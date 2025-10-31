ENGLISH VERSION IS HERE!

A kísérlet, ahol a DNS-integráció már nem elmélet, hanem kimutatott tény.

A videóban látható Dr. Phillip Buckhaults laboratóriumi kísérletének eredménye talán az utolsó szög lehetne az mRNS-technológia koporsójában – ha nem azt látnánk, hogy a hivatalos narratíva minden egyes állítását már ugyan rég megcáfolta az élet és a valódi tudomány, mégis foggal-körömmel – és sajnos vérrel – védik azt tovább.

Dr. Phillip Buckhaults, a Dél-Karolinai Egyetem molekuláris onkológusa nem elméleteket gyártott, hanem azt tette, amihez a legjobban ért: szekvenálta, vagyis molekuláris szinten elemezte a Pfizer és a Moderna vakcináinak tartalmát. Az eredmény megdöbbentő volt. A fiolákban nemcsak a szükséges mRNS-t találta, hanem jelentős mennyiségű idegen DNS-t is – pontosabban azokat a baktérium-plazmidokat (DNS-gyűrűket), amelyeket a gyártás során sablonként használtak. Ezeknek a maradványoknak elvileg nem lenne szabad a végtermékben lenniük.

De a valódi kérdés az volt: mi történik ezzel a DNS-sel a szervezetben? Hogy ezt kiderítse, Dr. Buckhaults egy egyszerű, de riasztó eredményt hozó kísérletet végzett. Emberi vastagbélsejtekből álló laboratóriumi szövetmodellt („organoidot”) tett ki a vakcinának. Egy hónapnyi növekedés és többszöri alapos mosás után megvizsgálta a sejtek genetikai állományát.

Az eredmény egyértelmű volt: az idegen DNS-darabok beépültek a sejtek saját genomjába. Körülbelül minden ezredik-tízezredik sejtben ott volt a vakcinából származó DNS, mint a sejt genetikai kódjának új, immár maradandó része.

Nem elszigetelt eset, hanem rendszerszintű probléma

Mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez egyedi eset, fontos tudni: más független laboratóriumok is megerősítették a DNS-szennyeződés tényét. A szlovák kormány megbízásából végzett vizsgálat például kimutatta, hogy a DNS mennyisége a vakcinákban nagyságrendekkel haladta meg a nemzetközi egészségügyi határértéket. Sőt, egyes tételekben több idegen DNS volt, mint mRNS.

Ez azt is jelenti, mivel a gyártók által használt lipid nanopartikula (LNP) – a kis „zsírbuborék”, amely a genetikai anyagot a sejtjeinkbe szállítja – nem képes válogatni, így ugyan azzal a hatékonysággal juttatja be a DNS-szennyeződést is a sejtekbe, mint a célnak szánt mRNS-t.

Miért sokkal rosszabb ez, mint amiről eddig szó volt?

A hivatalos kommunikáció eddig azzal nyugtatott mindenkit, hogy az RNS nem tud beépülni a DNS-be, mert ehhez bonyolult biokémiai folyamatok kellenének. Ez a vita azonban most okafogyottá vált — amellett, hogy ezt a lehetőséget is több kutatás igazolta.

Itt ugyanis nem RNS-ről van szó, ami átíródhat, hanem kész DNS-ről, amit a vakcina „házhoz szállít”. Nincs szükség semmilyen különleges enzimre vagy folyamatra ehhez. A DNS készen érkezik, bejut a sejtmagba, és a sejt saját javítómechanizmusai segítségével beépülhet a genomba.

Ezzel a gyártók egyfajta génterápiás eszközt hoztak létre, amely azonban semmilyen, a génterápiáknál megkövetelt szigorú biztonsági ellenőrzésen nem esett át.

Ahogy Dr. Buckhaults fogalmazott:

„Ez már nem elmélet. A DNS ott van, beépül, és a sejtek genetikai állományának része lesz.”

Mikor nemcsak az üzenet, a boríték is mérgező

A lipid nanopartikula (LNP) technológia valójában egy biológiai trójai faló.

Nemcsak megvédi az általa szállított mRNS-t – vagy a gyártásból visszamaradt DNS-szennyeződést – a lebomlástól, hanem be is csempészi azt a sejtekbe, megkerülve a szervezet természetes védelmi vonalait.

Továbbá maga az LNP is gyulladást vált ki, ezzel pedig tökéletes környezetet teremt a genetikai balesetekhez:

a gyulladt sejtek gyorsabban osztódnak ,

a szervezet aktiválja a DNS-javító enzimeket , amelyek az idegen DNS-t is „bejavíthatják” a saját genomunkba,

a sejtmag fala átjárhatóbbá válik, így a DNS könnyebben bejut a legvédettebb helyre.

Vagyis ez a technológia pont azokat a folyamatokat erősíti fel, amelyek elősegítik a genetikai módosulást – miközben épp az ellenkezőjét ígérték: hogy soha nem érinti a DNS-t.

A laborból vissza a valóságba: miért lehet még nagyobb a kockázat?

Dr. Buckhaults kísérlete steril, gyulladásmentes laboratóriumi körülmények között zajlott. Az emberi test azonban nem ilyen. Egy krónikus mikrogyulladásokkal (pl. inzulinrezisztencia, bélproblémák, autoimmun állapotok) küzdő szervezetben a sejtek eleve sérülékenyebbek és fogékonyabbak. Logikus tehát a következtetés, hogy egy élő emberben a beépülés aránya akár magasabb is lehet, mint a laborban mért 1:1000 és 1:10 000 közötti érték.

Játsszunk el a gondolattal, de maradjunk a konzervatívabb becslésnél. Próbáljuk ezt a számot kontextusba helyezni.

Az emberi test nagyjából 37 billió (37 000 000 000 000) sejtből áll. Bár a vakcina nyilvánvalóan nem jut el mindegyikhez, a biodisztribúciós adatok alapján tudjuk, hogy milliárdnyi sejthez igen, méghozzá olyan kulcsfontosságú szervekben, mint a máj, a lép, a petefészek vagy a herék.

Maradva a kísérlet során mért arányoknál végezzük el a számítást a laboreredmények alapján.

Ha a legóvatosabb becslést vesszük, vagyis “csak” 1:10 000 arányban épül be a vakcinában talált DNS, és egymilliárd sejt veszi fel a nukleinsavat, az 100 000 véglegesen módosított sejtet jelent. A laborban mért kedvezőtlenebb, 1:1000-es aránnyal számolva ez már egymillió sejt — egyetlen oltás után.

Ez a számítás ráadásul nagyon visszafogott, hiszen egy dózisban 10¹²–10¹³ (ezer milliárd – tízszer ezer milliárd) lipidnanorészecske (LNP) található. Ha ezeknek csupán elenyésző töredéke, mondjuk 1%-a éri el a sejteket, az már önmagában több milliárd sejtfelvételt eredményez; valójában tehát több milliárd sejt is érintett lehet.

A biológiai környezet is kedvez a beépülésnek:

Az LNP önmagában gyulladást és oxidatív stresszt okoz.

A gyulladt, osztódó sejtekben aktív a DNS-javító mechanizmus, ami az idegen DNS-t is beépítheti.

A sejtmag fala áteresztőbbé válhat, ami utat nyit a genetikai anyagnak a legvédettebb szentélybe.

Ha mindehhez hozzávesszük a booster oltásokat, amelyek ismételten bejuttatják a szervezetbe a nukleinsavakat és az LNP-részecskéket, akkor azok kumulatív hatása miatt az érintett sejtek száma minden egyes adaggal tovább növekedhet. Így még a legóvatosabb modell is százezres–milliós tartósan módosult sejtszámot feltételez, míg a reálisabb becslés szerint több tízmillió sejt is hordozhatja az idegen DNS-t — akár évek múltán is, változatlanul beépülve az emberi genetikai állományba.

Ez azonban nem csupán egy szám. Ez egy genetikai orosz rulett. A beépülés ugyanis véletlenszerű. Az idegen DNS-darab bárhová beilleszkedhet a genomba. Mi történik, ha pont egy olyan gént talál el, amely a sejtosztódást szabályozza (onkogén)? Vagy ha kiüt egy olyan gént, amely a daganatok kialakulását gátolja (tumorszupresszor gén)? Esetleg a módosult sejt olyan fehérjéket kezd termelni, amelyek autoimmun reakciót váltanak ki, és a szervezet saját szövetei ellen fordul?

Ennek a több százezer vagy millió, időzített bombaként ketyegő sejtnek a hosszútávú következményeit – a rák, a termékenységi problémák vagy a krónikus autoimmun betegségek kockázatát – ma senki sem ismeri. Egy dolog azonban biztos: a probléma nem elméleti, és a nagyságrendje messze túlmutat azon, amit egy biztonságos orvosi beavatkozástól elvárhatnánk.

A sejtek – minden korábbi gyakorlattól eltérően – elkezdték a fehérje előállítását. Ez igazolta azt a feltevésünket, hogy az mRNS képes rávenni a sejteket bármilyen fehérje termelésére. – Azt álmodtam, hogy Isten vagyok – mondta mindezt egy interjúja során dr. Karikó Katalin.

V égül lássuk a hivatalos COVID-oltási narratíva hét bűnét

1. Állítás: „Az mRNS nem változtatja meg a genetikai állományodat.”

A Hivatalos Narratíva: A legfontosabb biztonsági ígéret az volt, hogy a vakcina hírvivő RNS-e (mRNS) soha nem jut be a sejtmagba, és nem tud beépülni a DNS-be. A genetikai kódunk érintetlen marad.

A Szakmai Cáfolat: Ez az állítás két fronton is megbukott.

Génterápia kész DNS-sel: Dr. Phillip Buckhaults és más független laborok kimutatták, hogy a vakcinák jelentős mennyiségű bakteriális plazmid-DNS-sel szennyezettek. Ez a kész, idegen DNS az LNP-burokban az mRNS-sel együtt bejut a sejtekbe, és – ahogy Buckhaults laboratóriumi kísérlete igazolta – képes beépülni az emberi genomba. Ehhez nincs szükség semmilyen bonyolult biológiai folyamatra; a vakcina maga szállítja a beépülésre kész genetikai anyagot. Az RNS átírásának lehetősége: Bár a DNS-szennyeződés önmagában is elegendő a cáfolathoz, a tudomány ismeri a reverz transzkripciójelenségét, ahol az RNS visszaíródhat DNS-sé (pl. a szervezetben is meglévő LINE-1 enzimek segítségével). A vakcinában lévő szintetikus mRNS rendkívüli stabilitása miatt több ideje van találkozni ezekkel a mechanizmusokkal.

Tehát a valóság: A vakcina nemcsak elméleti, hanem gyakorlati kockázatot is jelent a genom integritására.

2. Állítás: „A vakcina a karizomban marad.”

A Hivatalos Narratíva: Az oltóanyagot a felkarizomba adják, ahol helyben fejti ki hatását, és nem terjed szét a szervezetben.

A Szakmai Cáfolat: Ez az állítás tudományosan megalapozatlan. A vakcina hatóanyagát egy lipid nanopartikula (LNP) nevű zsírburokba csomagolják. Ez a hordozó a véráramba kerülve egy biológiai „csomagküldő szolgálatként” viselkedik, és a szervezet legkülönbözőbb pontjaira juttatja el a rakományát. A gyártók saját biodisztribúciós vizsgálatai is kimutatták, hogy az LNP-k felhalmozódnak a májban, lépben, mellékvesékben, petefészekben, herékben, szívben és az agyban is. A tüskefehérje-termelés tehát nem egy helyi, hanem egy az egész szervezetre kiterjedő, szisztémás esemény.

Tehát a valóság: A vakcina nem marad a karban; a technológiai adottság a szisztémás terjedés.

3. Állítás: „Az mRNS napok alatt lebomlik.”

A Hivatalos Narratíva: A vakcinában lévő mRNS molekula rendkívül instabil, ezért a szervezet néhány nap alatt eltávolítja, a fehérjetermelés pedig leáll.

A Szakmai Cáfolat: Ez a narratíva egyik legnagyobb tévedése. A vakcinában nem természetes, hanem szintetikusan módosított mRNS (modRNA) van. A természetes uridin nevű építőelemét egy szintetikus pszeudouridinre cserélték (ezért adták a Nobel-díjat…), ami a molekulát rendkívül stabillá és az immunrendszer számára nehezen lebonthatóvá teszi. Ez a gúnynevén „terminátor mRNS” nem napokig, hanem hetekig, hónapokig is aktív maradhat, és folyamatosan termelteti a tüskefehérjét. Ez egy kontrollálatlan mennyiségű és időtartamú fehérjetermelést jelent, ami krónikus gyulladást és immunrendszeri kimerülést okoz.

Tehát a valóság: A szintetikus mRNS tartós, a fehérjetermelés elhúzódó és szabályozatlan.

4. Állítás: „A tüskefehérje ártalmatlan.”

A Hivatalos Narratíva: A vakcina a vírus egy ártalmatlan részét, a tüskefehérjét termelteti le, hogy az immunrendszer megtanulja felismerni.

A Szakmai Cáfolat: Mára számos tanulmány igazolja, hogy a SARS-CoV-2 tüskefehérje önmagában is kórokozó (patogén) és sejtmérgező (citotoxikus). Károsítja az érfalak belső rétegét (endotélium), vérrögképződést (trombózist) idézhet elő, és gyulladásos folyamatokat indít el a szervezetben, beleértve a szívet és az idegrendszert is. Amikor a vakcina a test legkülönbözőbb szerveinek sejtjeit készteti ennek a toxikus fehérjének a termelésére, lényegében egy belső mérgezési folyamatot indít el.

Tehát a valóság: A vakcina egy ismert méreganyag termelésére programozza a sejteket.

5. Állítás: „A vakcina megállítja a fertőzést és a terjedést.”

A Hivatalos Narratíva: Az oltás hatékony védelmet nyújt a megfertőződés ellen, így az oltottak nemcsak magukat, hanem a környezetüket is védik.

A Szakmai Cáfolat: Az izomba adott oltás a vérben keringő, szisztémás immunitást (főként IgG antitesteket) hoz létre. A légúti vírusok azonban a nyálkahártyán (orr, torok) keresztül fertőznek, ahol a védelemért a helyi, nyálkahártya-immunitás (főként IgA antitestek) felelős. Mivel az oltás ezt az első védvonalat nem hozza létre, a vírus továbbra is képes megfertőzni a nyálkahártyát, ott szaporodni és tovább terjedni. Így a fertőzést és a továbbadást nem akadályozza meg.

Tehát a valóság: A technológia jellegéből adódóan a vakcina nem képes sterilizáló immunitást biztosítani.

6. Állítás: „A boosterek erősítik az immunitást.”

A Hivatalos Narratíva: Az immunitás fenntartásához emlékeztető oltásokra van szükség, amelyek megerősítik a védelmet.

A Szakmai Cáfolat: Az ismételt oltások hatására az immunrendszer egy ponton túl nem harcolni, hanem tolerálni kezdi a tüskefehérjét. Ez az IgG4-eltolódásként ismert jelenség. Az immunrendszer az agresszív, harcoló antitestek (IgG1, IgG3) helyett egy gyulladáscsökkentő, toleranciát jelző típust (IgG4) kezd termelni. A szervezet lényegében megtanulja elviselni a betolakodót, ahelyett, hogy elpusztítaná. Ez egy súlyosan meggyengült immunválaszhoz vezethet egy valós fertőzés során, és magyarázatot adhat arra, miért tapasztalható a többszörösen oltottak körében gyakoribb és elhúzódóbb fertőzés.

Tehát a valóság: A boosterek nem erősítik, hanem potenciálisan átprogramozzák és gyengítik a vírussal szembeni specifikus immunválaszt.

7. Állítás: „Ez egy vakcina, nem génterápia.”

A Hivatalos Narratíva: Az mRNS-oltások a hagyományos vakcinákhoz hasonlóan működnek, az immunrendszer felkészítését szolgálják.

A Szakmai Cáfolat: Ez egy szemantikai játék a szabályozás és a közvélemény megnyugtatására. A génterápia definíciója szerint egy olyan eljárás, amely genetikai anyagot juttat a sejtekbe, hogy azok egy terápiás fehérjét termeljenek. Az mRNS-vakcina pontosan ezt teszi: genetikai kódot (mRNS) juttat a sejtekbe, hogy azok egy (elvileg) terápiás hatású fehérjét (tüske) termeljenek. Ráadásul, mint kiderült, DNS-t is bejuttat, ami képes beépülni. Ez a mechanizmus fényévekre van a hagyományos, elölt vagy gyengített kórokozót tartalmazó vakcináktól.

A valóság: Az mRNS-platform egy génterápiás technológia, amelyet vakcinaként engedélyeztettek, megkerülve a génterápiákra vonatkozó szigorúbb és hosszabb távú biztonsági protokollokat.

Ezek a tényezők együtt rajzolnak ki egy olyan technológiai platformot, amelynek legfontosabb paraméterei – a cél, az időtartam, a mennyiség és a tartalom – mind bizonytalanok.

A DNS-integráció pedig nem egy elszigetelt hiba, hanem egy logikus és szinte elkerülhetetlen következménye egy olyan rendszernek, amelynek működése messze nem olyan precíz és biztonságos, mint ahogy azt eredetileg állították.

Amit a fejlesztők precíziós biotechnológiának neveztek, az a valóságban egy biológiai sörétes puska: lövedékei válogatás nélkül csapódnak be, és mindenhol nyomot hagynak.

Szóval a kérdés ma már nem az, hogy ez a technológia biztonságos-e, hanem az:

meddig próbálják és meddig tudják még életek árán is fenntartani a hivatalos narratívát…