagy a kanyarót, mint egy alultáplált kortársa. A higiénia csendes győzelme: A tiszta ivóvízhez való hozzáférés és a csatornázás kiépítése valószínűleg több életet mentett meg, mint bármelyik gyógyszer. Ezek a közműfejlesztések drasztikusan csökkentették a víz által terjedő betegségek (mint a kolera vagy a tífusz) terhét, ami közvetve az egész populáció immunrendszerét tehermentesítette. Egy olyan szervezet, amelynek nem kell egyszerre több fronton harcolnia, sokkal hatékonyabban tud védekezni egy légúti vírus ellen is. A zsúfoltság csökkenése és az izoláció: A jobb lakáskörülmények, a nagyobb élettér és a fertőző betegek (pl. szanatóriumokban való) elkülönítésének gyakorlata mind hozzájárultak a fertőzési láncolatok megszakításához.

Ez a folyamat nemcsak a himlőre volt igaz. Ha megnézzük más betegségek halálozási görbéit, ugyanazt a mintázatot látjuk:

Az ábra ábrázolja a fertőző betegségek (kanyaró, skarlát, szamárköhögés, diftéria, himlő) halálozási arányainak csökkenését 1838 és 1978 között Anglia és Wales térségében). A különböző szaggatott vonalak jelzik a fontos eseményeket, például a penicillin tömeges gyártását (1944), a Streptomycin felfedezését (1947), a DTP vakcina bevezetését (1957) és a kanyaró vakcina megjelenését (1968).

Skarlát: A skarlát egykor a gyerekkor legrettegettebb gyilkosai közé tartozott. Halálozási rátája már a 19. század végétől meredeken zuhant, és az 1940-es évekre, az antibiotikumok széleskörű elterjedésére, már a töredékére esett vissza – mindez vakcina nélkül . A betegség ma is létezik, de súlyos formája szinte teljesen eltűnt, elsősorban a jobb általános egészségi állapotnak és a hatékony kezelésnek köszönhetően.

Tuberkulózis (TBC): A TBC halálozása a nyugati világban már több mint egy évszázada csökkenő tendenciát mutatott, mire a hatékony antibiotikumos kezelés (streptomicin, 1940-es évek) és a BCG-oltás tömegessé vált. A csökkenés fő motorja itt is a jobb táplálkozás és a zsúfoltság mérséklődése volt.

Kanyaró és szamárköhögés: Ezen betegségek halálozási rátája is már 90-95%-kal csökkent a fejlett országokban az oltások bevezetése előtt. A vakcinák a megbetegedések számát csökkentették tovább, de a halálos kimenetel már jóval korábban visszaszorult.

A WHO tehát nem egy ereje teljében lévő, legyőzhetetlen ellenséggel szállt szembe, hanem egy már meggyengült, a modernizáció által sarokba szorított kórokozóval.

A vírus, amely megszelídült: A Variola minor faktora

A himlő hivatalos narratívája egy monolitikus, változatlanul halálos szörnyeteget fest le, amelyet kizárólag a vakcina erejével lehetett legyőzni. A virológiai és epidemiológiai tények azonban egy sokkal árnyaltabb képet mutatnak. A himlő nem volt egyetlen entitás; a 20. századra a vírus maga is evolválódott, és a fejlett világban egy jóval enyhébb lefolyású variáns vette át a dominanciát, drámaian átformálva a betegség valódi veszélyességét.

A himlőt okozó Variola vírusnak két fő, klinikailag és epidemiológiailag is elkülönülő formája létezett:

Variola major: Ez volt a klasszikus, történelmi himlő, a „nagy gyilkos”. Rendkívül súlyos tünetekkel, magas lázzal, kiterjedt, összefolyó kiütésekkel járt, és a megfertőzöttek átlagosan 30%-át megölte. A túlélők gyakran maradandó hegekkel, vaksággal vagy más súlyos szövődményekkel éltek tovább. Variola minor (más néven Alastrim): Ez a variáns a 19. század végén bukkant fel, először Dél-Afrikában és az amerikai kontinensen, majd a 20. század elején elterjedt Európában is. Bár fertőző volt, a lefolyása összehasonlíthatatlanul enyhébb volt: alacsonyabb láz, kevesebb és diszkrétebb kiütés, és ami a legfontosabb, a halálozási aránya mindössze 1-2% vagy annál is kevesebb volt.

Az alábbi összehasonlítás jól szemlélteti a két variáns közötti drámai különbséget:

Halálozási arány (CFR) • Variola major (klasszikus himlő): Átlagosan ~30% (egyes kitöréseknél magasabb) • Variola minor (Alastrim): Általában < 1–2% Klinikai tünetek • Variola major: Magas láz, súlyos rosszullét, kiterjedt, összefolyó, mélyen fekvő kiütések • Variola minor: Enyhe láz, mérsékelt tünetek, felszínesebb, kevesebb kiütés Szövődmények • Variola major: Gyakori (vakság, hegesedés, tüdőgyulladás) • Variola minor: Ritkák és enyhék Földrajzi dominancia (20. sz. közepén) • Variola major: Ázsia, Afrika, Dél-Amerika egyes részei • Variola minor: Észak-Amerika, Európa, Brazília

A halálozási adatok árulkodó bizonyítéka

Ha megnézzük a 20. század első felének statisztikáit, a kép egyértelmű. Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban a himlő endémiás maradt, évente több tízezer esetet jelentettek, de a halálozás rendkívül alacsony volt, pontosan a Variola minor dominanciája miatt.

A himlő halálozási arányának (CFR) változása az Egyesült Királyságban és Walesben

(Forrás: Frank Fenner, “Smallpox and its Eradication” c. műve alapján készült becslés)

Időszak: 1870–1890 • Domináns variáns (becsült): Főleg Variola major • Esetszámok (nagyságrend): Több tízezer (járványok) • Halálozási arány (CFR): ~15–30% Időszak: 1900–1920 • Domináns variáns (becsült): Kevert, de V. minor megjelenik • Esetszámok (nagyságrend): Változó • Halálozási arány (CFR): ~5–15% (csökkenő) Időszak: 1920–1940 • Domináns variáns (becsült): Főleg Variola minor • Esetszámok (nagyságrend): Több tízezer (évente) • Halálozási arány (CFR): < 1%

Ez a kimutatás rávilágít a lényegre: a himlő, mint halálos fenyegetés, a fejlett világban már az 1920-as, 30-as évekre nagyrészt “megszelídült”. A betegség kellemetlen és fertőző maradt, de már nem volt az a kaszás, mint egy évszázaddal korábban.

Tudományos hivatkozás, konszenzus – és a narratíva árnyalása

A Variola minor és a Variola major megkülönböztetése nem valamiféle alternatív elmélet, hanem a himlővel foglalkozó szakirodalom egyik alapvetése. A téma legfontosabb forrása a WHO által kiadott, monumentális, 1460 oldalas kötet, Frank Fenner és munkatársai Smallpox and its Eradication (1988) című könyve, az ún. „Nagy Vörös Könyv”. Ez a mű külön fejezeteket szentel a Variola minor (Alastrim) megjelenésének és elterjedésének, amely alapvetően átformálta a himlő epidemiológiáját. A szerzők egyértelműen leírják, hogy a 20. század közepére a világ kettéoszlott: voltak területek, ahol még a halálos Variola major tombolt (ezek váltak a WHO-kampány fő célpontjaivá), míg Európában, Észak-Amerikában és Brazíliában már az enyhébb Variola minor dominált.

Ez alapján a himlő eltűnése nem magyarázható pusztán egyetlen tényezővel. Szerepet játszott benne a társadalmi-gazdasági fejlődés, a közegészségügyi intézkedések javulása, valamint a vírus természetes dinamikája is – azaz, hogy a kevésbé halálos, de mozgékonyabb betegek által jobban terjeszthető variáns átvette az uralmat.

Ugyanakkor érdemes egészséges szkepticizmussal olvasni ezt a történetet. A hivatalos narratíva úgy tálalja, mintha a „gyilkos major” maradt volna a fő ellenség egészen az utolsó pillanatig, és a WHO oltási kampánya lett volna a döntő fordulat. Ez kétségkívül kerekebb, heroikusabb történet – de kérdés, mennyire fedi a valóságot. A COVID-19-pandémia egy tökéletes, modern példával világította meg a vírusok evolúciós logikáját, ami még gyanúsabbá teszi a himlő történetének lassúságát.

A vírus szempontjából a siker mércéje nem az, hogy mennyire halálos, hanem az, hogy mennyire hatékonyan tud terjedni és szaporodni. Ebből a szempontból egy túlságosan agresszív, halálos variáns evolúciós hátrányban van egy fertőzőképes, de enyhébb lefolyású változattal szemben.

A halálos variáns dilemmája: A Variola major gyorsan ágynak döntötte vagy megölte a gazdaszervezetét. Egy súlyos beteg, ágyban fekvő vagy elhunyt ember virológiai zsákutca: nem megy közösségbe, nem utazik, nem adja tovább a fertőzést. A vírus ezzel önmaga terjedési útvonalát zárja le.

Az enyhébb variáns előnye: A Variola minor (vagy a COVID esetében az Omicron variáns) ezzel szemben gyakran csak enyhe tüneteket okozott. A fertőzött személy lábon hordta ki a betegséget, járt dolgozni, piacra, találkozott a rokonaival. Ezzel egy mozgó, hatékony terjesztővé vált, aki heteken át adhatta tovább a vírust számtalan embernek. A vírus „üzleti modellje” sokkal sikeresebb, ha életben és mozgásban tartja a gazdatestet.

Pontosan ezt láttuk a COVID-19 esetében: az Omicron variáns, amely sokkal fertőzőbb volt, de a legtöbb emberben enyhébb megbetegedést okozott, hetek-hónapok leforgása alatt vált globálisan dominánssá, és szinte teljesen kiszorította a korábbi, veszélyesebb variánsokat.

Ezzel összevetve furcsán hosszúnak tűnik az a 30–40 év, ami alatt a Variola minor „csak” a nyugati világban szorította vissza a majort, de nem globálisan. Igaz, a 20. század elején lassabb volt a közlekedés és kisebb a mobilitás, de az evolúciós nyomás akkor is ugyanaz volt. A különbség a két terjedési sebesség között még így is szembetűnő. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a történetben van némi narratív szerkesztés: a WHO számára erősebb üzenet volt, ha a major maradt a „főellenség” a kampány végső szakaszáig, hiszen így a vakcina és a nemzetközi összefogás heroikus győzelemként jelenhetett meg.

A mítosz árnyéka – A precedens következményei

Tehát a himlő leegyszerűsített, diadalittas története lett az a mérce, az a kommunikációs aranyfedezet, amellyel minden későbbi oltási program sikerét igazolták. A logika egyszerű volt: ha egyetlen vakcinával el lehetett törölni a Föld színéről egy évezredes gyilkost, akkor minden más, vakcinával megelőzhető betegség elleni küzdelem is hasonló, tiszta sikertörténet kell, hogy legyen. Ám ha ezeket a későbbi „diadalokat” is a komplex valóság, a statisztikai adatok mögötti módszertan és a biológiai ökoszisztéma szemüvegén keresztül vizsgáljuk, a kép ott is sokkal árnyaltabbá és problémásabbá válik. A „győzelmek” mögött gyakran statisztikai átrendeződések, diagnosztikai bűvészmutatványok és ökológiai helyettesítő hatások húzódnak meg.

A kanyaró esete: Statisztikai győzelem a már visszavonult ellenség felett?

A narratíva szerint az oltás mentett meg minket a kanyarótól. A plakátokon és a közegészségügyi kampányokban bemutatott grafikonok valóban drámaiak: a vakcina 1963-as bevezetése után a megbetegedések száma szinte a nullára zuhan. De ez a kép csak a történet egyik, gondosan kiválasztott fele.

A halál visszavonulása, oltás nélkül: A legfontosabb mutató, a halálozás, már jóval az oltás bevezetése előtt drámaian csökkent. Az Egyesült Államokban a kanyaró okozta halálozási ráta a 20. század elejétől az 1960-as évek elejéig több mint 98%-kal esett vissza. Ez a monumentális javulás szinte teljes egészében a jobb táplálkozásnak, a jobb higiéniának és – a legfontosabb – a hatékony orvosi ellátásnak volt köszönhető. A penicillin és más antibiotikumok megjelenésével a kanyaró leggyakoribb és leghalálosabb szövődményét, a bakteriális tüdőgyulladást hatékonyan lehetett kezelni. Az oltás tehát egy olyan csatába érkezett meg győztesként, amelyet a közegészségügy és az orvostudomány már szinte teljesen megnyert a halál ellen. A diagnosztikai átrendeződés: Az oltás utáni esetszám-csökkenés drámaiságát részben egy csendes adminisztratív változás is magyarázza. Az oltás előtti korszakban a kanyarót gyakran pusztán klinikai tünetek (láz, kiütés) alapján diagnosztizálták és jelentették. Sok más, hasonló kiütéssel járó vírusfertőzést (pl. rubeola, roseola) tévesen kanyarónak könyvelhettek el. Az oltás bevezetése után a diagnosztikai protokollok szigorodtak, és egyre inkább megkövetelték a laboratóriumi (szerológiai) megerősítést. Ez önmagában is „megtisztította” a statisztikát, csökkentve a tévesen jelentett esetek számát.

A kritikusok leggyakoribb érve az, hogy “rendben, a halálozás csökkent már az oltások előtt, de a vakcina a megbetegedések számát tüntette el”

Nézzünk ennek a mélyére. A hivatalos narratíva gyakran azt hangsúlyozza, hogy bár a kanyaró-halálozás már az oltás bevezetése előtt drasztikusan lecsökkent, a megbetegedések számának hirtelen visszaesését egyértelműen az oltás okozta. Ez a kép azonban ugyancsak torz, mert a statisztikákat nemcsak a valódi incidenciacsökkenés, hanem egy csendes adminisztratív és diagnosztikai változás is formálta.

Klinikai diagnózis vs. laboratóriumi megerősítés

Az oltás előtti korszakban a kanyarót szinte mindig pusztán klinikai alapon diagnosztizálták: láz + kiütés már elég volt a jelentéshez. Ez azonban rengeteg téves diagnózist eredményezett, mivel számos más kiütéses vírusfertőzés (pl. rubeola, parvovírus B19, roseola, HHV-6) klinikailag hasonló képet mutat.

Az oltás utáni korszakban bevezették a szigorúbb esetdefiníciókat, kötelezővé tették a laboratóriumi (szerológiai, később PCR-es) megerősítést, és ezzel gyökeresen átalakult a jelentési rendszer. Ez a változás önmagában jelentős mértékben csökkentette a hivatalos esetszámokat, mert a klinikailag gyanús esetek nagy részét kizárták.

Tényadatok a torzulás mértékéről

Egy brit parlamenti összefoglaló szerint (2005): a bejelentett 1 853 gyanús kanyaróeset közül csak 3 % bizonyult valóban kanyarónak laborvizsgálattal igazolva. Vagyis a klinikai diagnózisok 97 % téves volt .

Észak-Írország (2024): 199 klinikailag gyanús esetből csak 22 eset (11,1 %) lett laboratóriumilag igazolt, további 12,6 % került a “valószínű” kategóriába. A többi kizárásra került.

Bár nem lehet pontosan számszerűsíteni, hogy az 1968 utáni diagnosztikai szigorítás mennyivel csökkentette a bejelentett esetek számát, a fenti adatok alapján teljesen reális feltételezés, hogy az esetszámok nagyon jelentős része (akár 80–97 %) valójában nem kanyaró volt, hanem más, kiütéssel járó fertőzés.

Ez azt jelenti, hogy a „drasztikus esetszám-csökkenés”, amelyet kizárólag az oltásnak tulajdonítanak, valójában kettős eredetű: egyrészt valódi csökkenés történt a vírus terjedésében, másrészt pedig a statisztika mesterségesen is „megtisztult” a téves diagnózisoktól. Enélkül sokkal kevésbé lenne drámai a különbség az oltás előtti és utáni évek között.

A kanyaró-narratíva tehát elhallgatja, hogy a betegség már rég nem volt az a halálos ítélet, mint korábban, és az esetszámcsökkenés „győzelem” mértékét a diagnosztikai gyakorlat megváltozása is lényegesen befolyásolta.

A polio paradoxona: a vírus legyőzve, a bénulás jelensége mégis velünk maradt

A gyermekbénulás elleni harc a vakcinológia másik nagy sikertörténete. A vastüdőben fekvő gyermekek képei beleégtek a kollektív emlékezetbe, és az oltások bevezetése után ezek a képek valóban eltűntek. De ha közelebbről megnézzük a történetet, árnyaltabb képet kapunk.

1. A diagnózis változó szabályai

Az 1950-es években, a Salk-vakcina bevezetésének idején a poliomyelitis diagnosztikai kritériumai megváltoztak. A korábbi, lazább meghatározás (amely akár 24 órás izomgyengeséget is poliónak tekintett) helyett egy szigorúbb definíció lépett életbe, amely legalább 60 napig fennálló bénulást követelt meg.

Tény: Ez a váltás önmagában csökkentette a regisztrált esetek számát.

Mainstream értelmezés: szükséges korrekció volt a pontosabb diagnózis érdekében.

Kritikus értelmezés: a hirtelen javuló statisztikák részben adminisztratív eredetűek voltak, és a „siker” látszatát erősítették még az oltás tömeges hatása előtt.

A korabeli szakértői elemzések, mint például Dr. Bernard Greenberg, a UNC Biostatisztikai Tanszék vezetőjének 1962-es kongresszusi tanúvallomása, arra utalnak, hogy a régi esetek fele–kétharmada eltűnhetett a statisztikákból pusztán a definíciószigorítás miatt!

2. Az akut petyhüdt bénulás (AFP) jelensége

Bár a vad poliovírus mára drámaian visszaszorult, a bénulásos kórképek nem tűntek el teljesen. A WHO folyamatosan monitorozza az AFP-eseteket, amelyek közül sokat más enterovírusok (pl. Coxsackie, ECHO, EV-D68) okoznak.

Tény: Indiában például, miután 2011-ben hivatalosan „polio-mentessé” nyilvánították, a nem-polio AFP-esetek száma évi 60 ezer fölé ugrott , vagyis 6–10-szerese lett a korábbi poliomyelitis-esetszámoknak. A következő években is hasonlóan magas maradt: 2012-ben kb. 64 000, 2013–2016 között évi 50–60 ezer esetet regisztráltak. Ez azt jelenti, hogy a bénulás fenotípusa nem tűnt el, csak a mögötte álló virológiai okot változtatták meg a jelentésekben.

Mainstream értelmezés: ez nem helyettesítés, hanem annak felismerése, hogy más vírusok is okozhatnak hasonló tüneteket, és az eradikációs program egyszerűen felerősítette a surveillance-rendszert, így több esetre derült fény.

Kritikus értelmezés: a számok arra utalnak, hogy a polio eltűnésének diadaljelentése részben statisztikai illúzió, hiszen a bénulásos esetek sokszorosan meghaladták a korábbi polio-esetszámokat. Ahogy az Indian Journal of Medical Ethics (2012) rámutatott: a polio „eradikációja” mögött valójában egy virológiai átrendeződés állhat, nem pedig a bénulásos kórképek teljes eltűnése. A szülők számára, akiknek a gyermeke lebénul, kevés vigaszt jelent, hogy a bénulást immár nem a „hivatalos” poliovírus, hanem egy másik enterovírus okozza.

Az említett tanulmány az Indian Journal of Medical Ethics című lapban jelent meg 2012-ben “Polio programme: let us declare victory and move on” címmel. A szerzők (D. V. T. Jacob és C. P. Puliyel) rámutatnak, hogy míg India 2011-ben polio-mentessé vált, addig a nem-polio AFP esetek száma drámaian megemelkedett. A tanulmány szerint 2011-ben 47 500 NPAFP esetet regisztráltak, ami jelentősen magasabb a korábbi évek polio-esetszámainál. A szerzők felvetik, hogy a bénulás mint tünetegyüttes nem tűnt el, csupán a diagnosztizált ok változott. A WHO és más közegészségügyi szervek ezt azzal magyarázzák, hogy a polio-program miatt a felügyeleti rendszer sokkal érzékenyebbé vált, így több, korábban rejtve maradó esetet ismernek fel, amelyeket más enterovírusok (pl. Coxsackie, ECHO) okoznak.

3. Az oltás árnyoldala: VAPP és cVDPV

Az orális polio vakcina (OPV) nagy szerepet játszott a vírus visszaszorításában, ugyanakkor kockázatokat is hordozott. A benne lévő legyengített vírus ritkán bénulást okozhatott a beoltottban vagy a környezetében (ez a VAPP, vaccine-associated paralytic polio). Bár ritka, de a tömeges oltások miatt világszerte több ezer gyermeknél alakult ki ilyen bénulás.

Hosszabb ideig keringve az oltóvírus visszavadulhatott, és újra virulens formában terjedhetett tovább (cVDPV – circulating vaccine-derived poliovirus). A 2000–2020 közötti időszakban kb. 1000–1200 megerősített esetet regisztráltak, és 2020-ra a WHO maga is elismerte: világszerte több bénulásos esetet okozott a vakcinából származó vírus, mint a vad poliovírus. Emiatt 2016-tól sok ország átállt az inaktivált (IPV) vakcinára, amely ilyen kockázatot nem hordoz.

Mainstream értelmezés: ez „szükséges kompromisszum” volt az eradikáció felé vezető úton.

Kritikus értelmezés: a jelenség rávilágít az oltás etikai dilemmájára, hiszen maga a beavatkozás is tarthatja fenn a betegséget.

A WHO és a CDC is elismeri, hogy az elmúlt években a vakcinából származó poliovírus okozott több bénulásos megbetegedést világszerte, mint a vad vírus. Például 2020-ban a vad poliovírus mindössze néhány országban fordult elő, míg a cVDPV járványok több mint 30 országot érintettek.

A polio elleni küzdelem eredményei valódiak, de a kép nem olyan egyszerű, mint ahogyan a „sikertörténet” narratívája sugallja. A diagnosztikai kritériumok változása, az AFP-esetek virológiai átrendeződése és az oltásból eredő esetek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a polio „győzelme” egy sokkal összetettebb történet, mint elsőre látszik.

A Hib-effektus: Győzelem vagy csak ökológiai átrendeződés?

A Haemophilus influenzae b (Hib) elleni oltás látványos sikertörténetként él a köztudatban. Az oltás bevezetése után a Hib okozta agyhártyagyulladás esetszáma valóban drámaian összeomlott: az USA-ban az 1980-as években évente kb. 20 000 Hib-betegség fordult elő (többség meningitisz), a 2000-es évekre ez 300 alá csökkent (CDC, MMWR 1998). Ez azt jelenti, hogy a vakcina hatékonyan kiiktatta a b-típusú tokos törzset, amely az egyik legagresszív gyermekkórokozó volt.

Ugyanakkor a történet nem ennyire kerek. A Hib kiiktatásával egy ökológiai fülke szabadult fel, amelyet más baktériumok kezdtek betölteni. A kutatások kimutatták, hogy a pneumococcus, a meningococcus és a nem-b típusú Haemophilus törzsek okozta meningitisz aránya nőtt. A teljes gyermekkori agyhártyagyulladás tehát nem tűnt el, csak átrendeződött.

Ez a jelenség nem korlátozódik a Hib-re; a pneumococcus elleni konjugált vakcinák bevezetése után is megfigyelték a nem-vakcina szerotípusok okozta fertőzések arányának növekedését.

És itt jön a kritikus pont: bár elfogadható, hogy az oltás valóban immunitást alakított ki egy nagyon specifikus törzzsel szemben, nem tudjuk, milyen áron történt mindez. A gyerekek ma már tucatnyi oltást kapnak, mindegyik más antigénekkel, adjuvánsokkal és vivőanyagokkal. Arról, hogy ez a mesterségesen felgyorsított, sokrétű immunstimuláció hogyan hat a fejlődő immunrendszer hosszú távú működésére – autoimmun betegségek, allergiák, asztma, neuroimmun zavarok formájában – nincsenek átfogó vizsgálatok.

A ‘győzelem’ tehát sosem teljes, és nem is lehet kockázatmentes. Minden orvosi beavatkozás hordoz magában kockázatot – és minél több beavatkozás történik, annál nagyobb az esélye annak, hogy ezek a kockázatok nem pusztán összeadódnak, hanem egymás hatását erősítve többszöröződnek. Ez különösen igaz az oltások esetében, ahol nemcsak a célzott antigén, hanem az adjuvánsok, segédanyagok, és az egymás után vagy akár egyszerre beadott vakcinák kombinációja is terheli az immunrendszert. Az immunológiai hatások kumulatív következményeit a mai napig alig vizsgálják, így a valódi kockázat–haszon mérleg jórészt ismeretlen.

A Hib-oltás sajátossága, hogy itt legalább valóban egy veszélyes és széles körben jelenlévő kórokozó ellen irányult a beavatkozás. Ez azonban inkább kivételnek tekinthető az oltástörténelemben. A legtöbb kötelező vakcina már egy rég, lényegében eltűnt vagy marginális kórokozók ellen készül(t), illetve olyan betegségek ellen, amelyek a modern orvostudomány és antibiotikumok mellett többnyire jól kezelhetők lennének. Így a kérdés nem kerülhető meg: nem kockáztatunk-e többet azzal, hogy az immunrendszert sorozatos, mesterséges stimulációknak tesszük ki, mint amennyit ténylegesen nyerünk a betegségek elleni védelemben?

A szerotípus-váltás (Serotype Replacement): A jelenség, amikor egy vakcinával megcélzott domináns szerotípus eltűnése után más, a vakcina által nem fedett szerotípusok válnak gyakoribbá, jól ismert a vakcinológiában. A Hib esetében a b-típus eltűnésével a nem-tokos H. influenzae (NTHi) és más tokos szerotípusok (pl. a, f) által okozott invazív fertőzések száma emelkedett. Tudományos alátámasztás: Egy, a JAMA (Journal of the American Medical Association) folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta, hogy miközben a Hib-betegség szinte teljesen eltűnt, az egyéb Haemophilus influenzae szerotípusok által okozott invazív megbetegedések száma növekedett, különösen az idősebb felnőttek körében. Forrás: Rubach MP, et al. “Increasing rates of invasive Haemophilus influenzae disease in adults, Utah, USA.” Egy másik, a Clinical Infectious Diseases című lapban publikált kutatás szintén a nem-b típusú H. influenzae fertőzések növekedéséről számolt be a Hib-vakcináció korában. Forrás: Adam HJ, et al. “Changing epidemiology of invasive Haemophilus influenzae in Ontario, Canada: Evidence for herd effects and strain replacement due to Hib vaccination.”

A rendszer belső ellentmondása – A diagnosztikai kettős mérce

A modern oltási paradigma legitimációs építményében van egy másik mély, strukturális törésvonal is. Egy olyan módszertani inkonzisztencia, amely rávilágít arra, hogy a narratíva nem a tényekből kiindulva jut el a következtetésig, hanem az előre meghatározott következtetéshez igazítja a tények értelmezését. Ez a kettős mérce a statisztikai és diagnosztikai változások kezelésében mutatkozik meg a legélesebben. A rendszer mást mond, ha a vakcinák hasznáról van szó, és homlokegyenest mást, ha a lehetséges ártalmaikról.

Az „elhanyagolható zaj”: A siker narratívájának védelme

Amikor az oltások hatásosságát kell bizonyítani, a mainstream érvelés következetesen minimalizálja a zavaró tényezők – mint a diagnosztikai kritériumok megváltozása vagy a jelentési fegyelem szigorodása – szerepét. A logika a következő:

A kanyaró és a polio esete: Ahogy az előzőekben láttuk, mindkét betegség esetében a vakcinák bevezetése egybeesett a diagnosztikai protokollok szigorításával. Amikor a kritikusok erre felhívják a figyelmet, a válasz jellemzően az „arány érv”. Azt mondják: „Valóban, voltak adminisztratív változások, de ezek a tényezők legfeljebb 10-20%-os csökkenést magyarázhatnak. A megfigyelt 99%-os, milliós nagyságrendű zuhanást egyértelműen a vakcinának kell tulajdonítanunk.”

Ebben a kontextusban a diagnosztikai váltás egy elhanyagolható statisztikai zaj, egy apró korrekciós tétel, amely a nagy képet – a vakcina diadalát – érdemben nem befolyásolja. Az érvelés implicit üzenete az, hogy a járványgörbék drámai esése olyan elsöprő erejű bizonyíték, amelyet ilyen apró módszertani finomságok nem kérdőjelezhetnek meg.

A kép azonban 180 fokos fordulatot vesz, amint a vita az oltások lehetséges ártalmaira terelődik. A leglátványosabb példa erre a gyermekkori krónikus betegségek, különösen az autizmus spektrumzavar (ASD) előfordulásának robbanásszerű növekedése.

Míg néhány évtizede 10 000 gyermekből egyet érintett, a legfrissebb adatok szerint ma már minden 31. amerikai gyermek autizmus spektrumzavarral él. Ez egy valódi, a társadalmat és családok millióit sújtó járvány.

Amikor a szülők és a kritikus kutatók felvetik, hogy ennek a drámai növekedésnek köze lehet az ugyanebben az időszakban drasztikusan kibővített gyermekkori oltási rendhez, a mainstream érvelés hirtelen teljesen más logikát kezd alkalmazni:

Az autizmus esete: A hivatalos válasz szinte kizárólag a diagnosztikai változásokra hivatkozik. Azt állítják: „A növekedés nem valós, csupán egy statisztikai artefaktum. A diagnosztikai kritériumok kitágultak (az Asperger-szindróma beemelése stb.), a társadalmi tudatosság nőtt, a szűrési rendszerek fejlődtek, ezért ma már sokkal több gyereket diagnosztizálnak, akiket korábban egyszerűen csak ’furcsának’ vagy ’értelmi fogyatékosnak’ bélyegeztek.”

Ebben a kontextusban ugyanaz a tényező – a diagnosztikai és adminisztratív változás –, ami a kanyaró esetében még „elhanyagolható hiba százalék” volt, hirtelen egy mindent elsöprő, a teljes jelenséget megmagyarázó fő okká lép elő.

A módszertani inkonzisztencia leleplezése

Ez a kettős mérce módszertanilag tarthatatlan, és tudományfilozófiai szempontból mélyen problematikus.

A konzisztencia hiánya: Ha a mainstream tudomány képes kritikátlanul elfogadni, hogy az autizmus robbanásszerű növekedését pusztán diagnosztikai változások magyarázzák, akkor logikailag el kellene ismernie, hogy a fertőző betegségek csökkenésében is kulcsszerepet játszhattak a hasonló trükkök. A polio a legjobb példa: a Salk-vakcina idején a definíciót úgy szigorították, hogy a korábbi esetek fele–kétharmada egyszerűen eltűnt a statisztikákból. Mégis, a hivatalos narratíva a csökkenést kizárólag az oltásnak tulajdonítja. Ez tipikus kettős mérce. Az előfeltevés dominanciája: A jelenség arra utal, hogy a következtetés – az oltások hasznosak és ártalmatlanok – már az érvelés előtt megszületett, és a bizonyítékok értelmezését ehhez a megdönthetetlennek hitt dogmához igazítják. Amikor az adatok a dogmát támogatják (csökkenő betegségszám), a zavaró tényezőket félresöprik. Amikor az adatok a dogmát veszélyeztetik (növekvő krónikus betegségek), a zavaró tényezőket felnagyítják, hogy azok elfedjék a kényelmetlen korrelációt. A bizonyítás terhének áthárítása: Ez a kettős mérce egyúttal a bizonyítás terhét is igazságtalanul hárítja át. A hatóságoknak nem kell bizonyítaniuk, hogy a vakcinák nem okoznak krónikus betegségeket; elegendő a diagnosztikai változásokra hivatkozniuk, mint lehetséges alternatív magyarázatra. Ezzel szemben, aki a vakcinák hatásosságát kérdőjelezi meg, annak kellene bizonyítania, hogy a csökkenést nem a vakcina okozta.

Ez a belső ellentmondás a legnagyobb csapás a tudomány és a közegészségügy hitelességére. Nem a kritikus hangok rombolják a bizalmat, hanem maga a rendszer, amely nyilvánvaló adatokkal szemben is körömszakadtáig védi a saját narratíváját. Ez nem tudomány, hanem propaganda – és aki egy kicsit is a felszín mögé néz, az joggal érzi úgy, hogy itt tudatos manipuláció zajlik.

A látatlan teher – Amit nem keresünk, azt nem találjuk meg

A himlő leegyszerűsített, diadalittas mítoszára épülő paradigma egy olyan rendszert teremtett, amelyben az oltások biztonságossága és hatásossága szinte megkérdőjelezhetetlen dogmává, egyfajta modern orvostudományi hittétellé vált. Ez a dogma azonban, mint minden dogma, nemcsak a vitát, hanem a kritikus kérdésfeltevést is elfojtja. Strukturálisan, intézményi szinten szorítja ki azokat a kényelmetlen kutatásokat, amelyek a rendszer hosszú távú hatásait és rejtett költségeit firtatnák. A paradigma nemcsak a válaszokat, hanem magukat a kérdéseket is kontrollálja.

Az adjuvánsok fekete doboza és a krónikus betegségek járványa

A modern vakcinák nemcsak a legyengített vagy elölt kórokozót (antigént) tartalmazza, hanem adjuvánsokat is. Ezek olyan anyagok (leggyakrabban alumíniumsók), amelyek célja, hogy mesterségesen felerősítsék, „felingereljék” az immunrendszert, hogy az erőteljesebb és tartósabb választ adjon az antigénre. Az adjuvánsok lehetővé teszik, hogy kevesebb antigén felhasználásával érjenek el immunológiai hatást, ami a gyártás szempontjából költséghatékony.

A probléma az, hogy miközben a rövid távú, ellenanyag-termelést serkentő hatásuk jól dokumentált, a hosszú távú, az immunrendszer egészére gyakorolt hatásuk egy hatalmas, feltáratlan terület. A gyermekkori oltási rend az elmúlt évtizedekben drámaian kibővült. Egy mai gyermek az első 18 életévében (az USA ajánlásai szerint) akár 70-nél is több adag oltást kaphat, amelyekkel ismételten és kumulatívan juttatnak be a szervezetébe alumíniumot és más adjuvánsokat, jóval azelőtt, hogy az immunrendszere és az idegrendszere teljesen kifejlődött volna.

Ezzel párhuzamosan a gyermekkori krónikus betegségek – allergia, asztma, ekcéma, autoimmun kórképek (pl. 1-es típusú diabétesz, cöliákia), figyelemzavar (ADHD), autizmus – előfordulása járványszerű méreteket öltött. Míg a közegészségügy dollármilliárdokat költ ezen betegségek kezelésére, a paradigma strukturálisan megakadályozza annak a legalapvetőbb kérdésnek a feltevését, hogy lehet-e összefüggés az immunrendszert mesterségesen és ismétlődően stimuláló oltási program és az immunrendszer krónikus diszfunkciói között.

A “nem vizsgált” paradigma: A legmegdöbbentőbb tény az, hogy soha, egyetlen országban sem végeztek olyan nagyszabású, hosszú távú, placebo-kontrollált, prospektív vizsgálatot, amely a teljes oltási rendet (ahogyan azt a gyerekek kapják) hasonlította volna össze egy teljesen oltatlan, valódi placebo (inert sóoldat) csoport egészségi állapotával. A biztonsági vizsgálatok jellemzően egy-egy új vakcinát vizsgálnak, rövid ideig, és gyakran nem placebóhoz, hanem egy másik, már forgalomban lévő, szintén adjuvánst tartalmazó vakcinához hasonlítják. Ez olyan, mintha egy új cigarettamárka biztonságosságát egy régivel összevetve akarnánk bizonyítani, a nemdohányzók csoportját teljesen kihagyva.

A kérdés, amit nem lehet feltenni: A paradigma egyszerűen nem teszi fel azokat a kérdéseket, amelyek megkérdőjelezhetnék a saját alapfeltevéseit. A kutatási pénzeket, a tudományos publikációkat és a karrierlehetőségeket az a konszenzus irányítja, amely az oltásokat eleve biztonságosnak tekinti. Aki a kumulatív hatásokat firtatja, azt tudománytalannak, oltásellenesnek bélyegzik, és kirekesztik a tudományos közösségből. A rendszer tehát egy önigazoló körben működik: amit nem vizsgálunk, arról nem lehet adatunk, amiről pedig nincs adat, az nem létezik.

A felelősség nélküli rendszer: A vakcinagyártók jogi érinthetetlensége

A paradigma tudományos merevségét egyedülálló jogi és gazdasági struktúra betonozza be. Az Egyesült Államokban az 1986-os National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) törvény egy történelmi alkut kötött: a vakcinagyártók gyakorlatilag teljes jogi védelmet kaptak a termékeik által okozott sérülésekkel és halálesetekkel kapcsolatos polgári jogi perekkel szemben. Cserébe létrehoztak egy kormányzati kompenzációs programot (VICP), amely egy adókból finanszírozott alapból fizet kártérítést az áldozatoknak, egy bonyolult és sokszor megalázó eljárás keretében.

Bár a törvény eredeti célja az volt, hogy megakadályozza a gyártók kivonulását a piacról a pereskedések miatt, a hosszú távú következményei katasztrofálisak:

A morális kockázat: Egy olyan iparág, amelynek nem kell teljes körűen felelnie a terméke által okozott károkért, intézményesen elveszíti a legfőbb ösztönzőt a maximális biztonságra való törekvésre és a kockázatok feltárására irányuló kutatásokra. Ha a profit garantált, a felelősség pedig korlátozott, a biztonsági fejlesztések másodlagossá válnak. Az információ elfojtása: A jogi védelem miatt a gyártóknak nem áll érdekükben, hogy a belső, a lehetséges ártalmakra utaló kutatási adatokat a nyilvánosság elé tárják. A perek során a belső dokumentumok kikérhetők lennének, de a perek lehetősége szinte teljesen megszűnt. A rendszer a titkolózásnak és az információ elrejtésének kedvez. Globális precedens: Bár ez egy amerikai törvény, a hatása globális. A világ vakcinapiacát uraló néhány nagyvállalat ebben a jogilag védett környezetben működik, és a biztonsági standardokat is ez a felelősség nélküli rendszer határozza meg.

Ez a mély, régóta érlelődő bizalmi válság, amely a tudományos vakfoltokból és az intézményesített felelőtlenségből táplálkozik, teremtette meg azt a társadalmi és politikai talajt, amelyen a jelenkori, a rendszert gyökeresen megváltoztatni kívánó politikai erők most kihajthattak. Az emberek érzik, hogy a rendszer nem az ő érdekeiket szolgálja, és a himlő-mítoszra épülő, megkérdőjelezhetetlen tekintély mára szertefoszlott.

A rendszer önvédelme: A szabályozói befogás és a függetlenség illúziója

A cikkben bemutatott tudományos anomáliák és módszertani ellentmondások felvetnek egy alapvető kérdést: Hogyan maradhat fenn évtizedeken keresztül egy olyan paradigma, amelynek alapjai ennyire ingatagok? A válasz nem a tudomány, hanem a hatalom és a gazdaság struktúráiban rejlik. A jelenség neve a politikatudományban: szabályozói befogás (regulatory capture). Ez azt a folyamatot írja le, amelynek során az elvileg a közérdeket védő szabályozó hatóságok valójában az általuk szabályozott iparág érdekeit kezdik el szolgálni.

Ez a folyamat a közegészségügyben két kulcsfontosságú mechanizmuson keresztül valósul meg:

A “forgóajtó-jelenség” (Revolving Door): A gyógyszeripar, valamint az engedélyezésért és ajánlásokért felelős kormányzati szervek (mint az USA-ban a CDC és az FDA) között szinte akadálytalan a személyi átjárás. A hatóságok magas rangú tisztviselői gyakran a gyógyszergyártók igazgatótanácsaiból érkeznek, majd hivatali idejük lejárta után busásan fizetett pozíciókba távoznak ugyanahhoz az iparághoz, amelyet korábban szabályozniuk kellett volna. Ez a jelenség egy rendszerszintű összeférhetetlenséget teremt, és felveti a jogos kérdést: a döntéshozók a polgárok egészségét vagy a jövőbeli munkaadóik profitérdekét tartják szem előtt?

Az iparági finanszírozás: Kevesen tudják, de az olyan kulcsfontosságú hatóságok, mint az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) költségvetésének jelentős részét – néha akár felét is – maguk a gyógyszergyárak biztosítják a különböző engedélyezési díjakon keresztül. A szabályozó tehát pénzügyileg is függ az általa szabályozott iparágtól. Ez a dinamika a hatóságot a közérdek szigorú őréből az iparág fizető “ügyfelévé” degradálja, akinek nem érdeke a túl sok kényelmetlen kérdés feltevése.

Ez a strukturális korrupció magyarázza meg, hogy a cikkünkben bemutatott, tudományosan megalapozott kritikák miért süket fülekre találnak évtizedek óta. A rendszer nem azért védi a dogmákat, mert azok tudományosan kikezdhetetlenek, hanem azért, mert a status quo fenntartása intézményi és gazdasági szempontból elengedhetetlen a túléléséhez.

A tudomány Achilles-sarka: Az ál-placebók és a biztonságosság látszata

A modern oltási paradigma talán legkirívóbb tudományos vakfoltja a hosszú távú, valódi placebo-kontrollált biztonsági vizsgálatok teljes hiánya. A helyzet azonban még ennél is aggasztóbb. A néhány, rövid távú vizsgálat során, amelyet a gyártók az engedélyeztetéshez elvégeznek, egy módszertani bűvészmutatványt alkalmaznak, amely szinte garantálja a “biztonságos” minősítést.

A probléma kulcsa az ál-placebók (vagy aktív placebók) használata. Egy valódi tudományos kísérletben az új beavatkozást egy teljesen semleges, hatóanyag nélküli (inert) anyaghoz, például fiziológiás sóoldathoz kellene hasonlítani. Csak így mérhető fel a beavatkozás valódi hatás- és mellékhatásprofilja. A vakcinák biztonsági vizsgálatában azonban szinte soha nem ezt teszik. A kontrollcsoport tagjai nem inert placebót kapnak, hanem:

egy másik, már forgalomban lévő, ismert mellékhatásprofillal rendelkező vakcinát,

vagy egy olyan oldatot, amely a vakcina minden összetevőjét tartalmazza az antigénen kívül, beleértve a leginkább reaktogén összetevőt, az alumínium adjuvánst is.

Ez a módszertan a biztonságosság vizsgálatára tudományosan alkalmatlan és megtévesztő. Olyan, mintha egy újfajta cigaretta káros hatásait nem a tiszta levegőhöz, hanem egy régi, már piacon lévő cigarettához hasonlítanánk. Ezzel a trükkel a vakcina által okozott mellékhatások – különösen az adjuvánsok által kiváltott krónikus gyulladásos és autoimmun reakciók – statisztikailag szinte láthatatlanná válnak, hiszen a “placebo”-csoport tagjai is hasonló problémáktól szenvedhetnek. Ez a gyakorlat lerombolja a “biztonságos és hatásos” mantra tudományos hitelét, és leleplezi, hogy a rendszer a biztonságosság bizonyítása helyett annak látszatát kelti.

Az etikai hivatkozás csapdája: Ki védi valójában a gyermekeket?

Amikor a kritikusok egy valódi, oltottakat és oltatlanokat összehasonlító, hosszú távú vizsgálatot követelnek, a mainstream tudomány és a hatóságok reflexből az “etikai” kártyát rántják elő. Az érvelésük szerint “etikátlan” lenne egy ilyen vizsgálatot elvégezni, mert azzal egy potenciálisan életmentő beavatkozástól fosztanák meg a kontrollcsoportot. Ez az érv azonban nemcsak logikailag hibás, hanem mélységesen álszent is.

Logikai bukfenc: Az érv eleve feltételezi azt, amit bizonyítania kellene. Azzal, hogy a vakcinákat megkérdőjelezhetetlenül biztonságosnak és hatásosnak tekinti, logikailag lehetetlenné teszi annak a vizsgálatnak az elvégzését, amely ezt a feltételezést megerősíthetné vagy megcáfolhatná. Ez egy klasszikus körbenforgó érvelés.

A valódi etikai kérdés: A valódi etikai dilemma nem ez. A valódi kérdés az: mi a nagyobb etikai vétség? a) Figyelmen kívül hagyni a gyermekek körében tapasztalható, járványszerű krónikus betegség-hullámot (autizmus, autoimmun kórképek, allergiák), és megbélyegezni minden olyan kutatást, amely ennek lehetséges okait vizsgálná? b) Vagy elvégezni azokat a visszatekintő (retrospektív) vizsgálatokat, amelyek a már létező, szülői döntés alapján oltatlan gyermekek millióinak egészségi állapotát hasonlítanák össze az oltottakéval?



Senki nem követel olyan kísérletet, ahol a gyerekektől megtagadnak egy beavatkozást. A követelés arra irányul, hogy a már létező, valós adathalmazokat végre elemezzék tudományos szigorral. Az “etikai” hivatkozás tehát nem a gyermekek védelméről szól. Sokkal inkább egy kényelmes pajzs, amely megvédi a paradigmát attól, hogy szembenézzen a legkényelmetlenebb kérdésekkel.

A politikai földrengés – A mítosz lebontásának következményei a jelenben

A tudománytörténeti repedések, amelyek a globális oltási paradigma alapjait gyengítették, évtizedekig a felszín alatt maradtak. A kritikus hangokat “oltásellenesnek”, tudománytalannak bélyegezték és elnyomták, a kényelmetlen adatokat pedig a fiók mélyére süllyesztették. Azonban a COVID-19 járvány és az arra adott, példátlan mértékű globális beavatkozás – a lezárások, a kötelező maszkviselés és a gyorsított eljárásban engedélyezett, új technológiájú vakcinák tömeges bevezetése – egyfajta katalizátorként működött. Felgyorsította a folyamatokat, és felszínre hozta a mélyben rejlő, régóta érlelődő feszültségeket. A bizalmi válság, ami korábban egy szűkebb réteget érintett, tömegessé és a politikai fősodor részévé vált. A politika pedig, amely mindig a társadalmi törésvonalak mentén keresi a lehetőségeket, végül felismerte a témában rejlő hatalmas erőt.

Néhány napja egy korszakalkotó bejelentés rázta meg a globális egészségügyi és politikai színteret, amelynek valódi horderejét a fősodratú média azonnal igyekezett elfedni. Donald Trump és Robert F. Kennedy Jr. ugyanis egy jövőbeli kormányzatuk központi prioritásaként jelölték meg a gyermekkori krónikus betegségek, különösen az autizmus-járvány okainak feltárását és megfékezését. A sajtó azonban szinte kizárólag egyetlen, általuk is kiemelt, de a teljes üzenethez képest másodlagos részletre koncentrált: a paracetamol (az USA-ban Tylenol) terhesség alatti használata és az autizmus közötti lehetséges összefüggésre. Bár ez a téma önmagában is rendkívül fontos és családok millióit érinti, a médiában mégis tökéletes fedősztoriként jelent meg, amely elterelte a figyelmet a bejelentés valódi, a teljes iparágat megrengető magjáról.

Míg a média a paracetamol kérdésén csámcsogott, a lényeg a háttérben maradt. A bejelentés ugyanis egy komplex, több okra visszavezethető járvány képét vázolta fel, amelynek vizsgálata nem állhat meg egyetlen gyógyszernél. Kennedy és Trump egyértelművé tették, hogy minden lehetséges környezeti tényezőt megvizsgálnak, beleértve a táplálkozást, a vegyszereket, és – ami a legfontosabb – a gyermekkori oltási rendet. Bár ez a cikk az oltásokkal kapcsolatos stratégia megfejtésére fókuszál, fontos látni, hogy a javaslat ennél tágabb keretbe illeszkedik. A bejelentés igazi bombája a vakcinákban évtizedek óta használt alumínium- és higany-alapú adjuvánsok jövőbeni betiltásának felvetése volt. Ez a javaslat, eltérően a paracetamol-vitától, nem egy termék kockázatára hívja fel a figyelmet, hanem a modern vakcinológia egyik alappillérét kérdőjelezi meg. Egy mesterien felépített, több lépésből álló politikai stratégia, egyfajta trójai faló, amely nem nyíltan támadja az oltási paradigmát, hanem a rendszer saját bürokratikus logikáját és szabályait fordítja önmaga ellen.

A stratégia anatómiája: Hogyan bontsuk le a rendszert a saját eszközeivel?

A Trump–Kennedy-javaslat zsenialitása nem a nyílt konfrontációban, hanem egy észszerű, a közvélemény számára könnyen támogatható, „biztonság-párti” retorikában rejlik. A terv logikája a véleményem szerint a következő:

A kulcs-összetevő kiemelése: Ahelyett, hogy egyenként támadnának meg több tucatnyi vakcinát (ami egy végtelen és megnyerhetetlen harc lenne), a stratégia egy régóta vitatott, és a közvélemény számára is egyértelműen kockázatosnak érzett összetevőt – az alumíniumot és a higanyt (tiomerzál) – emel ki. Nem kell azt mondani, hogy „az oltások veszélyesek”. Elegendő azt kommunikálni, hogy „tegyük még biztonságosabbá az oltásokat azzal, hogy eltávolítjuk belőlük ezeket a nehézfémeket”. Ez egy politikailag támadhatatlan álláspont. Az engedélyek automatikus érvénytelenítése, a bürokratikus akna: Itt rejlik a stratégia adminisztratív magja szerintem. A gyógyszer-engedélyeztetés szigorú szabályai szerint, ha egy forgalomban lévő termék összetételét (formuláját) megváltoztatják, az lényegében egy új terméknek minősül, amelynek újra végig kell mennie az engedélyeztetési eljáráson. Mivel a jelenleg forgalomban lévő gyermekkori vakcinák döntő többségének formulája alumínium-sókat tartalmaz, mint adjuvánst, egy ilyen szabályozás azonnali hatállyal, automatikusan érvénytelenítené a meglévő engedélyek túlnyomó részét. A gyártók nem tudnának egyszerűen „kivenni” egy összetevőt; teljesen új vakcinákat kellene kifejleszteniük és engedélyeztetniük. A placebo-kontroll kényszere, a tudományos igazság pillanata: Itt jöhet, akár a stratégia legfontosabb, a paradigmát megrengető eleme. Az újraengedélyeztetési eljárás során a hatóságok (a Kennedyék által képviselt, a valódi tudományt és átláthatóságot szem előtt tartó új vezetés alatt) már előírhatnák azokat a mélyreható, placebo-kontrollos klinikai vizsgálatokat, amelyeket a gyártók a múltban rendre elkerültek, és amelyeket a kritikusok évtizedek óta hiába követelnek. Ez azt jelentené, hogy az új, alumíniummentes vakcinákat egy teljesen oltatlan, inert sóoldattal (valódi placebo) kezelt kontrollcsoporthoz kellene mérni.

Ezek a vizsgálatok nemcsak a rövid, hanem a hosszú távú (évekig tartó) egészségügyi kimeneteleket is monitorozhatnák, különös tekintettel a krónikus autoimmun és neurofejlődési betegségekre.

Ez lenne az első alkalom a modern orvostudomány történetében, hogy a teljes oltási rend hosszú távú hatásait valódi tudományos szigorral, egy oltatlan populációhoz viszonyítva kezdenék vizsgálni.

A „csendes felfüggesztés” és a paradigma újraindítása

Ez a három lépés együttesen egy „csendes felfüggesztést” eredményezhetne. A régi, alumíniumot tartalmazó vakcinák lekerülnének a piacról, mivel az engedélyük érvényét veszítené. Az újak kifejlesztése és – ami még fontosabb – a szigorú, hosszú távú placebo-kontrollos vizsgálatok lefolytatása évekig is eltarthatna. A vizsgálatok kimenetele pedig rendkívül bizonytalan lenne a gyártók számára, különösen a következő részben taglalt, egy elhallgatott kutatás fényében.

Ez idő alatt a kötelező oltási rend de facto felfüggesztésre kerülhetne, anélkül, hogy egyetlen törvényt is hoztak volna a „kötelező oltások” ellen. A kommunikáció mindvégig pozitív maradhat – „azon dolgozunk, hogy a valaha volt legbiztonságosabb vakcinákat adjuk a gyermekeinknek”–, miközben a háttérben egy teljes iparág kényszerülne az alapoktól újraépíteni a hitelességét, ezúttal már a valódi tudományos bizonyítékok és a teljes átláthatóság kényszere alatt.

Ez a stratégia tehát nem egy frontális támadás, hanem egy elegáns, a rendszer saját belső logikáját felhasználó sakk-matt. Célja nem a rombolás, hanem egy kényszerített újraindítás – egy „reset”, amely lehetőséget teremthet egy új, őszintébb és valóban tudományos alapokon nyugvó közegészségügyi paradigma megszületésére.

A bizonyítékok, amiket mindenáron el akartak rejteni – Tudomány a felszín alatt

A bejelentés időzítését és tartalmát nem lehet elválasztani attól a tudományos bombától, amelyet Aaron Siri, a vakcinabiztonságért küzdő mozgalom egyik vezető ügyvédje robbantott egy nem régi kongresszusi meghallgatás során. Siri egy olyan, 2020-ban készült, eddig a nyilvánosság elől gondosan elzárt tanulmányt mutatott be, amelyet a nagy presztízsű Henry Ford Health System kutatói készítettek, majd – vélhetően a megdöbbentő eredmények miatt – a fiók mélyére süllyesztettek. Ez a kutatás nem egy kis mintás, obskúrus vizsgálat, hanem egy robusztus, közel 20 500 gyermeket követő epidemiológiai elemzés, amely pontosan azt a kérdést tette fel, amit a közegészségügyi hatóságok évtizedek óta aktívan elkerülnek: van-e különbség az oltott és a teljesen oltatlan gyermekek egészségi állapota között?

Az eredmények nem csupán megkérdőjelezik, hanem gyakorlatilag lerombolják a hivatalos állítást, miszerint az oltásoknak nincs közük a krónikus betegségek járványához. A kőkemény adatok a következők: Asztma: 4,3-szoros kockázat a vakcináltaknál az oltatlanokhoz képest.

Atópiás betegségek (pl. ekcéma): 3-szoros kockázat.

Autoimmun kórképek: Közel 6-szoros kockázat.

Neurodevelopmentális zavarok (beszédzavar, tanulási nehézség, ADHD): 5,5-szeres kockázat.

A legmegdöbbentőbb adat azonban, ami szinte egy tudományos Csernobil erejével hat: az oltatlan csoportban egyetlen gyermeket sem diagnosztizáltak ADHD-val, tanulási zavarral vagy beszédzavarral , míg az oltottak között több száz ilyen eset volt.

Összességében a nem oltott gyermekek 17%-a küzdött valamilyen krónikus betegséggel tízéves korára, szemben a vakcináltak 57%-ával. Ez a tanulmány az a “füstölgő fegyver”, amely empirikusan támasztja alá azt, amit szülők milliói tapasztalnak a saját bőrükön, és ami miatt a hivatalos narratíva már rég elvesztette a hitelességét.

Ez a kutatás adja meg a tudományos alapot a Trump–Kennedy-féle kezdeményezéshez: a probléma valós, az adatok riasztóak, és a rendszer megpróbálta elrejteni őket.

Az elhallgatott járvány legriasztóbb szimbóluma pedig az autizmus, amely egyetlen, drámai jelenségben sűríti össze a paradigma összes kudarcát. Ezzel a ponttal érkezünk el cikkünk összegzéséhez, ahol a himlő-mítosz történeti kritikája, a statisztikai bűvészmutatványok és a rendszer belső ellentmondásai egyetlen, tragikus következményben futnak össze. A hatóságok évtizedek óta a „jobb diagnosztikával” magyarázzák a járványt, de ez az érv mára teljesen hiteltelenné vált. Míg néhány évtizede 10 000 gyermekből egyet érintett, a legfrissebb adatok szerint ma már minden 31. amerikai gyermek autizmus spektrumzavarral él. A „jobb diagnosztika” érve azért is hiteltelen, mert ha ez lenne az ok, akkor az idősebb korosztályoknál – akik a korábbi, állítólag „pontatlanabb” rendszerben nőttek fel – is robbanásszerűen nőnie kellene az újonnan felismert esetek számának. Erről azonban szó sincs: nem látunk tömegesen újonnan diagnosztizált autista felnőtteket. A járvány egyértelműen és tragikusan a mai gyermekgenerációt sújtja.

Az autizmus-járvány tehát nem más, mint a rendszer csődje. Annak a rendszernek a csődje, amely a himlő felszámolásának leegyszerűsített mítoszára építve dogmává emelte az oltásokat; amely a kanyaró és a polio esetében kettős mércét alkalmazva söpörte szőnyeg alá a kényelmetlen statisztikai tényeket; amely figyelmen kívül hagyja a biológiai ökoszisztéma átrendeződését; és amely intézményesen megakadályozza a hosszú távú biztonsági vizsgálatokat.

A mai gyermekek egészségi állapota az a végső, megcáfolhatatlan bizonyíték, amely felszínre hozza a paradigma összes repedését. Ez az a pont, ahol a tudományos vita véget ér, és a politikai cselekvés elkerülhetetlenné válik.

Egy új erőtér születése – A politikai következmények

A tudományos narratívák repedései és az intézményi rendszer belső ellentmondásai évtizedekig a szakmai viták és a kritikus civil mozgalmak szűkebb világában maradtak. A COVID-19 pandémia és az arra adott, példátlan mértékű globális beavatkozás azonban mindent megváltoztatott. A lezárások, a kötelezések és az új technológiájú vakcinák globális, szinte kötelező érvényű bevezetése a teljes lakosságot közvetlenül bevonta a közegészségügyi döntéshozatalba. A korábban elvont kérdések hirtelen személyes, egzisztenciális jelentőséget nyertek. Ami eddig kevesek ügye volt, az mindenki ügyévé vált.

A társadalmi ítélet: Amikor a valóság felülírja a propagandát

Egy friss, a politikai elit számára vészjósló felmérés rávilágít a helyzet valódi súlyosságára, és megmutatja, milyen mély a bizalmi válság a hivatalos intézményekkel szemben. A Rasmussen Reports, az egyik legismertebb és legtöbbet idézett amerikai közvélemény-kutató cég felmérése szerint az amerikai választók:

56% úgy gondolja, hogy a COVID-oltások mellékhatásai jelentős számú megmagyarázhatatlan halálesetet okoztak! Közel egyharmad (32%) szerint ez „nagyon valószínű”. Csak 35% utasítja el ezt a gondolatot.

A pártpolitikai törésvonalak ellenére is mindez széles körben elfogadott nézetté vált:

70% a republikánusok között, 54% a függetlenek körében, még a demokraták 46%-a is úgy gondolja, hogy az oltások halálokat okoztak.

Ezek a számok nem csupán statisztikák. Ez egy társadalmi ítélet. Azt jelenti, hogy ami tegnap még a fősodratú média által agyonhallgatott, lesajnált és megbélyegzett „szélsőséges, oltásellenes vélemény” volt, az mára a választók abszolút többségének szilárd meggyőződésévé vált. Ez a csendes forradalom a konyhaasztaloknál, a baráti beszélgetésekben és a közösségi média zárt csoportjaiban zajlott, a hivatalos kommunikációs csatornákat teljesen megkerülve.

Ez a fordulat nem a semmiből jött létre. Közvetlen következménye annak a szakadéknak, amely a hivatalos kommunikáció – a „biztonságos és hatásos” mantra – és a családokban, a baráti körökben, a közösségekben megtapasztalt valóság között tátong. Amikor az emberek a környezetükben egyre több hirtelen, megmagyarázhatatlan egészségügyi tragédiával, korábban makkegészséges fiatalok halálesetével, sportolók összeesésével vagy új, furcsa betegségek megjelenésével szembesülnek, miközben a hivatalos szervek és a média mindezt tagadják, elhallgatják vagy „véletlen egybeesésnek” minősítik, a bizalom rendszerszinten omlik össze. A többség már nem hisz a hivatalos szerveknek és a médiának, mert a saját szemének és a személyes tapasztalatainak hisz.

Fontos látni: míg a gyermekkori oltásokkal kapcsolatos veszélyek elsősorban a fejlődő immunrendszerbe való mesterséges beavatkozásból, a különféle adjuvánsok kumulatív hatásából, a DNS- és egyéb szennyeződések jelenlétéből, valamint a túlzott számú kötelező oltásból fakadnak, addig a COVID-járvány idején bevezetett mRNS-alapú vakcinák már önmagukban, egyetlen dózissal is három alapvető és rendszerszintű kockázatot hordoznak. Ahogy Dr. Jay Bhattacharya, a Stanford Egyetem orvosprofesszora és az NIH volt igazgatója megfogalmazta:

Kontrollálhatatlan dózis „Nem tudod, hány antigént fog előállítani egy mRNS-szál. Lehet egyet, lehet többet. Sem a dózis, sem a reakció nem kiszámítható.” Kiszámíthatatlan eloszlás a szervezetben „Nem tudod, hol termelődik az antigén – lehet az izomban, de lehet a szívizomban, az agyban vagy a petefészekben is.” Hibás vagy nem célzott fehérjék előállítása „Nem csak a kívánt tüskefehérje jön létre, hanem gyakran hibás, „elcsúszott”, vagy másodlagos antigének is. A kód nem mindig úgy olvasódik, ahogy kéne.”

Ez a három tényező – a dózis, az eloszlás és a fehérjetermelés teljes kontrollálhatatlansága – olyan alapvető kockázat, amelyre a hagyományos vakcináknál soha nem volt példa. Éppen ezért nem pusztán a hosszú távú mellékhatások, hanem már a technológia természete hordoz magában rendszerszintű bizonytalanságot és veszélyt.

A politika új hajtóereje: A képviselet nélküli tömeg

Ez a bizalmi válság a modern politika legrobbanékonyabb hajtóereje. Egy hatalmas, elégedetlen és a hivatalos narratívákból kiábrándult tömeg jött létre, amely úgy érzi, a politikai és tudományos elit cserbenhagyta, sőt, becsapta. Ez a réteg nem sorolható be a hagyományos jobb-bal oldali kategóriákba. Összeköti őket a közös tapasztalat, a hatalommal szembeni mély gyanakvás és az az elemi igény, hogy valaki végre mondja ki az igazságot, vagy legalább tegye fel a kényelmetlen kérdéseket.

És itt lép be a képbe a politika, de nem a megszokott, cinikus formájában. Donald Trump és Robert F. Kennedy Jr. szövetsége ebben a kérdésben nem egy hirtelen született, politikai haszonszerzésre épülő taktikai manőver, hanem két, különböző úton, de ugyanarra a felismerésre jutó szereplő találkozása.

Robert F. Kennedy Jr. számára ez a küzdelem nem új. Évtizedek óta, jóval azelőtt, hogy a téma a politikai fősodorba került volna, elkötelezetten, szinte magányos harcosként küzdött a gyógyszeripar túlzott befolyása, a szabályozói korrupció és a vakcinabiztonság kérdéseinek feltárásáért. Munkássága nem politikai opportunizmus, hanem egy mély, személyes meggyőződésből fakadó, tényekkel és jogi esetekkel alaposan alátámasztott, következetes álláspont, amelyet a fősodratú média és a politikai elit évtizedekig megbélyegzett és elhallgatott. Az ő személye a hitelességet és a téma iránti hosszú távú elkötelezettséget képviseli.

Donald Trump pedig, bár a politikai spektrum más oldaláról érkezik, már jóval az elnöksége előtt, 2014-es Twitter-bejegyzéseiben is hangot adott annak a gyanújának, hogy az oltások és az autizmus-járvány között összefüggés lehet.

Most, olyan szakemberekkel körülvéve, akik segítenek neki tisztán látni a súlyosan mérgezett, érdekektől átszőtt közegészségügyi rendszerben, felismerte, hogy Kennedy évtizedes harca és a saját korábbi megérzései egybecsengenek.

A szövetségük tehát nem véletlen. Felismerték, hogy létezik egy hatalmas, a hagyományos pártpolitikai törésvonalakon átívelő tömeg, amely elvesztette a bizalmát az intézményekben, és amelynek ezt a központi, egzisztenciális aggodalmát eddig egyetlen komoly politikai erő sem képviselte hitelesen. Megértették, hogy az oltások biztonságossága és a gyógyszeripar felelősségre vonása nem egy marginális “hóbort”, hanem egy olyan, korábban politikailag “hontalanná” tett téma, amely képes átrendezni a politikai erőviszonyokat.

Ez a kérdés ugyanis nem jobb- vagy baloldali. Ez egy alapvető, a gyermekek jövőjét, a nemzet egészségét és a tájékozott döntés szabadságát érintő ügy, amelyben a konzervatív, a liberális és a független szavazók is közös nevezőre találhatnak, ha úgy érzik, a politikai és tudományos elit cserbenhagyta őket.

Annak a kornak vége, amikor a választókat egy egyirányú kommunikációs csatornán keresztül, fentről lefelé lehetett tájékoztatni. Ma az a politikai erő, amely elsőként ismeri fel, hogy ez a réteg nem ellenség, hanem egy képviseletre váró, hatalmas szavazóbázis, megkerülhetetlen tényezővé válhat. Aki viszont továbbra is a megbélyegzés, a hallgatás és a kényszer stratégiáját választja, az nem a választókat, hanem saját politikai jövőjét írja le. Az emberek ugyanis nem felejtenek, és a bizalomvesztés egy olyan politikai tőke, amelyet a legnehezebb visszaszerezni.

Magyarország – A kényszer és a cinkos hallgatás szigete

Miközben az USA-ban forradalmi változások érlelődnek, és a politikai fősodor is kezdi felismerni a közegészségügyi dogmák tarthatatlanságát, Magyarországon mintha megállt volna az idő. A nemzetközi viták kontextusában érdemes megvizsgálni, hogy a „kötelező oltás” fogalma Európán belül is egészen mást jelent.

Míg a kontinens egyik végén az önkéntesség elve dominál – például Finnországban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában vagy Svédországban nincsenek kötelező védőoltások, csupán ajánlások –, addig a spektrum közepén helyezkednek el azok az országok, amelyek bár előírnak kötelezettséget, a szankcióik jóval enyhébbek. Németországban a kanyaró elleni oltás hiányát pénzbírsággal szankcionálják, de a hatóság nem avatkozik a család életébe.

Olaszországban a 10, Franciaországban pedig a 11 kötelező oltás elmulasztása elsősorban a bölcsődei-óvodai ellátásból való kizárást és pénzbírságot von maga után. Bár ezek a rendszerek is korlátozzák a szülői döntést, messze nem alkalmaznak olyan drasztikus eszközöket, mint a magyar szabályozás.

Ezzel a modellel éles ellentétben áll a magyarországi gyakorlat, amely európai szinten is az egyik legszigorúbbnak és leginkább tekintélyelvűnek számít. Itthon egy lépcsőzetes kényszerrendszer működik. A törvény gyakorlatilag nem ismer el semmilyen mentességet az orvosilag szigorúan indokolt eseteken kívül; lelkiismereti vagy vallási alapon nincs felmentés.

Az oltás megtagadása esetén a hatóságok először ismételhető pénzbírságot szabnak ki. A magyar rendszer azonban abban kirívó, hogy az oltásmegtagadást nem csupán adminisztratív mulasztásnak, hanem a gyermek veszélyeztetésének minősíti. Ez pedig elindíthat egy gyámhatósági eljárást, amelynek végső, legdrasztikusabb eszköze a gyermek családból való kiemelése és nevelőszülőknél való elhelyezése lehet. Ez a modell tehát nem partnerként, hanem engedelmességre kötelezett alattvalóként kezeli a szülőt, és olyan súlyos, a család egységét fenyegető következményeket helyez kilátásba, amelyek a legtöbb európai országban elképzelhetetlenek lennének.

A legriasztóbb emellett a teljes hazai média és a politikai elit cinkos hallgatása. A Trump–Kennedy-bejelentéshez hasonló horderejű eseményekről, a globális szinten zajló, a vakcinabiztonsággal kapcsolatos vitákról vagy egyáltalán nem, vagy csak elferdítve, a kritikus hangokat nevetségessé téve számolnak be. A kormánypárti és az ellenzéki média, a politikai jobb- és baloldal ritka egységben védi a gyógyszeripari status quót, és tartja fenn azt a látszatot, hogy itthon minden a legnagyobb rendben van.

Ez a struccpolitika azonban fenntarthatatlan és politikailag rövidlátó. A magyar politikai döntéshozóknak is fel kell ismerniük, amit a Trump, Kennedy páros tökéletesen felismert:

Az információ nem áll meg a határokon: Az internet és a közösségi média korában a globális párbeszédből nem lehet kizárni a magyar állampolgárokat. A szülők és az egészségükért aggódó emberek tájékozódnak, és látják a szakadékot a nemzetközi viták és a hazai csend között. A bizalmi válság itthon is létezik: A COVID-járvány alatti intézkedések, a kommunikációs ellentmondások és a személyes tapasztalatok Magyarországon is erodálták a bizalmat. A magyar társadalomban is jelen van az a csendes, de egyre növekvő tömeg, amely úgy érzi, a hivatalos szervek nem mondanak igazat. A politikai vákuum betöltésre vár: Az a politikai szereplő vagy mozgalom, amelyik elsőként meri felvállalni ezeket a témákat, és hitelesen képviselni a tájékozott döntés szabadságát és a gyógyszeripar felelősségre vonását, egyre inkább megkerülhetetlen tényezővé válhat.

Ez egy egyértelmű és megkerülhetetlen üzenet minden kormány, így a magyar kormány számára is: a gyógyszeripari lobbi érdekeinek és az évtizedes, megkérdőjelezhetetlen dogmáknak való megfelelés egyre nyíltabban ütközik a választók egészséghez és hiteles tájékoztatáshoz fűződő elemi érdekével. A kérdés már nem az, hogy ez a téma napirendre kerül-e a magyar politikában, hanem az, hogy a jelenlegi politikai szereplők lesznek-e kénytelenek reagálni rá, vagy egy teljesen új erő söpri majd el őket.

Egy korszak vége és egy új kezdete

A történet, ami a himlő felszámolásának leegyszerűsített mítoszával kezdődött, ma egy globális politikai földrengésben csúcsosodik ki. A “szent grál” repedései mára olyannyira kitágultak, hogy az egész építmény összedőlni látszik. A tudomány és a politika évtizedes, a gyógyszeripar érdekei által vezérelt szimbiózisa a végéhez közeledik.

Trump és Kennedy kezdeményezése egy lavinát indíthat el. Ez nem csupán az oltások „biztonságosabbá tétele”, hanem egy teljes paradigma megdöntése. A jelenlegi rendszer a bizonyítás terhét igazságtalanul a károsultakra és a kritikusokra hárítja, miközben a hatóságoknak és a gyártóknak elegendő a prekoncepcióikra hivatkozniuk. Egy új, szigorúbb engedélyeztetési eljárás ezt a helyzetet fordítaná meg: a gyártóknak kellene minden kétséget kizáróan, hosszú távú, placebo-kontrollált vizsgálatokkal bizonyítaniuk, hogy a termékeik biztonságosak, nem pedig a társadalomnak kellene elszenvednie a vizsgálatok hiányának következményeit.

Ez egy olyan korszak kezdete, ahol a transzparencia és a valódi tudományos kontroll felülírhatja a gyógyszeripari profitérdekeket és a megkérdőjelezhetetlennek hitt dogmákat. A végső cél nem a vakcinák betiltása, hanem a modern orvoslás és a szabad társadalmak egyik legszentebb alapelvének, a valódi, tájékozott beleegyezés elvének helyreállítása. Ez azt jelenti, hogy a polgároknak joguk van a teljes körű, cenzúrázatlan információhoz a hasznokról ÉS a kockázatokról, hogy felelős, egyéni, SZABAD döntést hozhassanak a saját és gyermekeik egészségéről.

A lényeg a valódi szabad választás lehetőségének megteremtése – mindenféle kötelezőség, zsarolás, megfélemlítés, a közszolgáltatásokból való kizárás, vagy bármilyen más negatív diszkrimináció nélkül. Az egészségügyi döntés egy szuverén, személyes jog, amelyet az államnak nem kényszerítenie, hanem tiszteletben tartania és a feltételek biztosításával támogatnia kell.

A mítoszok kora lejárt. A kérdés már nem az, hogy a paradigma megváltozik-e, hanem az, hogy a jelenlegi szereplők lesznek-e a változás áldozatai, vagy képesek lesznek-e az őszinte önreflexióra és egy új, bizalmon és szabadságon alapuló közegészségügyi rendszer felépítésére. Eljött az őszinte kérdések és a valódi tudomány ideje.

Végül néhány, a sok tanulmány közül, amelyet a mainstream következetesen figyelmen kívül hagy a témában

A hivatalos közegészségügyi szervek és a gyógyszeripar évtizedek óta egyetlen, kőbe vésett mantrát ismételget: az oltások és az autizmus között „nincs semmilyen összefüggés”. Ezt a dogmát azonban egyre több, a fősodratú médiában agyonhallgatott tudományos bizonyíték kérdőjelezi meg. Az egyik legfontosabb ilyen munka egy 2014-ben, a rangos, lektorált Journal of Toxicology and Environmental Health című szaklapban publikált tanulmány.

A “Trends in the Health of Americans During the 20th Century” című tanulmány

https://doi.org/10.1542/peds.106.6.1307

A Pediatrics folyóiratban 2000 decemberében megjelent tanulmány (szerzők: Bernard Guyer et al.) egy kulcsfontosságú tudományos munka, amely az amerikai lakosság egészségi állapotának 20. századi változásait elemzi. Különös jelentőségét az adja, hogy a Johns Hopkins Egyetem és az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) központi statisztikai intézményének, a National Center for Health Statistics-nek (NCHS), szoros együttműködésében, annak hivatalos adataira épülve készült. Ez a tény rendkívül hitelessé teszi a tanulmány központi megállapítását, miszerint a várható élettartam drámai növekedése elsősorban a közegészségügyi reformoknak és az életszínvonal javulásának köszönhető, nem pedig az oltásoknak vagy antibiotikumoknak.

A CDC szerepe és a tanulmány hitelessége

A tanulmány következtetéseinek súlyát megsokszorozza a CDC-vel való szoros intézményi kapcsolat:

Adatforrás: A kutatás kizárólag a CDC alá tartozó NCHS által gyűjtött és kezelt hivatalos amerikai élet- és halálozási statisztikákon alapul. Szerzők: A szerzőgárdában a CDC/NCHS magas rangú szakértői is szerepelnek, ami a CDC aktív közreműködését jelzi.

Ezáltal a tanulmány nem egy külső kritika, hanem maga a közegészségügyért és az oltási programokért felelős legfőbb amerikai hatóság által is jegyzett tudományos elismerése annak a ténynek, hogy a 20. századi egészségügyi forradalom alapjait nem a gyógyszeripar vagy a vakcinák, hanem a társadalmi szintű reformok teremtették meg.

A gyermekhalandóság csökkenése: Nem az oltások voltak a fő hajtóerő

A tanulmány legfontosabb és leggyakrabban idézett megállapítása:

A csökkenés időzítése: Az adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a gyermekkori halálozás csökkenésének közel 85%-a a második világháború előtt következett be. Ez egy olyan korszak volt, amikor a tömeges oltási programok és az antibiotikumok még nem álltak széles körben rendelkezésre.

A valódi okok: A tanulmány azonosítja azokat a tényezőket, amelyek a halálozás drámai eséséhez vezettek a vakcinák korszaka előtt: Tiszta ivóvíz és hatékony csatornázás. Pasztőrözött tej és biztonságosabb élelmiszer-ellátás. Jobb táplálkozás. A higiéniai és lakhatási körülmények javulása.



A fertőző betegségek okozta gyermekkori halálozás aránya az 1900-as 61,6%-ról 1998-ra 2%-ra esett vissza. A CDC saját adatai alapján ez a trend már jóval azelőtt elindult és nagyrészt lezajlott, hogy az oltások széles körben elterjedtek volna.

Az oltások szerepének kontextusba helyezése

A tanulmány nem vitatja, hogy az oltások hatékonyak voltak bizonyos specifikus betegségek (pl. kanyaró, gyermekbénulás) visszaszorításában a 20. század második felében. Azonban a történelmi adatok átfogó elemzésével arra a következtetésre jut, hogy a halandóság csökkenésének legfőbb hajtóereje nem az oltási programok bevezetése volt. A siker alapjait a közegészségügyi és szociális reformok teremtették meg, amelyekre az oltások és antibiotikumok később ráépültek, de a folyamatot nem ők indították el.

Fő következtetés

A CDC közreműködésével készült tanulmány megkérdőjelezhetetlenül alátámasztja, hogy a 20. század páratlan egészségügyi fejlődésének fundamentumát a tiszta víz, a jobb táplálkozás és a higiénia jelentette. Az oltások szerepe fontos, de a történelmi adatok fényében másodlagos ezekhez az alapvető tényezőkhöz képest.

A McKinley & McKinley (1977) Tanulmány

https://www.milbank.org/wp-content/uploads/mq/volume-55/issue-03/55-3-The-Questionable-Contribution-of-Medical-Measures-to-the-Decline-of-Mortality-in-the-United-States-in-the-Twentieth-Century.pdf

A Tanulmány Központi Kérdése

A szerzők egy egyszerű, de radikális kérdést tettek fel: A 20. században tapasztalt, a fertőző betegségek okozta halálozásban bekövetkezett drámai, történelmi léptékű csökkenésért valóban a modern orvostudomány “csodafegyverei” (oltások, antibiotikumok, orvosi eljárások) felelősek-e, ahogy azt a közvélekedés és az orvosi szakma sugallja?

A Módszertan: A “Mielőtt és Miután” Elemzés

A McKinley-fivérek zsenialitása a módszerük egyszerűségében rejlett. Az Egyesült Államok 1900 és 1973 közötti hivatalos halálozási statisztikáit vették alapul, és a 11 legfőbb fertőző betegségre fókuszáltak, amelyek a század elején a “nagy gyilkosoknak” számítottak (pl. tuberkulózis, tüdőgyulladás, diftéria, szamárköhögés, kanyaró, skarlát stb.).

Minden egyes betegségnél a következőképpen jártak el:

Felrajzolták a halálozási görbét: Ábrázolták, hogyan csökkent az adott betegség okozta halálozási ráta 1900-tól kezdve. Bejelölték a beavatkozás időpontját: A görbén pontosan megjelölték azt az évet, amikor az adott betegség ellen bevezették a hatékony és széles körben alkalmazott orvosi beavatkozást (pl. a kanyaró elleni vakcina 1963-ban, a penicillin széleskörű elterjedése az 1940-es évek végén stb.). Kiszámították a hozzájárulást: Kiszámolták, hogy a halálozás csökkenésének hány százaléka történt már meg a beavatkozás bevezetése előtt. A beavatkozás után bekövetkezett csökkenés jelenti az orvostudomány maximális lehetséges hozzájárulását.

Ez a módszer olyan, mintha egy hatalmas tűzvész már 95%-ban kialudt volna magától, mire a tűzoltók megérkeznek – a tűzoltók ezután nem állíthatják, hogy ők oltották el az egész tüzet.

A Legfőbb Eredmények: A Híres 3,5%-os Szám

A tanulmány következtetései megdöbbentőek voltak és lerombolták az orvostudomány heroikus önképét.

A csökkenés nagyja a beavatkozások előtt történt: Az elemzés kimutatta, hogy a 11 vizsgált fertőző betegség okozta halálozás csökkenésének átlagosan 75-90%-a már bekövetkezett , mire a hatékony orvosi beavatkozások egyáltalán megjelentek. A kanyaró esetében például a halálozás csökkenésének 98%-a már lezajlott 1963 előtt.

A 3,5%-os következtetés: A tanulmány leggyakrabban idézett megállapítása a következő: Amikor a szerzők összeadták a 11 betegség esetében az összes orvosi beavatkozás (vakcinák, antibiotikumok, terápiák) bevezetése után bekövetkezett halálozási csökkenést, azt találták, hogy:

Az összes orvosi beavatkozás együttesen az 1900 óta bekövetkezett teljes halálozás-csökkenésnek mindössze 3,5%-áért tehető felelőssé.

Fontos kiemelni, hogy ez egy nagylelkű becslés, hiszen még a beavatkozások utáni időszakban is hatottak más, nem orvosi tényezők.

A Valódi Okok: A “McKeown-tézis” megerősítése

Ha nem az orvostudomány, akkor mi okozta ezt a történelmi javulást? A McKinley-tanulmány megerősítette a brit Thomas McKeown által korábban felvázolt tézist. A valódi okok a következők voltak:

Jobb táplálkozás: A mezőgazdasági forradalom, a jobb logisztika és a hűtés elterjedése révén az emberek jobban tápláltak lettek. Egy erősebb immunrendszer pedig sokkal hatékonyabban küzd a fertőzések ellen.

Jobb higiénia és közegészségügy: A tiszta ivóvízhez való hozzáférés, a víz klórozása, a csatornázás kiépítése, a pasztőrözött tej és az általános higiéniai körülmények javulása drámaian csökkentette a kórokozóknak való kitettséget.

Jobb életkörülmények: A zsúfoltság csökkenése a lakásokban szintén gátolta a fertőzések terjedését.

Ezek a tényezők egyszerre csökkentették a megfertőződés esélyét és növelték a szervezet ellenállóképességét, ha a fertőzés mégis bekövetkezett.

Jelentősége és Hatása

A tanulmány alapjaiban rengette meg a közegészségügyi gondolkodást.

Lerombolta a “hősi orvoslás” mítoszát: Bebizonyította, hogy a modern kor nagy egészségügyi forradalmát nem a fehér köpenyes orvosok és a laboratóriumok, hanem a mérnökök, a gazdák és a közegészségügyi szakemberek vívták meg.

A fókusz áthelyezése: Ráirányította a figyelmet az egészség társadalmi, gazdasági és környezeti meghatározóira. Megmutatta, hogy a lakosság egészségi állapotát sokkal jobban befolyásolja a tiszta víz és a megfelelő táplálkozás, mint a legkorszerűbb kórházak.

Alapmű lett: A tanulmány a szociológia és a kritikus közegészségügy alapművévé vált, amely arra emlékeztet, hogy a betegségek elleni küzdelemben a megelőzés és az alapvető életkörülmények javítása a leghatékonyabb eszköz.

Robert F. Kennedy Jr. tehát erre a tudománytörténeti alapműre hivatkozik, amikor azt állítja, hogy a vakcinák szerepét a fertőző betegségek okozta halálozás csökkentésében a hivatalos narratíva rendkívüli módon eltúlozza.

A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake across the U.S. population

(Pozitív összefüggést találtak az autizmus prevalenciája és a gyermekkori oltások felvétele között az USA populációjában)



Szerzők: Delong, G.

DOI: https://doi.org/10.1080/15287394.2011.573736



A kutatók egy ún. ökológiai vizsgálatot végeztek. Ez azt jelenti, hogy nem egyéneket, hanem teljes populációkat, jelen esetben az Amerikai Egyesült Államok különböző államait hasonlították össze. Hivatalos, kormányzati adatbázisokat használtak (többek között a CDC és az Oktatási Minisztérium adatait), hogy megvizsgálják, van-e statisztikai kapcsolat egy adott állam átoltottsági rátája és az ott élő gyermekek körében diagnosztizált autizmus spektrumzavar (ASD) vagy beszédfejlődési zavar előfordulási gyakorisága között.

A megdöbbentő eredmények:

A tanulmány egyértelmű, statisztikailag magasan szignifikáns (p < 0.0001) pozitív korrelációt talált. Ez a laikusok számára lefordítva azt jelenti, hogy a véletlen egybeesés esélye gyakorlatilag nulla. A megállapítások a következők voltak:

Minél magasabb volt egy államban az átoltottsági arány, annál magasabb volt az autizmus előfordulása is. A kapcsolat lineáris és erős volt. A kutatók számszerűsítették is ezt az összefüggést: modellszámításaik szerint az átoltottság minden 1%-os növekedése további 680 autizmussal élő gyermekkel járt együtt az USA teljes populációjában. A legerősebb összefüggést a csecsemőkori oltások (pl. MMR, DTaP, Polio) és az autizmus között találták.

Mit jelent ez, és miért fontos?

Fontos hangsúlyozni, hogy egy ilyen ökológiai, korrelációs tanulmány önmagában nem bizonyítja, hogy egy adott gyermeknél az oltás okozza az autizmust. Ezt a szerzők is kiemelik. A korreláció nem jelent automatikusan ok-okozati viszonyt.

A tanulmány valódi jelentősége azonban máshol rejlik:

Cáfolja a „nincs összefüggés” dogmáját: A kutatás empirikusan bizonyítja, hogy populációs szinten létezik egy erős, mérhető statisztikai kapcsolat . Ez a tény önmagában lerombolja a hivatalos narratívát, és azonnali, mélyreható vizsgálatokat tenne szükségessé.

Felveti a biológiai mechanizmusok kérdését: A szerzők felvetik, hogy a lehetséges biológiai mechanizmusok között szerepelhet az immunrendszer ismétlődő, mesterséges túlstimulálása a fejlődés kritikus szakaszaiban, valamint az oltásokban használt adjuvánsok (különösen az alumínium) neurotoxikus hatása, amelyre egyre több kutatás hívja fel a figyelmet.

Alátámasztja a „füstölgő fegyver” hipotézist: Bár nem bizonyít ok-okozatot, egy ilyen erős korreláció egyértelmű jelzés, egy „füstölgő fegyver”, amely azt kiáltja, hogy valami nincs rendben. A tudomány és a közegészségügy felelőssége az lenne, hogy ezt a jelet komolyan vegye, és elvégezze azokat a régóta követelt, hosszú távú, oltott és teljesen oltatlan gyermekeket összehasonlító vizsgálatokat, amelyek tisztázhatnák a helyzetet.

A tanulmány létezése és eredményei rávilágítanak arra a szakadékra, ami a független, lektorált tudomány és a közegészségügyi propaganda között tátong. A hivatalos szervek következetesen figyelmen kívül hagyják vagy támadják az ilyen, a narratívájukba nem illeszkedő kutatásokat, miközben a krónikus betegségek járványa feltartóztathatatlanul terjed. Ez a tanulmány az a fajta bizonyíték, amely tudományos alapot ad a kritikai hangoknak, és megmutatja, hogy a szülők aggodalma nem alaptalan hisztéria, hanem egy valós, adatokkal alátámasztott jelenségre adott jogos reakció.

Több oltás, magasabb csecsemőhalandóság?

A modern közegészségügy egyik alaptétele, hogy a gyermekkori oltási programok drámaian csökkentették a csecsemőhalandóságot. De mi történik, ha a valós, nemzetközi adatokat vizsgálva ez a diadalittas kép nemcsak hogy nem igazolódik, hanem éppen az ellenkezője látszik kirajzolódni? Egy 2011-ben, a lektorált Human and Experimental Toxicology című szaklapban publikált, úttörő tanulmány pontosan ezt a kényelmetlen kérdést tette fel.

Tanulmány címe: Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: is there a biochemical or synergistic toxicity?(A csecsemőhalandósági ráták regressziója a rutinszerűen beadott oltási dózisok számával szemben: létezik-e biokémiai vagy szinergikus toxicitás?)

Szerzők: Goldman, G. S., & Miller, N. Z.

DOI (Digital Object Identifier) link: 10.1177/0960327111407644

A tanulmány adatai és módszertana:

A kutatók egy egyszerű, de annál erőteljesebb módszert alkalmaztak: egy nemzetközi összehasonlító (cross-national) vizsgálatot végeztek. Hivatalos, nyilvánosan elérhető adatokat használtak a világ 34 legfejlettebb országából, és két kulcsfontosságú mutatót vetettek össze:

Egy adott ország kötelező vagy ajánlott gyermekkori oltási rendjében szereplő vakcinadózisok számát az élet első évében. Ugyanazon ország csecsemőhalandósági rátáját (IMR), amely az 1000 élveszületésre jutó, egy éven belüli halálozások számát mutatja.

Céljuk az volt, hogy kiderítsék, van-e statisztikai kapcsolat a beadott oltások mennyisége és a csecsemők túlélési esélyei között.

A riasztó eredmények:

A tanulmány egy statisztikailag magasan szignifikáns (p = 0.0001), lineáris pozitív korrelációt talált. Ez a laikusok számára lefordítva a következőt jelenti:

Minél több oltási dózist ír elő egy ország a csecsemők számára, annál magasabb a csecsemőhalandósági rátája.

A kutatók konkrét példákkal is alátámasztották ezt a megdöbbentő tendenciát:

Az Egyesült Államok , amely a vizsgált időszakban a legtöbb, 26 dózis vakcinát írta elő a csecsemőknek, a 34 fejlett ország közül a legrosszabb csecsemőhalandósági rátával rendelkezett.

Ezzel szemben Svédország és Japán, amelyek a legkevesebb, mindössze 12 dózist alkalmaztak, a világ legalacsonyabb csecsemőhalandósági rátáival büszkélkedhettek.

A tanulmány nem állt meg a korreláció kimutatásánál. A kutatók elemezték a halálokok adatait is, és arra a következtetésre jutottak, hogy a vakcinákhoz köthető többlethalálozás jelentős része a “hirtelen csecsemőhalál szindróma” (SIDS) és más, hirtelen bekövetkező, megmagyarázhatatlan halálesetek kategóriájába eshet.

Ahogy minden korrelációs vizsgálatnál, itt is fontos hangsúlyozni, hogy ez önmagában nem bizonyít ok-okozati viszonyt. Azonban a tanulmány jelentősége ettől függetlenül felbecsülhetetlen:

Lerombolja a központi dogmát: A kutatás kőkemény adatokkal cáfolja azt a leegyszerűsítő narratívát, hogy a “több oltás egyenlő a jobb egészséggel”. Ha a világ legintenzívebben oltó nemzete a legrosszabbul teljesít a csecsemőhalandóság terén a fejlett világban, akkor a paradigma alapjaiban hibás.

Felveti a szinergikus toxicitás kérdését: A szerzők rámutatnak a legfontosabb, máig megválaszolatlan kérdésre. A vakcinákat egyenként tesztelik (már ha tesztelik), de senki sem vizsgálja, hogy a több, egyszerre vagy rövid időn belül beadott vakcina és a bennük lévő adjuvánsok (pl. alumínium) hogyan hatnak egymásra a csecsemő fejlődő szervezetében. Lehetséges, hogy a különböző anyagok kölcsönhatásban felerősítik egymás mérgező hatását (szinergikus toxicitás) , vagy az immunrendszer túlterhelésével (ún. „citokinviharral”) járulnak hozzá a hirtelen halálesetekhez.

A teljes oltási rend felülvizsgálatát követeli: A tanulmány legfontosabb üzenete az, hogy a jelenlegi, “minél több, annál jobb” elven alapuló oltási politikát sürgősen felül kell vizsgálni. Nem elég az egyes vakcinákat külön-külön vizsgálni; a teljes oltási rend kumulatív és szinergikus hatásait kellene alapos, független kutatásoknak alávetni.

Ez a tanulmány egy hatalmas vörös zászló, egy tudományos vészjelzés, amelyet a közegészségügyi hatóságok világszerte következetesen figyelmen kívül hagynak. Az eredményei azt sugallják, hogy a jelenlegi oltási rend, amelyet a gyermekek védelmének szent gráljaként mutatnak be, a háttérben egy láthatatlan, de mérhető és halálos áldozatokat követelő terhet róhat a legkiszolgáltatottabbakra.

A nagy tabu – Oltott és oltatlan gyermekek egészségének összehasonlítása

A modern oltási paradigma egyik legkirívóbb tudományos vakfoltja a hosszú távú, oltott és teljesen oltatlan gyermekeket összehasonlító vizsgálatok szisztematikus hiánya. A hatóságok évtizedek óta elutasítják az ilyen kutatások elvégzését, mondván, az „etikátlan” lenne. Azonban egy 2017-ben, a lektorált Journal of Translational Science című szaklapban publikált kutatás megtörte ezt a tabut, és pontosan ezt a kritikus összehasonlítást végezte el.

Tanulmány címe: Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6- to 12-year-old U.S. children (Kísérleti összehasonlító tanulmány a 6-12 éves, oltott és oltatlan amerikai gyermekek egészségéről)

Szerzők: Mawson, A. R., et al.

DOI (Digital Object Identifier) link: 10.15761/JTS.1000186

A tanulmány adatai és módszertana:

A kutatók egy keresztmetszeti vizsgálatot végeztek egy egyedülálló populációban: amerikai magántanuló (homeschooled) gyermekekkörében. Ez a csoport azért volt ideális, mert a szülők szabadabb döntései miatt arányaiban sokkal több teljesen oltatlan gyermek található benne, mint az átlag népességben, így lehetővé vált a statisztikailag releváns összehasonlítás.

A kutatók egy anonim online kérdőív segítségével gyűjtöttek adatokat több mint 660 gyermek egészségi állapotáról, oltási státuszáról és egyéb demográfiai tényezőkről. Statisztikai módszerekkel (logisztikus regresszió) elemezték, hogy a vakcinációs státusz milyen összefüggést mutat a különböző akut és krónikus betegségek előfordulásával, miközben igyekeztek kiszűrni más lehetséges befolyásoló tényezőket.

A legfontosabb eredmények:

A tanulmány drámai különbségeket talált a két csoport között. Míg az oltatlan gyermekek – a várakozásoknak megfelelően – gyakrabban estek át bizonyos, oltással megelőzhető fertőző betegségeken (pl. bárányhimlő, szamárköhögés), addig a krónikus betegségek terén az oltott gyermekek lényegesen rosszabbul teljesítettek.

Az oltott gyermekeknél statisztikailag szignifikánsan magasabb volt a kockázata a következő krónikus állapotokra:

Szénanátha (allergiás rhinitis): 30,1-szeres kockázat

Tanulási nehézségek: 5,2-szeres kockázat

ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar): 4,2-szeres kockázat

Autizmus spektrumzavar (ASD): 4,2-szeres kockázat

Egyéb allergiák: 3,9-szeres kockázat

Neurodevelopmentális zavarok (összességében): 3,7-szeres kockázat

Ekcéma: 2,9-szeres kockázat

Összességében az oltott gyermekek szignifikánsan nagyobb valószínűséggel szenvedtek legalább egy krónikus betegségben, mint az oltatlan társaik.

Bár a tanulmánynak vannak korlátai (keresztmetszeti dizájn, önbevalláson alapuló adatok, specifikus populáció), a jelentősége felbecsülhetetlen, mert:

Megtöri a csendet és kitölti a vakfoltot: Ez az egyik első lektorált tudományos publikáció, amely meg merte tenni azt, amit a hatóságok évtizedek óta elmulasztanak: közvetlenül összehasonlította a két csoport teljes egészségügyi kimenetelét.

Empirikus adatokat szolgáltat a szülői tapasztalatokhoz: A kutatás tudományos keretbe helyezi és adatokkal támasztja alá azt, amit szülők milliói tapasztalnak és jelentenek évtizedek óta: hogy a mai gyermekgenerációt sújtó krónikus betegségek járványa összefüggésben állhat a drasztikusan kibővített oltási renddel.

Cáfolja a “nincs bizonyíték” érvet: A fősodratú narratíva gyakran azzal söpri le a kritikákat, hogy “nincs bizonyíték” az oltások és a krónikus betegségek kapcsolatára. Ez a tanulmány megmutatja, hogy ez az érv hamis. A bizonyítékok léteznek, csak a rendszer következetesen figyelmen kívül hagyja őket.

Sürgeti a további kutatásokat: Bár önmagában nem bizonyít ok-okozatot, a tanulmány eredményei olyan erőteljes vészjelzések, amelyek azonnali, nagyszabású, prospektív vizsgálatokat tennének szükségessé a téma teljes körű feltárására.

Ez a kutatás egy tudományos “füstölgő fegyver”, amely aláássa a paradigma alapjait. Azt sugallja, hogy a fertőző betegségek elleni védelemért egy rejtett, láthatatlan árat fizethetünk: a krónikus immunológiai és neurológiai betegségek járványszerű terjedését.

A születéskori Hepatitis B oltás és az autizmus

A modern oltási rend egyik legvitatottabb eleme a Hepatitis B vakcina újszülöttkori beadása. Míg a Hepatitis B egy elsősorban szexuális úton vagy vérrel terjedő betegség, az Egyesült Államokban a 90-es évektől bevett gyakorlattá vált, hogy minden csecsemő már a születése napján megkapja az első dózist, függetlenül az anya fertőzöttségi állapotától. Egy 2010-ben, a lektorált Journal of Toxicology and Environmental Health című szaklapban publikált tanulmány ennek a gyakorlatnak a lehetséges neurológiai következményeit vizsgálta.

Tanulmány címe: Hepatitis B Vaccination of Male Neonates and Autism Diagnosis, NHIS 1997-2002 (Fiú újszülöttek Hepatitis B oltása és az autizmus diagnózisa, NHIS 1997-2002)

Szerzők: Gallagher, C. M., & Goodman, M. S.

DOI (Digital Object Identifier) link: 10.1080/15287394.2010.519317



A kutatók az amerikai National Health Interview Survey (NHIS), egy nagyszabású, országos reprezentatív egészségügyi felmérés 1997 és 2002 közötti adatait elemezték. Céljuk az volt, hogy kiderítsék, van-e statisztikai összefüggés a születéskor beadott Hepatitis B vakcina és az autizmus spektrumzavar (ASD) későbbi diagnózisa között. A kutatás egy fontos alcsoportra, a fiúgyermekekre fókuszált, mivel az autizmus náluk 3-4-szer gyakoribb, mint a lányoknál.

A módszerük egy eset-kontroll vizsgálat volt: összehasonlították az autizmussal diagnosztizált fiúk oltási történetét egy autizmussal nem diagnosztizált kontrollcsoport oltási történetével, miközben statisztikai módszerekkel igyekeztek kiszűrni más lehetséges zavaró tényezőket (pl. etnikum, anyai iskolázottság, jövedelem).

A legfontosabb eredmények:

A tanulmány egy statisztikailag szignifikáns, erős összefüggést talált. A legfontosabb megállapítások a következők:

Azok a fiú újszülöttek, akik megkapták a Hepatitis B oltást, háromszor (3x) nagyobb valószínűséggel kaptak később autizmus diagnózist, mint azok a fiúk, akik nem kapták meg az oltást. (Esélyhányados [Odds Ratio] = 3.18, 95%-os konfidencia intervallum: 1.54-6.57).

Az összefüggés még erősebb volt a nem fehér (non-white) fiúgyermekek esetében, ami felveti a genetikai vagy etnikai sérülékenység kérdését.

A kutatók megjegyzik, hogy a Hepatitis B vakcina tiomerzált (egy higanytartalmú tartósítószert) tartalmazott ebben az időszakban, ami egy lehetséges biológiai mechanizmust jelenthet a megfigyelt neurológiai károsodásra.

Ez a tanulmány nem egy általános korrelációt vizsgál, hanem egy nagyon specifikus beavatkozás – egyetlen, az élet legérzékenyebb szakaszában, a születés napján beadott vakcina – lehetséges következményeit. Jelentősége a következő:

Megkérdőjelezi a “minél előbb, annál jobb” dogmát: Rávilágít arra a rendkívül kockázatos gyakorlatra, amely egy újszülött éretlen immun- és idegrendszerét, valamint a még nem teljesen zárt vér-agy gátját teszi ki egy erős immunstimulációnak és egy potenciálisan neurotoxikus tartósítószernek egy olyan betegség ellen, amelynek a csecsemőkorban való elkapása rendkívül valószínűtlen.

Azonosít egy lehetséges biológiai mechanizmust: A tiomerzál (etil-higany) szerepének felvetésével a tanulmány egy konkrét, biológiailag plauzibilis útvonalra mutat rá, amelyen keresztül egy vakcina neurológiai károsodást okozhat. Bár a tiomerzált azóta a legtöbb gyermekkori vakcinából eltávolították az USA-ban, ez a tanulmány fontos történelmi bizonyíték a higany vakcinákban való használatának veszélyeire.

Alátámasztja a fiúk nagyobb sérülékenységét: Az eredmények összhangban vannak azzal a széles körben megfigyelt jelenséggel, hogy a fiúk sokkal fogékonyabbak a neurofejlődési zavarokra, és felvetik, hogy ez a sérülékenység az oltások által kiváltott immunválaszban is megnyilvánulhat.

Ez a kutatás egy precíz, fókuszált tudományos munka, amely egyetlen, de annál megdöbbentőbb adatot szolgáltat. Azt sugallja, hogy a “mindenkinek, mindenáron” elven alapuló, univerzális oltási politika figyelmen kívül hagyja az egyéni kockázatokat és a beavatkozások időzítésének kritikus fontosságát. Egy újszülött beoltása egy felnőttkori betegség ellen, miközben ezzel potenciálisan egy életre szóló neurológiai károsodás kockázatának teszik ki, a közegészségügyi kockázat-haszon elemzés súlyos kudarcát jelenti.

Az alumínium adjuvánsok hozzájárulnak-e az autizmus növekvő előfordulásához?

Miközben a közegészségügyi hatóságok évtizedekig a higanytartalmú tiomerzálra fókuszáltak (majd annak eltávolítása után lezártnak tekintették a vitát), a kritikus tudomány figyelme egyre inkább egy másik, a legtöbb vakcinában ma is jelenlévő összetevő felé fordult: az alumínium felé. Egy 2011-ben, a lektorált Journal of Inorganic Biochemistry című szaklapban publikált, úttörő hipotézis-cikk azt a kérdést tette fel, amit a hivatalos szervek a mai napig elkerülnek: létezik-e biológiailag plauzibilis kapcsolat a vakcinákban használt alumínium adjuvánsok és az autizmus-járvány között?

Tanulmány címe: Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? (Hozzájárulnak-e az alumínium vakcina adjuvánsok az autizmus növekvő prevalenciájához?)

Szerzők: Tomljenovic, L., & Shaw, C. A.

DOI (Digital Object Identifier) link: 10.1016/j.jinorgbio.2011.08.008



Ez a munka nem egy klasszikus kísérletes vagy epidemiológiai tanulmány, hanem egy hipotézis-generáló elemzés. A szerzők két dolgot tettek:

Korrelációs elemzést végeztek: Összevetették a különböző nyugati országok (pl. USA, UK, Ausztrália) gyermekkori oltási rendjeiben szereplő, ajánlott alumínium dózisok mennyiségének növekedését az autizmus spektrumzavar (ASD) előfordulásának drámai emelkedésével az elmúlt két évtizedben. Áttekintették a szakirodalmat: Részletesen elemezték azokat a biokémiai és neurológiai kutatásokat, amelyek az alumínium ismert neurotoxikus (idegrendszert károsító) hatásaival foglalkoznak, hogy felvázoljanak egy lehetséges biológiai mechanizmust, amely összekötheti a vakcinákban lévő alumíniumot az autizmus kialakulásával.

A legfontosabb megállapítások:

Erős korreláció: A szerzők statisztikailag magasan szignifikáns pozitív korrelációt találtak az oltási renddel bevitt alumínium mennyiségének növekedése és az autizmus prevalenciájának emelkedése között. Minél több alumíniumot tartalmazott egy ország oltási programja, annál meredekebben emelkedett az autizmussal diagnosztizált gyermekek aránya. A biológiai mechanizmus felvázolása: A tanulmány legfontosabb része a lehetséges oki kapcsolat biológiai hátterének bemutatása. Az érvelésük a következő: Az alumínium egy ismert neurotoxin , amely képes átjutni a vér-agy gáton és felhalmozódni az agyban.

Az agyban az alumínium krónikus agyvelőgyulladást (neuroinflammation) vált ki azáltal, hogy aktiválja a mikrogliát, az agy saját immunsejtjeit.

Ez a krónikus gyulladásos állapot károsítja az idegsejteket, gátolja a normális agyi fejlődést, és pontosan olyan tüneteket okozhat, amelyek az autizmus spektrumzavar központi elemei (pl. szociális visszahúzódás, kognitív zavarok).

Különösen veszélyes ez a folyamat a csecsemő- és kisgyermekkorban, amikor az agy fejlődése a legintenzívebb, az immunrendszer éretlen, a vér-agy gát pedig áteresztőbb.

Ez a tanulmány áttörést jelentett, mert a vitát a “van-e összefüggés?” kérdésétől elmozdította a “hogyan történhet?” kérdése felé.

Rámutat a valódi gyanúsítottra: Míg a közegészségügyi vita a higany körül forgott, ez a tanulmány ráirányította a figyelmet arra, hogy a legtöbb vakcinából a higanyt eltávolították, az autizmus prevalenciája mégis tovább emelkedett. Ezzel szemben az alumínium mennyisége az oltási rendben folyamatosan nőtt , párhuzamosan a járvánnyal.

Tudományos alapot ad a kritikának: A szerzők nem csupán egy statisztikai korrelációt mutattak be, hanem egy részletes, a neurológiai szakirodalom által alátámasztott, lépésről lépésre levezetett biológiai modellt is adtak. Ezzel a kritika kikerült a “tudománytalan” megbélyegzés alól, és egy komoly, tudományos hipotézissé vált.

Kritizálja a biztonsági vizsgálatok hiányosságait: A tanulmány hangsúlyozza, hogy a vakcinákban lévő alumínium biztonságosságát soha nem vizsgálták a modern tudományos standardoknak megfelelő, hosszú távú, placebo-kontrollált vizsgálatokkal. Az engedélyezett határértékek régi, elavult adatokon alapulnak, és nem veszik figyelembe az ismétlődő dózisok kumulatív, az éretlen idegrendszerre gyakorolt hatását.

Ez a kutatás egy tudományos vádirat a jelenlegi oltási paradigma ellen. Azt állítja, hogy a rendszer szisztematikusan figyelmen kívül hagy egy ismert neurotoxint, amelyet ismétlődően injekcióznak a legkiszolgáltatottabb korosztályba, miközben egy neurológiai járvány söpör végig a gyermekeken. A tanulmány nem állítja, hogy az alumínium az autizmus egyetlen oka, de azt igen, hogy egy jelentős, biológiailag plauzibilis és sürgősen vizsgálandó kockázati tényező.

Kanyaró antitestek és autizmus – Az abnormális immunválasz nyomában

A hivatalos narratíva kategorikusan elutasítja a kanyaró-mumpsz-rubeola (MMR) oltás és az autizmus közötti kapcsolatot. Azonban mi van akkor, ha a probléma nem magával az oltással van, hanem azzal, ahogyan bizonyos, genetikailag fogékony gyermekek immunrendszere reagál arra? Egy 2003-ban, a lektorált Pediatric Neurology című szaklapban publikált kutatás pontosan ezt a kérdést vizsgálta, és egy megdöbbentő biológiai jelet talált az autista gyermekek szervezetében.

Tanulmány címe: Elevated levels of measles antibodies in children with autism (Emelkedett kanyaró antitest szintek autista gyermekeknél)

Szerzők: Singh, V. K., et al.

DOI (Digital Object Identifier) link: 10.1016/s0887-8994(02)00627-6

A tanulmány adatai és módszertana:

A kutatók 125 autizmus spektrumzavarral (ASD) diagnosztizált gyermek és 92, normál fejlődésű kontrollcsoportba tartozó gyermek vérét vizsgálták. Céljuk az volt, hogy összehasonlítsák a kanyaró vírus elleni antitestek (IgG) szintjét a két csoportban.

Fontos kiemelni, hogy a vizsgálatban részt vevő összes gyermek megkapta az MMR oltást, tehát az antitestek jelenléte várható volt. A kutatás nem azt vizsgálta, hogy vannak-e antitestek, hanem azt, hogy mennyi van belőlük, és hogy ez a mennyiség különbözik-e az autista és a nem-autista gyermekek között. Emellett vizsgálták az autoimmunitás egy lehetséges jelét is: azt, hogy ezek a kanyaró antitestek reagálnak-e az agy egy fontos fehérjéjére, a myelin basic proteinre (MBP). Az MBP a myelinhüvely – az idegsejteket szigetelő és védő réteg – kulcsfontosságú alkotóeleme.

A legfontosabb eredmények:

Szignifikánsan magasabb kanyaró antitest szintek: Az autista gyermekek vérében szignifikánsan magasabb volt a kanyaró vírus elleni IgG antitestek szintje, mint a kontrollcsoportban. Abnormális autoimmun reakció: A legmegdöbbentőbb felfedezés az volt, hogy az autista gyermekek több mint 90%-ánál a kanyaró antitestek keresztreakcióba léptek az agy myelin basic proteinjével (MBP). Ez azt jelenti, hogy az immunrendszerük által a kanyaró vírus ellen termelt antitestek tévedésből a saját agyuk egy fontos építőelemét is támadták. A kontrollcsoportban ilyen autoimmun reakciót egyetlen gyermeknél sem mutattak ki. Korreláció a tünetek súlyosságával: A kutatók azt is megfigyelték, hogy minél erősebb volt ez az autoimmun reakció, annál súlyosabbak voltak a gyermek autista tünetei.

Ez a tanulmány nem azt állítja, hogy az MMR oltás mindenkinél autizmust okoz. Ehelyett egy sokkal kifinomultabb és biológiailag plauzibilisebb modellt vázol fel:

Azonosít egy sérülékeny alcsoportot: A kutatás arra utal, hogy létezik a gyermekeknek egy olyan, valószínűleg genetikailag meghatározott alcsoportja, amelynek immunrendszere abnormálisan, túlzottan és autoimmun módon reagál a kanyaró vírus antigénjére (ami az MMR oltásban is megtalálható).

Felvázol egy konkrét patológiai mechanizmust: A tanulmány egy lépésről lépésre követhető folyamatot ír le: 1. Az MMR oltás beindít egy immunválaszt. 2. A fogékony gyermekeknél ez a válasz túlzott és kóros. 3. A megtermelt antitestek nemcsak a vírust, hanem az agy saját szöveteit (myelinhüvely) is megtámadják. 4. Ez az autoimmun támadás agyi gyulladáshoz (neuroinflammation) és az idegsejtek károsodásához vezet, ami autista tünetekben nyilvánul meg.

Megmagyarázza a regresszív autizmust: Ez a modell magyarázatot adhat a regresszív autizmus jelenségére, amikor egy korábban normálisan fejlődő kisgyermek az MMR oltás körüli időszakban hirtelen elveszíti a már megszerzett képességeit (pl. beszéd, szemkontaktus). Ez az időbeli egybeesés lehet az autoimmun folyamat beindulásának klinikai jele.

Ez a kutatás tehát áthelyezi a hangsúlyt az egyszerű “oltás okozza vagy nem?” kérdésről egy sokkal fontosabb kérdésre: “Kik azok a gyermekek, akiknél egy rutin oltás kóros, autoimmun agyi reakciót válthat ki, és hogyan tudnánk őket előre azonosítani?”. A tanulmány azt sugallja, hogy a vita nem “oltásellenes” hisztéria, hanem egy valós, mérhető, biológiai folyamatokon alapuló probléma, amelyet a közegészségügynek sürgősen vizsgálnia kellene ahelyett, hogy a szőnyeg alá söpörné.

A regresszív autizmus rejtélye – Egy rendszer-összeomlás anatómiája?

A szülők és a klinikusok által leggyakrabban jelentett, és a hivatalos narratíva által leginkább tagadott jelenség a regresszív autizmus: amikor egy korábban normálisan fejlődő, gügyögő, mosolygó kisgyermek – gyakran egy oltás vagy egy lázas betegség után – hirtelen elveszíti a már megszerzett képességeit, bezárkózik a saját világába, és megjelennek nála az autizmus tünetei. Egy 2012-ben, az Entropy című, a komplex rendszerekkel foglalkozó szaklapban publikált, átfogó elméleti tanulmány egy merész, rendszerbiológiai modellt vázol fel ennek a tragikus folyamatnak a megmagyarázására.

Tanulmány címe: What is regressive autism and why does it occur? Is it the consequence of multi-systemic dysfunction affecting the elimination of heavy metals and the ability to regulate neural temperature? (Mi a regresszív autizmus és miért fordul elő? A nehézfémek kiürítését és az idegrendszeri hőmérséklet szabályozását érintő több-rendszerű diszfunkció következménye?)

Szerzők: Good, P.



NCBI PMCID: PMC3364648

A tanulmány hipotézise: Egy “tökéletes vihar” elmélete

Ez a munka nem egyetlen okra, hanem több, egymást erősítő tényező szerencsétlen együttállására vezeti vissza a regresszív autizmust. A szerző egy több-rendszerű (multi-systemic) diszfunkció modelljét vázolja fel, amely szerint a probléma gyökere nem egyetlen génben vagy környezeti ártalomban keresendő, hanem a szervezet méregtelenítő és hőszabályozó rendszereinek veleszületett vagy szerzett gyengeségében.

Az érvelés láncolata a következő:

A méregtelenítés zavara: A modell szerint a regresszív autizmussal élő gyermekek egy részénél a nehézfémek (pl. higany, alumínium) kiürítéséért felelős biokémiai útvonalak (pl. a glutation-rendszer) eleve gyengébben működnek. Ez lehet genetikai eredetű, vagy okozhatja korai környezeti terhelés. Ezek a gyerekek nehezebben szabadulnak meg a szervezetükbe kerülő méreganyagoktól, amelyek így felhalmozódnak. Az immunrendszer aktiválása és a láz: Amikor ezeket a sérülékeny gyermekeket egy erős immunológiai kihívás éri – például egy oltás (amely alumíniumot is tartalmazhat) vagy egy lázas betegség –, a szervezetükben heves gyulladásos reakció indul be. Ez a gyulladásos állapot önmagában is megterheli a szervezetet. A hőszabályozás kritikus szerepe: A hipotézis központi eleme a hőszabályozás, különösen a láz szerepe. A láz normális esetben a szervezet védekező mechanizmusa, de ezeknél a gyerekeknél a gyulladásos folyamatok és a felhalmozódott nehézfémek együttesen károsíthatják az agy hőszabályozó központját és az idegsejtek energiatermelő központjait, a mitokondriumokat. A “rendszer-összeomlás” (Excitotoxicitás és agyi ödéma): A láz, a gyulladás és a nehézfémek együttes hatása egy ördögi kört indít be. A túlhevült, gyulladt agyban az idegsejtek túlzottan ingerlékennyé válnak (ezt nevezik excitotoxicitásnak), ami sejthalálhoz vezethet. A folyamatot enyhe agyi ödéma (vizenyő) kísérheti. Ez a hirtelen, katasztrofális “rendszer-összeomlás” az, ami a regressziót, a már meglévő idegi kapcsolatok leépülését és a képességek elvesztését okozza.

Ez az elmélet egy rendkívül összetett, de éppen ezért meggyőző magyarázatot ad a regresszív autizmus rejtélyére.

Megmagyarázza az időbeli egybeesést: A modell tökéletesen magyarázza, miért figyelnek meg a szülők regressziót pont egy oltás vagy egy magas lázzal járó betegség után. Ezek az események nem az okok, hanem a kiváltó tényezők (”trigger”) , amelyek egy már meglévő, rejtett sérülékenységet hoznak a felszínre, és beindítják a “tökéletes vihart”.

Összeköti a különböző kockázati tényezőket: Ahelyett, hogy egyetlen bűnbakot keresne (pl. “csak az MMR” vagy “csak a higany”), a modell egy koherens keretbe integrálja a különböző tényezőket: a genetikai hajlamot, a környezeti toxinokat (nehézfémek), az immunológiai kihívásokat (oltások, fertőzések) és a fiziológiai válaszokat (láz, gyulladás).

Rámutat a “minden gyermek egyforma” paradigma tarthatatlanságára: A tanulmány legfontosabb üzenete az, hogy a “one-size-fits-all” (mindenkire ugyanaz a séma) megközelítés a közegészségügyben veszélyes. A gyermekek nem egyformák. Léteznek sérülékeny alcsoportok, akik számára egy rutin beavatkozás, ami a többségnek nem okoz problémát, katasztrofális következményekkel járhat.

Sürgeti a személyre szabott orvoslást: A modellből egyértelműen következik a megelőzés és a személyre szabott orvoslás szükségessége. Ahelyett, hogy minden gyermeket ugyanazon a futószalagon küldenénk végig, azonosítani kellene a kockázati csoportba tartozókat (pl. a méregtelenítési vagy mitokondriális zavarokkal élőket), és számukra egyéni, óvatosabb oltási rendet vagy más megelőző stratégiákat kellene kidolgozni.

Ez a tanulmány egy intő jel, amely arra figyelmeztet, hogy a modern orvostudomány, miközben lenyűgöző sikereket ér el a fertőző betegségek elleni harcban, talán egy újfajta, krónikus, több-rendszerű betegséget hoz létre azáltal, hogy figyelmen kívül hagyja a biológiai individualitást és a szervezet komplex, összekapcsolt működését.