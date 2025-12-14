ENGLISH VERSION IS HERE!

A történelem egyik legismertebb paradoxona Al Capone esete. Mindenki tudta, hogy kegyetlen bűnöző, aki vérfürdőt rendezett Chicago utcáin, mégsem a gyilkosságok miatt került rács mögé. A „nagy bűnöket” ugyanis nehéz volt rábizonyítani: a tanúk elnémultak, a bizonyítékok köddé váltak. Végül egy unalmasnak tűnő, száraz papírmunka buktatta le: az adócsalás. Ott voltak a dokumentumok, feketén-fehéren.

Pontosan ez a dinamika rajzolódik ki most a Pfizer/BioNTech-botrányban is.

Évek óta zajlik a vita az mRNS-technológia és a tüskefehérje lehetséges toxikus hatásairól, a szívizomgyulladásokról, a hirtelen halálesetekről és számos egyéb, súlyos klinikai jelenségről. Ezek a kérdések valósak, de az egyedi esetekben a közvetlen ok-okozati összefüggések bizonyítása rendkívül nehéz. A tudományos párbeszédet ráadásul gyakran elnyomja a hivatalos narratíva és az üzleti érdekek zaja.

De most előkerült az „adócsalás”.

Előző írásunkban már feltártuk, hogyan ismerték el burkoltan a BioNTech saját kutatói az ipari gyártás technológiai korlátait.

Így világossá válhatott hivatalosan is: a gyártási technológia lecserélése, a „Process 1” és a „Process 2” közötti váltás, valamint az ebből fakadó – immár dokumentált – szennyezési problémák nem értelmezés kérdései.

Ez nem hitvita, és nem összeesküvés-elmélet. Ezeket az állításokat független laboratóriumi mérések és maguk a hatósági iratok támasztják alá.

Itt az ideje, hogy a teljes képet összerakjuk. Az alábbiakban bemutatjuk azt a konkrét mechanizmust – a „csalit és cserét” –, amelynek eredményeként a klinikai vizsgálatokban alkalmazott laboratóriumi tisztaságú eljárást egy ipari léptékű, eltérő szennyezési profilú gyártástechnológia váltotta fel a lakossági felhasználás előtt.

Van az a pillanat egy nyomozásban, amikor hirtelen talán minden a helyére kerül

Amikor a kiszivárgott emailek, a független laborok mérései és a gyártó csendes közleményei egyetlen, koherens egésszé állnak össze. Ez az az eset, amikor megvan a puzzle talán összes eleme, de a szíved szerint inkább nem raknád ki. Nem azért, mert bonyolult, hanem mert a kapott kép annyira szörnyű, hogy fáj megnézni.

De nincs visszaút. Előző írásunkban elemeztük a BioNTech 2024-es tanulmányát, amelyből kiderült: az mRNS-oltások gyártása során jelentős mennyiségű, nem kívánt melléktermék (pl. dsRNS) keletkezhet.

Sokan tehetik fel a kérdést: „Egyáltalán így hogyan engedélyezhették ezt?”

A válasz egy ipari léptékű technológiaváltásban rejlik, amelyet a szakirodalom csak „Process 1 vs. Process 2” (1-es és 2-es eljárás) néven emleget.

Ez a cikk feltárja, hogyan játszották ki a szabályozókat, és hogyan igazolja a BioNTech saját tanulmánya azt, amit független laborok és a szlovák kormányzati jelentés már bemutatott: a dokumentumok alapján a lakosságnak szánt termék gyártási eljárása és tisztasága érdemben eltért attól, amit a klinikai vizsgálatokban bemutattak.

1. A beetetés: A „Process 1” (A tiszta, PCR-alapú módszer)

Amikor a Pfizer/BioNTech 2020-ban a sorsdöntő klinikai teszteket végezte – amelyek alapján a világ számára bejelentették a 95%-os hatékonyságot –, egy rendkívül költséges, lassú, de „sebészi tisztaságú” eljárást alkalmaztak az alapanyag előállítására.

Ez volt a szaknyelven „Process 1”-nek (Clinical Supply) nevezett eljárás.

A módszer lényege: Az mRNS gyártásához elengedhetetlen egy DNS-sablon (templát). A klinikai teszteknél ezt a sablont PCR-technológiával (polimeráz-láncreakcióval) állították elő.

Miért a „Gold Standard” ez? A PCR egy szintetikus, kémiai folyamat. Egy kémcsőben zajlik, élő sejtek és baktériumok nélkül. Mivel nincsenek benne biológiai „gyárak”, a folyamat mentes a bakteriális gazdasejtekből származó kockázatoktól (plazmidok, sejtfal-törmelék).

Az eredmény: A folyamat végén egy makulátlan tisztaságú DNS-sablont kaptak. A kapott vakcina mentes volt a bakteriális DNS-szennyeződéstől, az mRNS épsége (integritása) pedig kiemelkedően magas, 78% körüli volt.

A csapda: A csapda: Ezzel a ‘laboratóriumi prototípussal’ szerezték meg a bizalmat. Bár az LNP-technológia és a tüskefehérje-termeltetés toxicitása miatt már ez a ‘tiszta’ verzió is komoly kockázatokat hordozott (erről ebben cikkben az mRNS részél bővebben olvashat ITT), a Process 1 legalább tisztább volt a gyártási hulladéktól. A világ azt hitte, ezt a minőséget kapja majd, miközben a gyártó pontosan tudta: a PCR módszerrel fizikailag lehetetlen milliárdos mennyiséget gyártani ipari sebességgel.

2. A csere: A „Process 2” (Az ipari baktérium-fermentáció)

Amikor a politika megkövetelte a „fénysebességű” tömeggyártást, a Pfizernek technológiát kellett váltania. A tiszta kémiai sokszorosítás helyett átálltak a biotechnológia „igáslovára”, az ipari léptékű fermentációra.

Ez lett a „Process 2” (Commercial Supply).

A módszer lényege: A tiszta PCR helyett a DNS-sablonokat E. coli baktériumokkal termeltették meg. A baktériumokba beültették a plazmidokat (körkörös DNS-gyűrűket), majd hatalmas tartályokban szaporították őket.

A strukturális kockázat: A Process 2 E. coli-alapú templátgyártása szerkezetéből fakadóan hordozza az endotoxin- és egyéb gazdasejt-eredetű (host-cell) szennyeződések kockázatát. Ahhoz ugyanis, hogy a DNS-t kinyerjék, a baktériumokat szét kell zúzni.

A tisztítás korlátai: A BioNTech 2024-es tanulmánya beismeri, hogy ezek eltávolítása ipari léptékben nem lehet tökéletes. A dokumentum egy „szennyezési triádot” rajzol fel, amely átcsúszhat a szűrőkön: IVT melléktermékek: (dsRNS, abortív RNS) – ezek képződése elkerülhetetlen. RNS:DNS hibridek: A tanulmány szerint a tisztító enzim (DNase) ezeket 100-szor rosszabb hatásfokkal bontja , így a plazmid DNS-darabok bennragadhatnak. Nem-nukleotid szennyezők: (Endotoxinok, fémionok) – amelyek kis mennyiségben is extrém immunválaszt válthatnak ki.



A botrány magja:

A lakosság nem azt a tiszta, szintetikus terméket kapta, amit a klinikai teszteken (Process 1) vizsgáltak, hanem egy biológiailag „zajosabb”, akár DNS-hulladékkal és hibridekkel terhelt ipari készítményt.

A BioNTech saját értékeléseiből következik: amennyiben ezek a szennyezők nem távolíthatók el tökéletesen, azok a végső mRNS-készítménnyel együtt kerülnek a formulába – és onnan az emberek szervezetébe.

Ez a váltás nem titkos összeesküvés-elmélet, hanem dokumentált tény. Forrás: EMA Assessment Report (Comirnaty) – 2021. február 19. (EMA/707383/2020).

Tény: A jelentés a 14-15. oldalon nyíltan tárgyalja, hogy a klinikai vizsgálatok során használt anyag (Clinical Supply) és a kereskedelmi forgalomba hozott anyag (Commercial Supply) gyártási folyamata eltérő.

3. A 2021-es EMA-szivárogtatás: „Jelentős minőségromlás”

A tökéletes csali: A „Process 1” és a laboratóriumi tisztaság illúziója

Ahhoz, hogy megértsük a botrány mélységét, vissza kell mennünk 2020-ba, a klinikai vizsgálatok (Fázis 3) idejére. Amikor a híradók világszerte bemondták a bűvös számot – „95%-os hatékonyság” –, a világ megkönnyebbülten felsóhajtott. Senki nem kérdezte meg azonban, hogy pontosan milyen anyaggal érték el ezt az eredményt.

A válasz a szakzsargonban „Process 1”-ként (Clinical Supply) ismert eljárásban rejlik.

Ez volt a „tökéletes csali”. A Pfizer/BioNTech a klinikai vizsgálatokhoz szükséges kisebb mennyiséget egy „sebészi tisztaságú”, laboratóriumi módszerrel állította elő. Ennek a technológiának a lelke alapvetően eltért attól, amit később tömeggyártásban alkalmaztak.

1. A technológia: Kémcső vs. Baktériumtartály

A Process 1 során a gyártás jelentős része a PCR-technológián (polimeráz-láncreakció) vagy rendkívül szigorúan tisztított, kis léptékű eljárásokon alapult.

A lényeg: Ez egy kontrollált, kvázi szintetikus környezet volt. Nem voltak benne ipari méretű, 50 000 literes tartályokban tenyésző E. coli baktériumkolóniák.

A tisztaság: Mivel nem „biológiai levesben” (baktériumtömegben) termelték az anyagot, a végtermék mentes volt a baktériumok sejtfalából származó mérgező endotoxinoktól és a széttört baktériumok genetikai hulladékától.

2. A minőség: A „Rolls-Royce” verzió

A kiszivárgott EMA-dokumentumok és a BioNTech belső adatai szerint a Process 1-gyel készült vakcina minősége kiemelkedő volt:

mRNS Integritás: Az mRNS-szálak kb. 78%-a ép és teljes volt . Ez azt jelenti, hogy a „szoftver” (a genetikai kód) tisztán olvasható volt a sejtek számára.

DNS-mentesség: Mivel az eljárás nem támaszkodott a masszív baktérium-fermentációra, a plazmid DNS-szennyezés kockázata minimális volt. Nem volt szükség agresszív enzimes (DNase) takarításra, mert eleve alig volt mit kitakarítani.

3. Az engedélyezés csapdája

A hatóságok (FDA, EMA) és a világ közvéleménye ezt a terméket értékelte.

Amikor a biztonsági profilról beszéltek („nincs súlyos mellékhatás”), az a Process 1-re vonatkozott.

Amikor a hatékonyságot mérték („95%”), azt a Process 1-gyel érték el.

Ez volt a prototípus. A „mutatóautó” a szalonban, ami kézzel volt polírozva, és hibátlan alkatrészekből állt. A probléma ott kezdődött, hogy amikor a megrendelések befutottak, a gyártó a hátsó kapun keresztül egy teljesen más technológiával készült, olcsóbb és szennyezettebb tömegterméket (Process 2) kezdett kiszállítani – anélkül, hogy ezt a cserét a vásárlókkal (a lakossággal) közölte volna.

A világ tehát egy laboratóriumi tisztaságú anyag klinikai eredményei alapján bólintott rá egy ipari, baktérium-alapú fermentációs koktélra.

A nagy csere: A „Process 2” és a baktérium-alapú ipari valóság

A Pfizer szakemberei és vezetői számára már a kezdetektől nyilvánvaló volt a technológiai korlát: a klinikai teszteken használt tiszta, PCR-alapú módszerrel (Process 1) fizikailag lehetetlen milliárdos mennyiséget gyártani. Túl lassú, túl drága, túl precíz.

Ezért a háttérben már a startvonalnál készen állt a terv: a bizalmat és az engedélyeket a laboratóriumi tisztaságú prototípussal szerzik meg, de a tömegtermeléshez azonnal átállnak a biotechnológia „igáslovára”, az olcsóbb és skálázható ipari fermentációra. Ez lett a hírhedt „Process 2” (Commercial Supply).

1. A „Biológiai Leves”: Mitől lett szennyezett a vakcina?

A steril laboratóriumi eljárás helyett a tömeggyártás során genetikailag módosított E. coli baktériumokat használtak.

A folyamat: A baktériumokba beültették a DNS-plazmidokat (körkörös DNS-gyűrűket), majd hatalmas, akár 50 000 literes ipari tartályokban szaporították őket. A baktériumok testükben sokszorosították a vakcina genetikai tervrajzát.

A probléma: Ahhoz, hogy a DNS-t kinyerjék, a folyamat végén a baktériumokat szét kellett zúzni. Ekkor a tiszta genetikai kód összekeveredett mindennel, ami egy baktériumban van: sejtfal-törmelékkel, mérgező endotoxinokkal és a baktérium saját kromoszómális DNS-ével. Ebből a „biológiai masszából” kellett volna visszanyerni a tiszta hatóanyagot.

2. A tisztítás kudarca: A BioNTech beismerése

A gyártó elvileg egy enzimmel (DNase) próbálta eltüntetni a felesleges DNS-t a végtermékből. A BioNTech 2024-es tanulmánya azonban rávilágított, miért volt ez lehetetlen küldetés:

A gyártás során úgynevezett RNS:DNS hibridek keletkeztek.

A tanulmány szerint a tisztító enzim ezeket a hibrideket 100-szor rosszabb hatásfokkal bontja , mint a tiszta DNS-t.

Következmény: Mivel a tisztítás nem volt tökéletes, a baktérium-eredetű plazmid DNS – és vele együtt a rejtett SV40 szekvenciák – átcsúszhattak a szűrőkön, és belekerülhettek az ampullákba. Ez a technológiai korlát közvetlen oka a most mért szennyeződéseknek.

3. Az integritás összeomlása (A „lebutított” vakcina)

A Process 2 bevezetése azonnali minőségromlást eredményezett, amit a hatóságok is láttak. A British Medical Journal által nyilvánosságra hozott, kiszivárgott EMA-levelezésekből tudjuk:

Míg a Process 1 (klinikai) anyagban az ép mRNS aránya 78% volt...

...addig a Process 2 (lakossági) anyagban ez az arány drámaian, 55% környékére zuhant .

Ez azt jelenti, hogy a lakosságnaka beadott készítményben az mRNS jelentős része töredezett volt, ami eltérő biológiai viselkedést és kockázati profilt jelenthet a klinikai vizsgálatokban használt anyaghoz képest. Az EMA szakértői ezt „jelentős minőségbeli különbségnek” nevezték, és aggodalmukat fejezték ki a biztonsági kockázatok miatt – de a politikai nyomás végül felülírta a szakmai aggályokat.

Összegezve: A lakossággal elhitették, hogy a klinikai tesztek „tiszta” eredményei rájuk is vonatkoznak. A valóságban azonban ők egy más technológiával készült, baktérium-alapú, DNS-sel szennyezett és feleakkora tisztaságú ipari készítményt kaptak, amelynek specifikus kockázatait (pl. a DNS-integrációt) soha, egyetlen nagyszabású humán kísérletben sem vizsgálták.

A klinikai tesztek sötét oldala: Adathamisítás és a kontrollcsoport felszámolása

Ha azt gondolnánk, hogy a probléma kizárólag a gyártási technológia cseréjében (Process 1 vs. 2) merül ki, tévedünk. A rendelkezésre álló dokumentumok – köztük a British Medical Journal (BMJ) tényfeltáró cikkei és bírósági iratok – azt bizonyítják, hogy még a „tiszta” anyaggal végzett klinikai vizsgálat (Fázis 3) lebonyolítása is hemzsegett a tudományos integritást sértő szabálytalanságoktól.

1. A Ventavia-botrány: A belső szivárogtató elhallgattatása

A Pfizer a klinikai vizsgálatok lebonyolítását külső cégeknek szervezte ki. Ezek egyike volt a texasi Ventavia Research Group. 2020 őszén a cég regionális igazgatója, Brook Jackson, rájött, hogy a vizsgálat nem felel meg az előírásoknak, és jelentette a szabálytalanságokat az FDA-nak.

A vádak: Jackson bizonyítékai szerint a személyzet feltörte a vakolást (tudták, ki kap vakcinát és ki placebót), meghamisították a betegadatokat, a vakcinákat nem megfelelően tárolták, és nem követték nyomon a súlyos mellékhatásokat jelentő alanyokat.

A reakció: Ahelyett, hogy kivizsgálták volna az ügyet, a céget értesítették, Jacksont pedig a bejelentés napján azonnali hatállyal kirúgták. Az FDA a vészhelyzeti engedély megadása előtt nem végzett helyszíni ellenőrzést, és a Ventavia hamisítottnak vélt adatait is felhasználták a végső engedélyeztetéshez. (Forrás: The BMJ, 2021)

2. A statisztikai bűvésztrükk: A „95%-os” mítosz

A világot bejáró 95%-os hatékonysági adat egy maroknyi pozitív PCR-teszten alapult (kb. 170 eset a 40 000 főből). Dr. Peter Doshi, a BMJ szerkesztője azonban az FDA dokumentumai között rábukkant egy elrejtett adatra: a „Gyanús COVID-esetekre” (Suspected COVID-19).

A trükk: A vizsgálat során 3410 résztvevő és nem csak 170 produkált egyértelmű, a protokoll szerint COVID-kompatibilis tüneteket – például lázat, köhögést, légszomjat, izomfájdalmat, torokfájást, kifejezett fáradtságot, valamint szaglás- vagy ízvesztést –, azonban ezek az esetek nem kerültek PCR-rel megerősítésre , ezért kizárták őket az elsődleges hatékonysági elemzésből.

Ha ezeket a betegeket is beleszámoljuk a képletbe, a vakcina valós hatékonysága Doshi számításai szerint valahol 19% és 29% közé zuhanhatott volna – ami messze alatta marad az engedélyezéshez szükséges 50%-os küszöbnek.

3. A biztonsági adatok kozmetikázása: A Maddie de Garay-eset

Hogy hogyan tüntették el a súlyos mellékhatásokat a jelentésekből, arra a legmegrázóbb példa a 12–15 évesek vizsgálatában részt vevő 12 éves kislány, Maddie de Garay esete.

A valóság: A kislány a második oltás után azonnal súlyos idegrendszeri és emésztőrendszeri tüneteket produkált. Tolószékbe kényszerült, állandó görcsei lettek, és gyomorszondára szorult a tápláláshoz.

A jelentés: A Pfizer hivatalos, FDA-nak benyújtott jelentésében ezt az életet megváltoztató, maradandó károsodást cinikusan „funkcionális hasi fájdalomként” (functional abdominal pain) rögzítették. Így lett a statisztikában a tragédiából egy enyhe gyomorfájás, ezzel fenntartva a „biztonságos” vakcina látszatát a gyermekek számára.

4. A végső csapás: A kontrollcsoport felszámolása

Végül, hogy a hosszú távú összehasonlítás lehetőségét örökre eltöröljék, a Pfizer példátlan lépést tett. Hetekkel a vészhelyzeti engedély (EUA) megszerzése után – „etikai okokra” hivatkozva – felajánlották a vakcinát a placebo-csoport tagjainak, akik így rövid időn belül szintén megkapták az oltást.

Ezzel a lépéssel megsemmisítették a tudományos kontrollcsoportot. Ma már lehetetlen randomizált, placebo-kontrollált összehasonlítás keretein belül megállapítani, hogy a évekkel később jelentkező betegségek (rák, szívproblémák) gyakoribbak-e az oltottaknál, mint az oltatlanoknál, mert a „tiszta” összehasonlítási alap megszűnt létezni.

Összegzés: A lakosságot nemcsak a gyártástechnológia cseréjével tévesztették meg. Maga az alap – a klinikai vizsgálat – is manipulált adatokra, elhallgatott mellékhatásokra és statisztikai trükkökre épült, miközben a hosszú távú lebukás lehetőségét a kontrollcsoport felszámolásával (tudatosan?) iktatták ki.

A figyelmeztető jelek, a belső ellenállás és a nyilvánvaló adathiányok ellenére azonban a politika közbeszólt. A globális vészhelyzetre hivatkozva az EMA szakértőinek „Major Objection” (Fő Kifogás) minősítése egy tollvonással eltűnt, a minőségi lécet pedig csendben lejjebb vitték, hogy az megfeleljen a gyártó korlátainak. Így kapott végül zöld utat a „piszkosabb”, ipari vakcina – abban a végzetes tévhitben, hogy a technológiaváltás egyetlen kockázata legfeljebb az mRNS töredezettsége, és ezzel a hatékonyság enyhe csökkenése lehet.

Tévedtek. Nem pusztán azért, mert egy új technológiát egy régi szabálykönyv alapján értékeltek, hanem azért is, mert a nyilvánvaló kockázatokat alábecsülték, a figyelmeztető szakmai jelzéseket pedig következetesen lesöpörték az asztalról. A rendszer nem volt felkészülve arra, hogy saját alapfeltevéseit megkérdőjelezze – és amikor ez mégis megtörtént, a kényelmetlen kérdéseket nem kivizsgálták, hanem elhallgattatták. Az mRNS-platformot következetesen „átmeneti” és citoplazmatikus hatású rendszerként kezelték, ami lehetővé tette, hogy a gyártás során visszamaradó DNS-t puszta technológiai hulladéknak minősítsék. Ez az egyszerűsítés azonban nem tudatlanságból fakadt, hanem abból a döntésből, hogy bizonyos következményeket nem akartak végiggondolni. A Process 1 és a Process 2 közötti technológiai ugrás nemcsak mennyiségi, hanem minőségi különbséget is jelentett. A baktériumos fermentáció ismerten hagyhat maga után plazmid DNS-maradványokat és RNS:DNS hibrideket – ezt a szakma régóta tudja. A kockázat mégsem került érdemi vizsgálatra, mert a korábbi, „csupasz” DNS-re szabott határértékeket változtatás nélkül alkalmazták egy teljesen új hordozórendszerre. Ez az új kombináció – baktérium-eredetű DNS és aktív sejtfelvételt biztosító lipid-nanorészecske – nem vakfolt volt, hanem egy tudatosan elkerült kérdés. A figyelem az mRNS töredezettségére szűkült, miközben egy másik, mélyebb kockázat teljesen a radar alatt maradt. És éppen ez volt a valódi hiba.

4. A rejtett bomba: A plazmid DNS

A legnagyobb veszélyt nem az mRNS sérülése jelentette, hanem az, ami a baktériumos eljárásból (Process 2) visszamaradt: a Plazmid DNS.

Mivel baktériumokat használtak, a végterméket meg kellett volna tisztítani a DNS-től. Erre egy enzimet (DNase) használnak, ami „megeszi” a DNS-t.

A BioNTech 2024-es tanulmánya, amit az előző cikkben részleteztünk azonban rávilágít a technológia korlátaira:

„Az RNS:DNS hibrideket a tisztító enzim (DNase) 100-szor rosszabbul bontja.”

Mit jelent ez?

A tanulmány adataiból az következik, hogy a DNase-eljárás gyakorlatilag alkalmatlan a hibridek formájában jelenlévő DNS tökéletes eltávolítására. Így a baktériumokból származó plazmid DNS – a „gyártási sablon” – jelentős része benne maradhatott az ampullákban.

5. A független bizonyítékok és a hatósági reakciók

Amit a BioNTech most virágnyelven elismert, azt a független tudomány már korábban kimérte.

Kevin McKernan (USA): A Human Genome Project egyik korábbi kutatócsapatának vezetője elsőként mutatta ki, hogy a vakcinákban a megengedett határérték sokszorosa – független szekvenálások szerint akár a teljes nukleinsav-tartalom 20–30%-a – is lehetett baktérium-eredetű plazmid DNS.

SV40 „Trójai Faló”: McKernan felfedezte, hogy a plazmidok tartalmaznak egy SV40 promóter nevű szakaszt. Ennek a szakasznak a géntechnológiában ismert funkciója, hogy fokozza a génexpressziót és elősegítheti a sejtmagba jutást.

A “Rejtett Összetevő”: A Health Canada hivatalos válaszában elismerte: a Pfizer ugyan benyújtotta a plazmid teljes szekvenciáját, de az SV40-eredetű enhancert nem azonosította külön név szerint. Kritikusok ezt úgy értelmezik, hogy egy funkcionális DNS-motívum gyakorlatilag „láthatatlan” maradt az elsődleges ellenőrzés számára.

A szlovák kormányzati vizsgálat: 2024 októberében Peter Kotlár, Szlovákia járványkezelést vizsgáló kormánybiztosa hivatalos jelentésében erősítette meg, hogy a vizsgált vakcinákban súlyos DNS-szennyeződést azonosítottak, ezért javasolta a készítmények betiltását az országban.

A Florida–FDA összecsapás: A hatóságok sarokba szorítva

2023 végén Florida tisztifőorvosa, Dr. Joseph Ladapo hivatalos levélben kérdezte az FDA-t a DNS-integráció kockázatáról.

Az FDA válaszlevelében:

Nem vitatta, hogy a gyártási folyamat során maradék DNS-töredékek keletkeznek. Arra hivatkozott, hogy a maradék DNS mennyisége a nemzetközi irányelvek szerint biztonságos tartományban van. A kritika: A kritikusok szerint az FDA figyelmen kívül hagyta a technológiai ugrást. A régi szabályok a „csupasz” DNS-re vonatkoztak. Most viszont a DNS-t lipidburokba (LNP) csomagolták, hogy kifejezetten bejusson a sejtbe. Az FDA válaszában nem mutatott be olyan vizsgálatot, amely kifejezetten a LNP-be csomagolt plazmid DNS genomintegrációs kockázatát értékelte volna.

6. A vörös vonal átlépése: Miért a DNS-szennyezés a végső veszély?

Sokan kérdezhetik:

„Ha már az mRNS is ‘Terminátor’, és az LNP is mérgező, - lásd előző cikkben - miért számít annyira az a ‘kis’ DNS-szennyeződés?”

A válasz a biológia legszigorúbb törvényében rejlik. Van egy határ, amit az orvostudomány soha nem léphet át engedély és kontroll nélkül: ez a sejtmag.

Laikusként is érthető magyarázat

A Snapchat-üzenet vs. A Vírus a Merevlemezen

Képzeljük el a testünket úgy, mint egy számítógépet.

Az ígéret (Természetes mRNS): Olyan, mint egy Snapchat-üzenet . Megjelenik, átadja az infót, majd eltűnik. Nyomtalan.

A valóság (Módosított mRNS): A pszeudouridin miatt ez már nem tűnik el. Olyan, mint egy beragadt program ami lassítja a gépet és forrósítja a processzort (gyulladás).

A Plazmid DNS (A Szennyezés): Ez viszont nem a memóriában van. Ez olyan, mintha valaki titokban írna a merevlemezre. A DNS egy stabil, örökös információhordozó. Ha bejut a rendszer mélyére, onnan nem törlődik ki. Ott marad a következő újraindítás után is. Sőt, ha a sejt osztódik, a hiba is másolódik vele.

Szakmai magyarázat

A genomiális integráció (Insertional Mutagenesis)

A molekuláris biológia nyelvén a veszély a lokalizációban rejlik.

Az mRNS a citoplazmában működik. A DNS-szennyezés viszont – különösen az SV40 promóter segítségével – elméletileg képes lehet bejutni a sejtmagba.

Mi történik, ha bejut?

Ez az „orosz rulett” genetikai szinten. Ha a DNS beépül (integrálódik) a humán genomba, és eltalál egy tumor-szupresszor gént (pl. P53, BRCA), a sejt elveszíti a rák elleni védekezőképességét. Ez a mechanizmus (insertional mutagenesis) a génterápiák ismert kockázata, ami agresszív daganatokat okozhat.

Miért rosszabb ez, mint az LNP-toxicitás?

Az LNP „csak” méreg, ami idővel kiürül. A DNS-integráció viszont irreverzibilis. Ha egy őssejtben történik meg, az összes utódsejt hordozni fogja a hibát. Ez egy időzített bomba, ami évekkel a beoltás után is robbanhat.

Konklúzió: A történelem legnagyobb „Bait and Switch” csalása

Összegezzük, mi történt, a rendelkezésre álló bizonyítékok (BMJ 2021, EMA dokumentumok, BioNTech 2024) alapján:

Engedélyeztettek egy tiszta, PCR-alapú, laboratóriumi környezetben előállított terméket (Process 1).

A lakosságnak egy ipari léptékben gyártott, baktérium-alapú technológiával készült, eltérő szennyezési és integritási profilú terméket adtak (Process 2).

Tudták, hogy a két eljárás végeredménye nem biológiailag egyenértékű (EMA-szivárogtatás).

Tudták, hogy a tisztítási eljárások a DNS-tartalmú hibridek esetén korlátozott hatékonyságúak (BioNTech 2024).

A DNS-alapú gyártás és az aktív sejtfelvételt biztosító lipid-nanorészecskék kombinációja önmagában is olyan technológiai profilt eredményezett, amely indokolta volna a készítmény génterápiás kockázati kategóriában való értékelését.

Az SV40 promóter/enhancer jelenléte ezt a kockázatot nem létrehozta, hanem egyértelművé és megkerülhetetlenné tette.

Míg a módosított mRNS és a lipid-nanorészecskék (LNP) önmagukban is egy biológiailag aktív, toxikus potenciállal rendelkező gyógyszertechnológiai rendszert alkotnak, addig a plazmid DNS-szennyezés már egy másik kategóriát érint: egy potenciálisan ellenőrizetlen géntranszfer-kockázatot. A kettő között nem pusztán fokozati, hanem minőségi különbség van. Az egyik elsősorban az aktuális egészségi állapotra gyakorolhat kedvezőtlen hatást, a másik viszont – elméleti lehetőségei miatt – hosszú távú, akár öröklődő következmények kérdését is felveti.

Kritikus szakértők szerint ez a helyzet kimerítheti az „adulteration” fogalmát, vagyis azt az esetet, amikor egy termék nem felel meg annak a minőségi és technológiai leírásnak, amely alapján engedélyezték. Morális értelemben pedig az orvostudományba vetett bizalom súlyos megrendülését jelenti. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a lakosság nem azt a terméket kapta, amely a klinikai engedélyezés során bemutatásra került, hanem egy instabil, eltérő szennyezési profilú, kísérleti jellegű, baktériumalapú technológiával előállított készítményt – mindezt a tudomány tekintélyére hivatkozva.

7. A következmények: Amikor az elmélet valósággá válhat?

Ha elfogadjuk azt a tényt – márpedig a rendelkezésre álló mérések és dokumentumok erre kényszerítenek –, hogy a lakosság nem kizárólag tiszta mRNS-t, hanem DNS-maradványokat is tartalmazó, géntechnológiai jellegű készítményt kapott, akkor fel kell tennünk a legsúlyosabb kérdést:

milyen egészségügyi következményekkel járhat ez hosszú távon?

A molekuláris biológia jól ismert törvényei alapján a Process 2 során potenciálisan jelen lévő komponensek – plazmid DNS, funkcionális szabályozó szekvenciák (pl. SV40 promóter) és aktív sejtfelvételt biztosító lipid-nanorészecskék– elméletileg több patológiás útvonalat is megnyithatnak. Bár közvetlen ok-okozati összefüggést csak célzott, hosszú távú vizsgálatokkal lehetne igazolni (amelyeket jelenleg nem végeznek), a biológiai mechanizmusok ismertek, és több ponton egybeesnek azokkal a klinikai jelenségekkel, amelyeket az orvosok világszerte tapasztalnak.

1. A „kikapcsolhatatlan gyár” – krónikus gyulladás és autoimmun folyamatok

Az mRNS-technológia egyik alapvető ígérete az volt, hogy az információ gyorsan lebomlik. A DNS ezzel szemben stabil molekula. Amennyiben plazmid DNS kerülne be sejtekbe, elméletileg fennáll annak a lehetősége, hogy a célfehérje-termelés nem napokig, hanem jóval hosszabb ideig fennmarad.

Egy ilyen tartós antigénjelenlét krónikus immunaktivációhoz vezethet, amely hosszabb távon kimerítheti az immunrendszert, és hozzájárulhat gyulladásos, autoimmun jellegű folyamatok kialakulásához. Ez összhangban állhat olyan egyre gyakrabban jelentett tünetekkel, mint a hosszan fennálló fáradtság, a szívizom-érintettség vagy újonnan fellépő autoimmun kórképek – még ha ezek okát jelenleg nem is sikerült egységesen megállapítani.

2. Genomiális instabilitás – a daganatos kockázat kérdése

A legsúlyosabb elméleti kockázat a DNS sejtmagba jutásának lehetőségéhez kapcsolódik. Amennyiben egy szabályozó elemeket is tartalmazó DNS-szakasz beépülne a genomba, fennállhatna az ún. insertional mutagenesis veszélye, amely ismert mechanizmus a génterápiás kutatásokban, és képes megzavarni tumorszuppresszor gének (például p53) működését.

Világszerte egyre több onkológus számol be szokatlan lefolyású, gyors progressziójú daganatok megjelenéséről fiatalabb korosztályokban. Bár jelenleg nincs hivatalos konszenzus az okokról, a genomiális instabilitás elméleti mechanizmusa egyike azoknak a magyarázatoknak, amelyeket tudományosan nem lehet egyszerűen kizárni – különösen addig, amíg célzott molekuláris vizsgálatok nem történnek.

3. A néma járvány – a többlethalálozás kérdése

Számos fejlett országban a pandémia lecsengését követően is tartósan emelkedett többlethalálozást figyelnek meg, különösen a fiatalabb és középkorú korosztályban. Szív- és érrendszeri események, hirtelen halálesetek, megmagyarázhatatlan összeomlások szerepelnek a statisztikákban.

A hivatalos magyarázatok gyakran a „Long COVID” fogalmára hivatkoznak. Ugyanakkor a most ismertté vált gyártási és technológiai kérdések fényében jogos a kérdés:

lehetséges-e, hogy a megfigyelt jelenségek nem a vírus, hanem egy nem kellően vizsgált biotechnológiai beavatkozás hosszú távú következménye?

Nem állíthatjuk bizonyossággal, hogy ez a magyarázat a teljesen helytálló. De azt igen, hogy a gyártási szennyeződések jellege és kombinációja biológiailag alkalmas lehet olyan folyamatok elindítására, amelyek krónikus gyulladáshoz, genomiális instabilitáshoz és hosszú távú egészségkárosodáshoz vezethetnek.

Amíg a hatóságok nem hajlandók célzott, transzparens vizsgálatokat végezni, független szakértők már meglépték.

Kevin McKernan genetikus és Prof. Phillip Buckhaults, a Dél-Karolinai Egyetem rákkutatója laboratóriumi mérésekkel igazolták a vakcinákban jelen lévő idegen DNS-töredékek tényét.

Buckhaults professzor a Dél-Karolinai Szenátus előtti hivatalos meghallgatáson, eskü alatt tett vallomásában világossá tette: a kimutatott DNS-fragmentumok biológiai tulajdonságai alapján alkalmasak lehetnek az ún. inszerciós mutagenezis mechanizmusának elindítására, vagyis a genom működésének megzavarására. Ez a mechanizmus a molekuláris onkológiában ismert és dokumentált kockázati útvonal, amely elméletileg daganatos folyamatokhoz vezethet.

A professzor egyértelműen hangsúlyozta:

“„The Pfizer vaccine is contaminated with plasmid DNA. It is not just mRNA, it has bits of DNA in it.” „A Pfizer vakcina plazmid DNS-sel szennyezett. Nem csak mRNS van benne, hanem DNS darabkák is.”



A tudomány rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel a daganatszövetekben kimutatható lenne egy esetleges vakcina-eredetű DNS-integráció.

„A vizsgálatokat el kell végezni, hogy tisztázzuk az igazságot” – fogalmazott.

Amíg azonban ezek a célzott vizsgálatok hatósági szinten nem indulnak el, vagy intézményi szinten halogatják őket, addig a kérdések nem megválaszolatlanok maradnak, hanem egyre súlyosabbá válnak. A bizonytalanság nem oszlik, hanem minden újabb „megmagyarázhatatlan” klinikai esettel tovább erősödik.

Végezetül marad egyetlen, kényelmetlen kérdés azok felé, akik még ma is feltétel nélkül védik a hivatalos narratívát. Ha egy engedélyezett termék összetétele, gyártási technológiája és genetikai tisztasága bizonyítottan és eltitkoltan eltér attól, amire a világ rábólintott; ha a szabályozók saját dokumentumaikban ismerik el a minőségromlást, de félrenéznek – akkor pontosan hol húzódik az a bizonyos határ? Létezik-e egyáltalán olyan mértékű szakmai visszaélés vagy elhallgatott adat, amely képes áttörni a hit falát? Mert ha a DNS-szennyezés, a hamisított klinikai adatok és a technológiai csere ténye sem elég a kételyhez, akkor felmerül a gyanú: itt már nem tudományról beszélünk, hanem vallásról, ahol a valóság tényei már nem számítanak.

